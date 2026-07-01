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રામ મંદિરના દાન ચોરી કેસમાં મોટો ખુલાસો! આરોપી અવિનાશ શુક્લાના રૂમમાંથી "રામરાજ્ય કોષ" બોક્સ મળી આવ્યું

આરોપી અવિનાશ તેના ભાઈ સાથે યોગ કેન્દ્રમાં રહેતો હતો, જ્યાં આ બોક્સ રાખવામાં આવ્યું હતું.

આરોપી અવિનાશ શુક્લાના રૂમમાંથી "રામરાજ્ય કોષ" બોક્સ મળી આવ્યું
આરોપી અવિનાશ શુક્લાના રૂમમાંથી "રામરાજ્ય કોષ" બોક્સ મળી આવ્યું (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 1, 2026 at 3:59 PM IST

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અયોધ્યા: રામ મંદિરના પ્રસાદ ચોરી કેસમાં, પોલીસે આરોપી અવિનાશ શુક્લાના રૂમમાંથી એક બોક્સ મળી આવ્યું છે, જેના પર લાલ રંગમાં "રામ રાજ્ય કોષ" લખેલું છે અને એક Paytm QR કોડ પણ મળી આવ્યો છે. તાજેતરના દરોડાની એક વિડિયો હવે સામે આવી છે, જ્યારે આરોપી અવિનાશ શુક્લા હાલમાં જેલમાં છે.

અહેવાલો અનુસાર, આરોપી અવિનાશ શુક્લા તેના ભાઈ સાથે કૌશલપુરી વિસ્તારમાં એક યોગ કેન્દ્રમાં રહેતો હતો. તેની પાસે ત્યાં એક મોટું બોક્સ હતું. દરોડા દરમિયાન, બોક્સમાંથી એક કાળી બેગ અને "રામ રાજ્ય કોષ" લખેલું એક નાનું બોક્સ મળી આવ્યું હતું.

યોગ કેન્દ્રના ટ્રેનર સીમા તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે અવિનાશને તેનો ભાઈ અભિષેક ત્યાં લાવ્યો હતો, જે છેલ્લા દોઢ વર્ષથી ત્યાં રહેતો હતો. અવિનાશને રામ મંદિરમાં આવ્યાના થોડા દિવસો પછી નોકરી મળી ગઈ. તેણીએ સમજાવ્યું કે પોલીસ 5 જૂને આવી હતી. ત્યારબાદ, અવિનાશને ત્યાંથી જવાનું કહેવામાં આવ્યું કારણ કે કેન્દ્રની બદનામી થઈ રહી હતી. અવિનાશના ભાઈ અભિષેક અંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે તે છેલ્લા 10 વર્ષથી અહીં રહે છે અને છેલ્લા 4-5 વર્ષથી એક ખાનગી શાળામાં કામ કરતો હતો.

આરોપી અવિનાશ શુક્લાનું નિવેદન નોંધાયું

રામ મંદિરમાંથી દાન ચોરી કરવાના આરોપીઓના નિવેદન નોંધવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. જિલ્લા જેલમાં બંધ આરોપી અવિનાશ શુક્લાનું નિવેદન નોંધાયું છે. રવિવારે પોલીસે તમામ આરોપીઓના ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન પોલીસે આરોપીઓ સાથે સંબંધિત કેટલાક દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હતા. આ દસ્તાવેજોના આધારે, તપાસ અધિકારી, સર્કલ ઓફિસર, અયોધ્યાએ સોમવારે રિમાન્ડ સુનાવણી દરમિયાન ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ માટેના સ્પેશિયલ જજની કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી.

અરજીમાં જણાવાયું હતું કે કૌશલપુરી મધુબન ડેરીના રહેવાસી આરોપી અવિનાશ શુક્લાના ઘરે 28 જૂને સર્ચ અને જપ્તી કાર્યવાહી દરમિયાન, તેના પરિવારના સભ્યો પાસેથી બેંક પાસબુક અને અન્ય દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. તેમની સત્યતા ચકાસવા માટે જેલમાં આરોપીનું નિવેદન નોંધવું જરૂરી છે. આ અરજી સ્વીકારીને કોર્ટે અવિનાશ શુક્લાનું નિવેદન લેવાની તપાસની પરવાનગી આપી હતી.

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