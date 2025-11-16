સેવા, નવીનતા અને રાષ્ટ્રીય ભાવના સાથે રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ 2025નું સમાપન
રામોજી રાવ ગારુની સ્મૃતિમાં સ્થાપિત, આ પુરસ્કારોએ વિવિધ ક્ષેત્રોના સાત વ્યક્તિત્વોને રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યા.
Published : November 16, 2025 at 10:35 PM IST
હૈદરાબાદ: રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે રવિવારે રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2025 સમારોહનું સમાપન થયું. આ કાર્યક્રમમાં એવા પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું જેમના અસાધારણ યોગદાનથી સમુદાયોને ઉત્થાન મળ્યું છે, જ્ઞાનમાં વધારો થયો છે અને રાષ્ટ્રને પ્રેરણા મળી છે. રામોજી રાવ ગારુની યાદમાં સ્થાપિત રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સથી વિવિધ ક્ષેત્રોના સાત વ્યક્તિઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
સમારોહની શરૂઆત મહાનુભાવોના ભવ્ય સ્વાગત સાથે થઈ, ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ અને કલાકારો દ્વારા ભારતની વિવિધતાની ઉજવણી કરતા સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શનો રજૂ કરવામાં આવ્યા અને રામોજી રાવ ગારુના વારસાને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી.
ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણને આ કાર્યક્રમમાં ભાષણ આપ્યું. રામોજી ફાઉન્ડેશનના નેજા હેઠળ પ્રકાશિત રામોજી શબ્દકોશનું ઔપચારિક રીતે અનાવરણ કરવામાં આવ્યું. રામોજી ગ્રુપના સીએમડી ચેરુકુરી કિરણે સમારોહ દરમિયાન પ્રતિષ્ઠિત મહેમાનોનું સન્માન કર્યું.
રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2025 વિજેતાઓ
જર્નલિઝમમાં શ્રેષ્ઠતા પુરસ્કાર: પત્રકારત્વમાં શ્રેષ્ઠતા પુરસ્કાર જયદીપ હાર્ડિકરે જીત્યો. એક પ્રતિષ્ઠિત પત્રકાર અને લેખક, હાર્ડિકરે બે દાયકાથી વધુ સમયથી ભારતની ગ્રામીણ વાસ્તવિકતાઓ પર ઊંડી સહાનુભૂતિ અને સૂઝ સાથે અહેવાલ આપ્યો છે. તેમનું કાર્ય હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા અવાજોને વધારે છે અને વિકાસના માનવીય પાસાઓને રાષ્ટ્રીય ધ્યાન પર લાવે છે.
યુથ આઇકોન એવોર્ડ: શ્રીકાંત બોલ્લાને યુથ આઇકોન એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. બોલાંટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સ્થાપક અને ચેરમેન અને MITના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી બોલ્લા ફ્લેક્સિબલ અને ઈંક્લુઝિવ નેતૃત્વનું રાષ્ટ્રીય પ્રતીક બની ગયા છે. તેમનું સાહસ ટકાઉ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપે છે અને દિવ્યાંગ લોકોને સશક્ત બનાવે છે.
કલા અને સંસ્કૃતિમાં શ્રેષ્ઠતા પુરસ્કાર: પ્રોફેસર સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રીએ કલા અને સંસ્કૃતિમાં શ્રેષ્ઠતા પુરસ્કાર જીત્યો. તેઓ એક સ્વપ્નદ્રષ્ટા વિદ્વાન છે જેમણે 19 આદિવાસી ભાષાઓ માટે લિપિઓ બનાવી છે. પ્રોફેસર શ્રીએ ભારતના સ્વદેશી સાહિત્યિક વારસાના સંરક્ષણમાં ક્રાંતિ લાવી છે. આદિકવિ નન્નાયા યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર તરીકે, તેઓ સાંસ્કૃતિક ઓળખ અને ભાષાકીય સશક્તિકરણ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે.
ગ્રામીણ વિકાસમાં શ્રેષ્ઠતા પુરસ્કાર: ગ્રામીણ વિકાસમાં શ્રેષ્ઠતા પુરસ્કાર અમલા અશોક રુઇયા દ્વારા જીતવામાં આવ્યો હતો. "જળ માતા" તરીકે ઓળખાતી રુઇયાએ નવીન પાણી-લણણી પહેલ દ્વારા દુષ્કાળગ્રસ્ત ગામડાઓમાં પરિવર્તન લાવ્યું છે. આકાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા તેમના કાર્યથી ગ્રામીણ ભારતમાં આજીવિકા, પાણીની સુરક્ષા અને આશા પુનઃસ્થાપિત થઈ છે.
એક્સેલન્સ ઇન સર્વિસ ટુ મેનકાઇન્ડ એવોર્ડ: એક્સેલન્સ ઇન સર્વિસ ટુ મેનકાઇન્ડ એવોર્ડ આકાશ ટંડને જીત્યો. પેહચાન - ધ સ્ટ્રીટ સ્કૂલના સ્થાપક ટંડને દિલ્હી-એનસીઆરમાં હજારો વંચિત બાળકોને શિક્ષણ પૂરું પાડવા માટે એક ચળવળ બનાવી છે. તેમનું મિશન હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા સમુદાયો માટે ગૌરવ, તક અને સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહન આપે છે.
વુમન અચીવર એવોર્ડ: માનવ તસ્કરી સામે નિર્ભય યોદ્ધા પલ્લબી ઘોષે વુમન અચીવર એવોર્ડ જીત્યો. તેમણે 10,000 થી વધુ મહિલાઓ અને બાળકોને બચાવ્યા છે અને 75,000 થી વધુ લોકોના જીવનમાં સુધારો કર્યો છે. ઇમ્પેક્ટ એન્ડ ડાયલોગ ફાઉન્ડેશન દ્વારા, તેમણે બાળકોને બચાવવા, પુનર્વસન કરવા અને પુનઃ એકીકરણ કરવાના રાષ્ટ્રીય પ્રયાસોનું નેતૃત્વ કરે છે.
એક્સેલન્સ ઇન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી એવોર્ડ: પ્રોફેસર માધવી લથા ગલીએ એક્સેલન્સ ઇન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી એવોર્ડ જીત્યો. બેંગલુરુના IISc ખાતે અગ્રણી ભૂ-તકનીકી ઇજનેર, પ્રોફેસર લથાએ ચેનાબ રેલ્વે બ્રિજ સહિત મુખ્ય રાષ્ટ્રીય માળખાગત પ્રોજેક્ટ્સમાં યોગદાન આપ્યું. સેન્ટર ફોર સસ્ટેનેબલ ટેકનોલોજીના અધ્યક્ષ તરીકે, તેમણે નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવાનું અને એન્જિનિયરિંગ નેતાઓની આગામી પેઢીને માર્ગદર્શન આપવાનું ચાલુ રાખે છે.
કોણે હાજરી આપી?
પદ્મ વિભૂષણ રામોજી રાવની જન્મજયંતિ (16 નવેમ્બર) નિમિત્તે આયોજિત આ ઐતિહાસિક કાર્યક્રમમાં ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ સી.પી. રાધાકૃષ્ણન સહિત અનેક અગ્રણી નેતાઓએ હાજરી આપી હતી. આ કાર્યક્રમમાં તેલંગાણાના રાજ્યપાલ જિષ્ણુ દેવ વર્મા, આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ, તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડી, ભારતના ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ એમ. વેંકૈયા નાયડુ, ભારતના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ એન.વી. રમણા અને નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી કે. રામ મોહન નાયડુ અને કેન્દ્રીય મંત્રી જી. કિશન રેડ્ડી હાજર રહ્યા હતા.
કાર્યક્રમની ખાસિયતો
આ કાર્યક્રમનું મુખ્ય આકર્ષણ રામોજી ફાઉન્ડેશનના નેજા હેઠળ 'રામોજી શબ્દકોશ'નું ઔપચારિક અનાવરણ હતું. અંગ્રેજીથી તેલુગુ આવૃત્તિનું અનાવરણ ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ એમ. વેંકૈયા નાયડુ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે તેલુગુથી તેલુગુ આવૃત્તિનું અનાવરણ ન્યાયાધીશ (નિવૃત્ત) એન.વી. રમણા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. અનાવરણ પછી બંને મહાનુભાવોએ સમારોહને સંબોધિત કર્યો હતો.
આ પણ વાંચો: