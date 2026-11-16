Ramoji Excellence Awards 2026: "રાષ્ટ્ર પ્રત્યે શ્રી રામોજી રાવના યોગદાનની કોઈ બરાબરી કરી શકે તેમ નથી", અમિત શાહ
અમિત શાહે શ્રી રામોજી રાવના વખાણ કરતા કહ્યું કે, સત્તા પર ભલે ગમે તે સરકાર હોય, તેમણે અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા સાથે ક્યારેય બાંધછોડ કરી ન હતી.
Published : November 16, 2026 at 10:44 PM IST
વિજયવાડા: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મીડિયા ક્ષેત્રના દિગ્ગજ શ્રી રામોજી રાવના વખાણ કરતા કહ્યું કે, ભારતમાં રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના તેમના યોગદાનની કોઈ બરાબરી કરી શકે તેમ નથી. ડૉ. બી.આર. આંબેડકર કલાવેદિકા ખાતે આયોજિત 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2026' સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહીને અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, શ્રી રામોજી રાવ પોતે જ એક સંસ્થા સમાન હતા, જેમનો વારસો તેમના અવસાન બાદ પણ રાષ્ટ્રને પ્રેરણા આપી રહ્યો છે.
અમિત શાહે કહ્યું, "શ્રી રામોજી રાવ આજે આપણી વચ્ચે નથી, પરંતુ કેટલાક લોકો એવા હોય છે જેઓ પોતાના કાર્ય દ્વારા પોતે જ એક સંસ્થા બની જાય છે. તેથી તેઓ જીવિત ન હોય તો પણ, તેમણે એવું યોગદાન આપેલું હોય છે જે રાષ્ટ્રને સતત પ્રેરણા આપતું રહે છે."
ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહે વિશ્વાસપૂર્વક કહ્યું કે, "કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન રાષ્ટ્ર માટે એટલા વિશાળ ફલક પર યોગદાન આપી શકતી નથી, જેટલું રામોજી રાવે આપ્યું છે."
શાહે વધુમાં કહ્યું, "તેમની પાસે એક વિઝન અને દ્રઢ સંકલ્પશક્તિ હતી, જેના આધારે તેમણે 'ઈનાડુ' (Eenadu)ની શરૂઆત કરી હતી. આજે જ્યારે આપણે તેમના યોગદાનનું મૂલ્યાંકન કરીએ છીએ, ત્યારે મને લાગે છે કે રામોજી રાવની તુલના જો કોઈ અન્ય વ્યક્તિ સાથે થઈ શકે, તો તે માત્ર રામનાથ ગોએન્કા જ છે."
આ પ્રસંગે આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ જસ્ટિસ એસ. અબ્દુલ નઝીર, મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ વિશેષ અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત, કેન્દ્રીય મંત્રીઓ જી. કિશન રેડ્ડી અને કિંજારાપુ રામ મોહન નાયડુ તેમજ વિવિધ ક્ષેત્રોની અન્ય જાણીતી હસ્તીઓએ પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી.
સમારોહની શરૂઆત મુખ્ય અતિથિ, વિશેષ અતિથિઓ, રામોજી ગ્રુપના સીએમડી (CMD) સી.એચ. કિરણ, માર્ગદર્શીના એમડી (MD) શૈલજા કિરણ અને રામોજી ફિલ્મ સિટીના એમડી દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય સાથે કરવામાં આવી હતી. ફિલ્મ સિટીના ડાયરેક્ટર કીર્તિ સોહાના, ઈટીવી ભારત (ETV Bharat) ના ડાયરેક્ટર બૃહતી અને ઈટીવી (ETV) ના ડાયરેક્ટર પૂર્ણા સુજયે મહેમાનો અને પુરસ્કાર વિજેતાઓનું સ્વાગત કર્યું હતું. કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં, શાહે તેલુગુ ભાષામાં બોલી ન શકવા બદલ ક્ષમા માંગી. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન આંધ્રપ્રદેશના આરોગ્ય મંત્રી સત્યકુમાર યાદવે શાહ માટે અનુવાદક તરીકેની ભૂમિકા ભજવી હતી.
રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સી. કિરણનો આમંત્રણ આપવા બદલ આભાર માનતા, શાહે તે પ્રસંગને યાદ કર્યો જ્યારે તેઓ પ્રથમ વખત શ્રી રામોજી રાવને મળ્યા હતા. આ મુલાકાત નરેન્દ્ર મોદીના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેના શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન થઈ હતી.
શાહે કહ્યું, "હું રામોજી રાવજીને એક સંજોગવશાત્ મળ્યો હતો. નરેન્દ્ર મોદીજીનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ ચાલી રહ્યો હતો, જેમાં હું, ચંદ્રબાબુ નાયડુજી અને રામોજી રાવજી હાજર હતા. ત્યાં એટલી ભીડ હતી કે મને મારી કાર મળી રહી ન હતી. ત્યારે શ્રી રામોજી રાવ અને નાયડુજીએ મને ગુજરાત ભવન સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી હતી. આ રીતે હું તેમની સાથે પહેલીવાર મળ્યો હતો."
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ જણાવ્યું કે, જ્યારે પણ તેઓ શ્રી રામોજી રાવને મળતા, ત્યારે તેઓ એ જોઈને પ્રભાવિત થઈ જતા કે જે વ્યક્તિ બહુ મુસાફરી કરતી ન હતી, તે દેશમાં બની રહેલી તમામ ઘટનાઓથી સંપૂર્ણ વાકેફ હતી અને તેના પર વિગતવાર ચર્ચા કરી શકતી હતી.
શાહે કહ્યું, "તેમની સાથેની મુલાકાતોમાં મને જાણવા મળ્યું કે, દેશના મુદ્દાઓ પર તેમનો દ્રષ્ટિકોણ એકદમ સ્પષ્ટ હતો. એટલું જ નહીં, તેઓ મક્કમ અભિપ્રાય ધરાવતા હતા અને તેને નિર્ભયતાથી વ્યક્ત પણ કરતા હતા."
ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાએ શ્રી રામોજી રાવ સાથેની અન્ય એક મુલાકાતને યાદ કરી, જેમાં મીડિયા જગતના આ દિગ્ગજ વ્યક્તિત્વે ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણી અંગે ખૂબ જ વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી.
અમિત શાહે કહ્યું કે, "લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન મેં ઉત્તર પ્રદેશના ખૂણે-ખૂણે પ્રવાસ કર્યો હતો. મને એ જોઈને આશ્ચર્ય થયું કે જે વ્યક્તિ હિન્દી જાણતા ન હતા - ભલે તેમની પાસે ગમે તેટલી મોટી મીડિયા ટીમ હોય - તેમની પાસે ઉત્તર પ્રદેશ વિશે આટલી ઝીણવટભરી માહિતી હતી. તે દિવસે તેમણે ઉત્તર પ્રદેશ વિશે જે વિશ્લેષણ મારી સમક્ષ રજૂ કર્યું હતું, ચૂંટણીના પરિણામો બિલકુલ તેવા જ આવ્યા હતા."
શાહે જણાવ્યું કે કલમ 370 નાબૂદ થયા બાદ, શ્રી રામોજી રાવ તેમને મળ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે, ઉત્તર-પૂર્વમાં બળવાખોરીનો અંત લાવવો એ કલમ 370 નાબૂદ કરવા કરતાં પણ ઘણું મોટું કાર્ય છે.
"તેઓ ત્યાંનો ઇતિહાસ, વસ્તી, સમસ્યાઓ અને બળવાખોરીના મૂળ કારણોથી વાકેફ હતા. મેં તેમને કહ્યું હતું કે જો આપણે દેશના પ્રશ્નો ઉકેલવા માંગતા હોઈએ, તો રામોજી રાવ સાહેબને માનદ સલાહકાર બનાવવા જોઈએ," તેમણે કહ્યું.
શાહે કહ્યું કે, શ્રી રામોજી રાવ પ્રત્યે તેમનો આદર દિવસેને દિવસે વધતો ગયો. તેમણે આ દૂરંદેશી નેતાના વખાણ કરતા કહ્યું કે તેઓ હંમેશા અદ્યતન ટેકનોલોજી અપનાવતા અને નવા પડકારો સ્વીકારતા હતા.
શાહે કહ્યું, "જ્યારે ખાનગી ન્યૂઝ ચેનલોની શરૂઆત થઈ, ત્યારે તે સમયગાળામાં તેમના સિવાય બીજું કોઈ પ્રાદેશિક ભાષામાં ૨૪ કલાક ચાલતી ન્યૂઝ ચેનલ વિશે વિચારી પણ શક્યું ન હોત. તેમણે માત્ર તેલુગુમાં જ નહીં, પરંતુ અન્ય તમામ ભાષાઓમાં પણ ETV ચેનલો શરૂ કરી, તેને મજબૂત બનાવી અને સુનિશ્ચિત કર્યું કે ETV નેટવર્ક દ્વારા દેશના દરેક વ્યક્તિ સુધી સત્ય પહોંચે."
તેમણે શ્રી રામોજી રાવ સાથેની પોતાની છેલ્લી મુલાકાત વિશે પણ વાત કરી. "હું જોઈ શકતો હતો કે તેમનું સ્વાસ્થ્ય કથળી રહ્યું હતું. મેં હળવાશથી તેમને પૂછ્યું કે, જો રામોજી રાવ અત્યારે યુવાન હોત, તો તેઓ શું કરત? તેમણે તરત જ જવાબ આપ્યો કે તેઓ સ્માર્ટફોન પર ન્યૂઝ ચેનલો શરૂ કરવા માંગત. હું જોઈ શક્યો કે અસ્વસ્થ હોવા છતાં તેમણે આ લક્ષ્ય પણ પૂર્ણ કર્યું. તેમનામાં યોગદાન આપવાની અદમ્ય ઉત્સાહશક્તિ હતી, અને આ જ ગુણ તેમને એક મહાન વ્યક્તિ બનાવે છે."
શાહે શ્રી રામોજી રાવના એ વાત માટે પણ વખાણ કર્યા કે, તેમણે અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા સાથે ક્યારેય સમાધાન કર્યું ન હતું. "પછી ભલે તે કેન્દ્ર સરકાર હોય કે રાજ્ય સરકાર, તેમણે પોતાની અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા સાથે ક્યારેય બાંધછોડ કરી નથી. આ તેમના એ મૂળભૂત વિચારમાંથી આવતું હતું કે પત્રકારત્વ એ લોકશાહીનો ચોથો સ્તંભ છે." શાહે કહ્યું કે જેઓ પોતાના મૂલ્યો માટે પ્રયત્નશીલ રહે છે તેઓ મહાન વ્યક્તિત્વ ધરાવતા હોય છે અને શ્રી રામોજી રાવ આવા જ એક વ્યક્તિ હતા. શાહે કહ્યું, "તેમણે માત્ર સંસ્થાઓ જ નહીં, પરંતુ 'ઇન્સ્ટિટ્યૂશન્સ' (મૂલ્ય-આધારિત સંસ્થાઓ)નું સર્જન કર્યું. અને આવી સંસ્થાઓ તેમના સ્થાપકના સિદ્ધાંતોને અનુસરે છે."
તેમણે ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં શ્રી રામોજી રાવના અમૂલ્ય યોગદાનને પણ યાદ કર્યું. "રામોજી ફિલ્મ સ્ટુડિયો વિના કોઈપણ ભાષાની ફિલ્મની કલ્પના પણ કરી શકાતી નથી."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "વર્ષ 2016માં જ્યારે રામોજી રાવને 'પદ્મ વિભૂષણ'થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા, ત્યારે એક જાણીતા ગુજરાતી દૈનિકે લખ્યું હતું કે આ પત્રકારત્વનું સન્માન છે અને તેલુગુ ગૌરવનું પ્રતીક છે."
ત્યારબાદ શાહે નરેન્દ્ર મોદી સરકારની સિદ્ધિઓ વિશે વાત કરી, જેમાં હાઇડ્રોજન ટ્રેનનો પણ સમાવેશ થાય છે. શાહે કહ્યું, "રામ મોહન નાયડુ અહીં ઉપસ્થિત છે. ભારત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે અને આજે દેશમાં 150 એરપોર્ટ છે. રશિયા-યુક્રેન અને ઈરાન જેવા સંઘર્ષો વચ્ચે, મૂડીઝ (Moody's) એ ભારતની જીડીપી (GDP) વૃદ્ધિના અનુમાનને 6.5 ટકાથી વધારીને 7 ટકા કર્યું છે. આપણને એ વાતનો આનંદ હોવો જોઈએ કે વિશ્વ બેંકના અહેવાલ મુજબ, 50 કરોડ લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે."
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