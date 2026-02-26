ETV Bharat / bharat

રામોજી ફિલ્મ સિટીના SATTE 2026માં બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું, 23 એપ્રિલથી 46 દિવસનો મેગા કાર્નિવલ

23 એપ્રિલથી 7 જૂન સુધી ચાલનારા આ કાર્નિવલમાં મહેમાનોને રાત્રે રામોજી ફિલ્મ સિટીની મુલાકાત લેવાની તક મળશે.

સાઉથ એશિયા ટ્રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ એક્સચેન્જ 2026 ( ETV ભારત ) માં રામોજીએ આકર્ષણ જમાવ્યું

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 26, 2026 at 8:56 AM IST

નવી દિલ્હી : વિશ્વના સૌથી મોટા ફિલ્મ સ્ટુડિયો તરીકે ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નોંધાયેલ રામોજી ફિલ્મ સિટીએ દિલ્હીના યશોભૂમિ ખાતે યોજાયેલા 3 દિવસીય સાઉથ એશિયા ટ્રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ એક્સચેન્જ (SATTE) 2026માં બધાનું ધ્યાન ખેચ્યું. આ કાર્યક્રમમાં ફિલ્મ સિટીના પ્રભાવશાળી માળખાગત સુવિધાઓ, વિશ્વ કક્ષાની સુવિધાઓ અને અનોખા સ્ટુડિયો અનુભવનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે.

ફિલ્મ સિટીના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, રામોજી ફિલ્મ સિટી પર્યટન, ફિલ્મ નિર્માણ અને કાર્યક્રમો માટે એક અગ્રણી સ્થળ તરીકે પોતાને સ્થાપિત કરી રહ્યું છે. ફિલ્મ સિટી મેનેજમેન્ટે પ્રવાસીઓ, ઇવેન્ટ પ્લાનર્સ અને સિનેમા પ્રેમીઓને 23 એપ્રિલ, 2026થી શરૂ થતા 46 દિવસના કાર્નિવલનો ભાગ બનવા માટે આમંત્રણ આપ્યું છે.

રામોજી ફિલ્મ સિટીએ SATTE 2026


ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર રુચિ પંતે જણાવ્યું હતું કે, "રામોજી ફિલ્મ સિટી માત્ર એક સ્ટુડિયો નથી, પરંતુ એક લોકપ્રિય થીમ આધારિત હોલિડે સ્થળ છે, જેમાં કુદરતી લેન્ડસ્કેપ્સ, સેટ અને મનોરંજન પાર્ક છે જે તમામ ઉંમરના લોકો માટે કંઈક ખાસ પ્રદાન કરે છે."

તેમણે કહ્યું, "રામોજી ફિલ્મ સિટી વિશ્વના સૌથી મોટા સંકલિત ફિલ્મ સ્ટુડિયો સંકુલ હોવાનો ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ ધરાવે છે. અહીં 3,500થી વધુ પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મોનું શૂટિંગ થયું છે. હિન્દી, તેલુગુ, તમિલ અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોજેક્ટ્સ સહિત ઘણી ભારતીય ભાષાઓમાં ફિલ્મોનું શૂટિંગ રામોજી ફિલ્મ સિટીના સેટ અને સ્થાનો પર થયું છે. આ સેટ સિનેમાની દુનિયામાં એક ખાસ સ્થાન ધરાવે છે."

રુચિ પંતના મતે, રામોજી ફિલ્મ સિટીના લોકપ્રિય સેટમાં, "બાહુબલી" સેટ એક ખાસ આકર્ષણ છે, જે ભારત અને વિદેશ બંનેના પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે. ભવ્ય મહેલો, યુદ્ધના મેદાનો અને ભવ્ય સ્થાપત્યની ઝલક સિનેમા પ્રેમીઓ માટે એક અનોખો અનુભવ પ્રદાન કરે છે.

તેમણે કહ્યું કે, આ ઉપરાંત, અહીં ઘણા થીમ-આધારિત સ્થાનો બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં શહેરી બજારો, એરપોર્ટ, રેલ્વે સ્ટેશન, મહેલો, વિદેશી શેરીઓ અને લેન્ડસ્કેપ બગીચાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેનો ફિલ્મોમાં સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકાય છે.

રામોજી ફિલ્મ


રુચિ પંતે કહ્યું, "રામોજી ફિલ્મ સિટી તેના મહેમાનોને વિન્ટેજ બસોમાં સ્ટુડિયો ટૂરનો અનોખો અનુભવ આપે છે. આ દરમિયાન, પ્રવાસીઓ વિવિધ સેટ, શૂટિંગ સ્પોટ અને પ્રોડક્શન સુવિધાઓની મુલાકાત લઈ શકે છે. આ ટૂર ફક્ત મુલાકાત લેવાનું સ્થળ નથી પણ સિનેમાની જાદુઈ દુનિયાનો અનુભવ કરવાની તક પણ આપે છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ફિલ્મ સિટીમાં પાંચ હોટલ છે, જેમાં બજેટ-ફ્રેંડલી રહેવાની સગવડથી લઈને અતિ-લક્ઝરી હોટલો સુધીની સુવિધાઓ છે. લીલાછમ બગીચા અને ખુલ્લા મેદાન, મેગા-ઇવેન્ટ્સ, ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ્સ, કોર્પોરેટ મીટિંગ્સ અને સામાજિક મેળાવડા માટે આદર્શ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, અહીં 25 થી 25,000 લોકોના કાર્યક્રમો સફળતાપૂર્વક યોજવામાં આવ્યા છે.

તેમણે ઉમેર્યું કે, રામોજી ફિલ્મ સિટીની ઇવેન્ટ ટીમને જટિલ અને મોટા પાયે ઇવેન્ટ્સનું આયોજન કરવાનો બહોળો અનુભવ છે. કોન્સેપ્ટ ડેવલપમેન્ટથી લઈને ક્યુરેશન, ઇન્સ્ટોલેશન અને પ્રોડક્શન સુધી, સમગ્ર પ્રોજેક્ટ એક વ્યાવસાયિક ટીમ દ્વારા સંભાળવામાં આવે છે.

દિલ્હીના યશોભૂમિ ખાતે દક્ષિણ એશિયા ટ્રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામ


તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "એડ શીરન અને એ.આર. રહેમાન જેવા પોપ સ્ટાર્સ અને સંગીતકારો દ્વારા ભવ્ય કોન્સર્ટ અહીં સફળતાપૂર્વક યોજવામાં આવ્યા છે. આ કાર્યક્રમોએ ફિલ્મ સિટીને એક પ્રીમિયમ ઇવેન્ટ ડેસ્ટિનેશન તરીકે સ્થાપિત કર્યું છે."

23 એપ્રિલથી શરૂ થનારા 46 દિવસના કાર્નિવલમાં પંતે પ્રવાસીઓ અને સિનેમા પ્રેમીઓનું સ્વાગત કર્યું. પંતે જણાવ્યું કે, "રામોજી ફિલ્મ સિટી એક કાર્નિવલ શરૂ કરી રહ્યું છે જ્યાં મહેમાનોને રાત્રે ફિલ્મ સિટીની એક્સપ્લોર કરવાની તક મળશે." આ સંકુલ રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહેશે, જેનાથી મુલાકાતીઓ સુંદર રીતે પ્રકાશિત સેટ અને બગીચાઓ જોઈ શકશે.

તેમણે કહ્યું,"આ કાર્નિવલમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, લાઇવ પર્ફોર્મન્સ, ફૂડ ફેસ્ટિવલ, કૌટુંબિક મનોરંજન, કાર્નિવલ પરેડ, એક અદભુત મ્યુઝિકલ ગ્લો ગાર્ડન અને 'માયાલોક'નો સમાવેશ થશે. આ જાદુઈ કાર્નિવલ તમારા પરિવાર અને મિત્રો માટે યાદગાર ક્ષણો બનાવશે. તે 7 જૂન સુધી ચાલશે."

