Ramoji Excellence Awards 2026: ભાવનગરના ડૉ. ગણેશ બારૈયા સહિત 9 'રિયલ હીરો'નું સન્માન
સમાજસેવામાં અસાધારણ પ્રતિભા અને સમર્પણ દર્શાવનાર વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓને સન્માનિત કરવા માટે, શ્રી રામોજી રાવની સ્મૃતિમાં ગયા વર્ષે આ પુરસ્કારોની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.
Published : November 16, 2026 at 9:57 PM IST
વિજયવાડા: મીડિયા ક્ષેત્રના દૂરંદેશી વ્યક્તિત્વ અને 'રામોજી ગ્રુપ'ના સ્થાપક શ્રી રામોજી રાવની 90મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે, સોમવારે વિજયવાડામાં આયોજિત એક સમારોહમાં નવ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2026' એનાયત કરવામાં આવ્યા.
આ પુરસ્કારો પત્રકારત્વ, કળા અને સંસ્કૃતિ, ગ્રામીણ વિકાસ અને કૃષિ, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, માનવ સેવા, વુમન અચીવર, યુવા આઇકોન, શિક્ષણ, તેમજ તબીબી અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે કરવામાં આવેલા ઉત્કૃષ્ટ કાર્યોને બિરદાવે છે. આ વર્ષે 'શિક્ષણ' અને 'તબીબી અને આરોગ્ય' એમ બે નવી શ્રેણીઓ ઉમેરવામાં આવી છે, જેના પરિણામે પુરસ્કાર વિજેતાઓની સંખ્યા વધીને નવ થઈ છે. ગયા વર્ષે પ્રથમ આવૃત્તિમાં સાત વ્યક્તિઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. દરેક પુરસ્કાર વિજેતાને સ્મૃતિચિહ્ન, પ્રશંસાપત્ર અને 10 લાખ રૂપિયાની રોકડ પુરસ્કાર રાશિ આપવામાં આવી હતી.
પત્રકારત્વ શ્રેણીમાં એમ. સુચિત્રાને, ગ્રામીણ વિકાસ અને કૃષિ ક્ષેત્રે પોદિલી રાજશેખર રાજુને, 'વુમન અચીવર' તરીકે વી. રુક્મિણી રાવને અને કળા અને સંસ્કૃતિ ક્ષેત્રે વૈકોમ વિજયલક્ષ્મીને પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે અર્જુન અરુણાચલમ, શિક્ષણ ક્ષેત્રે મૈત્રેયી જીચકર, માનવ સેવા ક્ષેત્રે દેવેન્દ્ર કુમાર ગુપ્તા, 'યુવા આઇકોન' તરીકે ડૉ. ગણેશ બારૈયા અને તબીબી તથા આરોગ્ય ક્ષેત્રે ડૉ. જેમ્મા જે. એડાસેરીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.
આ પુરસ્કાર સમારોહમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જ્યારે આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ જસ્ટિસ એસ. અબ્દુલ નઝીર, મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ વિશેષ અતિથિઓ તરીકે હાજર હતા. આ ઉપરાંત, કેન્દ્રીય મંત્રીઓ જી. કિશન રેડ્ડી અને કિન્જારાપુ રામ મોહન નાયડુ તેમજ વિવિધ ક્ષેત્રોની અન્ય જાણીતી હસ્તીઓ પણ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી હતી. સમારોહની શરૂઆત મુખ્ય અતિથિ, વિશેષ અતિથિઓ અને અન્ય મહાનુભાવો દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય સાથે કરવામાં આવી હતી.
'નવ પ્રેરણાદાયી યાત્રાઓની ઉજવણી'
આ પ્રસંગે બોલતા, રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સી. એચ. કિરોને જણાવ્યું હતું કે, શ્રી રામોજી રાવનો દ્રઢ વિશ્વાસ હતો કે ઉદ્યમશીલતા અને નૈતિક મૂલ્યો હંમેશા સાથે હોવા જોઈએ. તેમણે કહ્યું, "તેમના માટે, સંપત્તિનું સર્જન ક્યારેય ફક્ત વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ નહોતી. તે રોજગારીનું સર્જન કરવાની, લોકોને સશક્ત બનાવવાની અને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં યોગદાન આપવાની તક હતી. તેઓ લોકશાહી મૂલ્યો માટે ઉભા રહ્યા, લોકોના હિતોને સમર્થન આપ્યું અને માનતા હતા કે દરેક વ્યક્તિની ભૂમિકા વધુ સારા સમાજના નિર્માણમાં હોય છે. સૌથી ઉપર, તેઓ માનતા હતા કે સાચી શ્રેષ્ઠતા વ્યક્તિગત સફળતા દ્વારા માપવામાં આવતી નથી, પરંતુ બીજાઓના જીવનમાં આપણે જે સકારાત્મક પરિવર્તન લાવીએ છીએ તેના દ્વારા માપવામાં આવે છે."
કિરોને કહ્યું કે, આ માન્યતા રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સનો પાયો છે. તેમણે કહ્યું, "આ એવોર્ડ્સ તેમના અસાધારણ દ્રષ્ટિકોણ અને કાયમી વારસાને અમારી નમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ છે. દર વર્ષે આ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો એક અલગ રાજ્યમાં રજૂ કરવાની અમારી મહત્વાકાંક્ષા છે."
કિરોને કહ્યું કે, આ વર્ષે ધ્યાનમાં લેવામાં આવેલા 900થી વધુ પ્રોફાઇલ્સમાંથી નવ પુરસ્કાર વિજેતાઓની પસંદગી સખત મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તેમણે એ પણ જાહેરાત કરી કે આ વર્ષના નવ પુરસ્કાર વિજેતાઓમાંથી પાંચ મહિલાઓ છે. તેમણે કહ્યું, "આજે, અમે ફક્ત નવ ઉત્કૃષ્ટ વ્યક્તિઓનું સન્માન કરી રહ્યા નથી; અમે અસંખ્ય જીવનને સ્પર્શી ગયેલી નવ પ્રેરણાદાયી યાત્રાઓની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. અમારા બધા પુરસ્કાર વિજેતાઓને મારા હૃદયપૂર્વક અભિનંદન. તમારી સિદ્ધિઓ ઘણા લોકોને સ્વપ્ન જોવા, સેવા કરવા અને શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રેરણા આપે."
શ્રી રામોજી રાવની યાદમાં ગયા વર્ષે સ્થાપિત, રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ એવા પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને ઓળખે છે જેમણે સમાજની સેવામાં અસાધારણ પ્રતિભા અને સમર્પણ દર્શાવ્યું છે. પસંદગી પ્રક્રિયા પારદર્શિતા અને કઠોરતા સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હતી. નિષ્ણાત પેનલોએ દરેક શ્રેણીમાં અનેક પ્રોફાઇલ્સનું મૂલ્યાંકન કર્યું, દરેક સેગમેન્ટ દીઠ ત્રણ નામો શોર્ટલિસ્ટ કર્યા. ત્યારબાદ અંતિમ સમિતિએ દરેક શ્રેણી દીઠ એક પુરસ્કાર વિજેતાની પસંદગી કરી. પ્રમાણિકતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે Eenadu અને ETV ભારત નેટવર્ક દ્વારા તમામ ઓળખપત્રો અને ફિલ્ડવર્ક સ્વતંત્ર રીતે ચકાસવામાં આવ્યા હતા.
2026 ના પુરસ્કાર વિજેતા કોણ છે?
એમ. સુચિત્રા (પત્રકારત્વ): ત્રણ દાયકાથી વધુ સમયથી, સ્વતંત્ર પત્રકાર એમ. સુચિત્રાએ દક્ષિણ ભારતમાં પર્યાવરણીય અને સામાજિક ન્યાય પર અહેવાલ આપ્યો છે, જેમાં આદિવાસી માતા કુપોષણ, ગેરકાયદેસર ખાણકામ, પાણીની અછત અને બ્રહ્મપુરમ કચરાના સંકટને આવરી લેવામાં આવ્યું છે. તેમનું અહેવાલ પર્યાવરણીય અને નીતિગત નિષ્ફળતાઓના માનવ ખર્ચ પર કેન્દ્રિત છે. તેમને ડેવલપિંગ એશિયા જર્નાલિઝમ એવોર્ડ પણ મળ્યો છે.
પોડિલી રાજશેખર રાજુ (ગ્રામીણ વિકાસ અને કૃષિ): 'દક્ષિણ ક્ષેત્રના વોટરમેન' તરીકે જાણીતા, જળ સંરક્ષણવાદી પોડિલી રાજશેખર રાજુએ આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા અને કર્ણાટકના દુષ્કાળગ્રસ્ત ગામડાઓમાં પાણીની સુરક્ષા લાવવા માટે બે દાયકાથી વધુ સમય સુધી કામ કર્યું છે. તેઓ રાષ્ટ્રીય જળ શક્તિ પુરસ્કાર અને વોટર હીરો પુરસ્કારના પ્રાપ્તકર્તા પણ છે.
વી. રુક્મિણી રાવ (મહિલા સિદ્ધિ): વી. રુક્મિણી રાવે 1981 માં ઘરેલુ હિંસા અને દહેજ મૃત્યુને સંબોધિત કરવા માટે દિલ્હીમાં સહેલી રિસોર્સ સેન્ટરની સહ-સ્થાપના કરી હતી. બાદમાં તેમણે ગ્રામીણ તેલંગાણામાં મહિલાઓ માટે ગ્રામ્ય રિસોર્સ સેન્ટરની સ્થાપના કરી અને મહિલા ખેડૂતો અને ટકાઉ કૃષિને ટેકો આપવા માટે MAKAAM સહિતના પ્લેટફોર્મ દ્વારા કાર્ય કરે છે.
વૈકોમ વિજયલક્ષ્મી (કલા અને સંસ્કૃતિ): પ્રજ્ઞાચક્ષુ હોવા છતાં વૈકોમ વિજયલક્ષ્મીએ કાન દ્વારા સંગીત શીખ્યું, રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા ગાયિકા બની અને સિંગલ-સ્ટ્રિંગ ગાયત્રી વીણા પર રેકોર્ડ બનાવ્યા. તેઓ તેના ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા શિક્ષણ અને વિકલાંગતા સશક્તિકરણને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે.
અર્જુન અરુણાચલમ (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી): ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર અને ઉદ્યોગસાહસિક, અર્જુન અરુણાચલમે ભારતનું પ્રથમ ઘરેલુ MRI સ્કેનર વિકસાવ્યું, જેનો હેતુ ખર્ચ ઘટાડવા અને નાની હોસ્પિટલો અને વંચિત સમુદાયોમાં કેન્સર અને રોગ શોધની પહોંચ વધારવાનો હતો.
મૈત્રેયી જિચકર (શિક્ષણ): શિક્ષણ કાર્યકર્તા મૈત્રેયી જિચકરની પહેલ, ઝીરો ગ્રેવિટી અને ધ હેપ્પી સ્કૂલ પ્રોજેક્ટ, 100થી વધુ શાળાઓને પુનર્જીવિત કરી છે અને વંચિત બાળકો માટે જાહેર શિક્ષણ સુધારવા માટે 3,000 થી વધુ યુવા સ્વયંસેવકોને એકત્ર કર્યા છે.
દેવેન્દ્ર કુમાર ગુપ્તા (સેવા અને માનવસેવા): સમાજ સુધારક અને લાડલી ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટના સ્થાપક, દેવેન્દ્ર કુમાર ગુપ્તા હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલી મહિલાઓ અને બાળકોના રક્ષણ અને સશક્તિકરણ માટે કાર્ય કરે છે અને 3.5 મિલિયનથી વધુ જીવન પર સકારાત્મક અસર કરી છે. તેમને ભારતના ચાર સતત રાષ્ટ્રપતિઓ તરફથી રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો અને માન્યતા મળી છે.
ડૉ. ગણેશ બારૈયા (યુથ આઇકન): ગુજરાતના ભાવનગરના, ડૉ. ગણેશ બારૈયાએ પ્રણાલીગત અવરોધોને પાર કરીને ડોક્ટર બનવા માટે એક સીમાચિહ્નરૂપ કાનૂની લડાઈ લડી. તેઓ હવે ગુજરાતની એક હોસ્પિટલમાં મેડિકલ ઓફિસર તરીકે સેવા આપે છે અને વિશ્વના સૌથી ટૂંકા પ્રેક્ટિસ કરતા ડોકટરોમાંના એક તરીકે જાણીતા છે.
ડૉ. જેમ્મા જે. એડાસેરી (દવા અને આરોગ્ય): ડૉ. જેમ્મા જે. એડાસેરી, જેમને ડૉ. એક્વિનાસ એડાસેરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, 66 વર્ષની ઉંમરે ઓડિશાના એક દૂરના વિસ્તારમાં ગયા અને સ્વાસ્થ્ય સ્વરાજ સોસાયટીની સ્થાપના કરી. તેમનું સમુદાય-કેન્દ્રિત કાર્ય 79 ગામડાઓ સુધી પહોંચે છે, જે 96 ટકા ક્ષય રોગના ઉપચાર દર સાથે માતૃત્વ, મેલેરિયા અને પોષણ સંભાળ પૂરી પાડે છે.
ગયા વર્ષે, પ્રથમ 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ' અંતર્ગત જયદીપ હાર્દિકરને પત્રકારત્વ માટે, અમલા અશોક રૂઈયાને ગ્રામીણ વિકાસ માટે, પલ્લબી ઘોષને વુમન અચિવર્સ માટે, પ્રો. સતુપતિ પ્રસન્ના શ્રીને કળા અને સંસ્કૃતિ માટે, પ્રો. માધવી લતા ગાલીને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી માટે, આકાશ ટંડનને માનવતાની સેવા માટે અને શ્રીકાંત બોલ્લાને 'યુથ આઈકોન' તરીકે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
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