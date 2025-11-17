ETV Bharat / bharat

Ramoji Excellence Awards 2025: MITમાં અભ્યાસ, ફોર્બ્સમાં સ્થાન... શ્રીકાંત બોલાએ સફળતા અને જીવનના પડકારો વિશે કરી વાત

જ્યારે તમે પડકારો સાથે જન્મો છો ત્યારે તમે શું કરો છો? તમે શ્રીકાંત બોલા બનો છો. તમે તેમને તકોમાં ફેરવો છો.

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ વિજેતા શ્રીકાંત બોલા
રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ વિજેતા શ્રીકાંત બોલા (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 17, 2025 at 8:48 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: પ્રખ્યાત ઉદ્યોગસાહસિક અને સામાજિક પરિવર્તન લાવનાર શ્રીકાંત બોલાને રવિવારે યુથ આઇકોન કેટેગરીમાં રામોજી એવોર્ડ ઓફ એક્સેલન્સ એનાયત કરવામાં આવ્યો.

રામોજી ગ્રુપના સ્થાપક ચેરમેન શ્રી રામોજી રાવની જન્મજયંતિ નિમિત્તે હૈદરાબાદના રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં વિવિધ શ્રેણીઓમાં એવોર્ડ મેળવનારા સાત વિજેતાઓમાં તેમનો સમાવેશ થાય છે.

શ્રીકાંત બોલાનો જન્મ 1991માં આંધ્રપ્રદેશના એક દૂરના ગામમાં થયો હતો. જીવનના પડકારો છતાં, તેઓ મેસેચ્યુસેટ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી (MIT) માં પ્રવેશ મેળવનાર પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય બ્લાઇન્ડ વિદ્યાર્થી બન્યા અને ફોર્બ્સ એશિયાની 30 અંડર 30 યાદીમાં સ્થાન મેળવ્યું.

2012 માં, 33 વર્ષે બોલાન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની સ્થાપના કરી, જે એક કંપની છે જે પર્યાવરણને અનુકૂળ, બાયોડિગ્રેડેબલ ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે અને 500 થી વધુ લોકોને રોજગારી આપે છે, જેમાંથી એક ચતુર્થાંશ ખાસ કરીને દિવ્યાંગ છે. ETV ભારતના નિસાર ધર્મા સાથેના એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં, શ્રીકાંત બોલાએ તેમના ઉદ્યોગસાહસિક દ્રષ્ટિકોણ અને જીવનના પડકારોનો સામનો કેવી રીતે કરવામાં સફળ રહ્યા તે વિશે વાત કરી:

ઇન્ટરવ્યૂના સંપાદિત અંશો:
ETV ભારત: તમારી આસપાસ ખૂબ જ સકારાત્મક વાતાવરણ અને ઉર્જા છે. તમે આ કેવી રીતે જાળવી રાખો છો? તમારી ઉર્જાનું રહસ્ય શું છે?

શ્રીકાંત: મને લાગે છે કે મારા જન્મથી જ હું જે પડકારોનો સામનો કરી રહ્યો છું, છેલ્લા ત્રણ દાયકામાં હું મારી આસપાસ જે ભેદભાવ જોઈ રહ્યો છું, તેણે મને સકારાત્મક બનાવ્યો છે અને એક જીવંત ઉર્જા લાવી છે.

જ્યારે પણ હું કોઈ પડકારનો સામનો કરું છું, ત્યારે હું તેને એક તક તરીકે જોઉં છું. હું ઉત્સાહિત થઈ જાઉં છું. જ્યારે પણ લોકો મને કહે છે કે હું તે કરી શકતો નથી, ત્યારે હું તેમને ખોટા સાબિત કરવાનું મન બનાવી લઉં છું. આ રીતે હું નકારાત્મકતાને સકારાત્મકતામાં ફેરવું છું. એકવાર લોકો મને મળે છે અને મારી સાથે સમય વિતાવે છે, ત્યારે તેઓ મારા શ્રેષ્ઠ શુભેચ્છક બની જાય છે. સૌથી નકારાત્મક લોકો અથવા સૌથી અસ્વીકાર્ય લોકો જીવનમાં મારા શ્રેષ્ઠ મિત્રો બનશે. તે મારો મંત્ર રહ્યો છે. જ્યારે પણ કોઈ કહે છે, શ્રીકાંત, તું આ કરી શકતો નથી, ત્યારે હું તેમની તરફ જોઉં છું અને કહું છું, હું તે કરી શકું છું.

ETV ભારત: તમે મેસેચ્યુસેટ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી (MIT) માં પ્રવેશ મેળવનાર પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય બ્લાઇન્ડ વિદ્યાર્થી હતા, જે એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન છે. શું તમે MIT માં તમારા કેટલાક અનુભવો જણાવી શકો છો?

શ્રીકાંત: મને તે ઐતિહાસિક સિદ્ધિ કે ઉપલબ્ધિ તરીકે યાદ નથી, પણ હું તમને કહી શકું છું કે, તે એક નવી શરૂઆત છે, કારણ કે ભારતના લોકો, ખાસ કરીને અંધ કે અપંગ, ક્યારેય એવી જગ્યાએ જવાનું સ્વપ્ન જોતા નથી જે ટોચ પર હોય. પરંતુ હું ત્યાં પહોંચી શક્યો. મારી પાસે ભારતમાં અભ્યાસ કરવા માટે જગ્યા નહોતી. જ્યારે મેં IIT, BITS પિલાનિસ અને કોચિંગ સંસ્થાઓમાં અરજી કરી, ત્યારે તેઓએ મને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યો. તે અસ્વીકાર એક પ્લસ પોઈન્ટ બની ગયો. હું MIT માં અભ્યાસ કરવા ગયો, કારણ કે તે એક એવી જગ્યા છે જે તમને જેમ છો તેમ સ્વીકારે છે.

મારા જીવનના દરેક અસ્વીકારે ખરેખર મને એક ડગલું ઉપર ચઢવા સક્ષમ બનાવ્યો હતો. જો મેં શરૂઆતમાં જ તે અસ્વીકારનો સામનો ન કર્યો હોત, તો મને નથી લાગતું કે હું આજે તમારી સાથે બેઠો હોત, તમારી સાથે વાત કરતો હોત. તેથી હું ખરેખર નિષ્ફળતાને દરેકની સફળતા માટેનો પગથિયું માનું છું. જ્યાં સુધી તમે કોઈ આંચકો ન જુઓ, જ્યાં સુધી તમે કોઈ મુશ્કેલી ન જુઓ, ત્યાં સુધી તમે કંઈપણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, કારણ કે મને લાગે છે કે વૈભવીના ખોળામાં બેસીને કંઈપણ બનાવી શકાતું નથી. હકીકતમાં, આપણા મગજ એવા હોય છે કે જ્યારે આપણે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીએ છીએ ત્યારે જ આપણા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો ઉત્પન્ન કરવા માટે કઠિન હોય છે. મેં જીવનમાં એટલી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો છે કે હવે તે મારા માટે એક વ્યસન બની ગયું છે. પડકારો પ્રત્યેનો મારો પ્રતિભાવ હંમેશા આ રહ્યો છે: તેને આગળ ધપાવો.

ETV ભારત: બોલન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ શરૂ કરવા માટે તમને શું પ્રેરણા મળી, અને તમારી વ્યક્તિગત યાત્રાએ તેના મિશનને કેવી રીતે આકાર આપ્યો?

શ્રીકાંત: જ્યારે હું યુએસ ગયો, ત્યારે મારી સામે બે પ્રશ્નો હતા: શું મારે ભારત પાછા જવું પડશે કે કોર્પોરેટ અમેરિકામાં સ્થાયી થવું પડશે? જ્યારે મેં તે બે પ્રશ્નો પર નજર નાખી, ત્યારે આખી જિંદગી મારી સામે આવી ગઈ, સંઘર્ષો, અડચણો, પડકારો, કાનૂની લડાઈઓ અને મેં ફક્ત વિચાર્યું, હું એટલો ભાગ્યશાળી છું કે મને યોગ્ય માર્ગદર્શકો, યોગ્ય સપોર્ટ સિસ્ટમ અને યોગ્ય ઉંમરે યોગ્ય વસ્તુઓનો યોગ્ય સંપર્ક મળ્યો. પરંતુ લાખો લોકો એવા છે, જે દાતાઓના ટેકા પર અથવા કલ્યાણ ભંડોળ પર જીવી રહ્યા છે અને તેમની પાસે આ ટેકો નથી. હું ફક્ત મારા માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર સમુદાય માટે પરિવર્તન લાવવા માંગતો હતો.

હું આ બધું સમુદાયને પાછું આપવા માંગતો હતો અને હું એવા લોકો માટે આશાનો કિરણ બનવા માંગુ છું જેમને તે સહાનુભૂતિની જરૂર છે. હું સહાનુભૂતિમાં માનતો નથી. મને લાગે છે કે સમાજમાં તેનું કોઈ સ્થાન નથી. તેના બદલે, હું સહાનુભૂતિ અને કરુણામાં વિશ્વાસ કરું છું કારણ કે તે જ તમને તમારી આસપાસના લોકો માટે પ્રતિષ્ઠિત આજીવિકા બનાવવામાં મદદ કરશે.

કરુણા એ તમારી આસપાસના લોકોને કેટલાક પૈસા અથવા વસ્તુઓનું દાન કરવા વિશે નથી, તે કોઈને ગૌરવ અને હેતુ સાથે કેવી રીતે જીવવું તે બતાવવા વિશે છે. મારો હેતુ અંધ જન્મવાનો હતો, જેથી લાખો લોકોને કરુણા અને સહાનુભૂતિ મળે, જેથી તે બધા આ દેશના ઉત્પાદક નાગરિક બને. આ જ વાતે મને ભારત પાછા આવવા અને સામાજિક ઉદ્યોગસાહસિકતાના ક્ષેત્રમાં કંઈક કરવા પ્રેરણા આપી.

ETV ભારત: શું તમે શ્રીકાંતની બાયોપિક વિશે તમારો અનુભવ શેર કરી શકો છો જેમાં રાજકુમાર રાવ તમારું પાત્ર ભજવી રહ્યા છે?

શ્રીકાંત: શરૂઆતમાં, મને વિશ્વાસ જ ન થયો કે મારા પર ફિલ્મ બની રહી છે. મેં લગભગ ત્રણ વર્ષ સુધી ઓફર નકારી કાઢી પણ અંતે, હું નકારી શક્યો નહીં. એકવાર તે બની ગયા પછી, મને હૃદયસ્પર્શી સંદેશાઓ અને ઘણો સપોર્ટ મળવા લાગ્યો. ઘણા લોકોએ કહ્યું કે, ગઈકાલ સુધી તેમના જીવનમાં નિરાશા હતી, પરંતુ આજે (ફિલ્મ જોયા પછી) તેમને હેતુ, દિશા, સકારાત્મકતા અને શક્તિ મળી ગઈ છે. જ્યારે મેં તે ટિપ્પણીઓ સાંભળી, ત્યારે મેં વિચાર્યું, વાહ! શું ખરેખર આ થઈ રહ્યું છે? શું હું ઘણા લોકોને પ્રેરણા આપી શકું છું? તે મને યાદ અપાવે છે કે હું આ માટે જ જન્મ્યો છું, આ માટે જ હું જીવું છું, લોકોમાં સહાનુભૂતિ અને સશક્તિકરણ ફેલાવવા માટે.

જ્યારે હું જન્મ્યો હતો, ત્યારે લોકોએ કહ્યું હતું: તમે અહીંના નથી. તે મારો પહેલો પડકાર હતો. મેં તેને એમ કહીને પાર કર્યો: ફક્ત હું જ અહીંનો છું. હું ચોક્કસપણે દૃષ્ટિ વિના જન્મ્યો હતો પણ દ્રષ્ટિ વિના નહીં અને આ દ્રષ્ટિ સાથે જ આપણને જીવનમાં ખીલવા દેશે.

ETV ભારત: તમે એક એવી કંપની બનાવી છે જે સામાજિક હેતુને નફાકારકતા સાથે સંતુલિત કરે છે. વ્યવહારમાં તમે તે સંતુલન કેવી રીતે જાળવી શકો છો?

શ્રીકાંત: આ એક જટિલ સમીકરણ છે. જ્યારે મેં સામાજિક સાહસના આ ખ્યાલ વિશે વિચાર્યું અને રોકાણકારોને તે રજૂ કર્યું, ત્યારે લોકો મારા પર હસ્યા. તેઓએ કહ્યું કે તમે મૂર્ખ છો, તમે તે કરી શકતા નથી. તમે રિસાયક્લિંગના ક્ષેત્રમાં કંઈક વિશે વાત કરી રહ્યા છો. તે કચરા સિવાય બીજું કંઈ નથી. જેમ તમે ફિલ્મમાં જોયું છે, ત્યાં એક સંવાદ છે: અબ તક તુ અંધા થા, અબ ગંદા ભી હોજાયેગા (તમે આંધળા છો પણ હવે તમે ગંદા પણ બનવાના છો). મેં કહ્યું કે હું આંધળો છું, પણ હું ક્યારેય ગંદા નહીં બની શકું. બદલામાં, મેં દર્શાવ્યું છે કે હું કચરાના ઢગલા લઈ તેને સોનામાં ફેરવી શકું છું.

મને ખબર હતી કે ત્યારે સામાજિક સાહસ ખ્યાલ ચોક્કસપણે કામ કરશે, પરંતુ 12 વર્ષ પહેલાં, કોઈ તેમાં માનતું ન હતું. હવે બધા DEI (વિવિધતા, સમાનતા અને સમાવેશ) વિશે વાત કરે છે. જ્યારે હું કોર્પોરેટમાં ગયો અને કહ્યું, DEI નો અભ્યાસ કરો, ત્યારે લોકોએ કહ્યું, ના! આ એક ફેન્સી ખ્યાલ છે. પરંતુ હવે તે તેમની મુખ્ય તાકાત બની ગઈ છે. કોઈએ અપંગ લોકોને નોકરી પર રાખ્યા નથી. તેથી, હું ત્રણ સ્તંભો પર કામ કરીને આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માંગતો હતો. હું કચરા અને ટકાઉ સામગ્રીમાંથી કંઈક સુંદર બનાવવા માંગુ છું જેનો લોકો ઉપયોગ કરવા માંગે છે, સમાજના હાંસિયામાં રહેલા લોકો પર અસર કરે છે, અને પડકારનો સામનો કરી રહેલા લોકોને તકો પૂરી પાડે છે. ચોથો સ્તંભ નફાકારકતા છે. મેં સફળતાપૂર્વક દર્શાવ્યું છે કે આ ચારને કેવી રીતે અમલમાં મૂકી શકાય છે. નફો એકસાથે ચાલવો જોઈએ. અમે દરેકને એક વ્યાપક ઉકેલ પૂરો પાડવા સક્ષમ હતા. તેથી જ બોલન્ટમાં અમારી ટેગલાઇન છે: 'જ્યાં દરેકની ગણતરી થાય છે'.

ETV ભારત: ભારતીય ગ્રાહકો અને વ્યવસાયો ટકાઉ પેકેજિંગ સોલ્યુશન્સ માટે કેટલા ગ્રહણશીલ રહ્યા છે?

શ્રીકાંત: પ્રામાણિકપણે, તેઓ તૈયાર હતા કારણ કે કોઈ પણ તેમને સૌંદર્યલક્ષી રીતે આકર્ષક, સ્વચ્છ ઉત્પાદનો અમારા પહેલાં સમાન કિંમતે આપી શક્યું નહીં. જ્યારે અમે શરૂઆત કરી, ત્યારે અમે ખાતર અને પર્યાવરણને અનુકૂળ વૈકલ્પિક ઉત્પાદનો પ્રદાન કરી શક્યા. અમે સ્પર્ધાત્મક ઉત્પાદનો પ્રદાન કરી શક્યા. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે તમે તાડના પાનથી બનેલી પ્લેટો વિરુદ્ધ પ્લાસ્ટિક પ્લેટો જુઓ છો, ત્યારે અમે કિંમત પોઈન્ટ જાળવી શક્યા. લોકો થર્મોકોલ, સ્ટાયરોફોમ અને પ્લાસ્ટિકથી પર્યાવરણને અનુકૂળ વિકલ્પો તરફ પરિવર્તન કરવા માટે ઉત્સાહિત હતા. ખાસ કરીને વૈશ્વિક બજારોમાં, આપણે કમ્પોસ્ટેબલ વિકલ્પો અને પ્લાસ્ટિકથી છુટકારો મેળવવા માટે ભારે માંગ અને ભારે રસ જોઈ રહ્યા છીએ.

ETV ભારત: બોલન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સંદર્ભમાં આગામી એક દાયકા માટે તમારી શું યોજનાઓ છે?

શ્રીકાંત: છેલ્લા 12 મહિનામાં, અમે ભારતથી વૈશ્વિક સ્તરે આગળ વધી ગયા છીએ. અમે રેસ્ટોરાં, વાણિજ્યિક સંસ્થાઓ, કોર્પોરેટ્સ સહિત તમામ ગ્રાહકોને વન-સ્ટોપ સોલ્યુશન પૂરું પાડી રહ્યા છીએ, તેમના ફૂડ પેકેજિંગ, ફૂડ સર્વિંગ અને ફૂડ હેન્ડલિંગ તેમજ કચરાના હેન્ડલિંગ માટે કમ્પોસ્ટેબલ વિકલ્પો પૂરા પાડી રહ્યા છીએ. અમે હવે યુએસ, યુરોપ અને કેનેડિયન બજારોમાં તમામ કમ્પોસ્ટેબલ અને ડિસ્પોઝેબલ ઉત્પાદનો માટે 360-ડિગ્રી સોલ્યુશન છીએ. અને અમે ટૂંક સમયમાં અમારા મધ્ય પૂર્વીય અને યુકે કામગીરી શરૂ કરવા માટે આતુર છીએ. તેથી, આગામી 2 થી 3 વર્ષ સુધી, અમારો પ્રયાસ આ બધા દેશોમાં ઘરગથ્થુ નામ બનવાનો છે. અલબત્ત, તે પછી, આગામી 10 વર્ષમાં એક વૈશ્વિક બ્રાન્ડ બનવાનો અને વ્યાવસાયિકોને કંપની ચલાવવા દેવાનો કારણ કે હું જાહેર સેવામાં આવવા માંગુ છું. હું ખરેખર લોકોના પ્રતિનિધિ તરીકે સેવા આપવા માટે યોગ્ય તક શોધી રહ્યો છું.

ETV ભારત: શું તમને લાગે છે કે દિવ્યાંગ લોકોમાં ખાસ ક્ષમતાઓ હોય છે?

શ્રીકાંત: ના! પરંતુ તે હંમેશા તેના પર નિર્ભર કરે છે કે તમે તમારા બાકીના ફાયદાઓને વિશેષ ક્ષમતાઓમાં કેવી રીતે ગોઠવો છો. તમે કંઈ ખાસ નથી, તમે વિશેષાધિકારી નથી અને તમે કોઈ પણ નથી. તમે ફક્ત એક સામાન્ય માનવી છો જેને એક કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા છે. તમારે કલ્પના કરવા અને તેનાથી આગળ જોવા માટે સક્ષમ હોવું જોઈએ. આ રીતે તમે આગળ વધી શકો છો અને તમારી નબળાઈઓને તમારી શક્તિઓમાં રૂપાંતરિત કરી શકો છો.

ETV ભારત: તમે રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ મેળવનાર છો, શું તમે આ પ્રસંગે અમારી સાથે તમારા વિચારો શેર કરવા માંગો છો?

આ એક મહાન સન્માન છે. તે ઉપરાંત, મને એક હીરો, શ્રી રામોજી રાવ ગારુ, જે મારા જેવા ઉદ્યોગસાહસિકો માટે એક ઉદાહરણ અને પ્રતિક રહ્યા છે, પ્રત્યે મારી ઊંડી કૃતજ્ઞતા દર્શાવવાની તક મળી છે. તેમની યાત્રા આપણા બધાને પ્રેરણા આપે છે. એક એવા માણસ પ્રત્યે મારા આદર અને નમ્ર કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાનો મારો લહાવો છે જેમણે માત્ર પત્રકારત્વમાં જ નહીં, પરંતુ બધા તેલુગુ ઉદ્યોગસાહસિકો અને વૈશ્વિક ઉદ્યોગસાહસિકો માટે પણ એક ઉદાહરણ બનાવવામાં મહાન બલિદાન આપ્યું છે. તેથી, હું આ સન્માનને મારા હેતુ અને મારી જવાબદારીઓની અગાઉથી યાદ અપાવે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર
  2. 'મને એવી દુનિયા જોઈએ છે જ્યાં...', રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ વિજેતા આકાશ ટંડને ETV ભારત સાથે કરી વાત
  3. રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'
  4. ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી
  5. રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

TAGGED:

SRIKANT BOLLA
RAMOJI EXCELLENCE AWARD 2025
BOLLANT INDUSTRIES
RAMOJI AWARD CEREMONY
SRIKANT BOLLA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.