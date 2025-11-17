Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર
પ્રખ્યાત ગ્રામીણ પત્રકાર અને રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ વિજેતા જયદીપ હાર્ડિકર તેમની યાત્રા અને ગ્રામ્ય વિસ્તારને આવરી લેવા પાછળની પ્રેરણા વિશે વાત કરે છે.
હૈદરાબાદ: ગ્રામીણ ભારતને વ્યાપકપણે આવરી લેનારા વરિષ્ઠ પત્રકાર, સંશોધક અને લેખક જયદીપ હાર્દિકરને રવિવારે પત્રકારત્વમાં શ્રેષ્ઠતા માટેનો પ્રથમ રામોજી પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો. આ પુરસ્કાર "સત્ય, પ્રામાણિકતા અને માનવ ભાવના પ્રત્યેની તેમની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા" માટે આપવામાં આવ્યો હતો.
રામોજી ગ્રુપના સ્થાપક ચેરમેન શ્રી રામોજી રાવની જન્મજયંતિ નિમિત્તે હૈદરાબાદના રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં હાર્દિકરને સન્માનિત કરવામાં આવેલા સાત પુરસ્કાર વિજેતાઓમાંના એક હતા. શ્રી રામોજી રાવનું જૂન 2024 માં અવસાન થયું.
હાર્દિકર છેલ્લા 25 વર્ષથી ગ્રામીણ ભારતને આવરી રહ્યા છે, અને તેમનું કાર્ય પ્રતિષ્ઠિત અંગ્રેજી અખબારો અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રકાશનોમાં પ્રકાશિત થયું છે. કૃષિ સંકટ અને ખેડૂત આત્મહત્યા પરની તેમની વાર્તાઓ તેમને ભારતમાં ગ્રામીણ પત્રકારત્વમાં એક મહત્વપૂર્ણ અવાજ બનાવે છે.
મહારાષ્ટ્રના નાગપુરના વતની, હાર્દિકરે આ વિષય પર બે પુસ્તકો પણ લખ્યા છે - રામરાવ: ધ સ્ટોરી ઓફ ઈન્ડિયાઝ એગ્રેરિયન ક્રાઈસિસ અને અ વિલેજ અવેટ્સ ડૂમ - અને તેઓ ત્રીજું લખવાની પ્રક્રિયામાં છે.
ETV ભારતના નિસાર ધર્મ સાથેના એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં, હાર્દિકરે તેમના કાર્ય, ગ્રામીણ ભારતને અસર કરતા મુદ્દાઓ, તેમને આવરી લેવા માટે તેમને શું પ્રેરણા આપે છે અને રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડનો તેમના માટે શું અર્થ છે તે વિશે વિસ્તૃત વાત કરી.
નિસાર ધર્મ: એવા સમયે જ્યારે શહેરી પત્રકારત્વ અને સાહિત્ય વધુ ધ્યાન ખેંચી રહ્યું છે, તમે ખેડૂતો અને તેમના પડકારો પર વ્યાપકપણે અહેવાલ આપ્યો છે. તમને ગ્રામીણ ભારત તરફ શું આકર્ષિત કર્યું?
જયદીપ હાર્ડીકર: હું ચંદ્રપુર (મહારાષ્ટ્રના વિદર્ભ પ્રદેશમાં) નામના એક નાના શહેરમાં મોટો થયો હતો, જ્યાં મારા બધા સહાધ્યાયીઓ ગ્રામીણ અને કૃષિ પૃષ્ઠભૂમિના હતા. 1996 માં, જ્યારે હું પત્રકારત્વમાં મારી માસ્ટર ડિગ્રી પૂર્ણ કરવાનો હતો, ત્યારે મારા એક ફેકલ્ટી સભ્ય, શ્રી બી. સોમેશ્વર રાવને સમજાયું કે મને એક ખાસ પ્રકારના પત્રકારત્વમાં રસ છે. તેમણે મને પી. સાંઈનાથ (એક પ્રખ્યાત લેખક અને ગ્રામીણ રિપોર્ટિંગ ક્ષેત્રના પ્રણેતા) દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક 'એવરીવન લવ્સ અ ગુડ ડ્રાઉટ' ભેટ આપ્યું, જે તે વર્ષે પ્રકાશિત થયું. મને યાદ છે કે નાગપુરમાં એક નાના ચાના સ્ટોલ પર બેસીને આખું પુસ્તક વાંચ્યું હતું. હું ત્યાં પાંચ કે છ કલાક બેઠો હતો. હું ફક્ત 20 વર્ષનો હતો. મને લાગ્યું કે તે એક નિર્ણાયક ક્ષણ હતી. રાવે મને એમ પણ કહ્યું કે મારે આ જ કરવું જોઈએ, કારણ કે તેમણે તેને વાસ્તવિક પત્રકારત્વ કહ્યું. પુસ્તક વાંચ્યા પછી, મેં સાંઈનાથના કાર્યને અનુસરવાનું શરૂ કર્યું.
મારા પહેલા સંપાદક, સ્વર્ગસ્થ શ્રી એમ.વાય. બોધનકર, જે મારા માર્ગદર્શક અને માર્ગદર્શક પણ હતા, તેમણે મારી તાલીમ દરમિયાન મને એક અમૂલ્ય સાધન પૂરું પાડ્યું. તેમણે મને કહ્યું કે જ્યારે પણ હું વાર્તા લખું છું, ત્યારે મારે મારી જાતને આ પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ: પત્રકારત્વ કોના માટે અને શા માટે?
થોડા વર્ષો પછી, જ્યારે મેં વિસ્થાપનના મુદ્દા પર રિપોર્ટિંગ શરૂ કર્યું, ત્યારે મને સમજાયું કે પત્રકારત્વમાં અન્ય કોઈપણ પાસાઓ કરતાં હેતુ વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમને તમારો હેતુ મળે, તો બાકીનું બધું જ જગ્યાએ આવે છે.
1990 ના દાયકામાં વિસ્થાપન અને પુનર્વસનના મુદ્દા પર ગરમાગરમ ચર્ચા અને ચર્ચાનો સમય હતો. એક દિવસ, સાઈનાથ નાગપુરમાં એક વાર્તાલાપ માટે હતા, અને હું કોઈક રીતે તેમને મળવામાં સફળ રહ્યો. આખરે, તેમણે મને પોતાના સંરક્ષણમાં લીધો. તેઓ 1996-97 ની આસપાસ આંધ્રપ્રદેશમાં ખેડૂતોની આત્મહત્યા પર રિપોર્ટિંગ કરી રહ્યા હતા. હું કપાસના પટ્ટાવાળા વિદર્ભમાં પણ આ જ પેટર્ન જોઈ રહ્યો હતો.
મેં તે સમયે મારી પાસે જે પણ સંસાધનો અને સમજ હતી તેનાથી આ મુદ્દા પર નજર રાખવાનું શરૂ કર્યું. મેં ખેડૂતો, નિષ્ણાતો અને અર્થશાસ્ત્રીઓ સહિત ઘણા લોકો સાથે વાત કરી, જેથી આ કેમ થઈ રહ્યું છે તે સમજી શકાય.
જોકે મેં મારી સફર આ રીતે શરૂ કરી હતી, ગ્રામીણ પત્રકારત્વમાં મારો પહેલો ગંભીર પ્રવેશ મને કેકે બિરલા ફાઉન્ડેશન મીડિયા ફેલોશિપ (2000 માં) મળ્યા પછી થયો.
તે એક વર્ષ, મેં દેશમાં સતત પ્રવાસ કર્યો. વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા વિસ્થાપિત લોકોનું શું થાય છે તે જોઈને મને આશ્ચર્ય થયું. તે રોમેન્ટિકવાદ નહોતો જે હું અનુસરી રહ્યો હતો. હું હજુ પણ નથી કરતો. હજુ પણ, હું ગ્રામીણ વિસ્તારોને એક ચોક્કસ પ્રદેશ તરીકે જોતો નથી. તેમાં 833 મિલિયનથી વધુ લોકોની વસ્તી છે. તે ખૂબ જ વૈવિધ્યસભર, ખૂબ વિશાળ છે, બહુવિધ રાજ્યો, ભાષાઓ અને સંસ્કૃતિઓ સાથે. આશ્ચર્યજનક રીતે, આ ક્ષેત્રને આવરી લેવા માટે ભાગ્યે જ કોઈ સ્પર્ધા હતી, કારણ કે કોઈને તેમાં ખાસ રસ નહોતો. જો કે, મારા માટે, તે એવી વસ્તુ હતી જેમાં મને ઊંડો રસ હતો, અને હજુ પણ છું.
ND: તમે હાલમાં પીપલ્સ આર્કાઇવ ઓફ રૂરલ ઇન્ડિયા, અથવા PARI ના મુખ્ય સભ્ય અને વિચરતી પત્રકાર છો. શું તમે તેનું વર્ણન કરી શકો છો?
JH: PARI એ યુવાન, ઉત્સાહી અને પ્રતિબદ્ધ પત્રકારો અને સંપાદકોનો એક જીવંત જૂથ છે, જે સંપૂર્ણપણે ક્રાઉડફંડિંગ દ્વારા સંચાલિત છે. આ તે પ્રકારનું વૈકલ્પિક મીડિયા છે જેની સાઇનાથ કલ્પના કરતા હતા.
મેં ચાર અલગ અલગ અખબારો સાથે કામ કર્યું છે, અને મારા પર વિશ્વાસ કરો, તેમના સારા ઇરાદા હોવા છતાં, ગ્રામીણ ભારતની વાર્તાઓને પરંપરાગત મીડિયામાં તે મહત્વ મળતું નથી જે તેઓ લાયક છે. મને લાગે છે કે જ્યારે સાઇનાથને મેગ્સેસે એવોર્ડ મળ્યો, ત્યારે તેમનો વિચાર હતો કે આપણે ગ્રામીણ વિસ્તારોનો આર્કાઇવ બનાવવો જોઈએ. તેમણે તે વિચારને એક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મમાં વિકસાવ્યો જે માત્ર ગ્રામીણ ભારતનો આર્કાઇવ જ નહીં પણ એક જીવંત મેગેઝિન પણ છે. હું ભાગ્યશાળી છું કે હું 2008-09 માં તેની શરૂઆતથી 2014 માં PARI ના લોન્ચ સુધી આ સફરનો ભાગ રહ્યો છું. અમારું માનવું છે કે મીડિયાએ લોકોને માહિતી આપવી જોઈએ અને શિક્ષિત કરવી જોઈએ. શૈક્ષણિક પાસું પણ એટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. PARI પત્રકારત્વ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યાં આપણે ગ્રામીણ વાતાવરણની સંપૂર્ણ તપાસ કરીએ છીએ: સારું, ખરાબ, વ્યવસાયો, વ્યવસાયો, લુપ્ત થતી કળાઓ, સંસ્કૃતિ, ગુનાઓ પણ, કૃષિ મૂલ્યો, જાતિ અને લિંગ.
ND: તમારા એક પુસ્તક, "A Village Awaits Doomsday," સરકારી અને ખાનગી પહેલ દ્વારા વિસ્થાપિત અને નિરાધાર બનેલા લોકોની વ્યક્તિગત વાર્તાઓ કહે છે. મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહેલા લોકો વિશે લખતી વખતે તમે સહાનુભૂતિ અને ઉદ્દેશ્યને કેવી રીતે સંતુલિત કરો છો?
JH: ત્રણ પાઠ મને ખૂબ પ્રિય છે. એક મારા પહેલા સંપાદક તરફથી આવ્યો હતો, જેમણે મને હંમેશા યાદ રાખવા કહ્યું હતું કે પત્રકારત્વ કોના માટે અને શેના માટે છે. બીજો પાઠ સર માર્ક ટુલી (બ્રિટિશ પત્રકાર) તરફથી આવ્યો હતો જ્યારે હું ફેલોશિપ પ્રોગ્રામમાં ફેલો હતો. તેમણે અમને હંમેશા યાદ રાખવા કહ્યું કે આપણે ફક્ત વાર્તાકારો છીએ, વાર્તાઓ નહીં. ત્રીજો પાઠ સાઈનાથ તરફથી આવ્યો હતો. મારી મુસાફરી દરમિયાન, મેં તેમને પૂછ્યું કે સંપાદકો આ વાર્તાઓ કેમ જોતા નથી. તેમણે જવાબ આપ્યો: જો તમારી પાસે હૃદય નથી, તો તમારી આંખો વાર્તા જોઈ શકતી નથી.
તે સહાનુભૂતિ અને કરુણા વિશે વાત કરી રહ્યા હતા, મુખ્ય મૂલ્યો જે વ્યક્તિને સારું બનાવે છે. અન્ય બાબતો, જેમ કે રિપોર્ટિંગ મૂલ્યો અને કલા, પણ મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ સહાનુભૂતિ એવી વસ્તુ છે જે મને લાગે છે કે હંમેશા મારી સાથે રહી છે. અને મને લાગે છે કે મારા ઉછેરે પણ આમાં ભૂમિકા ભજવી છે. મારી માતા ખૂબ જ દયાળુ અને સહાનુભૂતિશીલ છે. મને લાગે છે કે આ બધું મને લોકો સાથે વધુ સારી રીતે સહાનુભૂતિ રાખવામાં મદદ કરે છે. જો માનવીય હિત ન હોય તો હું વાર્તાઓ લખતો નથી.
ઉદાહરણ તરીકે, "રામા રાવ: ધ સ્ટોરી ઓફ ઈન્ડિયાઝ ફાર્મ ક્રાઈસિસ" (તેમનું પુસ્તક) લખતી વખતે, મને રામા રાવ અને તેમની પુત્રીને તેમના જીવન વિશે લખવાની મંજૂરી આપવા માટે બે વર્ષ લાગ્યા. તેઓ વિદર્ભના એક અજ્ઞાત ગામમાં રહે છે, જ્યાં તેઓ ઘણી સમસ્યાઓ, નાણાકીય મુશ્કેલીઓ અને નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે છે. તે હમણાં જ એક ગંભીર આત્મહત્યાના પ્રયાસમાંથી સ્વસ્થ થયો છે. અને હું અહીં છું, તેમને મને તેમના વિશે લખવાની મંજૂરી આપવા માટે મનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું. મારે તેમનો વિશ્વાસ જીતવાનો માર્ગ શોધવો પડ્યો અને તેમને એ પણ જણાવવું પડ્યું કે હું આ મારા માટે નથી કરી રહ્યો, મને ખ્યાતિ કે પૈસા જોઈતા નથી. હું આ કરી રહ્યો છું કારણ કે વાર્તા મહત્વપૂર્ણ છે. છેવટે, દુનિયાને તેમના સંઘર્ષોને સમજવાની જરૂર છે. સમાજ હંમેશા ફક્ત સુંદર નથી હોતો. તેમાં ભૂખરા અને ઘેરા રંગના શેડ્સ પણ છે. આપણે તે વાર્તાઓ પણ કહેવાની જરૂર છે.
ND: એક લેખક અને પત્રકાર તરીકે, વાર્તા કહેવાના તમારા અભિગમમાં સમાચાર અને પુસ્તક વચ્ચે શું તફાવત છે?
JH: મને લાગે છે કે પુસ્તક કે લાંબી વાર્તા 5WH અભિગમથી આગળ વધવી જોઈએ. વર્ણનાત્મક લેખન, જેમાં મને ખરેખર રસ છે અને હું શીખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું, તેને ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણની જરૂર છે, દ્રશ્યો અને સિક્વન્સ દ્વારા વાર્તા કહેવી. તમે ખરેખર વિષયથી ભટકાઈ શકતા નથી; તમે વસ્તુઓને કાલ્પનિક બનાવી શકતા નથી. તમારે જે ખુલી રહ્યું છે તે લખવું પડશે, જેનો અર્થ છે કે તમારે વાર્તાના માર્ગને સમજવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે અને લાંબા સમય સુધી તેની સાથે રહેવું પડશે.
રામા રાવની જેમ, મારી પાસે કોઈ નિષ્કર્ષ નહોતો કારણ કે તે કાલ્પનિક નથી. તેથી એક દિવસ મેં તેમને પૂછ્યું: શું તમને લાગે છે કે તમે ક્યારેય તમારા દેવા ચૂકવી શકશો? તેમનો જવાબ મારા પુસ્તકનો નિષ્કર્ષ બન્યો. તેમણે કહ્યું: "જૂના દેવા ચૂકવવામાં આવશે, અને નવા પાછા આવશે. કદાચ, હું દેવામાં મરી જઈશ."
નોન-ફિક્શનમાં, તમે કોઈ ચોક્કસ યાત્રા અથવા ચોક્કસ વાર્તાને જેમ જેમ તે ખુલે છે તેમ તેનું વિગતવાર વર્ણન કરવા માટે સાહિત્યિક વાર્તા કહેવાની કુશળતાનો ઉપયોગ કરો છો. આ અર્થમાં, તે તદ્દન અલગ છે. કોઈપણ સારા નોન-ફિક્શન નાટક માટે એક વાર્તા, પાત્રો અને પ્રવાસની જરૂર હોય છે. કારણ કે વાર્તાઓ સામાન્ય રીતે ક્રિયા અથવા નિષ્ક્રિયતા વિશે હોય છે. કંઈક થાય છે. તેથી, મને લાગે છે કે આ અર્થમાં, તે સામાન્ય હજાર શબ્દોના લેખથી અલગ છે. હું અમેરિકન પત્રકાર પોલ સાલોપેકની પત્રકારત્વ શૈલીથી સંપૂર્ણપણે આશ્ચર્યચકિત છું, જેને તેઓ ધીમી પત્રકારત્વ કહે છે. સાઈનાથ તેને પત્રકારત્વનું એક અર્થઘટનાત્મક સ્વરૂપ કહે છે, જ્યાં આપણે સંદર્ભને સમજવા માટે ધીમું થવું પડે છે અને વાસ્તવિક કારણો સમજાવવા માટે સમાચારથી આગળ વધવું પડે છે. મને લાગે છે કે ડિજિટલ પત્રકારત્વનું ભવિષ્ય આમાં રહેલું છે.
ND: રાષ્ટ્રીય નીતિ પર વાતચીતને આકાર આપવામાં પ્રાદેશિક પત્રકારત્વ શું ભૂમિકા ભજવે છે તે તમને શું લાગે છે?
JH: જો તમે ભારતીય મીડિયા જુઓ, તો તે મોટાભાગે મેટ્રોપોલિટન વિસ્તારો દ્વારા સંચાલિત છે. પરંતુ ભારત આટલો વિશાળ દેશ છે. હું ઓછામાં ઓછા 30-40 મુખ્ય ક્ષેત્રો ગણી શકું છું જે કોઈપણ દિવસના કવરેજમાં શામેલ નથી. બિહારની ચૂંટણી હમણાં જ સમાપ્ત થઈ. આપણે પ્રદેશો, રાજકીય મતદાન અને અંતિમ ગણતરી જાણીએ છીએ. પરંતુ શું આપણે સીમાંચલના સમાચાર વાંચીએ છીએ? ના. શું આપણે ઉત્તર કર્ણાટકના સમાચાર વાંચીએ છીએ? ના. શું આપણે નિયમિતપણે મરાઠવાડાના સમાચાર વાંચીએ છીએ? ના. શું આપણે રાયલસીમાના સમાચાર વાંચીએ છીએ? ના. શું ત્યાં પત્રકારો છે? હા, ત્યાં પત્રકારો છે, પરંતુ તેઓ બીટ રિપોર્ટર છે. તેથી, મારું માનવું છે કે પ્રાદેશિક પત્રકારત્વ, અથવા પ્રાદેશિક રિપોર્ટિંગ, રાષ્ટ્રીય મીડિયા માટે મુખ્ય પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ.
PARI માં, અમારા મર્યાદિત સંસાધનો સાથે, અમે દેશના લગભગ દરેક કૃષિ-પર્યાવરણીય ક્ષેત્રને આવરી લઈએ છીએ. આ અર્થમાં, હું એક પ્રાદેશિક પત્રકાર છું. પસંદગી દ્વારા, હું નાગપુરમાં રહ્યો કારણ કે હું સમાચારની નજીક હતો. હું સરળતાથી ઓડિશા, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ગુજરાત અને તેલંગાણા સુધી પહોંચી શકતો હતો, કારણ કે આ રાજ્યોમાં એવા વિસ્તારો છે જે ભાગ્યે જ આવરી લેવામાં આવે છે. આ પ્રદેશ આદિવાસી જીવન, આબોહવા અને જંગલના મુદ્દાઓથી ભરપૂર છે. હું નીચલા વર્ગનો અવાજ નથી. પરંતુ મારો અવાજ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે મારો વ્યાપક દ્રષ્ટિકોણ છે. હું ભારતને દિલ્હી કે બોમ્બેથી જોતો નથી. હું ભારતને નાના સ્થળોએથી જોઉં છું અને પછી સમજું છું કે દેશ કેવી રીતે આકાર લઈ રહ્યો છે.
ND: શું તમે કોઈ એવી ઘટના કે અનુભવ શેર કરી શકો છો જેણે ગ્રામીણ કટોકટી પ્રત્યે તમારા દ્રષ્ટિકોણને બદલી નાખ્યો હોય?
JH: આવા ઘણા અનુભવો છે. એક ઘટના મારા વિસ્તારની 23-24 વર્ષની એક મહિલાની છે, જેને છ મહિનાનું બાળક અને ત્રણ વર્ષની પુત્રી છે. હું તેનો ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહી હતી, અને તે રડી રહી હતી કારણ કે તેના પતિનું તાજેતરમાં આત્મહત્યાથી મૃત્યુ થયું હતું. તેણીએ કહ્યું: "જુઓ, હું આત્મહત્યા કરી શકતી નથી. હું મરી શકતી નથી. કારણ કે મારા બાળકો ખૂબ નાના છે. મારે ખાતરી કરવી પડશે કે તેઓ ઓછામાં ઓછા 18 વર્ષ સુધી જીવે. તે પછી, હું શાંતિથી મરી શકું છું. પરંતુ તેમને મોટા થવા અને જવાબદારી સંભાળવામાં 15-20 વર્ષ લાગશે. તેથી મારે તેમના માટે જીવવું પડશે. અને સમાજ મને શાંતિથી જીવવા દેશે નહીં."
કૃષિ કટોકટી ફક્ત આર્થિક મુદ્દો નથી. તેના ઘણા માળખાકીય પાસાઓ છે. હું હમણાં જ મરાઠવાડાથી પાછો આવી રહ્યો છું, જ્યાં મેં ધારાશિવના કારી નામના ગામની મુલાકાત લીધી હતી. જ્યાં મને લાગતું હતું કે ફક્ત એક જ ખેડૂતે આત્મહત્યા કરી છે, ત્યાં છેલ્લા 24 મહિનામાં તે જ ગામમાં 30 આત્મહત્યા થઈ છે. મને લાગે છે કે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે તે સમજવા માટે મારે તે ગામની વારંવાર મુલાકાત લેવી પડશે.
ND: આગામી દાયકામાં ભારતમાં ગ્રામીણ જીવનને તમે કેવી રીતે જુઓ છો?
JH: જો આ પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેશે, તો હું વિવિધ કારણોસર મોટા પાયે સ્થળાંતરની અપેક્ષા રાખું છું. મને નથી લાગતું કે લોકો, ખાસ કરીને યુવાનો, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેવા માંગશે. તેથી, કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ખતમ થઈ જશે. જ્યાં સુધી ગ્રામીણ ભારત પર્યાવરણીય અને આર્થિક રીતે સારું નહીં કરે, ત્યાં સુધી મને નથી લાગતું કે ભારત તે સ્તર સુધી સમૃદ્ધ થશે જે તે ઈચ્છે છે. મને લાગે છે કે તે પહેલાથી જ ખૂબ જ વિકૃત વિકાસ હશે. જો ખેડૂતની સરેરાશ વાર્ષિક આવક, કહો કે, માત્ર 20,000-30,000 રૂપિયા છે, તો હું આગામી 50 વર્ષમાં વિકસિત દેશ ગણી શકતો નથી. આપણે સામૂહિક રીતે વિચારવાની જરૂર છે કે શું જરૂરી છે.
આપણને પેઢીગત પરિવર્તનની જરૂર છે કારણ કે, તમે જાણો છો, જ્યારે પણ તમે કોઈ ગામમાં જાઓ છો, ત્યારે તમને યુવાનો દેખાતા નથી. હવે ત્યાં સામાજિક અસ્વસ્થતા છે. આ સમગ્ર કટોકટી, 30 વર્ષ પછી, 30 વર્ષ પછી, આપણે ગ્રામીણ વિસ્તારોને ફુગાવાથી પીડાતા જોયા છે, ખાસ કરીને વરસાદ આધારિત અને નાના પાયે ખેડૂતો. હવે તેમના બાળકો લગ્ન કરી શકતા નથી. મને લાગે છે કે આ પાંચ વર્ષમાં એક મોટી સામાજિક કટોકટીમાં ફેરવાઈ જશે. આપણને વધુ પત્રકારોની જરૂર છે, આપણને વિચારશીલ નીતિઓની જરૂર છે, અચાનક આંચકાઓની નહીં. આપણને લાંબા ગાળાની નીતિ સ્થિરતા અને રાજ્યની સંડોવણીની જરૂર છે જે સરળ હેન્ડઆઉટ્સથી આગળ વધે છે, જેમ કે 1500 કે 2000 રૂપિયાની નાણાકીય સહાય.
ND: ગ્રામીણ રિપોર્ટિંગમાં કારકિર્દી બનાવવા માંગતા પત્રકારો માટે તમારી શું સલાહ છે?
JH: ગ્રામીણ રિપોર્ટિંગ અતિ માંગણીકારક છે પણ એટલું જ શિક્ષણપ્રદ છે. હું એક ખાનગી યુનિવર્સિટીમાં ભણાવું છું. હું વિદ્યાર્થીઓને તેમના પ્રદેશ સાથે જોડાયેલા રહેવાનું કહું છું. 5W1H થી આગળ વધો અને માનવ વાર્તાઓ કહો. નાના શહેરોમાંથી આવતા લોકો માટે ગ્રામીણ રિપોર્ટિંગ વધુ સ્વાભાવિક રીતે આવી શકે છે. તેઓ ગ્રામીણ રિપોર્ટિંગને ગંભીર વિષય તરીકે જોઈ શકે છે. તેઓ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં અર્થતંત્ર, રાજકારણ, સંસ્કૃતિ, કલા અને અન્ય ઘણા વિષયો પર રિપોર્ટિંગ કરી શકે છે.
ND: ગ્રામીણ ભારતને આવરી લેતા પત્રકાર અને લેખક તરીકે, રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડનો તમારા માટે શું અર્થ છે?
JH: સાચું કહું તો, તે મને અચાનક જ મળ્યો. જે વ્યક્તિએ મને સમાચાર જણાવવા માટે ફોન કર્યો હતો તેણે મને કહ્યું કે તે સમયે હું થાકી ગયો હતો અને ખૂબ નિરાશ થઈ ગયો હતો. હંમેશા મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓ હોય છે, ખાસ કરીને જો તમે નાના મેટ્રોપોલિટન વિસ્તારમાં હોવ. તકો ઓછી હોય છે, અને ક્યારેક તમારી પાસે સંસાધનોનો અભાવ હોય છે. પરંતુ તમારે દ્રઢ રહેવું પડશે. આ એવોર્ડ એવા સમયે મળ્યો જ્યારે હું મારું પત્રકારત્વ નવેસરથી શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યો હતો. હું ખૂબ નિરાશ થઈ રહ્યો હતો. જ્યુરી અને જૂથ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા માટે મારી પાસે કોઈ શબ્દો નથી. તેનો અર્થ ઘણો છે. મારા કાર્યને માન્યતા મળી રહી છે તે પણ પ્રોત્સાહક છે. આ એવોર્ડ પ્રાદેશિક પત્રકારત્વના પ્રણેતાઓમાંના એક સ્વર્ગસ્થ શ્રી રામોજી રાવની યાદમાં આપવામાં આવી રહ્યો છે, જે મને વધુ ખુશ અને ગર્વ અનુભવે છે.
