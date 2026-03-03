14 માર્ચે રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં યોજાશે "સિને મેજિકલ ગ્લો રન"
પદ્મશ્રી પુરસ્કાર વિજેતા, પ્રખ્યાત કુચીપુડી નૃત્યાંગના દીપિકા રેડ્ડી અને આંતરરાષ્ટ્રીય તીરંદાજ જ્યોતિ સુરેખા વેન્નમે સિતારા હોટેલમાં ઉત્સાહપૂર્વક જર્સી અને વિજેતા મેડલ લોન્ચ કર્યો.
Published : March 3, 2026 at 3:31 PM IST
હૈદરાબાદ: પદ્મશ્રી પુરસ્કાર વિજેતા અને પ્રખ્યાત કુચીપુડી કલાકાર દીપિકા રેડ્ડીએ "સિને મેજિકલ ગ્લો રન" ને એક પ્રેરણાદાયી અને સૌને સાથે લઈને ચાલનારી ઇવેન્ટ ગણાવી. જે ફિટનેસ, ખુશી અને સાથે હળીમળીને ઉજવણી કરે છે. 14 માર્ચે રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે આ કાર્યક્રમ યોજાશે.
આ ઇવેન્ટ માટે જર્સી અને વિજેતા મેડલ સોમવારે ખૂબ જ ઉત્સાહ વચ્ચે રામોજી ફિલ્મ સિટીની સિતારા હોટેલમાં સત્તાવાર રીતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા. દીપિકા રેડ્ડીએ આંતરરાષ્ટ્રીય તીરંદાજી ખેલાડી જ્યોતિ સુરેખા વેન્નમ સાથે મળીને ઇવેન્ટની જર્સી અને મેડલ લોન્ચ કર્યો.
આ પ્રસંગે, દીપિકા રેડ્ડીએ કહ્યું કે, ગ્લો રન અનોખી છે કારણ કે તે જીતવા કે હારવા વિશે નથી. તેણીએ કહ્યું, "આમા ભાગ લેનાર દરેક વ્યક્તિ વિજેતા છે." આ દોડ આનંદ, ઉર્જા અને ગતિશીલતાની ઉજવણીના સંદર્ભે છે.' તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આવી ઘટનાઓ તમામ ઉંમરના લોકોને સક્રિય રહેવા માટે પ્રેરિત કરે છે.
જ્યોતિ સુરેખા વેન્નમે પણ રોજિંદા જીવનમાં ફિટનેસના મહત્વ પર ભાર મૂકતા આવી જ લાગણીઓ વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું, "દોડવું આપણી જીવનશૈલીનો એક ભાગ બનવો જોઈએ. તે આપણને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય જાળવવામાં મદદ કરે છે અને માનસિક શાંતિ પણ પ્રદાન કરે છે."
રન ડિરેક્ટર અભિષેક મિશ્રાએ કાર્યક્રમની વિગતો શેર કરી. તેમણે કહ્યું કે, આ કાર્યક્રમ જીવનના તમામ ક્ષેત્રોના લોકોને, જેમાં પહેલી વાર દોડનારાઓ, પરિવારો અને અનુભવી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે રચાયેલ છે. ગ્લો રનમાં 3,000, 5,000 અને 10,000ની શ્રેણીઓ હશે, અને દોડ સાંજે 5:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જે સાંજે દોડવાનો એક અનોખો અનુભવ પ્રદાન કરશે.
હેલ્થિયનના ચીફ ગ્રોથ ઓફિસર પ્રભુ, રેનોવા હોસ્પિટલ્સના સીઈઓ રવિન્દ્રનાથ અને રામોજી ફિલ્મ સિટીના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ (માર્કેટિંગ) એવી રાવે લોન્ચ ઇવેન્ટમાં હાજરી આપી હતી. આયોજકોએ જણાવ્યું હતું કે નોંધાયેલા સહભાગીઓ માટે એલબી નગરથી મફત પરિવહન પૂરું પાડવામાં આવશે. નોંધણી અને વધુ માહિતી માટે, સહભાગીઓ www.ramojifilmcity.com ની મુલાકાત લઈ શકે છે અથવા 7659876598 પર સંપર્ક કરી શકે છે.