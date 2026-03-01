ETV Bharat / bharat

મહિલા દિવસની ઓફર: રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં ટિકિટના ભાવમાં ઘટાડો, 31 માર્ચ સુધી ઉઠાવો લાભ

ઈન્ટરનેશનલ મહિલા દિવસ પર ફરવાની યોજના બનાવી રહેલી મહિલાઓ માટે રામોજી ફિલ્મ સિટી સ્પેશિયલ ઓફર લઈને આવ્યું છે.

રામોજી ફિલ્મ સિટી
રામોજી ફિલ્મ સિટી (Photo/ www.ramojifilmcity.com)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 1, 2026 at 3:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ (8 માર્ચ) નિમિત્તે, રામોજી ફિલ્મ સિટીએ મહિલાઓ માટે એક ખાસ ઓફર રજૂ કરી છે. મહિલાઓની પ્રતિભાનું સન્માન કરીને, રામોજી ફિલ્મ સિટી માર્ચ મહિનાને આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ તરીકે ઉજવી રહ્યું છે. તેથી, મહિલાઓ માટે ટિકિટના ભાવમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે.

મહિલાઓને 1 માર્ચથી 31 માર્ચ સુધી ખાસ ઓફર સાથે ફિલ્મ સિટીની મુલાકાત લેવાની મંજૂરી છે. તમામ ઉંમરની મહિલાઓને વિવિધ ખાસ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવાની અને સિનેમાની દુનિયાના મનોરંજન, મસ્તી અને સિનેમેટિક ભવ્યતાનો અનુભવ કરવાની તક મળશે.

રામોજી સ્ટુડિયો ટૂરમાં અનોખા ફિલ્મ સેટ, લાઈવ શો, રાઈડ્સ, એડવેન્ચર ટુર, બર્ડ પાર્ક, બટરફ્લાય ગાર્ડન, મોશન કેપ્ચર, વર્ચ્યુઅલ શૂટ, માયા લોક અને અન્ય ઘણી જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે.

રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં મહિલા દિવસની ઉજવણી
રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં મહિલા દિવસની ઉજવણી (ETV Bharat)

મહિલા દિવસ ઓફર
રામોજી ફિલ્મ સિટી મહિલા દિવસ ઓફર હેઠળ, તમામ ઉંમરની મહિલાઓ પ્રતિ ટિકિટ ₹1111 (GST સિવાય) માં ફિલ્મ સિટીની મુલાકાત લઈ શકે છે. જો મહિલાઓ ઓછામાં ઓછા 11 લોકોના ગ્રુપમાં મુલાકાત લે છે, તો તેમણે પ્રતિ ટિકિટ ₹999 (GST સિવાય) ચૂકવવા પડશે. આ મહિલાઓ માટે ગ્રુપમાં આવવા અને વધુ ઉત્સાહ સાથે ઉજવણી કરવાનો સારો સમય છે.

વુમન્સ ડે પર ગ્રુપ પ્રવાસનું આયોજન કરતી મહિલાઓ માટે, રામોજી ફિલ્મ સિટી આ વખતે એક સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે. મહિલાઓ આ તકનો લાભ લઈ શકે છે અને ફિલ્મ સિટી ખાતે યોજાઈ રહેલા મહિલા મહોત્સવમાં ભાગ લઈને તેને યાદગાર બનાવી શકે છે.

વધુ માહિતી માટે, સત્તાવાર વેબસાઇટ: www.ramojifilmcity.com ની મુલાકાત લો અથવા 76598 76598 પર કૉલ કરો.

આ પણ વાંચો:

  1. રામોજી ફિલ્મ સિટીએ પ્રવાસીઓ માટે નવી લૉક એન એસ્કેપ ગેમ લોન્ચ કરી
  2. રામોજી ફિલ્મ સિટીના SATTE 2026માં બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું, 23 એપ્રિલથી 46 દિવસનો મેગા કાર્નિવલ

TAGGED:

SPECIAL OFFER FOR WOMEN
WOMENS DAY CELEBRATION AT RFC
RAMOJI FILM CITY SPECIAL OFFER
SPECIAL OFFER FOR WOMEN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.