ETV Bharat / bharat

રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં 18મી તારીખથી શરુ થશે 'વિન્ટર ફેસ્ટ', જુઓ શું હશે ખાસ...

વિન્ટર ફેસ્ટ’@Ramoji ફિલ્મ સિટી માટે સંપૂર્ણ તૈયારી, 18મી તારીખથી એક મહિના સુધી ચાલનારા ઉજવણી

રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં 18મી તારીખથી શરુ થશે 'વિન્ટર ફેસ્ટ'
રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં 18મી તારીખથી શરુ થશે 'વિન્ટર ફેસ્ટ' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 14, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : પ્રખ્યાત રામોજી ફિલ્મ સિટી તેના શિયાળુ તહેવારો સાથે પ્રવાસીઓને મનોરંજન પુરુ પાડવા માટે સંપૂર્ણ તૈયાર છે. આ મહિનાની 18મી તારીખથી શરૂ થતા એક મહિના સુધી ચાલનારા 'વિન્ટર ફેસ્ટ' માટે બધું જ તૈયાર છે. 18મી જાન્યુઆરી સુધી ચાલનારા આ ઉત્સવમાં મનમોહક ફિલ્મ સંગીત, રજાઓ દરમિયાન તમામ ઉંમરના લોકોને આકર્ષિત કરતી કાર્નિવલ પરેડ, હૃદયસ્પર્શી સંગીતમય ગ્લો ગાર્ડન, માયાલોક અને અન્ય ઘણા મનોરંજક આકર્ષણોનો છે.

ખાસ આકર્ષણ: ઉત્સવના ભાગ રૂપે, ફિલ્મ સિટી ખાતે મુલાકાતનો સમય રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે. મુલાકાતીઓને ચમકતા રોશનીવાળા વાતાવરણમાં ફિલ્મ સિટીની સુંદરતા જોવાની તક મળશે. સ્ટુડિયો ટુર, જેમાં અનોખા ફિલ્મ સેટનો પ્રવાસનો સમાવેશ થાય છે, તે પ્રવાસીઓ માટે એક મુખ્ય આકર્ષણ બનશે, જેઓ તેમના પરિવારો અને મિત્રો સાથે ઉત્સવનો આનંદ માણવા આવે છે. લાઈવ શો, વાઇલ્ડ વેસ્ટ સ્ટન્ટ્સ, રોમાંચક રાઈડ્સ, એડવેન્ચર ઝોન એડવેન્ચર અને બર્ડ પાર્કની મુલાકાત આને યાદગાર અનુભવ બનાવશે.

નવા વર્ષની પાર્ટી: 31 ડિસેમ્બરે, રામોજી કાર્નિવાઈવ 2026 નવા વર્ષમાં પ્રવેશવાના ક્ષણને નવા ઉત્સાહ સાથે ઉજવવા માટે યોજાશે. તેમાં ડીજે બેટલ, લાઈવ બેન્ડ અને ખાસ પ્રદર્શન રજૂ કરવામાં આવશે. તમને સૌથી મોટા ઓપન-એર ડાન્સ ફ્લોર પર 2026 સુધીના રોમાંચક કાઉન્ટડાઉનનો આનંદ માણવાની તક મળશે. મુલાકાતીઓ અમર્યાદિત ખોરાક અને પીણાં તેમજ અદભુત સંગીત પ્રદર્શનનો આનંદ માણી શકે છે.

એક અદભુત કાર્નિવલ: અદભુત ફ્લોટ્સ, કલાકારો દ્વારા નૃત્ય પ્રદર્શન અને વિવિધ પોશાકો સાથેનું અદભુત કાર્નિવલ પરેડ, તમામ ઉંમરના લોકોને કંઈક નવું અનુભવવાની તક આપશે. ફિલ્મ સિટીની ચમકતી સુંદરતા વચ્ચે તમે આનંદની ક્ષણોનો અનુભવ કરી શકો છો. મ્યુઝિકલ ગ્લો ગાર્ડન એક સંપૂર્ણ નવી દુનિયાને જીવંત બનાવે છે. તમે આઇકોનિક ફિલ્મ સેટના જાદુને જોવા માટે માયાલોકની મુલાકાત લઈ શકો છો. સેટ ડિઝાઇન અને કલાત્મક કુશળતા, પડદા પાછળની મહેનત સાથે, તમારી આંખો સમક્ષ ઉભરી આવશે.

ખાસ પેકેજો અને સુવિધાઓ: શિયાળાના તહેવાર અને નવા વર્ષની ઉજવણી માટે ઘણા ખાસ પેકેજો ઉપલબ્ધ છે. પ્રવાસીઓ કોલ પર ડ્રાઇવર અને બાળ સંભાળ માટે ક્રેચ જેવી સુવિધાઓનો લાભ લઈ શકે છે. વધુ માહિતી માટે, www.ramojifilmcity.com ની મુલાકાત લો.

આ પણ વાંચો...

  1. એક યાદગાર અનુભવ: રામોજી ફિલ્મ સિટી એડવેન્ચેર પ્રેમીઓને 'સાહસ' પણ આપે છે
  2. રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં વિન્ટર ફેસ્ટ પૂરજોશમાં, પ્રવાસીઓ માટે વિશેષ પેકેજ

TAGGED:

WINTER FEST
RAMOJI CARNIVIBE 2026
NEW YEAR 2026
RAMOJI FILM CITY
WINTER FEST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.