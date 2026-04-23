રામોજી ફાઉન્ડેશનની મોટી પહેલ: સરકારી કોલેજને આપી 1.33 કરોડની કોમ્પ્યુટર લેબ, ધારાસભ્યએ પ્રશંસા કરી
Published : April 23, 2026 at 3:01 PM IST
અબ્દુલ્લાપુરમેટ (તેલંગાણા): ઇબ્રાહિમપટનમના ધારાસભ્ય મલરેડ્ડી રંગા રેડ્ડીએ રામોજી ફાઉન્ડેશન દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી જન કલ્યાણ અને વિકાસની પહેલની પ્રશંસા કરી છે, તેમણે કહ્યું કે, સમાજ પ્રત્યે ઊંડો પ્રેમ અને જવાબદારીની ભાવનાથી કરવામાં આવેલું આ કામ પ્રશંસનીય છે.
ધારાસભ્યએ આ વાત અબ્દુલ્લાપુરમેટમાં કરી હતી. જ્યાં તે સંજય ગાંધી મેમોરિયલ સરકારી પોલિટેકનિક કોલેજમાં ફાઉન્ડેશન દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા 'સેન્ટ્રલ કોમ્પ્યુટર સેન્ટર' અને 'કોમ્પ્યુટર લેબ'ના ઉદ્દઘાટન સમારંભમાં મુખ્ય મહેમાન બનીને પહોંચ્યા હતા. રામોજી ફાઉન્ડેશને આ સુવિધાઓને તૈયાર કરવા માટે 1.33 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે જેમાં 140 અત્યાધુનિક કોમ્પ્યુટર લગાવવામાં આવ્યા છે.
આ પ્રસંગે ધારાસભ્યએ રામોજી ગ્રુપના સંસ્થાપક-અધ્યક્ષ રામોજી રાવની તસવીર પર માળા ચલાવી હતી અને દીપ પ્રગટાવી તેમણે શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. તે બાદ પોતાના સંબોધનમાં તેમણે આ વિસ્તારના ગામ અને સરકારી કાર્યાલયના વિકાસ માટે પગલા ભરવા પર રામોજી રાવની પ્રશંસા કરી હતી.
સાથે જ, તેમણે તેમના પુત્ર અને રામોજી ગ્રુપના CMD ચેરૂકુરી કિરણ દ્વારા કરવામાં આવેલી નિસ્વાર્થ સેવાની પણ પ્રશંસા કરી હતી. આ સિવાય ધારાસભ્યએ પોલિટેકનિક કોલેજ પરિસરમાં એક ઓડિટોરિયમના નિર્માણ માટે 20 લાખ રૂપિયા મંજૂર કરવાની જાહેરાત કરી છે.
આ કાર્યક્રમમાં બોલતા, રામોજી ફિલ્મ સિટીના ફાઇનાન્સ અને એકાઉન્ટ્સ વિભાગના ઉપાધ્યક્ષ કે.રવીન્દ્ર રાવે વિદ્યાર્થીઓને આગ્રહ કર્યો કે તે રામોજી ફાઉન્ડેશન દ્વારા આપવામાં આવેલા કોમ્પ્યુટરનો સારી રીતે ઉપયોગ કરે. આ પ્રસંગે કોલેજના આચાર્ય બી.નાગામુનિ નાયકે જણાવ્યું કે 1.33 કરોડ રૂપિયાના કોમ્પ્યુટર આપનારા રામોજી ફાઉન્ડેશનનો આ સહયોગ અવિસ્મરણીય છે.
તેમણે ધારાસભ્ય રામોજી ફાઉન્ડેશન, CMD ચેરૂકુરી કિરણ, રામોજી ફિલ્મ સિટીના MD ચેરૂકુરી વિજયેશ્વરી, સરપંચ વિજયગૌડ, પંચાયત નિગમ અને અધિકારીઓ પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં MPDO શ્રીવાણી, ઇંસ્પેક્ટર અશોક રેડ્ડી, પ્રભારી MPO તુલજા પ્રસાદ, ઉપ સરપંચ સુષમા ગૌડ, ચેરૂકુરી ભાસ્કારાચારી અને અન્ય લોકો પણ સામેલ થયા હતા.
