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રામોજી રાવની બીજી પુણ્યતિથિ: ચંદ્રબાબુ નાયડુએ શ્રદ્ધાંજલિ આપતા, કહ્યું, "તેમનો મહિમા અમર છે."

રામોજી રાવની બીજી પુણ્યતિથિ પર, પરિવાર અને ગ્રુપના કર્મચારીઓએ રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.

રામોજી રાવની બીજી પુણ્યતિથિ
રામોજી રાવની બીજી પુણ્યતિથિ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 2:37 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 2:59 PM IST

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હૈદરાબાદ (રામોજી ફિલ્મ સિટી): આજે રામોજી ગ્રુપના સ્થાપક રામોજી રાવની બીજી પુણ્યતિથિ છે. સોમવારે તેમના પરિવારના સભ્યો અને રામોજી ગ્રુપના કર્મચારીઓએ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ પણ તેમને પુષ્પમાળા અર્પણ કરી.

રામોજી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના સ્થાપક રામોજી રાવના ચિત્ર પર પુષ્પો અર્પીત કરવામાં આવ્યા હતાં. રામોજી રાવની બીજી પૂણ્યતિથિ નિમિત્તે યોજાયેલી શોક સભામાં રામોજી રાવ સાથે જોડાયેલી યાદોનું સંસ્મરણ કરવામાં આવ્યું હતું. નોંધનીય છે કે, 2024 માં આજના જ દિવસે તેમનો સ્વર્ગવાસ થયો હતો.

રામોજી રાવની બીજી પુણ્યતિથિએ શ્રદ્ધાસુમન (Etv Bharat)

આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ પણ સોશિયલ મીડિયા પર એક સંદેશમાં રામોજી રાવને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપી. નાયડુએ તેમને તેલુગુ સમુદાયના ગૌરવશાળી વ્યક્તિ, મીડિયા ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિકારી અને સાહિત્યના યોદ્ધા તરીકે વર્ણવ્યા.

નાયડુએ કહ્યું, "એક સાધારણ પરિવારમાંથી નીકળીને તેઓ અસાધારણ ઊંચાઈ સુધી પહોંચ્યા, તેમણે મીડિયાને લોકોમાં જનજાગૃતિ માટેનું પ્લેટફોર્મમાં બનાવી દીધું, તેમની સેવા હંમેશા યાદગાર રહેશે.

આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે 'રામોજી રાવની યાત્રા મૂલ્યો, શિસ્ત, પ્રતિબદ્ધતા અને હિંમત દ્વારા સંચાલિત હતી અને પેઢીઓ માટે પ્રેરણારૂપ કાર્ય કરશે'

તેમણે કહ્યું, "પત્રકારત્વ માત્ર એક વ્યવસાય નથી... પરંતુ એક સામાજિક જવાબદારી છે - આદર્શવાદી રામોજી રાવ ગારૂએ તેમના વિચારો અને કાર્યો થકી આ સાર્થક કર્યુ છે.

નાયડુએ કહ્યું, "તેલુગુ લોકોને ગર્વ થઈ શકે તેવી મીડિયા સંસ્થાઓ આપીને તેમણે જે સ્થાન બનાવ્યું તે હંમેશા લોકોના હૃદયમાં રહેશે." X પરની તેમની પોસ્ટમાં, તેમણે કહ્યું, "રામોજી રાવ ગારુનો મહિમા અમર છે. આ પુણ્યતિથિ પર, આપણે દરેક તેમને યાદ કરીએ."

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Last Updated : June 8, 2026 at 2:59 PM IST

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રામોજી રાવની પૂણ્યતિથિ
RAMOJI RAO DEATH ANNIVERSARY

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