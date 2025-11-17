ETV Bharat / bharat

સમાજના સાચા નાયકોનું સન્માન કરે છે રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ, CMD કિરને કહ્યું, રામોજી રાવના સપનાને આગળ વધારતું રહેશે રામોજી ગ્રુપ

સીએમડી સીએચ કિરને જણાવ્યું હતું કે, "રામોજી ગ્રુપ રામોજી રાવના સ્વપ્નને આગળ ધપાવવાનું યથાવત રાખશે." આ એવોર્ડ્સ રામોજી રાવના સપનાઓને દર્શાવે છે.

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ સમારોહનું સમાપન
રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ સમારોહનું સમાપન (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 17, 2025 at 10:55 AM IST

Updated : November 17, 2025 at 11:05 AM IST

હૈદરાબાદ: રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સીએચ કિરણે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ સમાજના વાસ્તવિક નાયકો અને તે વ્યક્તિઓનું સન્માન કરે છે જેમણે સાહસ, કરુણા અને પ્રતિબદ્ધતા સાથે શાંતિથી જીવનમાં પરિવર્તન કર્યું.

હૈદરાબાદના રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે ઉદ્ઘાટન રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ સમારોહમાં સંબોધન કરતા સીએચ કિરણે કહ્યું, "અમારા પ્રિય ચેરમેન રામોજી રાવ ગારુ એક સ્વપ્નદ્રષ્ટા અને અસાધારણ દૃઢ નિશ્ચય ધરાવતા માણસ હતા."

તેમણે કહ્યું કે રામોજી રાવ "એવા નેતા હતા જે માનતા હતા કે સામાન્ય લોકો પણ, ઉદેશ્ય અને શિસ્ત દ્વારા સંચાલિત, અસાધારણ પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકે છે."

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ સમારોહનું સમાપન
રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ સમારોહનું સમાપન (Etv Bharat)

સીએમડી સીએચ કિરને જણાવ્યું હતું કે, "તેમણે અમને બતાવ્યું કે ઉદ્યોગસાહસિકતા અને નીતિશાસ્ત્ર એક સાથે રહી શકે છે, અને વ્યવસાયનો ઉદ્દેશ હંમેશા, લોકોની સેવા અને દેશની પ્રગતિ માટે હોવો જોઈએ. તેમણે વારંવાર અમને યાદ અપાવ્યું કે નીતિશાસ્ત્ર વિના ઉદ્યોગસાહસિકતા અધૂરી છે અને સેવા વિના સફળતા છીછરી છે. આ દ્રઢ વિશ્વાસ ન માત્ર રામોજી ગ્રુપનો છે, પરંતુ તેમની સાથે કામ કરનારા અને તેમના ઉદાહરણમાંથી શીખનારા લોકોની પેઢીઓને પણ આકાર આપ્યો."

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, દરેક પુરસ્કાર વિજેતાની પસંદગી 900 થી વધુ પ્રોફાઇલ્સના ઊંડા અભ્યાસ પછી કરવામાં આવી હતી. સીએચ કિરણે જણાવ્યું હતું કે રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ ગ્રુપ દ્વારા "(શ્રી રામોજી રાવ) ની શાશ્વત ભાવનાને નમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ છે. આ પુરસ્કારો દ્વારા, અમે સમાજના સાચા નાયકો, સાહસ, કરુણા અને પ્રતિબદ્ધતા સાથે શાંતિથી જીવન બદલી નાખનારા વ્યક્તિઓનું સન્માન કરીએ છીએ."

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, "દરેક પુરસ્કાર વિજેતા 900 થી વધુ પ્રોફાઇલમાંથી પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા, અને આજે અમે જેમનું સન્માન કરી રહ્યા છીએ તે અમારા ચેરમેન રામોજી રાવે વારસામાં આપેલા તે સિદ્ધાંતોને પ્રતિબિંબિત કરે છે જે જુસ્સા સાથે ઉદ્દેશ, કરુણા સાથે સાહસ અને નિઃસ્વાર્થભાવે સેવા છે"

સીએમડીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સાત પુરસ્કાર વિજેતાઓમાંથી ચાર મહિલાઓ હતી, આ એક એવું તથ્ય છે જેમાં રામોજી રાવ, જેમણે હંમેશા મહિલા સશક્તિકરણને માટે ખુબ સંઘર્ષ કર્યો, તેઓ આજે હોત તો ખુબ ખુશ થયા હોત.

તેમણે કહ્યું, "અમને એ જાણીને પણ આનંદ થયો છે કે આ વર્ષે પુરસ્કાર મેળવનારા સાતમાંથી ચાર મહિલાઓ છે. અમારા સ્થાપક અધ્યક્ષ (શ્રી રામોજી રાવ) માટે આ ખૂબ જ આનંદની વાત હોત. તેમણે જીવનભર મહિલા સશક્તિકરણ માટે લડ્યા, તેમના ગૌરવનું રક્ષણ કર્યું અને તેમની પ્રગતિના દરવાજા ખોલ્યા. તે રામોજી ગ્રુપનો ધ્યેય બની ગયો છે કે, પ્રગતિશીલ સમાજ માટે મહિલા નેતૃત્વ અને ભાગીદારી આવશ્યક છે. અને આજના પુરસ્કારો આ વિશ્વાસને સુંદર રીતે સાર્થક કરે છે.

પુરસ્કાર વિજેતાઓ વિશે, તેમણે કહ્યું કે ગ્રુપ તેમના કાર્યોમાં ભારતની જીવંત ભાવના, "મજબૂત, નિઃસ્વાર્થ અને આશાથી ભરેલી" જુએ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગ્રુપ, એક પરિવાર અને એક સંસ્થા તરીકે, રામોજી રાવના " શ્રેષ્ઠતા, વ્યાવસાયિક ઉત્કૃષ્ટતા અને માનવતાની સેવા" ના સપનાને આગળ ધપાવનારા પોતાના કર્તવ્ય અને ભાગ્ય બંને માને છે.

તેમણે કહ્યું, "અમે આને એક સતત મિશન બનાવવા માંગીએ છીએ અને દેશભરમાંથી વધુ પરિવર્તન લાવનારાઓને શોધવા અને સન્માનિત કરવા માટે દર વર્ષે આ પુરસ્કારોનો વિસ્તાર કરવા માંગીએ છીએ. સ્થાપક અધ્યક્ષ (શ્રી રામોજી રાવ) જે આદર્શોને સૌથી વધુ મૂલ્યવાન માનતા હતા - સખત મહેનત, નમ્રતા અને આશા - તેને જીવંત રાખવાનો આ અમારો માર્ગ હશે."

