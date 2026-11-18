આંખોમાં દ્રષ્ટી નહીં, પણ અવાજથી જગમગાવી દુનિયા, રામોજી એક્સીલન્સ એવોર્ડ, વિજેતા પાસેથી જાણો તેમની પ્રેરણાત્મક જીવનયાત્રા
ETV ભારતના સંવાદદાતા નિખિલ બાપટે 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2026'થી સન્માનિત કેરળના પ્રખ્યાત ગાયિકા વૈકમ વિજયલક્ષ્મી સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી
Published : November 18, 2026 at 7:38 AM IST|
Updated : November 18, 2026 at 7:59 AM IST
વિજયવાડા (આંધ્રપ્રદેશ): વૈકમ વિજયલક્ષ્મીની કહાની ફક્ત દૃષ્ટિહીન હોવાના પડકારને પાર કરવાની નથી, પરંતુ એક ગાયિકા તરીકે જીવન અને એક નોંધપાત્ર કારકિર્દી બનાવવાની પણ છે, જે અન્ય લોકોને પ્રેરણા આપે છે. કેરળના વૈકમના રહેવાસી, પ્રખ્યાત ભારતીય પ્લેબેક સિંગર, કર્ણાટક સંગીતકાર અને વાદ્યવાદક, વિજયલક્ષ્મી, તેમના અનોખા સૂર, અસાધારણ સંગીત ક્ષમતા અને અનોખા ઇલેક્ટ્રિક વાદ્ય, ગાયત્રી વીણા પર હાંસલ કરેલી મહારત માટે દેશભરમાં જાણીતા છે.
સોમવારે વિજયવાડામાં આયોજિત એક ભવ્ય સમારોહમાં વિજયલક્ષ્મીને કલા અને સંસ્કૃતિ શ્રેણીમાં રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2026 થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સન્માન 2024 ની મલયાલમ ફિલ્મ "અજયંતે રંદમ મોશનમ" ના ગીત "અંગુ વાના કોનિલુ" માટે શ્રેષ્ઠ મહિલા પ્લેબેક સિંગરનો રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયાના થોડા મહિનાઓ પછી જ આપવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે, ETV ભારતની ટીમે તેમની સિદ્ધિ વિશે વિગતવાર વાત કરી.
ETV ભારત સાથે વાત કરતા, 45 વર્ષીય વિજયલક્ષ્મીએ કહ્યું કે તેમને આ પુરસ્કારની અપેક્ષા નહોતી. તેણીએ તેને "ભગવાન તરફથી ભેટ" ગણાવી. તેમણે કહ્યું કે, "આ મારા માટે એક મોટું આશ્ચર્ય છે. હું તેને પ્રાપ્ત કરીને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી અને ખુશ અનુભવું છું," વિજયાલક્ષ્મીએ ભગવાન, પોતાના માતાપિતા, પોતાના ગુરુઓ અને રામોજી ગ્રુપનો આભાર માન્યો. તેમણે કહ્યું કે, "હું શ્રી રામોજી રાવને નમન કરું છું,"
પોતાની કારકિર્દી અને સંગીત પ્રત્યેના પ્રેમને યાદ કરતાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેણીએ માત્ર દોઢ વર્ષની ઉંમરે ગાવાનું શરૂ કર્યું હતું, અને તેમનું પહેલું જાહેર પરફોર્મન્સ માત્ર પાંચ વર્ષની ઉંમરે આપ્યું હતું.
તેમણે કહ્યું, "મેં કેરળના વૈકમમાં ઉદયનપુરમ ચથનકુડી દેવી મંદિરમાં પ્રદર્શન કર્યું હતું. સ્ટેજ પર જતા પહેલા, મેં કે.જે. યેસુદાસ (મહાન ભારતીય શાસ્ત્રીય ગાયક) ને ગુરુદક્ષિણા અર્પણ કરી." હાજર રહેલા યેસુદાસે લગભગ બે કલાક સુધી યુવા પ્રતિભાને મુશ્કેલ "ટોડી રાગ" ગાતા સાંભળ્યા. તેમણે આશીર્વાદ આપ્યા અને સચોટ આગાહી કરી કે તે મોટી થઈને એક સિદ્ધહસ્ત અને મહાન ગાયિકા બનશે.
વિજયાલક્ષ્મીએ મલયાલમ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં 2013 માં આવેલી મલયાલમ ફિલ્મ "સેલ્યુલોઇડ" ના "કટ્ટે કટ્ટે" ગીત સાથે પ્લેબેક સિંગર તરીકે પ્રવેશ કર્યો. આ ગીત તેની કારકિર્દીમાં એક મોટો વળાંક સાબિત થયું. ત્યારબાદ, તેણીને મલયાલમ અને તમિલ સિનેમામાં અસંખ્ય તકો મળી, અને તે તેની અનોખી ગાયકી શૈલી માટે ખૂબ જ લોકપ્રિય બની. ગાયન ઉપરાંત, વિજયાલક્ષ્મીને બાળપણથી જ સંગીતનાં સાધનો વગાડવામાં પણ રસ જાગ્યો.
ETV ભારત સાથે વાત કરતાં, તેણીએ કહ્યું, "મારી સંગીત યાત્રા એક રમકડાની વીણાથી શરૂ થઈ હતી, જે વિનોદ નામના છોકરા તરફથી એક ખાસ ભેટ હતી. તે મારા માટે ભાઈ જેવો છે. તેણે ફક્ત પ્લાસ્ટિકની બોટલ અને તારનો ઉપયોગ કરીને તેને જાતે બનાવ્યું. તે સરળ વાદ્ય પર, મેં ધીમે ધીમે સંગીતના સાત મૂળભૂત સૂર જાતે શીખ્યા અને પછીથી ફિલ્મી ગીતો અને ભક્તિ સંગીત વગાડવાનું શરૂ કર્યું."
૧૯૯૭માં, વિજયાલક્ષ્મીએ સ્ટેટ સ્કૂલ ફેસ્ટિવલમાં પોતાનો પહેલો શાસ્ત્રીય સંગીત પુરસ્કાર જીત્યો. તે યાદો તાજા કરી કે કેવી રીતે તેમને, ટ્રોફી સાથે એક "ગાયત્રી તંબુરા"ની ભેટ આપવામાં આવી હતી. તેમના પિતા, વી. મુરલીધરને, એક પરંપરાગત તંબુરાને એક તારવાળા ઇલેક્ટ્રિક વાદ્યમાં રૂપાંતરિત કર્યું હતું જેથી તે તેને વધુ સરળતાથી વગાડી શકે. પ્રખ્યાત વાયોલિનવાદક કુન્નાકુડી વૈદ્યનાથે પછીથી આ વાદ્યનું નામ "ગાયત્રી વીણા" રાખ્યું.
ઉત્સુક ગાયકો અને સંગીત અને ગાયનને કારકિર્દી તરીકે આગળ વધારવા માંગતા લોકો માટે તેમની સલાહ વિશે પૂછવામાં આવતા, વિજયાલક્ષ્મીએ કહ્યું, "સંગીત કોઈ મનોરંજન કે સરળ શોખ નથી. તે એક ઊંડો આધ્યાત્મિક અભ્યાસ છે, એક 'ઉપાસના' (પૂજા) છે." તેમણે કહ્યું કે કલા એ ભગવાન તરફથી "દૈવી ભેટ" છે અને તમે પસંદ કરેલો માર્ગ ગાયન, વાદ્ય વગાડવું, ચિત્રકામ કરવું કે નૃત્ય કરવું હોય, સર્જનાત્મક અભિવ્યક્તિનું દરેક સ્વરૂપ એક પવિત્ર આશીર્વાદ છે.
તેમના માટે, સંગીત એ એક એવી પૂજા છે જે " છેલ્લા શ્વાસ સુધી આપની સાથે રહે છે." તેમણે આગળ કહ્યું, "સંગીત માત્ર એક સરળ કારકિર્દીના વિકલ્પથી વધીને ક્યાંય આગળ છે. જો તમે તેને ફક્ત એક નોકરી તરીકે ગણો છો, તો તમે તેની સાચી સંભાવનાને મર્યાદિત કરો છો. તેના બદલે, 'નિષ્કામ ભક્તિ'એટલે કે, સંપૂર્ણ નિસ્વાર્થ સમર્પણની ભાવના સાથે અપનાવો.
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