રામોજી ફિલ્મ સિટીના ડેપ્યુટી મેનેજર અલીફ હુસૈને IITM ખાતે શ્રેષ્ઠ બ્રાન્ડ સ્ટોરીટેલર એવોર્ડ જીત્યો

ભારતના મુસાફરી, પર્યટન અને આતિથ્ય ક્ષેત્રો માટેનું મુખ્ય પ્લેટફોર્મ, IITMમાં 100થી વધુ પ્રદર્શકોએ ભાગ લીધો હતો.
Published : January 12, 2026 at 8:31 PM IST
એર્નાકુલમ (કેરળ) : કોચીમાં ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલ માર્ટ (IITM) ખાતે રામોજી ફિલ્મ સિટીએ મજબૂત છાપ છોડી. રામોજી ફિલ્મ સિટીએ પ્રતિષ્ઠિત "બેસ્ટ બ્રાન્ડ સ્ટોરીટેલર" એવોર્ડ જીત્યો. આ સન્માન રામોજી ફિલ્મ સિટીના ડેપ્યુટી મેનેજર (ટ્રાવેલ ટ્રેડ એન્ડ એજ્યુકેશનલ સેલ્સ) અલીફ હુસૈનને તેમના ઉત્તમ પ્રસ્તુતિ અને ઇવેન્ટ દરમિયાન હિસ્સેદારો સાથે ઉત્તમ જોડાણ માટે આપવામાં આવ્યો હતો.
ભારતના ટ્રાવેલ, ટુરિઝમ અને હોસ્પિટાલિટી સેક્ટર માટેના પ્રીમિયર પ્લેટફોર્મ, IITMમાં 100થી વધુ પ્રદર્શકોએ ભાગ લીધો હતો, જે 15થી વધુ ભારતીય રાજ્યો અને અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. રામોજી ફિલ્મ સિટીનું પેવેલિયન માર્ટમાં પ્રથમ વખત ભાગ લેવા છતાં એક મુખ્ય આકર્ષણ રહ્યું હતું, જેમાં ટ્રાવેલ એજન્સીઓ અને ટૂર ઓપરેટરોએ નોંધપાત્ર રસ દાખવ્યો હતો.
સિનેમેટિક અને શૈક્ષણિક પર્યટનને પ્રોત્સાહન
રામોજી ફિલ્મ સિટી (RFC) પેવેલિયન મુખ્યત્વે તેના વિશાળ શ્રેણીના ટૂર પેકેજોને પ્રોત્સાહન આપતું હતું, જેમાં સામાન્ય 'દિવસના પ્રવાસ'થી લઈને પ્રીમિયમ 'AC લક્ઝરી' અનુભવોનો સમાવેશ થતો હતો. શૈક્ષણિક પ્રવાસન પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શાળા અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે રહેઠાણ અને બોર્ડ પેકેજો ઓફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ પેકેજો બજેટ-ફ્રેંડલી ડોર્મિટરીઝથી લઈને ઉચ્ચ-સ્તરીય લક્ઝરી હોટલ સુધીના વિકલ્પોની ઓફરનો સમાવેશ થાય છે.
નવા આકર્ષણો અને ખાસ ઑફર્સ
આ કાર્યક્રમમાં બોલતા, અલીફ હુસૈને સમજાવ્યું કે ફિલ્મ સિટી પ્રવાસીઓને આકર્ષવા માટે દર વર્ષે નવા પ્રોજેક્ટ્સ રજૂ કરે છે. આ વર્ષે એક મુખ્ય આકર્ષણ "માયાલોકમ "હતું, જે લઘુચિત્ર ફિલ્મ સેટનું અદભુત પ્રદર્શન હતું. વધુમાં, પેવેલિયનમાં પર્યાવરણને અનુકૂળ "ગ્લેમ્પિંગ ટેન્ટ" પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા હતા, જે ટકાઉ વૈભવી રહેઠાણમાં એક નવો ટ્રેન્ડ છે જેણે ટ્રાવેલ એજન્ટોમાં નોંધપાત્ર રસ પેદા કર્યો છે.
મુલાકાતીઓ અને સંચાલકોએ પુષ્પા, બાહુબલી અને સલાર જેવી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મોના આઇકોનિક ફિલ્મ સેટ વિશે વિગતવાર જાણ્યું હતું. ચર્ચા કરાયેલા અન્ય મુખ્ય આકર્ષણોમાં વિશાળ બગીચાઓ, ફુવારાઓ, 'સહસમ' એડવેન્ચર પાર્ક (એશિયાના સૌથી મોટામાંનો એક), બટરફ્લાય પાર્ક અને વિવિધ થીમ પાર્કનો સમાવેશ થાય છે. હુસૈને સમજાવ્યું કે રામોજી ફિલ્મ સિટીનો સંપૂર્ણ પ્રવાસ કરવા માટે ઓછામાં ઓછા બે દિવસનો સમય લાગે છે.
B2B પ્રસંગો અને મોસમી ઉત્સવો
'ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલ માર્ટ' એ એક મહત્વપૂર્ણ 'B2B' (બિઝનેસ-ટુ-બિઝનેસ) પ્લેટફોર્મ તરીકે સેવા આપી હતી, જેણે લેઝર, એડવેન્ચર, તીર્થયાત્રા, લગ્ન અને MICE (મીટિંગ્સ, પ્રોત્સાહનો, પરિષદો અને પ્રદર્શનો) પર્યટનમાં સહયોગ માટે નવા રસ્તા ખોલ્યા હતા. તેના ટ્રાવેલ ભાગીદારોને ટેકો આપવા માટે, રામોજી ફિલ્મ સિટીએ તેના સમર્પિત ટ્રાવેલ પોર્ટલ દ્વારા વિશિષ્ટ ડીલ્સ ઓફર કરી હતી.
હાલમાં, ફિલ્મ સિટી વિન્ટર ફેસ્ટનું આયોજન કરી રહ્યું છે , જે 1 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે, જેમાં રાત્રે 9:00 વાગ્યા સુધી કામકાજના કલાકો લંબાવવામાં આવશે. હુસૈને પુષ્ટિ આપી કે આ તહેવારોની મોસમ દરમિયાન સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓ મુલાકાત લેવાનું ચાલુ રાખી રહ્યા છે.
આ માર્ટમાં તેલંગાણા, રાજસ્થાન, પંજાબ, દિલ્હી અને મેઘાલયના ભાગીદાર રાજ્યો ઓડિશા અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના અગ્રણી પેવેલિયન પણ હતા. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ નોંધપાત્ર હાજરી હતી, જેમાં મલેશિયા, થાઇલેન્ડ, વિયેતનામ, બાલી, નેપાળ અને ભૂટાનના પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ થતો હતો, જે આ કાર્યક્રમના વૈશ્વિક સ્તરને ઉજાગર કરે છે.
