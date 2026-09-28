રામોજી ફાઉન્ડેશન દ્વારા મોટી પહેલ: માર્ગદર્શી MD શૈલજા કિરણે રેડ્ડીગુંટા તળાવ વિકાસ પ્રોજેક્ટનું કર્યું શિલાન્યાસ
શૈલજા કિરણે જણાવ્યું હતું કે રામોજી ફાઉન્ડેશને એક વર્ષની અંદર તળાવ વિકાસ પરિયોજનાને પૂર્ણ કરવાનો પ્લાન બનાવ્યો છે.
Published : September 28, 2026 at 9:09 PM IST
ચિત્તૂર: માર્ગદર્શી ચિટ ફંડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શૈલજા કિરણ દ્વારા રામોજી ફાઉન્ડેશન હેઠળ રેડ્ડીગુંટા તળાવ વિકાસ કાર્યનું શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યું હતું. સ્થાનિક લોકો માટે હરિયાળા વિસ્તારોમાં વધારો કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આ વિકાસ કાર્ય હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
આ દરમિયાન શૈલજા કિરણે તળાવના વિકાસ માટેની મંજૂરી આપવા બદલ ચિત્તૂરના કલેક્ટર સુમિત કુમારનો આભાર માન્યો હતો. રામોજી ફાઉન્ડેશને આંધ્રપ્રદેશમાં શરૂ કરેલા સમાજસેવા કાર્યક્રમોના ભાગરૂપે રેડ્ડીગુંટા તળાવની પસંદગી કરવામાં આવી હતી.
ભૂમિ પૂજન સમારંભમાં બોલતા શૈલજા કિરણા દ્વારા વિકાસકાર્યના વિવિધ પાસાંઓની રૂપરેખા રજૂ કરવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ત્યાં વાડ લગાવવામાં આવશે અને ચાલવા માટેનો રસ્તો (વોક-વે) બનાવવામાં આવશે. તેમણએ એમ પણ કહ્યું કે તળાવની આસપાસ વ્યાપક પ્રમાણમાં હરિયાળી વિકસાવવામાં આવશે.
તેમણે વિશ્વાસ હતો કે વિકસાવવામાં આવી રહેલી સાર્વજનિક જગ્યા ચિત્તૂર શહેરના લોકોની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરશે અને તેમને તેમના પરિવાર સાથે સુખદ વાતાવરણમાં ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવવા માટેનું સ્થળ પૂરું પાડશે.
તેમણે જણાવ્યું કે ફાઉન્ડેશને એક વર્ષની અંદર તળાવ વિકાસ પરિયોજનાને પૂર્ણ કરવાનો પ્લાન બનાવ્યો છે. બીજી તરફ ચિત્તૂર કલેક્ટર સુમિત કુમારે આંધ્ર પ્રદેશ સરકાર તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ આપવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે.
આ પ્રસંગે ચિત્તૂરના સાંસદ ડગ્ગુમલ્લા પ્રસાદ રાવ, ચંદ્રગિરી, પુથલાપટ્ટૂ અને ચિત્તૂરના ધારાસભ્ય પુલિવર્થી નાની, મુરલીમોહન અને ગુલજાલા જગન મોહન, NEC સેન્ટ્રલ કમિટીના સભ્ય રમેશ બાબુ, બાલાજી હેચરીજના MD નીરજા, ડાયરેક્ટર પ્રણીત અને અન્ય લોકો હાજર રહ્યા હતા.
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