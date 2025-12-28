ETV Bharat / bharat

RSS સ્થાપના શતાબ્દી વર્ષ, મોટા પરિવર્તનના સંકેતો, નહીં હોય પ્રાંત પ્રચારક

RSS હાલમાં તેના સ્થાપના શતાબ્દી વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. સમયની સાથે સંગઠનના સંગઠનાત્મક માળખામાં ફેરફારોના સંકેતો જોવા મળી રહ્યાં છે. ORGANISATIONAL STRUCTURE CHANGE

સંઘ વડા મોહન ભાગવત
સંઘ વડા મોહન ભાગવત (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 28, 2025 at 2:34 PM IST

1 Min Read
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) પોતાની સ્થાપનાના 100 વર્ષ પૂર્ણ કરવા પર આ વર્ષે શતાબ્દી વર્ષ મનાવી રહ્યું છે. આવા સમયમાં સંગઠનમાં પોતાના સંગઠનાત્મક માળખામાં મોટા ફેરફાર કરવાની તેયારીમાં છે. આ ફેરફાર મુખ્ય રીતે પ્રચારક વ્યવસ્થા અને પ્રાંત સંરચનાને અસર કરશે.ૉ

અહેવાલો અનુસાર, મુખ્ય પ્રસ્તાવિત ફેરફાર પ્રાંતીય પ્રચારકના પદને નાબૂદ કરવાનો રહેશે. હાલમાં, સંઘના માળખામાં "પ્રાંતીય" એકમોનો સમાવેશ થાય છે, જેના માટે પ્રાંતીય પ્રચારકોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. પ્રાંતીય પ્રચારકોની વ્યવસ્થા હવે નાબૂદ થઈ શકે છે.

નવું સ્થાન: રાજ્ય પ્રચારક

દરેક રાજ્યમાં એક "રાજ્ય પ્રચારક" (રાજ્ય પ્રચારક) હશે જે સમગ્ર રાજ્ય માટે જવાબદાર હશે. વધુમાં, "વિભાગ પ્રચારકો" બનાવવામાં આવશે. આ કમિશનરેટ અથવા વિભાગ સ્તરે રાજ્ય પ્રચારક હેઠળ કાર્ય કરશે, અને તેમનો કાર્યક્ષેત્ર પ્રાંતીય પ્રચારકો કરતા ઓછો હશે.

પ્રાદેશિક પ્રચારકોની સંખ્યા પણ ઘટાડવામાં આવશે. હાલમાં, 11 પ્રાદેશિક પ્રચારકો છે, જે ઘટાડીને નવ થઈ શકે છે. રાષ્ટ્રીય સ્તરે, વિભાગ પ્રચારકો હશે. દેશભરમાં 75 થી વધુ વિભાગ પ્રચારકો હશે.

ઉત્તર પ્રદેશમાં હાલમાં છ પ્રાંત છે: બ્રજ, અવધ, કાનપુર, મેરઠ, ગોરખપુર અને કાશી, દરેકમાં છ કે સાત પ્રાંતીય પ્રચારક હશે. નવી વ્યવસ્થા હેઠળ, ઉત્તર પ્રદેશ માટે ફક્ત એક જ રાજ્ય પ્રચારક હશે.

વધુમાં, ઉત્તર પ્રદેશના 18 વિભાગોને આવરી લેતા નવ વિભાગીય પ્રચારકોની નિમણૂક કરવામાં આવશે. ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં એક પ્રાદેશિક પ્રચારક (વિસ્તાર પ્રચારક) (હાલમાં અલગ) હશે. આ ફેરફારો સંઘની કાર્યક્ષમતા વધારવા, વિસ્તરણને સરળ બનાવવા અને રાજ્ય સ્તરે વધુ સારા સંકલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રસ્તાવિત છે. નવી વ્યવસ્થા માર્ચ 2026 માં લાગુ થવાની અપેક્ષા છે.

