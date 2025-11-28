રામોજી ગ્લેમ્પિંગ... આઉટડોર કેમ્પિંગ: રામોજી ફિલ્મ સિટી પર્યટકો માટે પ્રકૃતિ વચ્ચે આરામનું નવું સ્થાન
રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં વિશેષ સુવિધાઓ સાથે 'રામોજી ગ્લેમ્પિંગ'માં પર્યટકોને મંત્રમુગ્ધ કરવા માટે નવો અનુભવ મળશે.
Published : November 28, 2025 at 3:07 PM IST
રામોજી ફિલ્મ સિટી (હૈદરાબાદ): વ્યસ્ત જીવન જીવતા દરેક વ્યક્તિ શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ, પ્રકૃતિના ખોળામાં આરામ અને આરામદાયક સ્થળ ઇચ્છે છે. તેમની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ, રામોજી ફિલ્મ સિટીએ ખાસ સુવિધાઓ સાથે "રામોજી ગ્લેમ્પિંગ" બનાવ્યું છે. જે લોકો ફરવાનું અને પ્રકૃતિમાં સમય વિતાવવાનું પસંદ કરે છે તેમના માટે તે એક ઉત્તમ સ્થળ છે.
શાંત વાતાવરણમાં રહો
એવું કહેવામાં કોઈ અતિશયોક્તિ નથી કે પર્યટકોને રોમાચિંત કરનારી તેની આકર્ષક અને આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ, રામોજી ગ્લેમ્પિંગ રિસોર્ટ પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ માટે એક અનોખો અનુભવ પ્રદાન કરશે. તે આઉટડોર કેમ્પિંગ દ્વારા મહેમાનોને પ્રકૃતિ સાથે જોડે છે.
પરિવારો, કપલ અને ગ્રુપ માટે ડિઝાઈન કરાયેલા, આ ગ્લેમ્પિંગ રિસોર્ટ સુખદ વિશ્રામ માટે આદર્શ હશે. તે શાંત વાતાવરણમાં અવિસ્મરણીય રોકાવાનો અનુભવ પ્રદાન કરે છે. તે વ્યસ્ત પ્રવાસીઓને વિરામ લેવાની, ડિજિટલ દુનિયાથી દૂર જવાની અને પ્રકૃતિનો આનંદ માણવાની તક આપે છે. ગ્લેમ્પિંગ તાજગીભર્યા અને એકાંત વાતાવરણમાં રોમેન્ટિક એકાંત માટેનું સ્થળ બની શકે છે.
- પ્રવાસીઓ એક કે બે રાત માટે રહેવાનું પસંદ કરી શકે છે.
- ગ્લેમ્પિંગ એ લોકો માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે જેઓ તેમના દિવસની શરૂઆત એક સુંદર દુનિયામાં તાજગીભર્યા અનુભવ સાથે કરવા માંગે છે.
- તમે ટ્રેકિંગ, નેચર વોક અને યોગ કરી શકો છો.
- તમે પરંપરાગત રમતો સાથે બાળપણની યાદોને તાજી કરી શકો છો અને પુસ્તકો સાથે મનની શાંતિ મેળવી શકો છો.
- સાંજે, તમે સંગીત સાંભળી શકો છો અને તારાઓ તરફ જોતી વખતે વાર્તાઓ સાંભળાવી શકો છો.
- તમે વોર્મ અપ કરીને તમારા વેકેશનને યાદગાર બનાવી શકો છો.
આકર્ષક પેકેજો
રામોજી ગ્લેમ્પિંગનો આનંદ માણવા માંગતા ગ્રુપ અને પરિવારો માટે આકર્ષક પેકેજો ઉપલબ્ધ છે. વધુ માહિતી માટે, www.ramojifilmcity.com ની મુલાકાત લો અથવા 76598 76598 પર કૉલ કરો.
આ પણ વાંચો:
- 'રામોજી એક નામ નહીં... બ્રાંડ છે': તેલંગણાના CMએ 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ 2025' માટે આપી શુભેચ્છા
- પીએમ મોદીએ રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સના લોન્ચ પર ખુશી વ્યક્ત કરી, કહ્યું 'સામૂહિક પ્રગતિ માટે જરૂરી'
- સમાજના સાચા નાયકોનું સન્માન કરે છે રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ, CMD કિરને કહ્યું, રામોજી રાવના સપનાને આગળ વધારતું રહેશે રામોજી ગ્રુપ