ETV Bharat / bharat

રંગાસામી 13મેએ બનશે પુડુચેરીના મુખ્યમંત્રી, રાષ્ટ્રપતિ મુર્મૂએ આપી મંજૂરી

ઓફિશિયલ સૂત્રો અનુસાર નોટિફિકેશન બાદ લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર કૈલાશનાથને રંગાસામીને સરકાર બનાવવા માટે બોલાવ્યા છે.

એન.રંગાસામી
એન.રંગાસામી (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 10, 2026 at 12:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પુડુચેરી: સરકારી નોટિફિકેશન અનુસાર રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ એન રંગાસામીને પુડુચેરીના મુખ્યમંત્રી નિયુક્ત કર્યા છે. ગૃહ મંત્રાલયના નોટિફિકેશનમાં કહેવામાં આવ્યું છે, "રાષ્ટ્રપતિ એન રંગાસામીને શપથ લેવાની તારીખથી કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીના મુખ્યમંત્રી નિયુક્ત કરતા ખુશી છે." ઓફિશિયલ સૂત્રોએ જણાવ્યું કે નોટિફિકેશન બાદ લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર કૈલાશનાથને રંગાસામીને સરકાર બનાવવા માટે બોલાવ્યા છે.

સૂત્રોએ જણાવ્યું કે રંગાસામી 13 મેએ મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેશે. 9 એપ્રિલે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ ચૂંટણીમાં ઓલ ઇન્ડિયા એન.આર.કોંગ્રેસની આગેવાની ધરાવતી રાષ્ટ્રીય જનતાંત્રિક ગઠબંધન (NDA)ની આસાન જીત બાદ રંગાસામી પાંચમી વખત મુખ્યમંત્રી બનવાના છે. પરિણામ 4 મેએ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.

ઓલ ઇન્ડિયા એન.આર.કોંગ્રેસ (AINRC)એ જે 16 બેઠક પર ચૂંટણી લડી હતી તેમાંથી 12 બેઠક પર જીત મેળવી છે અને ભાજપે 10 બેઠક પર ચૂંટણી લડી હતી તેમાંથી ચાર બેઠક જીતી હતી. NDAના બીજા સાથી પક્ષ ઓલ ઇન્ડિયા એન.આર.કોંગ્રેસ અને લચિયા જનનાયગા કાચી (LJK)એ 1-1 બેબેઠક જીતી હતી જેનાથી 30 સભ્યો ધરાવતા સદનમાં ગઠબંધનની બેઠકોની સંખ્યા 18 થઇ ગઇ છે. આ સિવાય ત્રણ નોમિનેટેડ સભ્ય પણ હશે.

વિપક્ષી દ્રવિડ મુનેત્ર કડગમે પાંચ અને કોંગ્રેસે એક બેઠક જીતી હતી. નવી તમિલગા વેત્રી કઝગમ (TVK)એ બે બેઠક જીતી હતી. શુક્રવારે જાહેર સરકારી નોટિફિકેશન અનુસાર રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મૂએ પુડુચેરીના મુખ્યમંત્રી એન.રંગાસામી અને તેમના મંત્રીઓનું રાજીનામું 7મેએ સ્વીકારી લીધુ છે.

કોણ છે એન.રંગાસામી?

એન.રંગાસામી તેમની સાદગી અને જનતા સાથેના સીધા જોડાણ માટે જાણીતા છે. તેઓ ઘણીવાર તેમના સમર્થકોમાં 'મક્કલ મુદલવર (જનતાના મુખ્યમંત્રી )તરીકે ઓળખાય છે. રંગાસામી પુડુચેરીના રાજકારણમાં લાંબો અનુભવ ધરાવે છે. તેઓ અત્યાર સુધી ચાર વખત પુડુચેરીના મુખ્યમંત્રી બની ચૂક્યા છે. તેમણે પ્રથમ વાર 2001થી 2008 સુધી કોંગ્રેસના નેતા હેઠળ મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી. ત્યારબાદ પોતાની પાર્ટી (AINRC) બનાવીને 2011થી 2016 સુધી ફરી મુખ્યમંત્રી બન્યા.

એન.રંગાસામી અત્યંત સાદી જીવનશૈલી માટે જાણીતા છે. ઘણીવાર તેઓ પોતાની મોટરસાઇકલ (બુલેટ) પર સામાન્ય નાગરિકની જેમ ફરતા જોવા મળે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

RANGASAMY CM OF PUDUCHERRY
RANGASAMY
PUDUCHERRY CHIEF MINISTER
PRESIDENT MURMU
RANGASAMY PUDUCHERRY CM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.