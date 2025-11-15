ETV Bharat / bharat

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2025ના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ કલાકારોને સન્માનિત કરાશે

ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ, તેલંગાણાના રાજ્યપાલ અને તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રીઓ સહિત ઘણા પ્રતિષ્ઠિત નેતાઓ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે.

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ
રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 15, 2025 at 9:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: રામોજી ગ્રુપ શ્રી રામોજી રાવ ગારુની યાદમાં સ્થાપિત પ્રથમ રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2025 ની જાહેરાત કરતા ગર્વ અનુભવે છે, જે સેવા, શિસ્ત અને રાષ્ટ્ર નિર્માણના મૂલ્યોને મૂર્તિમંત કરનારા વ્યક્તિઓનું સન્માન કરવા માટે છે. આ કાર્યક્રમ 16 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ સાંજે 5:30 થી 8:00 વાગ્યા સુધી હૈદરાબાદના રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે યોજાશે. લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સાંજે 6:30 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.

ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત શ્રી રામોજી રાવ ગારુએ મીડિયા, ઉદ્યોગ અને જાહેર સેવા દ્વારા પોતાનું જીવન રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે સમર્પિત કર્યું હતું.

આ પુરસ્કારો એવા વ્યક્તિઓનું સન્માન કરે છે જેમણે તેમના પસંદ કરેલા ક્ષેત્રોમાં અનુકરણીય રીતે સમાજની સેવા કરી છે. આ વર્ષે, સાત પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને નીચેની શ્રેણીઓમાં પસંદ કરવામાં આવ્યા છે: પત્રકારત્વ, ગ્રામીણ વિકાસ, માનવતાની સેવા, કલા અને સંસ્કૃતિ, યુવા ચિહ્નો, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અને મહિલા સિદ્ધિઓ.

પસંદગી પ્રક્રિયા પારદર્શિતા અને કાળજી સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હતી. એક નિષ્ણાત પેનલે દરેક શ્રેણીમાં અનેક પ્રોફાઇલ્સનું મૂલ્યાંકન કર્યું અને દરેક વિભાગ માટે ત્રણ નામો શોર્ટલિસ્ટ કર્યા.

ત્યારબાદ એક અંતિમ સમિતિએ દરેક શ્રેણી માટે એક એવોર્ડ વિજેતાની પસંદગી કરી. પ્રમાણિકતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, તમામ ઓળખપત્રો અને ફિલ્ડવર્કની સ્વતંત્ર રીતે ચકાસણી Eenadu અને ETV ભારત નેટવર્ક દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

આ કાર્યક્રમમાં ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણન, મુખ્ય મહેમાન ઉપસ્થિત રહેશે. મુખ્ય મહેમાનોમાં શામેલ છે: તેલંગાણાના રાજ્યપાલ જિષ્ણુ દેવ વર્મા, આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ, તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડી, ભારતના ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ એમ. વેંકૈયા નાયડુ, ભારતના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ એન.વી. રમણા, કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી કે. રામ મોહન નાયડુ અને કેન્દ્રીય ખાણ મંત્રી જી. કિશન રેડ્ડી.

કાર્યક્રમના ભાગ રૂપે, રામોજી શબ્દકોશ પણ ઔપચારિક રીતે બહાર પાડવામાં આવશે.

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે બોલતા, રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (CMD) ચેરુકુરી કિરણે જણાવ્યું હતું કે, "રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ અમારા સ્થાપક ચેરમેન, પદ્મ વિભૂષણ શ્રી રામોજી રાવના અથાક પ્રયાસની ભાવનાને શ્રદ્ધાંજલિ છે, જેના માટે તેઓ તેમના જીવનભર પ્રતિબદ્ધ રહ્યા."

તેમણે ઉમેર્યું, "આ પુરસ્કારો દ્વારા, અમે એવા વ્યક્તિઓને ઓળખવા માંગીએ છીએ જેઓ સમાન મૂલ્યો - પ્રામાણિકતા, નવીનતા, વિચારની હિંમત અને સામાજિક ભલા માટે અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાને મૂર્તિમંત કરે છે. મને ખૂબ આનંદ છે કે તેમનું વિઝન પરિવર્તન લાવનારાઓની નવી પેઢીઓને પ્રેરણા આપે છે."

ચેરુકુરી કિરણે ઉમેર્યું, "જેમ અમે તેમની યાત્રાનું સન્માન કરીએ છીએ, અમે સાર્થક કાર્યોને સમર્થન આપવા માટે રામોજી ગ્રુપની પ્રતિબદ્ધતાની પણ પુષ્ટિ કરીએ છીએ, જે સમુદાયોને ઉત્થાન આપતા અને વધુ પ્રબુદ્ધ, પ્રગતિશીલ ભારતને આકાર આપે છે."

આ પણ વાંચો:

  1. એ.આર રહેમાન-રામ ચરણ-જાહ્નવી કપૂર એકસાથે સ્ટેજ પર દેખાયા, જગમગી ઉઠી રામોજી ફિલ્મ સિટી
  2. રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં ટૂંક સમયમાં ગ્લોબલ ટુરિઝમ વિલેજ અને નાઈટ સફારીનો અનુભવ મળશે

TAGGED:

RAMOJI GROUP
RAMOJI FILM CITY
CP RADHAKRISHNAN
SRI RAMOJI RAO GARU
RAMOJI GROUP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.