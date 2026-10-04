રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં થશે 'પ્રી-દાંડિયા ધમાલ': માત્ર 500 રૂપિયામાં લાઈવ બેન્ડ અને ગરબા નાઈટની મજા માણો
રામોજી ફિલ્મ સિટીના ભવ્ય અને શાનદાર બ્રેકડ્રોપમાં યોજાનાર આ કાર્યક્રમ ગરબા અને દાંડિયાના રંગો, સંગીત અને ઉત્સવના ઉમંગને એકસાથે લાવશે
Published : October 4, 2026 at 7:02 PM IST
હૈદરાબાદ: 10 ઓક્ટોબરના રોજ રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે 'પ્રી-દાંડિયા ધમાલ' કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવશે. દશેરા અને નવરાત્રિના તહેવારો પહેલાં યોજાનાર આ કાર્યક્રમ ગરબા અને દાંડિયાના શોખીનો માટે સંગીત, નૃત્ય અને ઉત્સવના આનંદથી ભરપૂર એક શાનદાર સાંજની ખાતરી આપે છે. 'રંગતાલી'ના સહયોગથી આયોજિત આ કાર્યક્રમ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે.
રામોજી ફિલ્મ સિટીના ભવ્ય પરિવેશમાં યોજાનાર આ કાર્યક્રમ ગરબા અને દાંડિયાના જીવંત રંગો, સંગીત અને ઉત્સવના ઉમંગને એકસાથે લાવશે. તેનો ઉદ્દેશ્ય એવા લોકો માટે એક મંચ પૂરું પાડવાનો છે જેઓ તેમના પરિવાર અને મિત્રો સાથે પરંપરાગત ઉત્સવનો આનંદ માણવા માંગે છે.
લાઇવ બેન્ડ સાથે ગરબાનો આનંદ: સમગ્ર સાંજ દરમિયાન લાઇવ બેન્ડ દ્વારા ગરબા સંગીતની પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવશે, જેમાં પરંપરાગત લોકગીતો અને આધુનિક ધૂનોનો સુમેળભર્યો સંગમ જોવા મળશે. આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઊર્જાસભર પ્રસ્તુતિનો ઉદ્દેશ્ય પ્રેક્ષકોને મંત્રમુગ્ધ રાખવાનો અને સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમના ઉત્સાહને જાળવી રાખવાનો છે.
ગરબા વોર્મ-અપ અને દાંડિયા: ઉત્સવની શરૂઆત ગરબા વોર્મ-અપ સેશન સાથે થશે, ત્યારબાદ પ્રેક્ષકો ખુલ્લા મેદાનમાં યોજાયેલા દાંડિયા ડાન્સ એરિયા તરફ આગળ વધશે. આ એરિયાને એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે કે જેમાં વિવિધ કૌશલ્ય સ્તરના નૃત્યકારો ભાગ લઈ શકે; આમ, અનુભવી ઉત્સાહીઓ અને નવા શીખનારાઓ - એમ બંને સરળતાથી આ ઉત્સવમાં સામેલ થઈ શકશે.
ખાન-પાનની વ્યવસ્થા: કાર્યક્રમ દરમિયાન ઉપસ્થિત લોકો ભારતીય વાનગીઓ, નાસ્તા અને વિવિધ પ્રકારના પીણાંનો આનંદ માણી શકશે.
ફોટો સ્પૉટ્સ: સ્થળ પર ખાસ ફોટો સ્પૉટ્સ (ફોટા પાડવા માટેના સ્થળો) બનાવવામાં આવશે, જેથી મહેમાનો મિત્રો અને પરિવાર સાથે યાદગાર ક્ષણોને કેદ કરી શકે. આયોજકોનું કહેવું છે કે આ ફોટો સ્પૉટ્સ ઉત્સવના અનુભવને વધુ આકર્ષક બનાવશે.
રામોજી ફિલ્મ સિટીનું બેકડ્રૉપ: આ સમગ્ર ઉત્સવ રામોજી ફિલ્મ સિટીના વિશાળ પરિસરમાં, ખુલ્લા અને તારાઓથી ઝળહળતા આકાશની નીચે યોજાશે. સાંજને જીવંત બનાવવા માટે, સ્થળને થીમ-આધારિત લાઇટિંગ, શાનદાર સાઉન્ડ સિસ્ટમ અને ભવ્ય ઉત્સવી સજાવટથી શણગારવામાં આવશે.
ફેમીલી-ફ્રેન્ડલી સેલિબ્રેશન: આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર, આ કાર્યક્રમ તમામ વયના લોકો માટે સુરક્ષિત અને આવકારદાયક ઉત્સવ તરીકે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. સ્થળ પર વ્યાવસાયિક સુરક્ષા તપાસ અને સહાયક સેવાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે. મહેમાનોને પરંપરાગત અથવા ઉત્સવી વસ્ત્રો પહેરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.
ટિકિટ કેવી રીતે મેળવવી: મર્યાદિત સમયની ઓફર હેઠળ ટિકિટની કિંમત ₹500 રાખવામાં આવી છે અને તેને રામોજી ફિલ્મ સિટીની અધિકૃત વેબસાઇટ દ્વારા બુક કરી શકાય છે. કાર્યક્રમ અંગેની વધુ માહિતી માટે, તમે 76598 76598 પર કૉલ કરી શકો છો.
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