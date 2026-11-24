Ramoji Excellence Awards 2026: પી. સાઈનાથના પુસ્તકે ડૉ. એક્વિનાસ એડાસેરીને કાલાહાંડીમાં આરોગ્ય ક્ષેત્રે પરિવર્તન લાવવા માટે કેવી રીતે પ્રેરણા આપી?
Ramoji Excellence Awards 2026 ડૉ. એક્વિનાસ એડાસેરીએ ઓડિશાના આદિવાસી કાલાહાંડી ક્ષેત્રમાં તેમના કાર્ય વિશે ETV ભારતના નિખિલ બાપટ સાથે વાત કરી.
Published : November 24, 2026 at 6:50 AM IST
વિજયવાડા: જ્યારે ઘણા લોકો નિવૃત્તિ પછી શાંત જીવનની રાહ જુએ છે, ત્યારે ડૉ. એક્વિનાસ એડાસેરીએ એક અલગ રસ્તો પસંદ કર્યો. તેમણે તેમના જીવનના છેલ્લા વર્ષો ઓડિશાના કાલાહાંડી જિલ્લાના આદિવાસી પ્રદેશોમાં આરોગ્ય સંભાળની સુલભતા સુધારવા માટે સમર્પિત કર્યા.
તેમના નોંધપાત્ર યોગદાનને માન્યતા આપવા માટે 16 નવેમ્બરના રોજ વિજયવાડામાં એક સમારોહમાં દવા અને આરોગ્ય સંભાળમાં રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ 2026 પ્રાપ્ત થયો. આ એવોર્ડ આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ દ્વારા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ સૈયદ અબ્દુલ નઝીર, નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ અને રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચૌધરી કિરોનની હાજરીમાં આપવામાં આવ્યો હતો.
પત્રકાર પી. સાઈનાથના પુસ્તકમાંથી મળી પ્રેરણા
રસપ્રદ વાત એ છે કે, પત્રકાર પી. સાઈનાથનું પુસ્તક "એવરીબડી લવ્સ અ ગુડ ડ્રાઉટ" એ સૌપ્રથમ તેમનું ધ્યાન કાલાહાંડી તરફ ખેંચ્યું. પ્રદેશની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં રસ હોવાથી જે શરૂ થયું, તે આખરે તેમને બદલવાની આજીવન પ્રતિબદ્ધતામાં ફેરવાઈ ગયું.
ETV ભારત સાથેની ખાસ મુલાકાતમાં દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું કે, "1990ના દાયકાના અંતમાં મેં હોસ્પિટલની પ્રેક્ટિસ છોડી દેવાનું નક્કી કર્યું. હું એક આંતરિક દવા નિષ્ણાત છું, પરંતુ કોઈક સમયે, મને સમજાયું કે, ઘણા લોકો હોસ્પિટલોમાં આવતા નથી. તેઓ મૂળભૂત આરોગ્ય સંભાળ પણ મેળવી શકતા ન હતા. આ અનુભૂતિથી મને હોસ્પિટલની પ્રેક્ટિસ છોડીને ગ્રામીણ કર્ણાટકમાં જવાની ફરજ પડી."
ગ્રામીણ કર્ણાટકમાં તેમના અનુભવોથી સમજાયું કે, અર્થપૂર્ણ આરોગ્ય સંભાળ મોટી હોસ્પિટલો કરતાં સમુદાયોમાં શરૂ થવો જોઈએ. તેમણે જણાવ્યું કે, "ગ્રામીણ કર્ણાટકમાં કામ કરવાથી મને ખાતરી થઈ કે તે સમુદાય સાથે કામ કરી રહ્યું છે, જે ખરેખર પરિવર્તન લાવે છે.
2000ના દાયકાની શરૂઆતમાં ડૉ. એડાસેરીને પી. સાઈનાથનું એક પુસ્તક વાંચવા મળ્યું, જેમાં ભારતના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પ્રવર્તતી ગરીબીની ભયાનક વાસ્તવિકતાઓનું દસ્તાવેજીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. વ્યાપક ક્ષેત્રીય અહેવાલો દ્વારા આ પુસ્તક ઉજાગર કરે છે કે, કેવી રીતે સરકારી ઉદાસીનતા, વ્યવસ્થિત ભ્રષ્ટાચાર અને ખામીયુક્ત વિકાસ યોજનાઓ ઘણીવાર એવા સંકટોનો જ લાભ ઉઠાવે છે, જેને દૂર કરવાના હેતુથી આ યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી હોય છે.
જોકે, 2014માં ડૉ. એડાસેરીએ ઓડિશા જવાનો નિર્ણય લીધો. તેમણે કહ્યું, "ત્યાંની પરિસ્થિતિ જોઈને હું આંખ આડા કાન કરી શકી નહીં. મારે કંઈક કરવું જ હતું. તેથી, નિવૃત્ત થવાને બદલે, મેં કાલાહાંડી આવીને કામ કરવાનું નક્કી કર્યું. અમે મુખ્યત્વે આદિવાસી વસ્તી ધરાવતા એક બ્લોકમાં કામ કરીએ છીએ અને અમારું ધ્યાન ત્યાં જ કેન્દ્રિત છે."
મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો, લોકોનો વિશ્વાસ જીત્યા
કાલાહાંડીમાં તેમનો પ્રવાસ જરાય સરળ નહોતો. સૌથી પહેલો મોટો અવરોધ ભાષાનો હતો. તેઓ અને તેમની ટીમ સ્થાનિક ભાષા અને સંસ્કૃતિથી અજાણ હતા. જોકે સમુદાયને આરોગ્યસેવાની જરૂરિયાત હોવાથી તેમને લોકોનો વિશ્વાસ જીતવામાં મદદ મળી.
ભાષા ક્યારેય અવરોધ બનતી નથી
તેમણે જૂની યાદો તાજી કરતા કહ્યું, "આ સફર પડકારોથી ભરેલી હતી. હું ત્યાંની ભાષા, સંસ્કૃતિ કે લોકોને જાણતી નહોતી, અને તેઓ પણ અમને ઓળખતા નહોતા. પરંતુ અમે ત્રણ મહિલાઓ હતાં અને જ્યારે અમે ગામડાઓમાં ગયાં, ત્યારે લોકોએ અમારું સ્વાગત કર્યું. હું ડૉક્ટર હોવાથી અને તેમને આરોગ્યસેવાની ખૂબ જ જરૂર હોવાથી, અમને સ્વીકારવામાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડી. અમે મધ્યસ્થીઓની મદદથી વાતચીત કરતા હતા." તેમણે ઉમેર્યું, "જ્યારે આપણે ખરેખર કંઈક કરવા માંગતા હોઈએ, ત્યારે ભાષા કોઈ મોટો અવરોધ નથી બનતી."
ડૉ. એડાસેરી 'સ્વાસ્થ્ય સ્વરાજ' (Swasthya Swaraj) નામની સંસ્થાના સચિવ છે. આ સંસ્થા દ્વારા તેમની ટીમ આરોગ્યલક્ષી પહેલો અમલમાં મૂકે છે અને સ્થાનિક સ્વયંસેવકોને તાલીમ આપે છે. સંસ્થાની કાર્યપદ્ધતિ વિશે સમજાવતા તેમણે કહ્યું કે, તેમનું મુખ્ય ધ્યાન સમુદાયોને સશક્ત કરવા પર છે, જેથી તેઓ પોતાની આરોગ્ય જરૂરિયાતોની જવાબદારી પોતે સંભાળી શકે.
તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે, "અમે ગાંધીવાદી વિચારધારાને અનુસરીએ છીએ. અમે લોકો માટે કામ કરવાને બદલે, લોકોની સાથે મળીને કામ કરીએ છીએ. અમારી પાસે હોસ્પિટલ હોવા છતાં, દુર્ગમ વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો હંમેશા ત્યાં સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેથી અમે છેવાડાના વિસ્તારોમાં જ્યાં પહોંચવું સૌથી મુશ્કેલ છે, ત્યાં સુધી જઈએ છીએ. અમે સમુદાયના સભ્યોને સશક્ત કરીએ છીએ અને તેઓ પોતે જ આ આરોગ્ય કેન્દ્રો ચલાવે છે."
વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, આ સંસ્થા યુવા ડૉક્ટરોને પણ એકસાથે લાવે છે અને તેમને સમુદાયો સાથે સીધા રહીને કામ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. ડોક્ટરો દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી આવે છે અને તે બધાએ ગામડાઓની મુલાકાત લેવી પડે છે. તેઓ માત્ર હોસ્પિટલમાં જ બેસી રહેતા નથી."
મેલેરિયા, ટીબી અને કૂપોષણનો સામનો
પોતાના જીવનમાં આવેલા પડકારો વિશે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, આ વિસ્તારમાં આરોગ્ય સંભાળના સૌથી ગંભીર પડકારોમાંનો એક મેલેરિયા હતો. તેના કારણે બાળકોના મૃત્યુ થતા હતા અને બાળ મૃત્યુદર ખૂબ ઊંચો હતો. તેથી, અમે મેલેરિયાની ઓળખ અને સારવાર કરવાનું શરૂ કર્યું, તેમજ સ્થાનિક લોકોને પણ આવું કરવા માટે તાલીમ આપી. ક્ષયરોગ (ટીબી)એ બીજો એક મોટો પડકાર હતો," તેમણે કહ્યું.
ટીમે ટીબીના દર્દીઓની સારવાર કરવાનું પણ શરૂ કર્યું, જેમાં પોષણયુક્ત સહાય અને નિયમિત ફોલો-અપ આ કાર્યક્રમના અભિન્ન અંગ હતા. "અમે ટીબીના દર્દીઓની સારવાર શરૂ કરી અને શરૂઆતથી જ તેમને પોષણયુક્ત સહાય તથા ફોલો-અપ સંભાળ પૂરી પાડી. આ રીતે અમે સારવારમાં ઉચ્ચ સફળતા દર હાંસલ કર્યો," તેમણે કહ્યું. મેલેરિયા અંગે સંસ્થાએ કરેલા કામથી પોષણની સ્થિતિમાં સુધારો લાવવામાં પણ મદદ મળી.
વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે, "કુપોષણ એક મોટો પડકાર છે અને અમે તેના પર સતત કામ કરી રહ્યા છીએ. વર્ષો દરમિયાન તેના દરમાં ઘટાડો થયો છે. જ્યારે અમે મેલેરિયાને નિયંત્રણમાં લાવ્યા, ત્યારે અલ્પપોષણમાં પણ અમુક અંશે ઘટાડો જોવા મળ્યો. અમે વિવિધ સ્તરે કામ કરીએ છીએ, જેમાં માત્ર નાના બાળકો જ નહીં, પરંતુ શાળાએ જતા બાળકો, કિશોરો, યુવતીઓ, સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને સ્તનપાન કરાવતી માતાઓ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે. આ એક સર્વગ્રાહી કાર્યક્રમ છે."
વધુ વાત કરતા ડૉ. એડાસેરીએ એમ પણ જણાવ્યું કે, દરેક વ્યક્તિ તેમના આ નિર્ણયને સમજી શક્યું ન હતું. હું કયા પ્રકારના 'ગાંડપણ'માં ઝંપલાવી રહી છું, તે કોઈ સમજી શક્યું નહીં. હું એક ધાર્મિક સમુદાય સાથે જોડાયેલી છું, પરંતુ તેઓ પણ આ વાત સમજી શક્યા ન હતા. મારું માનવું છે કે જ્યારે આપણે યોગ્ય સમયે યોગ્ય કાર્ય કરીએ છીએ, ત્યારે બધું આપોઆપ ગોઠવાઈ જાય છે અને સમગ્ર બ્રહ્માંડ આપણને સાથ આપે છે." વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, "અમારો વિચાર એ છે કે આદિવાસી સમુદાયોએ આ સમગ્ર પહેલનું નેતૃત્વ કરવું જોઈએ. તેઓ પોતે જ આ કાર્યને આગળ વધારવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ"
યુવા તબીબો સુધી સંદેશો પહોંચાડવો
આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવા ઉપરાંત 'સ્વાસ્થ્ય સ્વરાજ' એક એવો કાર્યક્રમ પણ ચલાવે છે, જે તબીબી ક્ષેત્રના યુવા વિદ્યાર્થીઓને આદિવાસી વિસ્તારોમાં આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવાની વાસ્તવિકતાઓથી પરિચિત કરાવે છે. 'સ્વાસ્થ્ય સ્વરાજ ટ્રાઇબલ હેલ્થ એક્સપોઝર પ્રોગ્રામ' તરીકે ઓળખાતો આ કાર્યક્રમ તબીબી વિદ્યાર્થીઓને ગામડાઓની મુલાકાત લેવા, ત્યાંના સામુદાયિક જીવનનો અનુભવ કરવા અને દુર્ગમ વિસ્તારોમાં આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડતી વખતે આવતા પડકારોને સમજવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે.
ડૉ. એડાસેરીએ જણાવ્યું કે, "અમે વિદ્યાર્થીઓને નાના જૂથોમાં આવીને ગામડાઓમાં રહેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ. તેમના રોકાણના અંતે, અમે તેમની સાથે તેમના અનુભવો વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ. વિવિધ મેડિકલ કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો છે."
ડૉ. એડાસેરી માને છે કે, આવા અનુભવો યુવા તબીબોની કારકિર્દીની પસંદગી પર અસર કરી શકે છે અને તેમને શહેરી આરોગ્ય સેવાઓથી આગળ વધીને વિચારવા માટે પ્રેરિત કરી શકે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, "અમારી સાથે કામ કરનારા ઘણા યુવા તબીબો કોર્પોરેટ ક્ષેત્રે નોકરી કરવા નથી માંગતા. તેના બદલે, તેઓ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કામ કરવાનું પસંદ કરે છે, જે ખૂબ જ સારી બાબત છે. અમે તબીબી વિદ્યાર્થીઓ માટે એવા કાર્યક્રમો પણ આયોજિત કરીએ છીએ જે તેમને આદિવાસી આરોગ્ય સેવાઓના પડકારોથી પરિચિત કરાવે અને તેમને આ ક્ષેત્રમાં યોગદાન આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે."
ગ્રામીણ સ્તરે વર્ષો સુધી કામ કર્યા પછી ડૉ. એડાસેરી હવે તેમના અનુભવો અને શીખેલી બાબતોને એક પુસ્તકમાં આલેખવા ઈચ્છે છે. જોકે, તેઓ એવી વ્યક્તિની પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે, જે સંસ્થાના કામનું નેતૃત્વ કરવાની જવાબદારી સંભાળી શકે. તેમણે પોતાની વાત પૂરી કરતા કહ્યું, "મેં મારું કામ કર્યું છે, અને હવે હું મારા વિચારો તથા શીખેલી બાબતોને શબ્દબદ્ધ કરવા માંગુ છું. કોઈકે આવીને મારી જવાબદારી સંભાળી લેવી જોઈએ, જેથી હું મુક્ત થઈ શકું. હું બસ એ જ ક્ષણની રાહ જોઈ રહી છું. આ ક્યારે થશે તે ચોક્કસ કહી ન શકાય, પરંતુ મને આશા છે કે તે જલ્દી જ થશે."
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