'રોબોટ' સાથે ડાંડિયા રમવા ઉમટ્યાં બાળકો અને યુવાનો! રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં મચી ધમાલ
દેશભરમાંથી સેંકડો ઉત્સાહીઓ અત્યંત ઉત્સાહપૂર્ણ 'પ્રી-દાંડિયા ધમાલ' માટે રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે એકત્ર થયા હતા
Published : October 11, 2026 at 9:24 PM IST
હૈદરાબાદ: શનિવારે રાત્રે, દશેરા અને નવરાત્રિના તહેવારો પહેલાં, રામોજી ફિલ્મ સિટી (RFC) સંગીત અને નૃત્યના જીવંત અને રંગીન કેન્દ્રમાં ફેરવાઈ ગયું હતું. દેશભરમાંથી સેંકડો ઉત્સાહીઓ અહીં અત્યંત ઉત્સાહપૂર્ણ 'પ્રી-દાંડિયા ધમાલ'ની ઉજવણી માટે એકત્રિત થયા હતા. પરંપરાગત ગરબાની ધૂન વચ્ચે, આ કાર્યક્રમનું મુખ્ય આકર્ષણ એક અનોખો અનુભવ હતો જેણે પ્રેક્ષકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા.
સાંસ્કૃતિક જૂથ 'રંગતાલી'ના સહયોગથી આયોજિત આ એક-દિવસીય કાર્યક્રમમાં ગુજરાત—જે આ નૃત્ય પ્રકારનું પરંપરાગત મૂળ સ્થાન છે, તેની સંસ્કૃતિ અને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. તમામ વયના સહભાગીઓએ આકર્ષક અને સુંદર વસ્ત્રો ધારણ કરીને, ફિલ્મ સ્ટુડિયોના વિશાળ અને ભવ્ય પરિવેશની પૃષ્ઠભૂમિમાં શાનદાર ગરબા અને દાંડિયાની પ્રસ્તુતિઓ આપી હતી.
આ કાર્યક્રમના મુખ્ય આકર્ષણો અને સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબતોમાંની એક 'રોબોટ દાંડિયા' પ્રસ્તુતિ હતી. તેમાં પરંપરાગત ધૂન પર નૃત્ય કરવા માટે તૈયાર કરાયેલ એક સ્વચાલિત રોબોટનો સમાવેશ થતો હતો. બાળકો અને પ્રવાસીઓએ રોબોટની સાથે નૃત્ય કર્યું, જેનાથી તે આ કાર્યક્રમનું સૌથી લોકપ્રિય આકર્ષણ બની ગયું.
કાર્યક્રમના એક સહભાગીએ ટિપ્પણી કરી, "પરંપરાગત સંગીત પર રોબોટને નૃત્ય કરતા જોવા એ ખરેખર આનંદદાયક હતું. ટેક્નોલોજી અને પરંપરાના આ અનોખા સંગમે ઉત્સવમાં એક વિશેષ આકર્ષણ ઉમેર્યું."
કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા ઘણા પરિવારોએ આયોજકો અને સ્થળના સંચાલકોને ભવિષ્યમાં પણ આવા જ મોટા પાયે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજવાની વિનંતી કરી. એક આયોજકે કહ્યું, "વિવિધ સ્થળોએથી આવતા વૈવિધ્યસભર સમુદાયને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે આ મહોત્સવનું આયોજન એવું કર્યું હતું કે જેથી સુરક્ષિત, આવકારદાયક અને પરિવાર-અનુકૂળ વાતાવરણ પૂરું પાડી શકાય."
તેવી જ રીતે, સમગ્ર કાર્યક્રમનું સુચારુ સંચાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે સ્થળ પર વ્યાવસાયિક સુરક્ષા તપાસ અને સમર્પિત ઓન-સાઇટ સહાયક ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી હતી. શનિવારે સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થઈને મોડી રાત સુધી ચાલેલો આ ઉત્સાહપૂર્ણ કાર્યક્રમ હૈદરાબાદના આગામી મુખ્ય પાનખર ઉત્સવોની સફળ અને ભવ્ય શરૂઆત સાબિત થયો.
પર્યટન વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "આ કાર્યક્રમે પ્રાદેશિક પરંપરાગત વારસા અને મોટા પાયે મનોરંજનનો અસરકારક સમન્વય સાધ્યો હતો, જેનાથી સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને દેશભરમાંથી આવેલા પ્રવાસીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો આકર્ષાયા હતા."
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