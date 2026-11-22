Zero Gravityથી હેપ્પી સ્કૂલ સુધી... 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2026' વિજેતા મૈત્રેયી શ્રીકાંત જિચકર પિતાનું સપનું સાકાર કરી રહી છે
મૈત્રેયી જીચકરને શિક્ષણ ક્ષેત્રે તેમના નોંધપાત્ર યોગદાન બદલ 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2026' એનાયત કરવામાં આવ્યો. ETV ભારતનાં સંવાદદાતા મોનિકા સિંહે તેમની સાથે વાતચીત કરી.
Published : November 22, 2026 at 1:36 PM IST
વિજયવાડા: મહારાષ્ટ્રના નાગપુરના સોશિયલ આંત્રપ્રિન્યોર અને શિક્ષણ એક્ટિવિસ્ટ મૈત્રેયી શ્રીકાંત જીચકર, ઉપેક્ષિત સરકારી શાળાઓમાં બાળકો માટે અનુકૂળ વાતાવરણનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે. તેમનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે સરકારી શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ પણ ખાનગી સંસ્થાઓના વિદ્યાર્થીઓની જેમ જ શિક્ષણ મેળવી શકે અને પોતાનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય ઘડી શકે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે તેમના ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય બદલ તેમને 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ 2026'થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.
આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડામાં 16 નવેમ્બરના રોજ આયોજિત એક ભવ્ય સમારોહમાં મૈત્રેયી શ્રીકાંત જીચકરનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ, રાજ્યપાલ સૈયદ અબ્દુલ નઝીર, કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી ભૂપતિ રાજુ શ્રીનિવાસ વર્મા અને રામોજી ગ્રુપના સીએમડી (CMD) ચેરૂકુરી કિરણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
'ઝીરો ગ્રેવિટી' (Zero Gravity) ના સ્થાપક
મૈત્રેયી જીચકર મુખ્યત્વે 'ઝીરો ગ્રેવિટી'ની સ્થાપના કરવા અને 'ધ હેપ્પી સ્કૂલ પ્રોજેક્ટ'નું નેતૃત્વ કરવા માટે જાણીતા છે. આ પહેલ દ્વારા, ઉપેક્ષિત સરકારી શાળાઓને જીવંત અને બાળકોને અનુરૂપ સ્થળોમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવે છે, જે શીખવા માટે ઉત્તમ વાતાવરણ પૂરું પાડે છે.
સ્વ. ડૉ. શ્રીકાંત જીચકરના પુત્રી
મૈત્રેયી જીચકર સ્વ. ડૉ. શ્રીકાંત જીચકરના પુત્રી છે. ડૉ. શ્રીકાંત જીચકર એક પ્રખ્યાત વિદ્વાન, સિવિલ સર્વન્ટ અને મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં ભૂતપૂર્વ મંત્રી હતા, જેઓ તેમની અસાધારણ શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓ માટે જાણીતા હતા. બાળપણમાં તેમને પાયાના સ્તરે વહીવટ અને સમાજની વિવિધ વાસ્તવિકતાઓ જોવાની તક મળી, જેનાથી શિક્ષણ અને જાહેર સેવામાં તેમનો રસ જાગૃત થયો. 14 વર્ષની વયે, એક કાર અકસ્માતમાં મૈત્રેયીએ તેમના પિતાને ગુમાવ્યા; આ ગંભીર આઘાતે તેમને સામાજિક કાર્ય દ્વારા તેમના પિતાના આદર્શોને આગળ વધારવાની પ્રેરણા આપી.
આ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરવો એ સમગ્ર ટીમ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન
ETV ભારતનાં સંવાદદાતા મોનિકા સિંહે મૈત્રેયી જીચકર સાથે વિશેષ વાતચીત કરી હતી. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ 2026' મળવા બદલ તેમને કેવું લાગ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે આ તેમના માટે એક આશ્ચર્યજનક બાબત હતી. રામોજી ગ્રુપ તરફથી તેમને 'એક્સલન્સ એવોર્ડ' મળવાનો છે તે જાણવું એ તેમના માટે જ નહીં, પરંતુ આ પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરી રહેલી તેમની સમગ્ર ટીમ માટે પણ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન હતું.
'ઝીરો ગ્રેવિટી' કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?
મૈત્રેયી જીચકરે જણાવ્યું કે, તેમની સંસ્થા નાગપુરમાં સ્થિત છે. 'ઝીરો ગ્રેવિટી'ની સ્થાપના 2008માં થઈ હતી અને 2013થી આ ટીમ સરકારી શાળાઓના સંપૂર્ણ કાયાકલ્પ માટે સમર્પિત છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, આ કાર્ય અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે, અને નોંધ્યું કે તેનું પ્રથમ પગલું એવા વાલીઓનો વિશ્વાસ જીતવાનું છે જેઓ તેમના બાળકોને આ સરકારી શાળાઓમાં મોકલે છે.
"જો આપણે શાળાની ઇમારતો, માળખાકીય સુવિધાઓ અને એકંદરે વાતાવરણ પર ધ્યાન નહીં આપીએ, તો આપણે વાલીઓને આ શાળાઓ સુધી લાવી શકીશું નહીં. અમારી ટીમ જર્જરિત શાળાકીય સુવિધાઓને પુનઃસ્થાપિત કરવાનું કામ કરે છે; અમે 2013માં આ શાળાઓના સર્વાંગી પરિવર્તન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું શરૂ કર્યું હતું." — મૈત્રેયી શ્રીકાંત જીચકર, વિજેતા, રામોજી એક્સલન્સ એવોર્ડ્સ 2026
શાળાના નવીનીકરણની સફર નાના પાયે શરૂ થઈ
મૈત્રેયીએ જણાવ્યું કે, તેમનું મુખ્ય ધ્યાન શાળાકીય માળખાકીય સુવિધાઓ પર રહ્યું છે. આ ઉપરાંત, તેઓ આરોગ્ય કેન્દ્રો, અનાથાશ્રમો અને વૃદ્ધાશ્રમોના સંપૂર્ણ નવીનીકરણ પર પણ કામ કરે છે. શરૂઆતના તબક્કામાં, આ કાર્ય ખૂબ જ નાના પાયે હતું. મૈત્રેયી પોતે પણ શાળાઓમાં સેન્ડિંગ અને પેઇન્ટિંગ જેવા કાર્યોમાં ભાગ લેતી હતી. જેમ જેમ આ કાર્યને ઓળખ મળતી ગઈ, તેમ તેમ વિવિધ ગામોના આચાર્યો સંપર્ક કરવા લાગ્યા અને પ્રોજેક્ટ્સનો વ્યાપ વધતો ગયો.
શિક્ષણ પર ધ્યાન વધતા નવા દ્વાર ખુલે છે
મૈત્રેયીના જણાવ્યા અનુસાર, ઓળખ મળવાથી ભંડોળ મેળવવાની નવી તકો ઊભી થઈ છે. જોકે, તેઓ નોંધે છે કે સંસ્થાની સંપૂર્ણ ક્ષમતાને સાકાર કરવા માટે જે સમર્થન જરૂરી છે, તે હજુ પણ ઓછું છે. હવે જ્યારે સમાજ અને સરકાર બંને શિક્ષણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે, ત્યારે ઘણા નવા દ્વાર ખૂલ્યા છે અને મોટા પાયે કામ શરૂ થયું છે. જોકે આ સફર પડકારજનક રહી છે, પરંતુ તેઓ તેનાથી પણ મોટા પડકારોનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે.
2000 શાળાઓના પરિવર્તનનું લક્ષ્ય
મૈત્રેયીએ જણાવ્યું કે, તેઓ અત્યાર સુધીમાં 150થી વધુ સરકારી શાળાઓનું પરિવર્તન કરી ચૂક્યા છે. હાલમાં, તે વિવિધ જિલ્લાઓમાં વિવિધ IAS અધિકારીઓ સાથે સહયોગ કરી રહી છે. આ ભાગીદારી દ્વારા, તે 2,000 શાળાઓમાં પરિવર્તન લાવવા અને તેમની અંદર વધુ સારું શૈક્ષણિક વાતાવરણ બનાવવાના તેના ધ્યેય તરફ ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહી છે.
સલામત ભવન અને આવશ્યક સમારકામને પ્રાથમિકતા
મૈત્રેયી સમજાવે છે કે શાળાની ઇમારત પસંદ કરવા માટે ચોક્કસ, ફરજિયાત માપદંડો છે. પ્રથમ પગલામાં ઇમારત સલામત અને કાર્યરત રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે - જેમ કે જર્જરિત માળખાંને સુધારવા અથવા છત તૂટી પડવાની હોય તો સમારકામ હાથ ધરવામાં આવે છે. આ પછી વર્ગખંડોને રંગવાનું, ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ્સને અપગ્રેડ કરવાનું અને પૂરતી લાઇટિંગ અને વેન્ટિલેશન સુનિશ્ચિત કરવા માટે જગ્યાઓને ફરીથી ડિઝાઇન કરવાનું છે, ખાસ કરીને એવા રૂમમાં જે અગાઉ અંધારાવાળા હતા.
શૌચાલયોનું નિર્માણ અને વહીવટી સંકલન
શાળાઓમાં શૌચાલયોની ખરાબ સ્થિતિ અથવા તેના અભાવને દૂર કરવો એ તેમના કાર્યનો એક મુખ્ય ભાગ છે. તેઓ હાલના શૌચાલયોના સમારકામમાં મદદ કરે છે અને જ્યાં શૌચાલયોની ભારે અછત હોય, ત્યાં વહીવટીતંત્ર સાથે સંકલન સાધીને જરૂરી મંજૂરીઓ મેળવે છે. એકવાર આ મંજૂરીઓ મળી જાય, પછી શાળાઓમાં નવા શૌચાલયો અને અન્ય આવશ્યક માળખાકીય સુવિધાઓનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે.
ઘરની જેમ સજાવાય છે સ્કૂલના ઇન્ટિરિયરને
મૈત્રેયી સમજાવે છે કે, તેઓ સમગ્ર ઈમારતને એવી રીતે તૈયાર કરે છે જેથી બાળકોની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ એક સુરક્ષિત, સૌંદર્યલક્ષી અને ઉપયોગી શૈક્ષણિક વાતાવરણ ઊભું થઈ શકે. જેમ ઘરના આંતરિક ભાગમાં ફેરફાર કરવાથી તેનો દેખાવ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ શકે છે, તેવી જ રીતે તેઓ સરકારી શાળાઓમાં પણ ડિઝાઈનનો અભિગમ અપનાવે છે. તમામ મૂળભૂત માળખાકીય ખામીઓને સુધાર્યા પછી, શાળા એક સ્વચ્છ અને કોરા કેનવાસ જેવી બની જાય છે.
બાલા કોન્સેપ્ટ દ્વારા દીવાલોમાં શિક્ષણનું સંકલન
એકવાર શાળાની જગ્યા તૈયાર થઈ જાય, પછી તેઓ 'BaLA' (Building as a Learning Aid - શિક્ષણ સહાયક તરીકે ઈમારત) ડિઝાઈન કોન્સેપ્ટ અપનાવે છે. જેમાં તેમણે પોતે પણ નવીનતાઓ ઉમેરી છે. આના માધ્યમથી, બાળકોના અભ્યાસક્રમના વિવિધ ખ્યાલોને દીવાલોની ડિઝાઈનમાં વણી લેવામાં આવે છે. તેમના આર્કિટેક્ટ્સ અને ડિઝાઈનરોની ટીમ દરેક દીવાલ માટે ઝીણવટપૂર્વક આયોજન કરે છે, અને ત્યારબાદ કલાકારોની એક ટીમ શાળામાં આવીને તેને આખરી ઓપ આપે છે.
બે મોડેલો દ્વારા કાર્યપદ્ધતિ
મૈત્રેયી જણાવે છે કે સરકારી શાળાઓમાં સુધારા લાવવા માટે વિવિધ પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે, જેને તેઓ બે અલગ-અલગ મોડેલો દ્વારા ઉકેલે છે. પ્રથમ, સ્વતંત્ર મોડેલમાં, કંપનીઓ CSR ભંડોળ પૂરું પાડે છે, જેનાથી તેઓ લાંબી વેઇટિંગ લિસ્ટમાંથી શાળાઓ પસંદ કરીને સીધા જ પ્રોજેક્ટ્સ અમલમાં મૂકી શકે છે. બીજા મોડેલમાં, તેઓ શાળાઓના કાયાકલ્પ માટે સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર સાથે મળીને કામ કરે છે.
પરંપરાગત માળખાકીય પદ્ધતિઓનો પડકાર
મૈત્રેયીના જણાવ્યા અનુસાર, સરકારી સંસ્થાઓ સાથે કામ કરતી વખતે મોટાભાગના પ્રોજેક્ટ્સ CSR ભંડોળ દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. એક મુખ્ય પડકાર તરફ ધ્યાન દોરતા તેઓ કહે છે કે, શાળાના નવીનીકરણ કે શૌચાલયોના નિર્માણ અંગે વહીવટીતંત્રના ઈરાદા સારા હોઈ શકે છે, પરંતુ ઘણીવાર આ કામ દાયકાઓ જૂની ઈમારતો પર કરવામાં આવે છે. જ્યારે સરકારી ભંડોળ ફાળવવામાં આવે છે, ત્યારે પણ કોન્ટ્રાક્ટરો માત્ર શાળાને તે જ જૂની, પરંપરાગત કથ્થઈ અને ક્રીમ રંગની યોજનામાં ફરીથી રંગી નાખે છે.
સર્જનાત્મક દ્રષ્ટિકોણ અને વ્યવહારુ આયોજનની જરૂરિયાત
મૈત્રેયી માને છે કે સરકારી ઇમારતોના પરંપરાગત, એકવિધ દેખાવથી દૂર જઈને વહીવટમાં સર્જનાત્મક અભિગમ રજૂ કરવાની જરૂર છે. રાજકીય ઇચ્છાશક્તિ અને ઉપલબ્ધ બજેટ હોવા છતાં, અમલીકરણમાં દૂરંદેશીનો સ્પષ્ટ અભાવ છે, જે કાર્યને ટકાઉ બનતા અટકાવે છે. તે નવી ડિઝાઇનને મંજૂરી આપવા માટે એક સમિતિની રચનાનું સૂચન કરે છે, જે બિનજરૂરી બાંધકામ પ્રોજેક્ટ્સને ટાળવામાં મદદ કરશે.
યોગ્ય સંસાધન ઉપયોગની જરૂરિયાત
ઉદાહરણ આપતા, મૈત્રેયી સમજાવે છે કે જ્યારે વહીવટનો ઇરાદો મજબૂત હોય છે, ત્યારે પણ કેટલીકવાર વાસ્તવિકતાઓનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કર્યા વિના પ્રોજેક્ટ્સ અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. એક કિસ્સામાં, એક શાળામાં પહેલાથી જ બે શૌચાલય હતા, અને ત્રીજા શૌચાલયની બિલકુલ જરૂર નહોતી; છતાં, પૂર્વ-નિર્ધારિત લક્ષ્યને પૂર્ણ કરવા માટે ત્રીજું શૌચાલય બનાવવામાં આવ્યું હતું. આવી પ્રથાઓમાં સુધારાની જરૂર છે.
પ્રેરણાની એક કથા
શાળાઓ સાથે કામ કરવા પાછળ શું પ્રેરણા હતી તે વિશે વાત કરતાં મૈત્રેયી જણાવે છે કે, અગાઉ તેઓ અનાથ બાળકો સાથે કામ કરતા હતા, જેના કારણે તેમને ઘણીવાર સરકારી શાળાઓમાં જવાનું થતું. એકવાર, તેઓ એક જર્જરિત શાળામાં ગયા જ્યાં આખી છતમાંથી પાણી ટપકતું હતું અને બધા બાળકો વર્ગખંડના એક ખૂણામાં ભેગા થઈને બેઠા હતા. ત્યાં તેમણે એક નાની બાળકીને તેની નોટબુકમાં લખેલું લખાણ ભૂંસી નાખતી જોઈ.
જ્યારે મૈત્રેયીએ તે બાળકીને પૂછ્યું કે તે શા માટે પોતાનું લખાણ ભૂંસી રહી છે, ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે જો તે આમ નહીં કરે, તો તેની પાસે બીજા દિવસનો પાઠ લખવા માટે જગ્યા નહીં રહે. આ જવાબ—અને સાથે જ એ વાસ્તવિકતા કે બાળકોને અભ્યાસ કરવા માટે જમીન પર બેસવું પડતું હતું, તેણે મૈત્રેયીના મન પર ઊંડી અસર કરી. આ હૃદયદ્રાવક ઘટનાએ તેમને અંદરથી હચમચાવી દીધા અને સરકારી શાળાઓની સ્થિતિ બદલવાનો દ્રઢ સંકલ્પ તેમનામાં જાગૃત કર્યો.
એકસાથે 500 થી 600 શાળાઓમાં નવજીવનનો સંચાર
પોતાના મુખ્ય કાર્યો વિશે વાત કરતાં મૈત્રેયી જણાવે છે કે, સરકારી શાળાઓમાં પરિવર્તન લાવવાનું આ અભિયાન વેગ પકડી રહ્યું છે; હાલમાં તેઓ 2000 શાળાઓ પર કામ કરી રહ્યા છે. આ કાર્ય એવી રીતે આયોજિત છે કે જેથી વિવિધ જિલ્લાઓમાં એકસાથે 500 થી 600 શાળાઓમાં નવજીવનનો સંચાર કરી શકાય. હવે અનેક વહીવટી સંસ્થાઓ પણ આ મોડેલને પોતાની કાર્યપદ્ધતિમાં સામેલ કરી રહી છે.
સરકારી શાળાઓ સાથેના કામ ઉપરાંત, મૈત્રેયીની સંસ્થા સમાજના અન્ય વંચિત વર્ગો માટે પણ મોટા પાયે કામ કરી રહી છે. તેઓ બાળગૃહો, છાત્રાલયો, મહિલાઓ અને બાળકો માટેના આશ્રયસ્થાનો તેમજ વૃદ્ધાશ્રમોની સ્થિતિ સુધારવામાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવે છે. મૈત્રેયીના જણાવ્યા અનુસાર, આવા વિવિધ સામાજિક આશ્રયસ્થાનોના નવીનીકરણનું કામ હવે મોટા પાયે હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે.
એક ગામને દત્તક લેવું
મૈત્રેયી જણાવે છે કે તેમણે એક ગામ દત્તક લીધું છે, જ્યાં તેઓ સમુદાય-આધારિત યોજનાઓ અમલમાં મૂકી રહ્યા છે. આમાં ગામના કોમ્યુનિટી હોલનું નવીનીકરણ અને સાર્વજનિક સ્થળોનો વિકાસ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, ગરીબ પરિવારોના માટીના બનેલા નાના ઘરોને ફરીથી ડિઝાઈન કરવામાં અને તેને વધુ વ્યવસ્થિત બનાવવામાં પણ મદદ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.
વ્યાયામશાળાઓ, પુસ્તકાલયો અને બચત ગ્રુપો દ્વારા વિકાસ
ગામના સર્વાંગી વિકાસના મોડેલ હેઠળ, સમગ્ર ગામના વ્યવસ્થિત આયોજન પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે. મૈત્રેયી જણાવે છે કે ગામમાં જિમ, પુસ્તકાલય અને અભ્યાસ કેન્દ્ર જેવી આધુનિક સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત, મહિલા સ્વ-સહાય જૂથો (બચત જૂથો) ને સશક્ત બનાવવા માટે ખાસ પહેલ પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
એક સરળ બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરવી
મૈત્રેયી કહે છે કે તેઓ એક એવી સરળ બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરી રહ્યા છે, જેને વિવિધ ગામોના સરપંચો સરળતાથી અમલમાં મૂકી શકે. ઘણા સરપંચોમાં કામ કરવાની ઈચ્છા તો હોય છે, પરંતુ ઘણીવાર તેમની પાસે સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિકોણનો અભાવ હોય છે; આ મોડેલ તે અંતરને દૂર કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. મર્યાદિત ભંડોળ અને મોટી ટીમની જરૂરિયાત જેવા પડકારો હોવા છતાં, તેમના સતત પ્રયાસો આ સકારાત્મક પરિવર્તનને શક્ય બનાવી રહ્યા છે.
15 વર્ષનો ઇતિહાસ ધરાવતી અનુભવી ટીમ
મૈત્રેયી જણાવે છે કે તેમની વર્તમાન પૂર્ણકાલીન ટીમ નાની છે, જેમાં આર્કિટેક્ટ્સ, ડિઝાઇનર્સ અને કામગીરી તથા પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટના નિષ્ણાતોનો સમાવેશ થાય છે. આમાંના મોટાભાગના લોકો છેલ્લા 15 વર્ષથી તેમની સાથે જોડાયેલા છે. તેઓ જીવનના વિવિધ અનુભવો મેળવ્યા બાદ સંસ્થામાં પૂર્ણકાલીન રીતે જોડાયા હતા. હવે સંસ્થા આ મુખ્ય ટીમને વિસ્તારવાની તૈયારી કરી રહી છે.
આ મુખ્ય ટીમ ઉપરાંત, મૈત્રેયીની સંસ્થા પાસે સ્વયંસેવકોનું એક વિશાળ નેટવર્ક છે, જેઓ વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સમાં સક્રિયપણે સામેલ હોય છે. આ મજબૂત નેટવર્કને કારણે, કોઈપણ કાર્ય માટે ક્યારેય લોકોની અછત સર્જાતી નથી. તેઓ ઉલ્લેખ કરે છે કે મુંબઈ જેવા શહેરમાં પણ, સોશિયલ મીડિયા પર માત્ર એક પોસ્ટ મૂકવાથી નવા પ્રોજેક્ટ માટે પૂરતી સંખ્યામાં સ્વયંસેવકો મળી રહે છે.
રાજકારણથી અંતર જાળવવું
જ્યારે તેમને રાજકારણમાં પ્રવેશવા વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે મૈત્રેયીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમને રાજકીય ચર્ચાઓમાં રસ છે ખરો, પરંતુ વ્યક્તિગત રીતે તેમને ક્યારેય રાજકારણ તરફ ઝુકાવ અનુભવાયો નથી. તેમણે તેમનું સામાજિક કાર્ય કોઈ પણ રાજકીય એજન્ડા સાથે શરૂ કર્યું ન હતું. રાજકીય પરિવારમાંથી આવતા હોવા છતાં, તેઓ એ વાતનું ધ્યાન રાખે છે કે તેમનું કાર્ય આવા પ્રભાવોથી સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર રહે.
મૈત્રેયી ભારપૂર્વક કહે છે કે તેમનું કાર્ય એક નિષ્ઠાવાન અને શુદ્ધ ઉદ્દેશ્યથી પ્રેરાયેલું છે, અને તેમણે ક્યારેય ચૂંટણીલક્ષી રાજકારણમાં પ્રવેશવાની ઈચ્છા રાખી નથી. ભવિષ્ય વિશે તેઓ ચોક્કસ નથી, પરંતુ તેઓ પોતાને રાજકારણનો માર્ગ પસંદ કરતા જોતા નથી. જોકે, તેઓ સ્વીકારે છે કે ઉચ્ચ હોદ્દા પર રહેવાથી લાખો લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવવાની શક્તિ મળે છે, આ જ સમજણના કારણે તેમના પિતાએ IAS, IPS અને MBBS જેવા સંભવિત કારકિર્દી વિકલ્પો છોડીને રાજકારણનો માર્ગ પસંદ કર્યો હતો.
વંચિત સમુદાયોને સશક્ત બનાવવાનો લક્ષ્ય
મૈત્રેયી જીચકર જણાવે છે કે તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વંચિત સમુદાયો અને દૂરના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો માટે કામ કરવાનો છે. તેમનું લક્ષ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે આ લોકો સુધી ગુણવત્તાયુક્ત આરોગ્ય સેવાઓ, બહેતર શિક્ષણ અને ટકાઉ આજીવિકાના સાધનો સરળતાથી પહોંચે. આ ત્રણ પાયાની જરૂરિયાતો ગ્રામીણ વસ્તી સુધી અસરકારક રીતે પહોંચે તે માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આરોગ્ય અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે પડકારો
આજે પણ, ગામડામાં રહેતા સામાન્ય માણસ માટે પેરાસીટામોલ જેવી સામાન્ય ગોળી મેળવવી પણ મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. ઘણા લોકો પાસે પાયાની, આવશ્યક દવાઓ પણ ઉપલબ્ધ નથી હોતી. ગ્રામીણ આરોગ્ય અને શિક્ષણ ક્ષેત્રના આ ગંભીર પડકારો અને ખામીઓને દૂર કરવી અત્યંત આવશ્યક છે, જેથી દરેક વ્યક્તિ આ મહત્વપૂર્ણ સેવાઓનો લાભ લઈ શકે.
"આ મોટી ખાઈને પૂરવા માટે, ગ્રામીણ સ્તરે માળખાકીય સુવિધાઓને મજબૂત કરવી અને સેવાઓ સુધી પહોંચ વધારવી જરૂરી છે. એક મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગામડાઓમાંથી થતા સ્થળાંતરને રોકવાનો પણ છે. સ્થાનિક સ્તરે સમૂહોમાં આજીવિકાની નવી તકો ઊભી કરીને, ગ્રામીણ જીવનમાં સકારાત્મક અને ટકાઉ પરિવર્તન લાવી શકાય છે." — મૈત્રેયી શ્રીકાંત જીચકર, વિજેતા, રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2026
યુવાનો માટે મૈત્રેયી જીચકરનો સંદેશ
યુવાનોને સંબોધતા, મૈત્રેયી જીચકરે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, કંઈક નવું શરૂ કરવામાં ક્યારેય ડરવું જોઈએ નહીં. તેમને આ વાક્ય ખૂબ ગમે છે: "શરૂ કરવા માટે, બસ શરૂ કરો." છેવટે, જો તમે પહેલું ડગલું જ ન ભરો, તો પરિણામ કેવી રીતે જાણી શકો? જો મનમાં કોઈ વિચાર આવે, તો તેને સમય આપો અને તેના આધારે કંઈક નવું સર્જન કરો.
તેમણે નોંધ્યું કે આજની એક મોટી સમસ્યા એ છે કે યુવાનો ઘણીવાર શરૂઆત કરતા ડરે છે અથવા પોતાના 'કમ્ફર્ટ ઝોન'માં જ રહેવાનું પસંદ કરે છે, એવું માનીને કે બધું જેમ ચાલે છે તેમ ચાલતું રહેશે. જોકે, યુવાનોએ પાયાના સ્તરે જોડાવું જોઈએ જેથી તેઓ રહેલી વિશાળ શક્યતાઓને સમજી શકે. કોઈ ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં ઊંડા ઉતરીને જ વ્યક્તિ અબજો ડોલરના મૂલ્ય ધરાવતા મહત્વપૂર્ણ વિચારો શોધી શકે છે.
મૈત્રેયીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે વ્યક્તિ માત્ર સામાજિક કાર્ય કે પરંપરાગત વ્યવસાયો પૂરતી જ સીમિત નથી. જો તમે વ્યવસાય કરવાનું પસંદ કરો છો, તો એવા સાહસો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો જે સમાજના મોટા પડકારોનો ઉકેલ લાવે. ડરશો નહીં; પ્રયત્ન કરતા રહો અને કંઈક નવું સર્જવા માટે મથતા રહો. જો એક પ્રયાસ સફળ થાય તો તે ખૂબ સરસ છે, પરંતુ જો ન થાય, તો ચોક્કસપણે કોઈ બીજો નવો વિચાર સામે આવશે.
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