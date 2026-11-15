Ramoji Excellence Awards 2026: વિજયવાડામાં દેશના 9 'રિયલ હીરો'ને સન્માનિત કરશે અમિત શાહ
ગયા વર્ષથી, રામોજી રાવની સ્મૃતિમાં સ્થાપિત પુરસ્કારો એવા વ્યક્તિઓને આપવામાં આવે છે જેમણે સમાજસેવા પ્રત્યે અસાધારણ સમર્પણ દર્શાવ્યું હોય.
Published : November 15, 2026 at 7:50 PM IST
હૈદરાબાદ: રામોજી રાવની 90મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે, આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડામાં સોમવારે 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ'ની બીજી આવૃત્તિ યોજાશે. આ વર્ષે, આ પુરસ્કાર સમારોહમાં સમાજના એવા નવ વ્યક્તિઓનું સન્માન કરવામાં આવશે, જેમણે પોતાના સાહસ, કરુણા અને સમર્પણ દ્વારા અન્ય લોકોના જીવનમાં શાંતિપૂર્વક નોંધપાત્ર સકારાત્મક પરિવર્તનો લાવ્યા છે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપશે. આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ સૈયદ અબ્દુલ નઝીર, મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ સન્માનિત અતિથિઓ તરીકે ઉપસ્થિત રહેશે. આ ઉપરાંત, અનેક કેન્દ્રીય મંત્રીઓ અને વિવિધ ક્ષેત્રોની જાણીતી હસ્તીઓ પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે.
Tomorrow, we celebrate the people behind extraordinary achievements and the journeys that inspire us to do more. We're looking forward to welcoming you to the Ramoji Excellence Awards 2026! ✨🏆 #RamojiExcellenceAwards #RamojiGroup https://t.co/MOVh3dUs8Y— Ramoji Excellence Awards (@RamojiAwards) November 15, 2026
રામોજી રાવની સ્મૃતિમાં પાછલા વર્ષથી શરૂ કરાયેલા 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ' એવા અસાધારણ વ્યક્તિઓને સન્માનિત કરે છે જેમણે સમાજસેવામાં નોંધપાત્ર પ્રતિભા અને સમર્પણ દર્શાવ્યું છે. રામોજી ગ્રુપના સ્થાપકની 89મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે, રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે આયોજિત એક ભવ્ય કાર્યક્રમમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણને આ પુરસ્કારોનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો.
ગયા વર્ષે રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે આ પુરસ્કાર સમારોહની પ્રથમ આવૃત્તિ ખૂબ જ ધામધૂમથી યોજાઈ હતી. બીજી આવૃત્તિ આ સોમવારે સાંજે 5:30 વાગ્યે વિજયવાડા સ્થિત ડૉ. બી.આર. આંબેડકર કલાવેદિકા ખાતે યોજાશે. ગયા વર્ષે સાત વ્યક્તિઓને 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ'થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે આ વર્ષે પુરસ્કાર મેળવનારાઓની સંખ્યા વધારીને નવ કરવામાં આવી છે.
પત્રકારત્વ, ગ્રામીણ વિકાસ, માનવતાવાદી સેવા, કલા અને સંસ્કૃતિ, યુથ આઇકોન, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી તથા વુમન અચીવર્સ જેવી શ્રેણીઓ ઉપરાંત, 2026ના પુરસ્કારોમાં શિક્ષણ અને હેલ્થકેર ક્ષેત્રોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. દેશભરમાંથી મળેલી સેંકડો નામાંકન અરજીઓમાંથી આ નવ વ્યક્તિઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે, જેઓ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં વિશિષ્ટ સિદ્ધિઓ ધરાવે છે. દરેક વિજેતાને સ્મૃતિચિહ્ન, પ્રશસ્તિપત્ર અને 10 લાખ રૂપિયાની રોકડ પુરસ્કાર રાશિ આપવામાં આવશે.
પસંદગી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ પારદર્શિતા અને ઝીણવટભરી તપાસ સાથે હાથ ધરવામાં આવી હતી. નિષ્ણાતોની સમિતિઓએ દરેક શ્રેણીમાં અનેક પ્રોફાઇલ્સનું મૂલ્યાંકન કર્યું અને દરેક શ્રેણી માટે ત્રણ ઉમેદવારોને શોર્ટલિસ્ટ કર્યા હતા. ત્યારબાદ, એક અંતિમ સમિતિએ દરેક શ્રેણી માટે એક વિજેતાની પસંદગી કરી. પ્રક્રિયાની વિશ્વસનીયતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, તમામ દસ્તાવેજો અને જમીની સ્તરના કાર્યોની Eenadu અને ETV ભારત નેટવર્ક દ્વારા સ્વતંત્ર રીતે ચકાસણી કરવામાં આવી હતી.
ગયા વર્ષે આયોજિત પુરસ્કાર સમારોહની પ્રથમ આવૃત્તિમાં બોલતા, રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (CMD) ચેરૂકુરી કિરણ જણાવ્યું હતું કે, "'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ' એ શ્રી રામોજી રાવના અવિરત ઉત્સાહ અને ભાવનાને રામોજી ગ્રુપ તરફથી અર્પણ કરવામાં આવેલી એક નમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ છે. આ પુરસ્કારો દ્વારા, અમે સમાજના એવા અજાણ્યા નાયકોનું સન્માન કરીએ છીએ જેમણે હિંમત, કરુણા અને સમર્પણ સાથે, લોકોના જીવનમાં શાંતિપૂર્વક નોંધપાત્ર સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવાનું કાર્ય કર્યું છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "આપણા પ્રિય ચેરમેન, શ્રી રામોજી રાવ ગારુ, દૂરંદેશી વિચારસરણી અને અસાધારણ દ્રઢ નિશ્ચય ધરાવતા વ્યક્તિ હતા. તેઓ એક એવા માર્ગદર્શક હતા જેઓ માનતા હતા કે જ્યારે સામાન્ય વ્યક્તિઓને સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય અને શિસ્તનું માર્ગદર્શન મળે, ત્યારે તેઓ અસાધારણ પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકે છે."
CMD એ નોંધ્યું કે, "શ્રી રામોજી રાવ ગારુએ સાબિત કરી બતાવ્યું કે ઉદ્યમ અને નૈતિકતા સાથે ચાલી શકે છે, અને વ્યવસાયનો ઉદ્દેશ્ય હંમેશા લોકો અને રાષ્ટ્રની પ્રગતિ જેવો ઉમદા હેતુ હોવો જોઈએ. તેઓ વારંવાર આપણને યાદ અપાવતા હતા કે નૈતિકતા વિનાનો વ્યવસાય પોકળ છે, અને સેવા વિનાની સફળતા ઉપરછલ્લી છે. આ દ્રઢ માન્યતાએ માત્ર રામોજી ગ્રુપને જ ઘડ્યું નથી, પરંતુ તેમની સાથે કામ કરનારી અને તેમના આદર્શોમાંથી શીખનારી પેઢીઓને પણ યોગ્ય દિશા આપી છે."
2025ના પુરસ્કાર વિજેતાઓ વિશે જાણો
ગયા વર્ષે, સાત વ્યક્તિઓને આ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાં અમલા અશોક રૂઈયા (ગ્રામીણ વિકાસ), શ્રીકાંત બોલ્લા (યુવા આઈકોન), પ્રો. માધવી લતા ગાલી (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી), આકાશ ટંડન (માનવ સેવા), પ્રો. સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી (કલા અને સંસ્કૃતિ), જયદીપ હાર્દિકર (પત્રકારત્વ) અને પલ્લવી ઘોષ (મહિલા સશક્તિકરણ)નો સમાવેશ થાય છે.
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