રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી
રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ વિજેતા, પ્રો. સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી આદિવાસી ભાષાઓના સંરક્ષણમાં તેમના અભૂતપૂર્વ કાર્ય વિશે ETV ભારત સાથે વાત કરે છે.
Published : November 17, 2025 at 5:14 PM IST
હૈદરાબાદ : ભારતના સૌથી પ્રભાવશાળી ભાષાશાસ્ત્રીઓમાંના એક અને આંધ્રપ્રદેશમાં વાઇસ ચાન્સેલર તરીકે સેવા આપનાર પ્રથમ આદિવાસી મહિલા પ્રો. સથુપતિ પ્રસન્નાએ તેમની કારકિર્દી આદિવાસી સમુદાયોની ભાષાઓના સંરક્ષણ દ્વારા તેમના ગૌરવ અને ઓળખ માટે લડવામાં વિતાવી છે.
લુપ્તપ્રાય ભાષાઓના દસ્તાવેજીકરણથી લઈને ફક્ત મૌખિક પરંપરાઓ તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવતી ભાષાઓ માટે લિપિઓ બનાવવા સુધી, તેમના કાર્યએ લાંબા સમયથી હાંસિયામાં ધકેલી દેવામાં આવેલા જૂથોને સાંસ્કૃતિક અને બૌદ્ધિક દૃશ્યતા આપી છે.
કલા અને સંસ્કૃતિ શ્રેણીમાં રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ મેળવતી વખતે, તેણી ETV ભારતના સિદ્ધાર્થ રાવ સાથે ભાષાશાસ્ત્રમાં તેણીની અપરંપરાગત સફર, તેના મિશનને આકાર આપતી ભાવનાત્મક અને સામાજિક વાસ્તવિકતાઓ અને શા માટે તેણી માને છે કે ભાષા ઓળખનો સૌથી શક્તિશાળી આધારસ્તંભ છે તે વિશે વાત કરે છે.
ઇન્ટરવ્યૂના અંશો:
સિદ્ધાર્થ રાવ: સ્ટુઅર્ટપુરમથી તમે હાલમાં જ્યાં છો ત્યાં સુધીની સફરની તમારી યાદો શું છે?
પ્રો. સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી: મોટાભાગના લોકો એવું માને છે કે હું સ્ટુઅર્ટપુરમન છું; હકીકતમાં, હું નથી. મારા દાદા શિક્ષક હતા, અને એક શાળાના મુખ્ય શિક્ષક હતા. મારા પિતાએ 14 વર્ષની ઉંમરે તેમની યાત્રા શરૂ કરી હતી. તેઓ વિશાખાપટ્ટનમ આવ્યા હતા. તેઓ રેલ્વેમાં કામ કરતા હોવાથી, અમારે વિવિધ સ્થળોએ સ્થળાંતર કરવું પડ્યું. સ્ટુઅર્ટપુરમના નહીં પણ મારા દાદા હતા.
સિદ્ધાર્થ રાવ: આપણા દેશમાં અભ્યાસનો એકતરફી રસ્તો જોવા મળે છે, કાં તો એન્જિનિયર બનવા માટે અભ્યાસ કરવો કે ડૉક્ટર બનવા માટે. શરૂઆતમાં તમને ભાષાઓ અથવા ભાષાશાસ્ત્ર તરફ શું આકર્ષિત કર્યું?
પ્રો. સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી: તે કોઈ આયોજિત યાત્રા નહોતી. તમને પરેશાન કરતી અને તમારી આંતરિક શાંતિ છીનવી લેતી શ્રેણીબદ્ધ સમસ્યાઓને કારણે મને તે મુસાફરી કરવાની લગભગ ફરજ પડી હતી. તે તમારી માનસિકતાના ભાવનાત્મક માળખાને ખલેલ પહોંચાડે છે. જ્યારે તે વિક્ષેપ શરૂ થાય છે, અને જ્યારે કોઈ સાથી માનવી તમને એક માણસ તરીકે ઓળખતો નથી, ત્યારે તે આપમેળે તમને પ્રશ્નો પૂછવા માટે દબાણ કરે છે.
ત્યારે મેં "મારી સાથે યોગ્ય વર્તન કેમ નથી થતું?" એ પ્રશ્ન પર વિચાર કરવાનું શરૂ કર્યું. એવું નથી કે હું ઉતરતા દરજ્જાની છું અને કોઈ બીજું શ્રેષ્ઠ છે. તેઓ જે છે તે જ છે. અમે પણ એક જ છીએ. સામાજિક માળખામાં આ અસમાનતાઓ, ભાવનાત્મક પજવણી... જ્યારે મારામાં બધા (ઇચ્છિત) ગુણો છે, તો મને શા માટે પરેશાન અને વિચલિત કરવામાં આવી રહ્યો છે? એ મારો વિચાર હતો.
મને સમજાયું કે આ ફક્ત હું જ નથી. હજારો લોકો, મારા પૂર્વજો, સાથે દુર્વ્યવહાર અને હેરાનગતિ કરવામાં આવી હતી કારણ કે તેમની ઓળખ સ્ટુઅર્ટપુરમ જેવી જગ્યા સાથે જોડાયેલી હતી. મૂળભૂત રીતે, કોઈ વ્યક્તિ સ્ટુઅર્ટપુરમનો હોય કે બેંગલુરુનો, તેનાથી કોઈ ફરક પડવો જોઈએ નહીં. મુદ્દો એ છે કે, આ આદિવાસી જૂથો છે. તેમની પાસે ઔપચારિક શિક્ષણ ન હોય શકે, પરંતુ તેમની પાસે ભાવનાત્મક અને માનસિક બુદ્ધિ છે. તેમનું મગજ સુંદર રીતે કામ કરે છે. પરંતુ તેમની પોતાની કોઈ ઓળખ નથી, ખાસ કરીને લિપિબદ્ધ ભાષા હોવાના અર્થમાં.
જ્યારે તમારી પાસે તે પ્રકારની ઓળખ નથી હોતી, ત્યારે લોકો તમને એવું અનુભવ કરાવે છે કે તમે તેમની સમકક્ષ નથી. તમારી ઓળખ તેમના પગ નીચે છે. તમારે તેમના પગ પાસે બેસવું જોઈએ. તેથી શિક્ષણ ખૂબ જ મોટો ફરક પાડે છે. એક સ્ક્રિપ્ટ ખૂબ જ મોટો ફરક પાડે છે, કારણ કે જ્યારે તમે શિક્ષણનો પાક ઉગાડો છો. જો તમે દોડમાં આગળ ન હોવ, તો લોકો આપમેળે તમને નીચે ધકેલી દે છે.
સિદ્ધાર્થ રાવ: તમે ભાષાઓને ઓળખ તરીકે અને ભાષાને કોઈની સાથે વર્તવાની રીત તરીકે વાત કરી રહ્યા હતા. શું આ જ વાત તમને આ લુપ્તપ્રાય ભાષાઓ તરફ અને આ લિપિઓ બનાવવા પર કામ કરવા તરફ આકર્ષિત કરી?
પ્રો. સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી: જ્યારે હું શરૂઆતમાં આ કરવા માંગતો હતો, ત્યારે હું કોઈ વાસ્તવિક લક્ષ્ય ધ્યાનમાં રાખ્યા વિના મારી જાતને આગળ ધપાવી રહ્યો હતો. પરંતુ જ્યારે મેં પરિસ્થિતિ પર કાબુ મેળવવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે મને મારી આસપાસની સમસ્યાઓની વિશાળતા સમજાઈ. અને પછી મને સમજાયું કે ફક્ત હું જ નહીં, ઘણા બધા લોકો છે જેમણે તેમના જીવનમાં ક્યારેય આ પ્રકારનો પ્રકાશ જોયો નથી. તેમના માતાપિતા શિક્ષિત ન હતા, અને તેઓ પોતે પણ શિક્ષિત ન હતા.
જ્યારે મેં આ બધા વિશે વિચાર્યું, ત્યારે મને યાદ આવ્યું કે ભારતની લગભગ 7% વસ્તી આદિવાસી છે. આ દેશભરના આદિવાસીઓની દુર્દશા છે, ખાસ કરીને આંધ્રપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, ઓડિશા, મધ્યપ્રદેશમાં. આ બધા રાજ્યો એવા છે જ્યાં આદિવાસી સમુદાયો નાના-મોટા વિસ્તારોમાં રહે છે. આ લગભગ બધા આદિવાસીઓની વાર્તા છે જેમની ભાષાઓ જાણતી નથી. તેમની પાસે એવી ભાષાઓ છે જે તેઓ બોલે છે, જેને આપણે મૌખિક સાહિત્ય કહીએ છીએ.
સમય જતાં, મને લાગ્યું કે જો તમે કોઈ ચોક્કસ પ્રદેશમાં એક ભાષા બોલી શકો છો, તો તે ભાષા જીવંત છે. પરંતુ જ્યારે રાજ્ય-પ્રબળ ભાષાઓ આવે છે, અથવા પડોશી ભાષાઓ અંદર આવે છે, ત્યારે તમારી ભાષાનું મૂળ સ્વરૂપ, તેનો બંધન, તેનો સ્વાદ ગુમાવે છે. તેથી તમારે તમારી ઓળખ હોવી જરૂરી છે, અને તે સાથે, તમારે તમારી ભાષાની જરૂર છે. અને તમારી ભાષાની એક લિપિ હોવી જોઈએ.
સિદ્ધાર્થ રાવ: તમે કહ્યું હતું કે આ મૌખિક પરંપરાઓ છે, મૌખિક સાહિત્ય, લિપિ વગર. તો જ્યારે તમે મૌખિક સાહિત્ય ધરાવતી ભાષા લો છો જે વિકસિત થઈ છે અને પેઢી દર પેઢી મૌખિક રીતે પસાર થઈ છે, અને તમે લિપિ બનાવવાનું નક્કી કરો છો, ત્યારે તમારે શરૂઆતથી જ શરૂઆત કરવી પડશે?
પ્રો. સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી: તે દિવસોમાં, આદિવાસીઓ તેમના પોતાના પ્રાંતમાં રહેતા હતા, અને તેમના પૂર્વજો મૌખિક સાહિત્ય દ્વારા બધું જ પસાર કરતા હતા, જેને તમે "કુટુંબ વ્યવસ્થા" કહી શકો છો. પરંતુ આજે, આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અન્ય ભાષાઓનું દબાણ છે. અને પછી શું થાય છે કે લોકો ધીમે ધીમે પોતાને આદિવાસી તરીકે ઓળખવાનું બંધ કરી દે છે.
એકવાર મારી ઓળખ દુનિયા સમક્ષ પ્રગટ થઈ જાય કે હું આદિવાસી છું, તો બધા મને નીચું જોવા લાગે છે. તેમની માનસિકતા એટલી સ્થિર છે કે તેઓ મને શિક્ષિત આદિવાસી તરીકે જોતા નથી. તેઓ ફક્ત તે જ જાતિને જુએ છે જે એક સમયે જંગલોમાં રહેતી હતી, જૂની પરંપરાગત પ્રણાલીઓ સાથે. આ એકમાત્ર છબી તેમની પાસે છે. પરંતુ હું કહું છું: તે લોકો પણ બુદ્ધિશાળી હતા, અને તેમની પાસે બ્રહ્માંડની ભાષા કહેવાતી ભાષા સાથે જોડાવાની વિશેષ ક્ષમતા હતી. અને તેઓ પેઢી દર પેઢી આ વાત આગળ વધારવામાં સક્ષમ હતા.
આજે તમે જે છો, તે કાલે તમને યાદ નહીં રહે. આપણા મન પર, આપણી જીવનશૈલી પર (આધુનિક સમયમાં) ઘણા પ્રભાવો પ્રવર્તે છે. આ બધા પ્રભાવોના ભાર હેઠળ, મને લાગ્યું કે આપણને એક એવી ઓળખની જરૂર છે જે તમને પોતાનું હોવાની ભાવના આપે, કે તમે કોઈ ચોક્કસ કુળ, કોઈ ચોક્કસ જાતિમાંથી આવો છો. આ તમારી સંસ્કૃતિ છે.
આ સમજો: આપણામાંના દરેકને આપણી પોતાની સાંસ્કૃતિક ઓળખની જરૂર છે. ભારત એક ધર્મનિરપેક્ષ રાજ્ય છે. અમેરિકનો કે પશ્ચિમી સમાજો આપણને જિજ્ઞાસાથી કેમ જુએ છે? કારણ કે આપણી સાંસ્કૃતિક ઓળખ મજબૂત છે. તમે મલયાલી છો, તમિલ છો કે બીજું કંઈ છો તેના કરતાં વધુ મહત્વનું છે. જ્યારે તમે વિદેશ જાઓ છો, ત્યારે કોઈ પૂછતું નથી કે તમે આદિવાસી છો કે હિન્દુ છો કે બ્રાહ્મણ છો. તેઓ ફક્ત કહે છે, "તમે ભારતીય છો." એ જ ઓળખ હું ઇચ્છું છું. પરંતુ અહીં, આપણા પોતાના સમાજમાં, તમારી ઓળખ તમારી અનોખી શક્તિ બની જાય છે. તમારી પોતાની ઓળખ હોવી જોઈએ, જે તમારી ભાષા દ્વારા રજૂ થાય છે, અને તમે તમારા પૂર્વજો દ્વારા તમને આપવામાં આવેલી સંસ્કૃતિને કેવી રીતે આગળ ધપાવો છો તેના દ્વારા.
સિદ્ધાર્થ રાવ: તમે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ભાષા ઓળખ અને સંબંધનું કેન્દ્ર છે, ઘણીવાર ધર્મ કે જાતિ કરતાં પણ વધુ. લુપ્તપ્રાય અને આદિવાસી ભાષાઓ સાથેના તમારા કાર્યને ધ્યાનમાં રાખીને, જ્યાં બોલનારાઓ ઘણીવાર ભેદભાવનો સામનો કરે છે, શું તમારા પ્રયત્નોને આ સમુદાયોની ભાષા અને સંસ્કૃતિમાં ગૌરવ પુનઃસ્થાપિત કરવાના પ્રયાસ તરીકે જોઈ શકાય છે?
પ્રો. સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી: હા, હા, ખૂબ જ. આ એવા દિવસો છે જ્યારે લોકો અંગ્રેજી ભાષા તરફ વધુને વધુ આકર્ષાય છે, જે આપણી પોતાની નથી. છતાં આપણે અંગ્રેજીમાં બોલીએ છીએ અને વિચારીએ છીએ. પરંતુ આપણી મૂળ લાગણી આપણી મૂળ ભાષા છે. આપણે આપણી લાગણીઓને એવી ભાષામાં અનુવાદિત કરીએ છીએ જે દરેકને સાંભળવા માટે વધુ યોગ્ય હોય.
સિદ્ધાર્થ રાવ: આદિવાસી પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવતી તમારી વ્યક્તિગત ઓળખ, આદિવાસી પૃષ્ઠભૂમિની મહિલા તરીકે, તમારી યાત્રાને કેવી રીતે આકાર આપ્યો છે? તે સિવાય, તમે નારી પુરસ્કાર એવોર્ડ અને હવે રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ જેવા ઘણા પુરસ્કારો જીત્યા છે. આ બધું તમારા માટે કેવી રીતે જોડાયેલું છે?
પ્રો. સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી: મારી પૃષ્ઠભૂમિને કારણે, મારા પૂર્વજો બધા રૂઢિચુસ્ત હતા. પરંતુ મારા પિતા ખૂબ જ ઉદાર હતા; તેઓ માનતા હતા કે છોકરીઓને શિક્ષિત કરવી જોઈએ. જ્યારે કોઈ સ્ત્રી પોતાના મૂળની શોધમાં આદિવાસી વિસ્તારોમાં જાય છે અને તેના માટે સંપૂર્ણપણે નવી ખ્યાલને સમજવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે તે સરળતાથી સ્વીકારવામાં આવતી નથી.
આ પ્રકારના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશતી સ્ત્રીને પુરુષો પસંદ કરતા નહોતા, પિતૃસત્તા હંમેશા ત્યાં હતી, અને તેઓ આ આખી ઘટનાને વર્જિત માનતા હતા. સામાજિક રીતે, ઘણા લોકોએ મારી ઓળખને કારણે મને બહિષ્કૃત કર્યો છે. પરંતુ મેં ક્યારેય તેની ચિંતા કરી નથી. હું જે કરવા માંગતો હતો, મેં તે કર્યું. અને પ્રામાણિકપણે, જ્યારે મેં તે કર્યું, ત્યારે મને લાગ્યું કે બ્રહ્માંડ મને ઇચ્છે છે. ભગવાન અને સ્વર્ગ ઇચ્છતા હતા કે હું આ કરું. હું ફક્ત એક ઉત્પ્રેરક છું.
આ પણ વાંચો...