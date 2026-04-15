બસ્તરમાં જોવા મળી દુર્લભ પ્રજાતિની ગરોળી, ભોજન માટે રાત્રે જ નીકળે છે બહાર

છત્તીસગઢના બસ્તરમાં અનોખી પેન્ડેટ લેપર્ડ ગેકો ગરોળી જોવા મળી છે, જેનાથી વનવિભાગ પણ ખુશ છે.

Published : April 15, 2026 at 1:38 PM IST

જગદલપુર: બસ્તરના ગાઢ જંગલોમાં અચુક નવા નવા જીવો માનવીની નજરમાં આવી જાય છે. તાજેતરમાં, બસ્તર જિલ્લાના ડિલમિલી રેલ્વે સ્ટેશન પર એક નિશાચર ગરોળી મળી આવી. આ એક ખૂબ જ દુર્લભ પ્રજાતિની ગરોળી છે. આ ગરોળીનું નામ પેઇન્ટેડ લેપર્ડ ગેકો છે. આ પ્રકારની ગરોળી મળવાથી વન વિભાગ પણ ખુશ છે.

પેન્ડેન્ટ લેપર્ડ ગેકો ગરોળીની વિશેષતા

વન વિભાગના એસડીઓ યોગેશ કુમાર રાત્રેએ જણાવ્યું હતું કે, ગયા અઠવાડિયે ડિલમિલી રેલ્વે સ્ટેશન પર એક ગરોળી મળી આવી હતી. આ ગરોળી બસ્તર જિલ્લામાં જોવા મળતી લેપર્ડ ગેકો જેવી દેખાય છે. કેટલાક નિષ્ણાતોએ તેને પેન્ડેન્ટ લેપર્ડ ગેકો નામ આપ્યું છે, જે અગાઉ આંધ્રપ્રદેશમાં જોવા મળતી હતી. આ પ્રદેશ લેપર્ડ ગેકો માટે પણ યોગ્ય છે.

પેન્ડેન્ટ લેપર્ડ ગેકોનું રેસ્ક્યૂ

અહીં સામાન્ય રીતે ફક્ત લેપર્ડ ગેકો જ જોવા મળે છે. આ પ્રજાતિ માટે નિષ્ણાતોની તપાસની જરૂર છે. હાલમાં, તેને બચાવી લેવામાં આવી છે અને યોગ્ય જગ્યાએ છોડી દેવામાં આવી છે અને તેનું નિરીક્ષણ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ખૂબ જ દુર્લભ પ્રજાતિ છે, જે દિવસે દેખાતી નથી અને તેનો દેખાવ પણ દુર્લભ છે.

  • તેને બે ડઝનથી વધુ મોટા અને તીક્ષ્ણ ભીંગડા હોય છે.
  • તે ફક્ત રાત્રે, સૂર્યાસ્ત પછી ભોજન કરવા માટે બહાર નીકળે છે.
  • તે જમીન ચાટીને તેના શિકારને શોધી કાઢે છે.
  • તે ભૂરા અને પીળા રંગની છે.
  • તેની પૂંછડીનો કલર તેના શરીરના બાકીના ભાગથી બિલ્કુલ અલગ છે.
  • તેની પૂંછડી સફેદ અને કાળા રંગની છે.
  • તે દિવસભર ખાડાઓમાં, પથ્થરો નીચે અથવા ઝાડીઓમાં છુપાયેલી રહે છે.
