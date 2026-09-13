ટોપ 60 બિઝનેસ લીડર્સમાં રામોજી ગ્રુપના શૈલજા કિરણ અને ચેરુકુરી વિજયેશ્વરી, HiBiz TVએ કર્યા સન્માનિત
'HiBiz TV' એ વિવિધ ક્ષેત્રોના 60 અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓની સફળતાની ગાથાઓ રજૂ કરતી એક 'કોફી ટેબલ બુક' લોન્ચ કરી છે.
Published : September 13, 2026 at 9:13 PM IST
હૈદરાબાદ: 'HiBiz TV' દ્વારા શનિવારે એક 'કોફી ટેબલ બુક' લોન્ચ કરવામાં આવી. આ પુસ્તકમાં વિવિધ ક્ષેત્રોના 60 અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓની સફળતાની ગાથાઓ રજૂ કરવામાં આવી છે, જેમણે અનેક પડકારોનો સામનો કરીને સફળ સાહસોનું નિર્માણ કર્યું છે. હૈદરાબાદના નાનકરામગુડા ખાતે યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં આંધ્રપ્રદેશના ઉદ્યોગ અને વાણિજ્ય મંત્રી ટી.જી. ભરત દ્વારા આ પુસ્તકનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ સન્માનિત હસ્તીઓમાં રામોજી ગ્રુપના માર્ગદર્શીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શૈલજા કિરણ અને 'રામોજી ફિલ્મ સિટી'ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચેરૂકુરી વિજયેશ્વરીનો સમાવેશ થાય છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન તમામ 60 ઉદ્યોગપતિઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. રામોજી ગ્રુપના પ્રતિનિધિઓએ બંને મહિલા ઉદ્યોગપતિઓ (શૈલજા કિરણ અને સી. વિજયેશ્વરી) વતી પુરસ્કારો સ્વીકાર્યા હતા.
કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરતા મંત્રી ટી.જી. ભરતે જણાવ્યું હતું કે, પુસ્તકમાં સ્થાન પામેલા 60 ઉદ્યોગસાહસિકોની સફર યુવા પેઢી માટે મોટી પ્રેરણા પૂરી પાડે છે. તેમણે કહ્યું કે, ઉદ્યોગસાહસિકોને ઓળખ આપતા અને તેમની સિદ્ધિઓને પ્રદર્શિત કરતા મંચો વ્યવસાયિક વિકાસ અને નવી તકોના સર્જન માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.
ભરતે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુના નેતૃત્વ હેઠળ આંધ્રપ્રદેશ એક મુખ્ય રોકાણ કેન્દ્ર (investment hub) તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે દેશમાં આવતા કુલ રોકાણના 26% હિસ્સો એકલા આંધ્ર પ્રદેશમાં આવી રહ્યો છે.
તેમણે તેલંગાણાના વિકાસ માટે ચંદ્રબાબુ નાયડુના 'વિઝન 2020'ને પણ શ્રેય આપ્યો અને નોંધ્યું કે તે રાજ્ય હવે "ઓટો-મોડ"માં પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આંધ્રપ્રદેશ સરકાર પણ પોતાના રાજ્યને વિકાસના સમાન સ્તર સુધી લઈ જવા માટે કામ કરી રહી છે.
'HiBiz TV'ના એમડી રાજગોપાલે જણાવ્યું હતું કે, સંસ્થાની 17 વર્ષની સફરમાં પ્રથમ વખત લોન્ચ કરાયેલા આ પુસ્તકનો ઉદ્દેશ્ય ઉદ્યોગસાહસિકોના સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ અને સિદ્ધિઓને સમાજ સમક્ષ રજૂ કરવાનો છે. તેમણે ખાતરી આપી હતી કે HiBiz TV ભવિષ્યમાં પણ આ પહેલ ચાલુ રાખશે.
'કોફી ટેબલ બુક' શું છે? તે મોટી સાઈઝની અત્યંત પ્રીમિયમ અને સુંદર તસવીરો ધરાવતી પુસ્તક છે, જેને ઓફિસ કે ઘરોમાં ટેબલ પર રાખવામાં આવે છે—જેનો ઉપયોગ સુશોભન માટે અને મુલાકાતીઓના વાંચન માટે થાય છે.
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