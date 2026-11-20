Ramoji Excellence Awards 2026: કોણ છે ડૉ. રુક્મિણી રાવ? જેમણે હજારો મહિલાઓનું જીવન બદલ્યું
ડૉક્ટર રાવ મહિલા ખેડૂતોના અધિકારોની સામુિહક માંગને મજબૂતી સાથે ઉઠાવે છે, તેમણે મહિલા અચીવર શ્રેણીમાં એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો.
Published : November 20, 2026 at 11:50 AM IST
વિજયવાડા: તેલંગાણાનાના નલગોંડા જિલ્લાના વતની અને 'સહેલી રિસોર્સ સેન્ટર'ના સ્થાપક ડૉ.વી.રુક્મિણી રાવ લાંબા સમયથી વંચિત અને જરૂરિયાતમંદ લોકો ખાસ કરીને મહિલાઓ અને યુવતીઓના જીવનમાં સુધારો લાવવાનો સારો પ્રયાસ કરી રહી છે. પાયાના સ્તરે રહીને કામ કરતા મહિલાઓ સામે થતા અન્યાય અને ભેદભાવ વિરૂદ્ધ અવાજ ઉઠાવે છે અને તેમના હક માટે લડાઇ લડે છે. સમાજ સેવા પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને બિરદાવતા, તેમને 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2026'થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.
વુમન અચીવર એવોર્ડ્સથી સન્માનિત ડૉ.વી.રૂક્મિણી રાવ
16 નવેમ્બરે સોમવારે વિજયવાડામાં એક ભવ્ય સમારંભમાં ખુદ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ડૉક્ટર રૂક્મિણી રાવને સન્માન આપ્યું હતું. 'રામોજી એક્સલન્સ એવોર્ડ્સ 2026' સમારંભ (Ramoji Excellence Awards 2026)માં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે આંધ્ર પ્રદેશના ગવર્નર એસ.અબ્દુલ નજીર, મુખ્યમંત્રી એન.ચંદ્રબાબુ નાયડુ, રામોજી ગ્રુપના CMD ચેરુકુરી કિરણ હાજર રહ્યા હતા. વી.રૂક્મિણી રાવને વુમન અચીવર શ્રેણીમાં એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો.
મહિલાઓના હકનો અવાજ બન્યા ડૉ. રાવ
ડૉક્ટર રાવ મહિલા ખેડૂતોના અધિકારોની સામુહિક માંગને પણ મજબૂતી સાથે ઉઠાવે છે. તેલંગાણાથી શરૂ થયેલી આ મુહિમ આજે દિલ્હી સિવાય કેટલાક રાજ્યો સુધી પહોંચી ગઇ છે અને મોટા આંદોલનનું રૂપ લઇ ચુકી છે. તેમણે મહિલાઓ માટે ગ્રામ્ય રિસોર્સ સેન્ટર શરૂ કર્યું છે. બીજી તરફ MAKAAM એટલે મહિલા કિસાન અધિકાર મંચ દ્વારા દેશભરમાં મહિલાઓનો અવાજ ઉઠાવી રહી છે.
1981થી સહેલી રિસોર્ટ સેન્ટરની શરૂઆત
ETV ભારત સાથે ખાસ વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું કે, અમે દિલ્હીમાં 1981માં સહેલી રિસોર્ટ સેન્ટરની શરૂઆત કરી હતી. તે સમયે 7 મહિલાઓના એક ગ્રુપે આ સંસ્થાને શરૂ કરી હતી. તેને શરૂ કરવા પાછળનો અર્થ મહિલાઓ પર થઇ રહેલા અત્યાચારને રોકવાનો હતો.
"દિલ્હીમાં જ્યારે સંસ્થા શરૂ થઇ ત્યારે દર બીજા દિવસે અખબારમાં જોતા હતા કે કોઇ મહિલા સળગીને મૃત્યુ પામી તો પેપરમાં લખતા હતા કે આ અકસ્માત હતો. મોટાભાગની એવી યુવતીઓ હતી જેમના લગ્નને બેથી ત્રણ મહિનાનો જ સમય થયો હતો. અમે વિચારવા લાગ્યા કે અંતે આવી ઘટનાઓ કેમ બની રહી છે?"- ડૉક્ટર વી.રૂક્મિણી, સહેલી રિસોર્સ સેન્ટર સંસ્થાપક.
પોલીસ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરવા નિરર્થક – ડૉ. રાવ
ડૉક્ટર રાવ કહે છે કે તે દરમિયાન યુવતીના માતા-પિતા જ્યારે જણાવતા હતા કે તેમની દીકરીને મારવામાં આવી તો કોલેજ વિદ્યાર્થીઓ અને અમે લોકલ એક્ટિવિસ્ટ પોલીસ વિરૂદ્ધ રેલી કાઢતા હતા અને નારેબાજી કરતા હતા. પછી અમને ખબર પડી કે તેનો કોઇ ફાયદો થતો નથી. ના તો પોલીસ બદલાશે અને ના તો મા-બાપ બદલાશે.
પરિણીત યુવતીઓને નથી મળતો સપોર્ટ
પરિવારો પોતાની અન્ય પુત્રીઓના પણ લગ્ન એ જ રીતે કરવા ઇચ્છતા હતા. એટલું જ નહીં, જો કોઇ સ્ત્રી તેના સાસરીપક્ષમાં મુશ્કેલીઓને કારણે પોતાના પિયર પાછી આવે, તો તેના માતા-પિતા તેને પાછા જવા માટે મજબૂર કરતા હતા. તેઓ કહેલા કે તેણે પતિ પાસે પાછા જવું જોઇએ અને સાસરીમાં એડજસ્ટ કરતા શીખવું જોઇએ. આ ભાગદોડને કારણે યુવતીઓ પાસે જીવિત રહેવાનો કોઇ રસ્તો બચતો નથી.
સહેલીને સમસ્યા જણાવો
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, આવી પરિસ્થિતિમાં પીડિતા અંતે ક્યાં રહેશે? ત્યારે અમે વિચાર્યું કે એવી જગ્યા હોવી જોઇએ, જ્યાં તેમને કોઇ મદદ મળે અને કોઇ જગ્યા હોય જ્યાં દરેક વ્યક્તિ તેમના વિશે વિચારે? તે બાદ અમે સહેલી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. દુ:ખી અને પીડિત મહિલાઓ અને યુવતીઓ અહીં આવીને પોતાની વાત કરે છે. અમે તેમને સપોર્ટ કરીએ છીએ. આ રીતે અમે સહેલી દ્વારા કામ શરૂ કર્યું હતું.
ડૉ.વી.રૂક્મિણી કહે છે કે, અમને લાગતું હતું કે અમારી સંસ્થામાં કોઇ મહિલા વાત કરવા નહીં આવે માટે તેનો પ્રચાર કરવામાં આવ્યો નથી. દિલ્હીમાં નિઝામુદ્દીન રેલવે સ્ટેશન સાથે ઘણો મોટો સ્લમ વિસ્તાર છે, ત્યાંની ઘણી મહિલાઓ કામ કરવા આવતી હતી, જેમાંથી કેટલીક મહિલાઓએ સહેલીનું બોર્ડ જોયું અને પોતાની સમસ્યા લઇને આવવા લાગી હતી.
મહિલાઓએ કાનૂની સલાહ લેવાનું શરૂ કર્યું
જ્યારે 'સહેલી'ની શરૂઆત થઇ, ત્યારે ઘણી મહિલાઓને કાનૂની સલાહની પણ જરૂર પડતી હતી. ડૉ.રૂક્મિણી અને તેમની ટીમે તેમના પરિચિત વકીલોનો સંપર્ક કર્યો, જેમણે મદદ માટે હાથ લંબાવ્યો. કેટલીકવાર તેઓ મફત સેવાઓ આપતા, તો ક્યારેક તેઓ નજીવી માસિક ફી લેતા હતા.
"અમે ફૂટપાથ પર બેસીને કામ કરતા હતા. અમારી પાસે એક નાનકડો ઓરડો હતો જેમાં માત્ર એક ટેબલ અને એક ખુરશી હતી. ત્યાં ચાર લોકો બેસી શકે એટલી જગ્યા પણ નહોતી! અમારા બધાની પાસે નોકરીઓ હોવાથી, અમે સાંજના સમયે રસ્તાની બાજુમાં ફૂટપાથ પર બેસીને અમારા કેસ સ્ટડીઝ લખતા હતા." ડૉ.વી.રૂક્મિણી, સ્થાપક, સહેલી રિસોર્સ સેન્ટર.
ધીમે ધીમે વધી સંખ્યા
અમે ફ્રી વોલન્ટિયર વર્ક કરતા હતા, પછી ધીમે ધીમે લીગલ કેસ લેવા લાગ્યા અને પોતાનું કામ વધવા લાગ્યું. અત્યારે દેશભરમાં સહેલી જેવી જગ્યા કેટલાક સ્થળોએ બની ગઇ છે. અમે જે કામ કરીએ છીએ, અસલામાં આ કામ સરકારનું છે. મહિલાઓ પણ ભારતના નાગરિક છે, તેને તમે મર્ડર અથવા આત્મહત્યા માટે નથી છોડી શકતા. આ રીતે અમે થોડુ થોડુ કામ કર્યું અને ઘણા નવા કાયદા લઇને આવ્યા.
ક્રાઇમ અગેન્સ્ટ વિમેન સેલ લાવવાનો શ્રેય
સેક્શન 498A લાવ્યા. પ્રથમ વખત દિલ્હીમાં ક્રાઇમ અગેન્સ્ટ વિમેન સેલ સેટ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દેશમાં મહિલાઓ વિરૂદ્ધ પ્રથમ ક્રાઇમ સેલ છે. જો પુરુષો રસ્તા પર ઝઘડો કરતા, તો તેને ગુનો ગણવામાં આવતો હતો; ઘરેલું હિંસા ગુનાની શ્રેણીમાં આવતી નહતી. હવે જઇને એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે પત્નીને માર મારવો એ ગેરકાયદેસર છે.
શું થયું પતિએ માર્યું તો...
ETV ભારત સંવાદદાતા મોનિકા સિંહ સાથે વાત કરતા ડૉક્ટર વી.રૂક્મિણીએ જૂના દિવસોની એક ઘટનાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે એક મહિલાને તેના પતિએ માર માર્યો હતો, તેના માથામાંથી લોહી વહેતું હતું. સવારે 11-12 વાગ્યાની ઘટના હતી. તે સમયે મહિલાને પોલીસ કહેતી હતી કે એક થપ્પડ મારી તો શું થયું? તમને રોટલી તો મળે છે. પોલીસ દબાણ બનાવીને મહિલાને ભગાવી દે છે.
ભાઇ પાસેથી 100 રૂપિયા છીનવી લીધા
એક અન્ય કેસનો ઉલ્લેખ કરતા ડૉક્ટર રાવ જણાવે છે કે, એક મહિલાના ભાઇએ બહેનને માર મારવાની ફરિયાદ કરી તો ભાઇને જ પોલીસે ખખડાવી નાખ્યો. આટલું જ નહીં તેની પાસેથી 100 રૂપિયાની નોટ પણ લઇ લીધી. તે યુવક દોડતો દોડતો અમારી પાસે આવ્યો અને કહ્યું કે હું ફરિયાદ કરવા ગયો તો મારા 100 રૂપિયા પણ જતા રહ્યા. તે બાદ હું તેની સાથે ગઇ અને 100 રૂપિયા પરત આપવા કહ્યું અને ફરિયાદની ધમકી પણ આપી.
સહેલી મહિલાઓના હક માટે પોલીસ સ્ટેશનમાં જઇને લડાઇ લડે છે. ડૉ.રાવ કહે છે કે મારા દેવા દેશમાં હજારો લોકો છે જે પોત પોતાની જગ્યાએ ઘણી લડાઇ લડી રહ્યા છે.
સમગ્ર દેશની મહિલાઓને એવોર્ડ- ડૉ.રૂક્મિણી
રામોજી એક્સલન્સ એવોર્ડ્સ 2026 મળવા પર ડૉક્ટર રૂક્મિણીએ જણાવ્યું કે, જ્યારે મને એવોર્ડ વિશે જાણ થઇ તો આશ્ચર્ય થયું. કારણ કે અમે લોકો ચુપચાપ ઘણા વર્ષોથી કામ કરતા હતા. મને ઘણુ સારૂ લાગ્યું, કારણ કે આ ઓળખને હું પોતાની ઓળખ નથી માનતી, આ ઓળખ તે મહિલાઓની છે જે દેશભરમાં ચુપચાપ લડી રહી છે. અત્યારે તેલંગાણામાં જેન્ડર રિસોર્સ ટીમ બનાવી રહ્યા છીએ જે ગરીબ મહિલાઓ ચલાવી રહી છે. હું વિચારું છુ કે સૌની ઓળખ છે. આ એવોર્ડ મહિલાઓના સંઘર્ષ માટે દેશભર માટે ઓળખ છે.
ગ્રામ્ય રિસોર્સ સેન્ટરની અનોખી પહેલ
મહિલા ખેડૂતોના અધિકારોની સામુહિક માંગને મજબૂત કરવા માટે ડૉ. રૂક્મિણી રાવે મહિલાઓ માટે ગ્રામ્ય રિસોર્સ સેન્ટર શરૂ કર્યું છે. તેમણે MAKAAM એટલે મહિલા કિસાન અધિકાર મંચ દ્વારા દેશભરમાં તેમનો અવાજ ઉઠાવ્યો છે.
"આ એટલા માટે શક્ય થાય છે કારણ કે અમે એકલા કોઇ કામ કરતા નથી, કારણ MAKAAM (મહિલા કિસાન મંચ)નું એક આંદોલન છે. આ એક સંસ્થા નથી. અમે લોકો દેશમાં 100થી વધુ NGO, એક્ટિવિસ્ટ અને કિસાન મહિલાઓ મળીને તેને શરૂ કર્યું હતું અને ચલાવે છે. જ્યારે અમે તેની શરૂઆત કરી હતી અને કેટલાક લોકોને પૂછ્યું તો 110થી વધુ લોકો દેશભરમાં તેમના માટે કામ કરવા માટે તૈયાર થઇ ગયા." ડૉક્ટર વી.રૂક્મિણી, સંસ્થાપક સહેલી રિસોર્સ
કેટલાક રાજ્યો સુધી પહોંચ્યુ MAKAAM
તેમણે જણાવ્યું કે આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય મહિલા ખેડૂતોમાં નેતૃત્વને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને તેમની ચિંતાઓને મુખ્ય મંચ પર લાવવાનો છે જેમાં ખાસ કરીને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોને આ મુદ્દાઓથી વાકેફ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. હાલમાં આંધ્ર પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, સિક્કિમ અને મધ્ય પ્રદેશ સહિતના રાજ્યોમાં આ દિશામાં વ્યાપક કામગીરી ચાલી રહી છે.
મહારાષ્ટ્ર મહિલા ખેડૂતો માટે બન્યો કાયદો
અમારો પ્રયાસ રહે છે કે સરકાર કેટલીક એવી યોજનાઓ બનાવે જે ખેડૂત મહિલાઓનું જીવન બદલવામાં સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થાય. અમારા પ્રયાસથી મહારાષ્ટ્રમાં નવો કાયદો બન્યો, જ્યાં મહિલા ખેડૂતોની ઓળખ થશે અને તેમને કાર્ડ મળશે. તે કાર્ડથી પોતાનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે અને તેના દ્વારા ખેડૂતોની સ્કીમનો તેમનો ફાયદો મળશે. અમે દરેક રાજ્યમાં ત્યાંની મહિલાઓની સમસ્યાઓનો જોતા આવ્યા છીએ અને દેશભરમાં તેમને જે જગ્યા મળવી જોઇએ તે મળે તેવો પ્રયાસ કરીએ છીએ.
નોકરી છોડી દીધી
તેમણે જણાવ્યું કે સમગ્ર દેશમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વભરમાં મહિલાઓ આજે મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી રહી છે. મારા જીવનનો ટર્નિંગ પોઇન્ટ દિલ્હીમાં હતો. ત્યાં મહિલાઓની સ્થિતિ જોઇને મને કેટલીક પ્રેરણા મળી હતી. ધીમે ધીમે મેં પોતાનું કામ છોડી દીધું અને મહિલાઓના સંઘર્ષો સાથે જોડાઇ ગઇ.
મહિલાઓને ડૉક્ટર રૂક્મિણીનો મેસેજ
ડૉ.રૂક્મિણી માને છે કે મહિલાઓ સહેલાઇથી હાર માનતી નથી. તેઓ સમગ્ર પરિવારને સંભાળવા માટે સક્ષમ હોય છે અને વાસ્તવમાં, તેઓ તેમ કરે પણ છે. તેમણે કહ્યું, "હું માનું છું કે દરેક સ્ત્રીની અંદર એક આગિયો રહેલું હોય છે- એવું કંઇક જે તેને પોતે અને આસપાસના લોકોને પ્રજ્વલિત કરી શકે છે અને તેમનું પરિવર્તન લાવી શકે છે."
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