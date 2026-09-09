J&Kમાં પહેલો ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ, રામોજી ફિલ્મ સિટીના પ્રતિનિધિએ ઈવેન્ટની પ્રશંસા કરી
હૈદરાબાદ સ્થિત રામોજી ફિલ્મ સિટીના પ્રચાર વિભાગના ઉપપ્રમુખ એ. વિશ્વંભર રાવે આ કાર્યક્રમને જમ્મુ અને કાશ્મીર સરકાર દ્વારા એક આવકારદાયક પહેલ ગણાવી
Published : September 9, 2026 at 9:52 PM IST
શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીરના પ્રથમ ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલે ફિલ્મ નિર્માતાઓ, ટેકનિશિયનો, વિદ્યાર્થીઓ અને ફિલ્મ ઉદ્યોગના વ્યાવસાયિકોને એકસાથે લાવ્યા છે, જેનાથી સર્જનાત્મક આદાનપ્રદાન માટે એક નવું પ્લેટફોર્મ બન્યું છે અને પ્રદેશની સિનેમેટિક સંભાવનાને ઉજાગર કરવામાં આવી છે.
શ્રીનગર, જમ્મુ અને ગુલમર્ગમાં યોજાયેલા આ મહોત્સવમાં લગભગ 40 દેશોના ફિલ્મ નિર્માતાઓ અને પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો હતો. ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગના અગ્રણી વ્યક્તિઓએ આ કાર્યક્રમનું સ્વાગત કર્યું હતું, તેને પ્રદેશમાં એક મજબૂત ફિલ્મ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ગણાવ્યું હતું.
પુરસ્કાર વિજેતા સિનેમેટોગ્રાફર રફી મહેમૂદે કાશ્મીર સાથેના તેમના પરિવારના જોડાણને યાદ કરીને તેમની ભાગીદારીને વ્યાવસાયિક અને ભાવનાત્મક રીતે સંતોષકારક ગણાવી હતી.
"મારા માટે, કાશ્મીર ખીણની મુલાકાત લેવી એ ભાવનાત્મક રીતે સંતોષકારક અનુભવ છે," મહેમૂદે કહ્યું, નોંધ્યું કે તેમના દાદા વારંવાર આ પ્રદેશની મુલાકાત લેતા હતા અને તેઓ બાળપણમાં તેમના પિતા સાથે અહીં આવ્યા હતા.
આ વ્યક્તિગત જોડાણ ઉપરાંત, મહેમૂદે ફિલ્મ મહોત્સવમાં યુવાનો અને મહિલા વિદ્યાર્થીઓની હાજરી વિશે ખાસ ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો હતો.
ETV ભારત સાથે વાત કરતા, તેમણે નોંધ્યું કે વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારીનો કાયમી પ્રભાવ પડી શકે છે, જે નવી પેઢીને અનુભવી ફિલ્મ નિર્માતાઓ અને ટેકનિશિયનો સાથે સીધા જોડાવાની તક આપે છે.
સિનેમેટોગ્રાફરે ફિલ્મ નિર્માણ પ્રક્રિયા દરમિયાન લેખકો, દિગ્દર્શકો અને સિનેમેટોગ્રાફરો વચ્ચેની ગતિશીલતા પર પણ ચર્ચા કરી. તેમણે અવલોકન કર્યું કે ફિલ્મ માટે મજબૂત દ્રષ્ટિકોણ ધરાવતા લેખક માટે - અથવા દિગ્દર્શક બનવાની મહત્વાકાંક્ષા ધરાવતા લેખક માટે - ફિલ્માંકન શરૂ થયા પછી ચોક્કસ દ્રશ્યો અંગે નિર્ણય લેવાથી પાછળ હટવું ક્યારેક મુશ્કેલ બની શકે છે.
મહમૂદના મતે, સૌથી મજબૂત સહયોગ ત્યારે થાય છે જ્યારે લેખક શરૂઆતમાં મુખ્ય દ્રષ્ટિકોણને સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરે છે, જેનાથી દિગ્દર્શક અને સિનેમેટોગ્રાફરને તે દ્રષ્ટિકોણને સ્ક્રીન પર કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ રીતે અનુવાદિત કરવો તે નક્કી કરવાની સર્જનાત્મક સ્વતંત્રતા મળે છે.
તેમણે સિનેમાના ભવિષ્ય પર ટેકનોલોજીના વધતા પ્રભાવ અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી, ખાસ કરીને ફિલ્મ નિર્માણમાં જે સંપૂર્ણપણે કમ્પ્યુટર અને પ્રોમ્પ્ટ પર આધાર રાખે છે. "મારા માટે, ફિલ્મ નિર્માણ લોકો અને સ્થાનો સાથે જોડાવા અને સર્જનાત્મક સાહસનો અનુભવ કરવા વિશે પણ છે," તેમણે ઉમેર્યું કે ટેકનોલોજીએ માનવ સંબંધો અને અનુભવોને બદલવું જોઈએ નહીં જે સિનેમાનો પાયો બનાવે છે.
ફિલ્મ નિર્માતા અને લેખક રાહત કાઝમીએ આ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલને જમ્મુ અને કાશ્મીર માટે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ ગણાવી હતી, અને નોંધ્યું હતું કે આ પ્રદેશમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવાનો વિચાર વર્ષો પહેલા ચર્ચામાં આવ્યો હતો પરંતુ તે સમયે તે સાકાર થયો ન હતો.
કાઝમીએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે તેમણે અને અન્ય લોકોએ અગાઉ રાજકીય નેતાઓનો સંપર્ક કરીને આવા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવાના પ્રસ્તાવો રજૂ કર્યા હતા. તે યોજનાઓ તે સમયે આગળ વધી ન હોવાથી, વર્તમાન ફેસ્ટિવલ એવા લોકો માટે ખાસ મહત્વ ધરાવે છે જેઓ લાંબા સમયથી કાશ્મીરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ ઇવેન્ટનું આયોજન કરવા માંગતા હતા.
તેમણે આ પહેલને મોટા પાયે આગળ વધારવા બદલ જમ્મુ અને કાશ્મીર સરકારની પ્રશંસા કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ફિલ્મ ફેસ્ટિવલે આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ નિર્માતાઓ અને બોલિવૂડ હસ્તીઓને પ્રદેશમાં લાવીને કાશ્મીરમાં સકારાત્મક વાતાવરણ બનાવ્યું છે, જ્યારે સ્થાનિક યુવાનોને બહારના વ્યાવસાયિકો સાથે વાતચીત કરવાની તક પણ પૂરી પાડી છે.
કાઝમી માને છે કે આ બે-માર્ગી આદાન-પ્રદાન છે: જ્યારે સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓ અને મહત્વાકાંક્ષી ફિલ્મ નિર્માતાઓને અનુભવી ઉદ્યોગ વ્યાવસાયિકોને મળવાની તક મળે છે, ત્યારે પ્રવાસીઓને કાશ્મીરને તેની પરિચિત છબીથી આગળ જોવાની તક પણ મળે છે.
પ્રદેશના ભોજન, પોશાક, સંસ્કૃતિ અને ઓછા જાણીતા પર્યટન સ્થળો પર પ્રકાશ પાડતા, તેમણે નોંધ્યું કે આ કાશ્મીરના એવા પાસાઓ છે જે ખીણની બહારના પ્રેક્ષકો માટે મોટાભાગે અજાણ છે.
પ્રદેશની વિશાળ સાંસ્કૃતિક અને ભૌગોલિક વિવિધતા દર્શાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા, કાઝમીએ કહ્યું, "કાશ્મીર ફક્ત ગુલમર્ગ અને શિકારા બોટ કરતાં ઘણું વધારે છે."
જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં 20 થી વધુ ફિલ્મો બનાવ્યા પછી, કાઝમીએ બાલાજી ટેલિફિલ્મ્સની મુંબઈ સ્થિત ટીમને વેબ શ્રેણીના શૂટિંગ માટે પ્રદેશમાં લાવવાનું યાદ કર્યું. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે ટીમ કાશ્મીરમાં જે કંઈ જોયું તેનાથી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ હતી - કુદરતી દૃશ્યોથી લઈને ખોરાક, પરંપરાગત કપડાં અને સ્થાનિક સંસ્કૃતિના અન્ય તત્વો સુધી.
તેથી, કાઝમી માટે, આ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ફક્ત સિનેમાના વાર્ષિક ઉજવણી કરતાં ઘણું વધારે બની શકે છે; તે પર્યટન, રોજગાર અને સ્થાનિક ફિલ્મ નિર્માણ માટે ઉત્પ્રેરક તરીકે સેવા આપી શકે છે.
તેમણે કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલનું ઉદાહરણ આપ્યું, એક કાર્યક્રમ જેમાં તેઓ લગભગ એક દાયકાથી હાજરી આપી રહ્યા છે. કાઝમીએ નોંધ્યું કે કાન્સને એક મુખ્ય ઉત્સવ સ્થળ તરીકે વિકસાવવામાં આવ્યો હતો, અને આ કાર્યક્રમે ફ્રેન્ચ શહેરને વૈશ્વિક પ્રવાસન નકશા પર સ્થાન આપવામાં મદદ કરી. તેમણે સૂચવ્યું કે સફળ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ કાશ્મીરમાં પણ આર્થિક તકો ઉભી કરી શકે છે.
"સિનેમા લોકોને એકસાથે લાવવા માટે એક શક્તિશાળી માધ્યમ છે," તેમણે કહ્યું. તેમણે ઉમેર્યું કે ફિલ્મ નિર્માણ નોકરીઓનું સર્જન કરી શકે છે અને ટકાઉ ફિલ્મ ઇકોસિસ્ટમને પ્રોત્સાહન આપવામાં મદદ કરી શકે છે. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે આ પ્રદેશની મુલાકાત લેનાર દરેક પ્રોડક્શનમાં સ્થાનિક લોકોને રોજગારી પૂરી પાડવાની ક્ષમતા છે, જેમાં ટેકનિકલ ક્રૂ સભ્યોથી લઈને સેવા પ્રદાતાઓ સુધીનો સમાવેશ થાય છે.
કાઝમીએ તેમના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોજેક્ટ, "લવ ઇન વિયેતનામ" વિશે પણ વાત કરી, તેને ભારત-વિયેતનામના પ્રથમ સહ-નિર્માણ તરીકે વર્ણવ્યું. કાઝમીના મતે, ફિલ્મ પહેલાથી જ થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ ચૂકી છે, અને હવે હોટસ્ટાર પર તેની રિલીઝ માટેની યોજનાઓ ચાલી રહી છે. આ પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ફિલ્માવવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે બાકીનો ભાગ વિયેતનામમાં શૂટ કરવામાં આવ્યો હતો.
કાઝમીએ કાશ્મીરી અભિનેત્રી ફરહાના ભટ વિશે પણ વાત કરી, જેની સાથે તેમણે 'ધ કન્ટ્રી ઓફ ધ બ્લાઇન્ડ'માં કામ કર્યું હતું. તેમણે નોંધ્યું કે ભટ જ્યારે નાની ભૂમિકા ભજવી રહી હતી ત્યારે પણ તેમની પ્રતિભા સ્પષ્ટ હતી, અને તેઓ વર્ષોથી તેમના સંપર્કમાં રહ્યા હતા.
જોકે, કાઝમીએ ભટને તેમની સફળતા માટે પોતાને શ્રેય આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે તેમની ભૂમિકા ફક્ત માર્ગદર્શન પૂરું પાડવા સુધી મર્યાદિત હતી, અને આખરે, તેમની પ્રગતિ તેમના પોતાના દૃઢ નિશ્ચય અને પસંદગીઓનું પરિણામ હતી.
ફરહાના ભટને બિગ બોસમાં આવ્યા પછી રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ મળી, જ્યાં તેમના સ્પષ્ટવક્તા વ્યક્તિત્વે જોરદાર પ્રતિક્રિયાઓ આપી.
ETV ભારત સાથે વાત કરતા, કાઝમીએ ટિપ્પણી કરી કે તેમના વિશે સૌથી વધુ તારણ ફક્ત તેમના મનની વાત ખુલ્લેઆમ બોલવાની તેમની તૈયારી જ નહીં, પરંતુ તેમણે આવનારા દબાણને કેવી રીતે સંભાળ્યું તે પણ હતું. તેમણે ભટને માનસિક અને શારીરિક રીતે મજબૂત ગણાવ્યા અને મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર તેમના મંતવ્યો મજબૂત રીતે વ્યક્ત કરવા બદલ તેમની પ્રશંસા કરી.
કાઝમીએ ઉમેર્યું કે ત્યારથી તેમને મળેલી ઓળખ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં પોતાનો માર્ગ બનાવવાની તેમની ક્ષમતા દર્શાવે છે.
રામોજી ફિલ્મ સિટીના પ્રચાર વિભાગના ઉપપ્રમુખ એ. વિશ્વંભર રાવે પણ આ મહોત્સવની પ્રશંસા કરી અને આ કાર્યક્રમને જમ્મુ અને કાશ્મીર સરકાર દ્વારા એક આવકારદાયક પહેલ ગણાવી. રાવે ટિપ્પણી કરી કે આવા કાર્યક્રમો ફિલ્મ નિર્માતાઓ, ફિલ્મ ઉત્સાહીઓ અને નવા સ્થાનો અને તકો શોધતા વ્યક્તિઓને એકસાથે લાવી શકે છે.
તેમણે સરકારને અભિનંદન આપ્યા અને આશા વ્યક્ત કરી કે ફિલ્મ મહોત્સવ દર વર્ષે ચાલુ રહેશે અને એક મુખ્ય કાર્યક્રમમાં વિકસિત થશે.
તેમણે ખાસ કરીને મહોત્સવના માસ્ટરક્લાસ પર પ્રકાશ પાડ્યો, જ્યાં પ્રખ્યાત દિગ્દર્શકો અને ટેકનિશિયન મહત્વાકાંક્ષી ફિલ્મ નિર્માતાઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને ફિલ્મ સમુદાયના અન્ય સભ્યો સાથે તેમના અનુભવો શેર કરે છે.
રાવે જણાવ્યું કે આવી વાતચીત વ્યાપક ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે.
વિશ્વના સૌથી મોટા ફિલ્મ સ્ટુડિયો સંકુલ - રામોજી ફિલ્મ સિટીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા રાવે જણાવ્યું હતું કે સંસ્થા ફિલ્મ નિર્માતાઓને નવા સ્થળો અને ઉભરતી પ્રતિભા સાથે જોડતી પહેલોમાં નોંધપાત્ર સંભાવના જુએ છે.
ભારત વિશ્વના સૌથી મોટા ફિલ્મ નિર્માતા દેશોમાંનો એક છે, અને રાવે દલીલ કરી હતી કે એક મજબૂત ફિલ્મ ઉત્સવ સંસ્કૃતિ ઉદ્યોગના વિકાસમાં ફાળો આપી શકે છે. તેમણે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ મહોત્સવ સ્થાપિત ઉદ્યોગ વ્યાવસાયિકો અને પ્રદેશના યુવા સર્જનાત્મક સમુદાય માટે એક બેઠક બિંદુ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે."
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