રામોજી ફિલ્મ સિટી 'બેસ્ટ સિવિક મેનેજમેન્ટ ઑફ ટૂરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન' એવોર્ડથી સન્માનિત
વર્ષ 2026 માટે તેલંગાણા ટૂરિઝ્મ એક્સિલન્સ એવોર્ડ્ઝ 29 કેટેગરીમાં એનાયત કરાયા, જેમાં બેસ્ટ રેસ્ટોરન્ટ, રિસોર્ટ, અમ્યૂઝમેન્ટ પાર્ક અને બેસ્ટ ટ્રાવેલ એજન્ટ શામેલ હતા
Published : September 27, 2026 at 5:49 PM IST
હૈદરાબાદ: શનિવારે, 'વિશ્વ પર્યટન દિવસ'ની પૂર્વસંધ્યાએ, તેલંગાણા સરકારે રામોજી ફિલ્મ સિટીને 'બેસ્ટ સિવિક મેનેજમેન્ટ ઓફ ટુરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન' (પર્યટન સ્થળનું શ્રેષ્ઠ નાગરિક વ્યવસ્થાપન) પુરસ્કારથી સન્માનિત કર્યું.
વર્તમાન દાયકામાં રામોજી ફિલ્મ સિટીએ આ પુરસ્કાર જીત્યો હોય તેવું આ બીજી વખત બન્યું છે; અગાઉ વર્ષ 2021માં પણ તેને આ સન્માન મળ્યું હતું. આ પુરસ્કાર શિલ્પારામમ ખાતે યોજાયેલા એક સમારોહમાં એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો, જેનું મુખ્ય સૂત્ર (થીમ) "ડિજિટલ એજન્ડા – આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સાથે પર્યટનની પુનઃકલ્પના" હતું. રામોજી ફિલ્મ સિટીના વાઇસ-પ્રેસિડેન્ટ એ.વી. રાવે તેલંગાણાના પર્યટન મંત્રી જુપલ્લી કૃષ્ણ રાવના હસ્તે આ પુરસ્કાર સ્વીકાર્યો.
આ સિદ્ધિનો શ્રેય અસરકારક ટીમવર્ક અને મજબૂત નેતૃત્વના સમર્થનને આપતા એ.વી. રાવે કહ્યું, "સુવિધાઓ, સ્વચ્છતા અને જાળવણીની બાબતમાં રાજ્ય કે દેશમાં અન્ય કોઈ પણ સ્થળ રામોજી ફિલ્મ સિટીની બરાબરી કરી શકે તેમ નથી. આ સફળતા સંપૂર્ણપણે સામૂહિક સહયોગ અને અમારા મેનેજમેન્ટ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી પ્રેરણાને કારણે શક્ય બની છે."
સમારોહમાં 29 શ્રેણીઓમાં પુરસ્કારો આપવામાં આવ્યા હતા, જેમાં રેસ્ટોરાં, રિસોર્ટ્સ, મનોરંજન પાર્ક અને ટ્રાવેલ એજન્સીઓ જેવા ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠતાને માન્યતા આપવામાં આવી હતી.
કાર્યક્રમ દરમિયાન, મંત્રી જુપલ્લી કૃષ્ણ રાવે હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્રમાં ટેકનોલોજીની પરિવર્તનશીલ સંભાવના પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કૃત્રિમ બુદ્ધિ, ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અને ડેટા એનાલિટિક્સનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરીને, રાજ્ય ખૂબ જ વ્યક્તિગત પ્રવાસ યોજનાઓનું આયોજન કરી શકે છે, બહુભાષી સમર્થન પ્રદાન કરી શકે છે, ડિજિટલી તેના સાંસ્કૃતિક વારસાનું પ્રદર્શન કરી શકે છે અને ઇમર્સિવ વર્ચ્યુઅલ અનુભવો પ્રદાન કરી શકે છે.
મંત્રીએ કહ્યું, "અમે એક વ્યાપક અને આધુનિક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ વિકસાવ્યું છે જે પ્રવાસીઓને રાજ્યભરના સ્થળો, આકર્ષણો, મુસાફરી પેકેજો અને સ્થાનિક કાર્યક્રમો વિશે વિગતવાર માહિતી સરળતાથી ઍક્સેસ કરવા સક્ષમ બનાવે છે."
પર્યટનને પ્રોત્સાહન: એક સામાજિક જવાબદારી
પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવું એ સામૂહિક "સામાજિક જવાબદારી" હોવાનું ભારપૂર્વક જણાવતા મંત્રીએ કહ્યું કે, તેલંગાણા પર્યટન નીતિ 2025-30 હેઠળ રાજ્ય સરકાર ₹50,000 કરોડનું રોકાણ આકર્ષવા અને 5 લાખ રોજગારીની તકો ઊભી કરવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે પર્યટન સ્થળો માત્ર આનંદ અને ખુશી જ નથી આપતા, પરંતુ લોકોની વિચારસરણીમાં પણ પરિવર્તન લાવે છે.
పర్యాటక ప్రాంతాలు సంతోషం, ఆహ్లాదాన్నివ్వడమే కాకుండా ప్రజల ఆలోచన విధానాన్ని కూడా మారుస్తాయి. టూరిజం అనేది ఒక సామాజిక బాధ్యత. పర్యాటక ప్రాంతాల అభివృద్ధితో వేలాది మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి లభిస్తుంది. కళాకారులకు జీవనోపాధి కల్పించేందుకు టూరిజం స్పాట్లలో కళా ప్రదర్శనలకు… pic.twitter.com/hOpqUIuxcj— Jupally Krishna Rao (@jupallyk_rao) September 26, 2026
તેમણે કહ્યું, "અમારું લક્ષ્ય તેલંગાણાને સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને પ્રવાસીઓ માટે એક મુખ્ય સ્થળ તરીકે સ્થાપિત કરવાનું છે."
મુખ્ય અતિથિ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી મલ્લુ ભટ્ટી વિક્રમાર્કાએ રાજ્યના પ્રવાસન ક્ષેત્રના આધુનિકીકરણ અને અપગ્રેડ પર સરકારના ઉચ્ચ-પ્રાથમિકતા ધ્યાનનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. તેમણે ઇકો-ટુરિઝમ, મંદિર પર્યટન, ગ્રામીણ પર્યટન અને સુખાકારી પર્યટન સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લક્ષિત વિકાસ માટેની યોજનાઓની રૂપરેખા આપી.
વિક્રમાર્કાએ કહ્યું, "અમે કોર્પોરેટ એક્ઝિક્યુટિવ્સ અને સોફ્ટવેર કંપનીઓના સીઈઓ માટે ખાસ સપ્તાહાંત રજાઓ ગોઠવી છે, જેનાથી તેઓ અમારા મુખ્ય પર્યટન સ્થળોએ તેમના પરિવારો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકે."
તેમણે સપ્તાહના અંતે પ્રકૃતિ સંરક્ષણ ક્ષેત્રોની મુલાકાત લેવા માટે આઇટી વ્યાવસાયિકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે કોર્પોરેટ પ્રવાસન કૂપન્સ રજૂ કરવાની ભલામણ કરી અને મંત્રીઓ અને ધારાસભ્યોને તેમના પરિવારો સાથે આ સ્થળોની મુલાકાત લઈને સ્થાનિક પ્રવાસનને સક્રિયપણે પ્રોત્સાહન આપવા વિનંતી પણ કરી.
LIVE : World Tourism Day programme at Sampradaya Vedika, Shilparamam https://t.co/Lpefbj0ZBp— Bhatti Vikramarka Mallu (@Bhatti_Mallu) September 26, 2026
ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ દ્વારા વિશ્વના સૌથી મોટા ફિલ્મ સ્ટુડિયો સંકુલ તરીકે માન્યતા પ્રાપ્ત 'રામોજી ફિલ્મ સિટી' 1,666 એકરના મુખ્ય સ્ટુડિયો વિસ્તારમાં ફેલાયેલું છે, જ્યારે તેની વિશાળ પર્યટન, સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ અને થીમ પાર્કની સુવિધાઓ 2,000 એકરથી વધુ વિસ્તારને આવરી લે છે. હૈદરાબાદમાં એક મુખ્ય આકર્ષણ તરીકે સ્થાપિત આ સ્થળ, સિનેમેટિક થીમ પાર્કના રોમાંચ અને વિશ્વ-સ્તરીય મનોરંજન સ્થળના આરામદાયક માહોલનો અનોખો સમન્વય સાધે છે.
તેલંગાણા ટુરિઝમ એક્સેલન્સ એવોર્ડ 2026ના વિજેતાઓની સંપૂર્ણ યાદી:
- ક્લાસિફાઈડ હોટેલ – 5-સ્ટાર અને તેથી ઉપર (હેરિટેજ શ્રેણી): તાજ ફલકનુમા પેલેસ, હૈદરાબાદ
- ક્લાસિફાઈડ હોટેલ – 5-સ્ટાર અને તેથી ઉપર: તાજ ડેક્કન, હૈદરાબાદ
- ક્લાસિફાઈડ હોટેલ – 4-સ્ટાર (હૈદરાબાદમાં): હોટેલ એબોડ, લકડીકાપુલ, હૈદરાબાદ
- ક્લાસિફાઈડ હોટેલ – 3-સ્ટાર (હૈદરાબાદમાં): મિનર્વા ગ્રાન્ડ, સિકંદરાબાદ
- નૉન-ક્લાસિફાઈડ હોટેલ (હૈદરાબાદમાં): તાજમહેલ હોટેલ, પંજાગુટ્ટા; હોટેલ વન કોન્ટિનેન્ટ, આબિડ્સ
- ક્લાસિફાઈડ હોટેલ (હૈદરાબાદની બહાર): ટાઉન સ્ક્વેર સ્યુટ્સ, શમશાબાદ; હોટેલ સન્નિધિ એમરલ્ડ, યાદગીરીગુટ્ટા
- બેસ્ટ રેસ્ટોરન્ટ: તાજમહેલ હોટેલ, આબિડ્સ
- બેસ્ટ રેસ્ટોરન્ટ (હૈદરાબાદની બહાર): ફીસ્ટ હાઉસ, સૂર્યાપેટ
- ક્લાસિફાઈડ હોટેલોમાં બેસ્ટ રેસ્ટોરન્ટ: ટેરેસ રૂફટોપ બાર, હૈદરાબાદ
- બાર એન્ડ લાઉન્જ: પાવ્વા, જ્યુબિલી હિલ્સ
- પ્રાદેશિક ભોજન પીરસતી બેસ્ટ રેસ્ટોરન્ટ: અશોક દ્વારા રાસા, થાંગેડુ, વિવાહ ભોજનામ્બુ
- આંતરરાષ્ટ્રીય ભોજન પીરસતી બેસ્ટ રેસ્ટોરન્ટઃ થાઈ પેવેલિયન (વિવાંતા, બેગમપેટ), ગોલ્ડન ડ્રેગન (તાજ કૃષ્ણ)
- બેસ્ટ મલ્ટી-કુઝિન રેસ્ટોરન્ટ (હૈદરાબાદની અંદર): ક્વોલિટી ઇન રેસીડેન્સી, નામપલ્લી
- બેસ્ટ મલ્ટી-કુઝિન રેસ્ટોરન્ટ (હૈદરાબાદની બહાર): અક્ષય ફેમિલી રેસ્ટોરન્ટ, સિદ્ધિપેટ
- બેસ્ટ રિસોર્ટઃ સમર ગ્રીન રિસોર્ટ, મેડચલ
- વેસાઇડની શ્રેષ્ઠ સુવિધાઓ: 7 મિડવે પ્લાઝા (નાલગોંડા), વિવેરા પ્રા. લિ. (ભુવનગીરી)
- બેસ્ટ એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક: વન્ડરલા હોલીડેઝ લિ. (હૈદરાબાદ), કેએસી વાઇલ્ડ વોટર્સ (શંકરપલ્લી)
- શ્રેષ્ઠ નવીન પ્રવાસન ઉત્પાદન: અસલી હૈદરાબાદ (પ્રતિમા ટુર એન્ડ ટ્રાવેલ્સ / જી. નાગરત્નમ નાયડુ)
- બેસ્ટ ઈનોવેટિવ ટૂરિઝમ પ્રોડક્ટ (સરકારી ક્ષેત્ર): ભદ્રગિરી માર્ટ, ભદ્રાચલમ
- બેસ્ટ ટુરિઝમ ફિલ્મઃ પાતાલ ભૈરવી કોન્સેપ્ટ્સ (DSN ફિલ્મ સાઉન્ડ બોક્સ એફએમ)
- એક્સિલન્સ બેસ્ટ પબ્લિકેશન (અંગ્રેજી): ડૉ. નીરજ ગોહિલ (નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટુરિઝમ એન્ડ હોસ્પિટાલિટી મેનેજમેન્ટ)
- બેસ્ટ ટૂર ઓપરેટર: ગરુડ ટુરિઝમ, હૈદરાબાદ ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ
- બેસ્ટ ટ્રાવેલ એજન્ટ્સ: આર.વી. ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ પ્રા. લિ.
- બેસ્ટ ટૂરિઝમ ગાઈડ: જે. સાઇનાથ
- પર્યટનમાં શ્રેષ્ઠ શૈક્ષણિક સંસ્થા (જાહેર ક્ષેત્ર): ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ હોટેલ મેનેજમેન્ટ, હૈદરાબાદ
- પર્યટનમાં શ્રેષ્ઠ શૈક્ષણિક સંસ્થા (ખાનગી ક્ષેત્ર): ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ હોટેલ મેનેજમેન્ટ શ્રી શક્તિ, હૈદરાબાદ
- બેસ્ટ યૂથ ટૂરિઝ્મ ક્લબ: ચકલી ઇલામ્મા મહિલા યુનિવર્સિટી
- બેસ્ટ સિવિક મેનેજમેન્ટ ઓફ ટુરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન: રામોજી ફિલ્મ સિટી
- શ્રેષ્ઠ હરિતા હોટેલ: ધ પ્લાઝા, બેગમપેટ; હરિતા ઇકો-ટુરિઝમ રિસોર્ટ, જન્નારામ
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