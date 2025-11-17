ETV Bharat / bharat

'મને એવી દુનિયા જોઈએ છે જ્યાં...', રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ વિજેતા આકાશ ટંડને ETV ભારત સાથે કરી વાત

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ સમારોહ પ્રસંગે, ETV ભારતે પેહચન ધ સ્ટ્રીટ સ્કૂલના સ્થાપક આકાશ ટંડન સાથે વાત કરી.

આકાશ ટંડન
આકાશ ટંડન (ETV Bharat)
Published : November 17, 2025 at 6:40 PM IST

હૈદરાબાદ : રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ સમારોહ પ્રસંગે, ETV ભારતે પેહચાન ધ સ્ટ્રીટ સ્કૂલના સ્થાપક આકાશ ટંડન સાથે વાત કરી. યુવાનીમાં આરામદાયક જીવન માટે ઘણા વિકલ્પો ધરાવતા આકાશ ટંડને દિલ્હી-NCRમાં હજારો વંચિત બાળકોને શિક્ષણ પૂરું પાડવાનું મિશન શરૂ કર્યું. તેમનું મિશન હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા સમુદાયો માટે આદર, તક અને સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે.

ETV ભારતના કાસ્મીન ફર્નાન્ડિસ સાથે વાત કરતા, તેઓ એ ક્ષણો યાદ કરે છે જેણે તેમને હચમચાવી નાખ્યા. તે 'પહેચાન ધ સ્ટ્રીટ સ્કૂલ' વિશે વાત કરે છે જે રીતે કેટલાક લોકો તેમના મનપસંદ બેન્ડ વિશે વાત કરે છે. તે કહે છે, "સાચું કહું તો, હું તૈયાર નહોતો. હું દિલ્હીને જાણતો હતો, અથવા મને લાગ્યું કે મને ખબર હતી, પરંતુ જ્યારે મેં પહેલીવાર ITO નજીક તે ઝૂંપડપટ્ટી જોઈ... ત્યારે મને ખબર નહોતી કે તે લાગણીનું શું કરવું."

ટંડન તેમના જીવનના મિશનની શરૂઆતનું વર્ણન કરે છે. તેમણે કહ્યું, "અમારી પાસે કોઈ યોજના નહોતી. અમે ફક્ત ગયા. અમે કેટલાક બાળકો સાથે વાત કરી. તેમના માતાપિતા પણ આવ્યા. શેરીઓમાંથી લોકો અમારી આસપાસ ભેગા થઈ ગયા. અચાનક, તે ફક્ત જિજ્ઞાસા ન હતી. તે એક આશા બની ગઈ."

પહેચાન કેવી રીતે શરૂ થયું?

સૌથી રસપ્રદ સામાજિક હસ્તક્ષેપો સામાન્ય રીતે કોઈ વ્યૂહરચના અથવા દ્રષ્ટિ નિવેદનથી શરૂ થતા નથી. તે એવા પ્રશ્નથી શરૂ થાય છે જે બીજું કોઈ પૂછતું ન હતું. ટંડન માટે, પ્રશ્ન સરળ હતો: આ બાળકો શાળાએ કેમ નથી જતા?

તેમને મળેલા જવાબો સરળ નહોતા. કેટલાક બાળકોએ ક્યારેય પેન્સિલ પકડી નહોતી. ઘણા બીજા રાજ્યોમાંથી સ્થળાંતર કરીને આવ્યા હતા, કેટલાક તેમના માતાપિતા માટે મોસમી કામની શોધમાં શહેરોમાં ભટકતા હતા. કેટલાક પાસેથી ભીખ માંગવાની અથવા નાના ભાઈ-બહેનોની સંભાળ રાખવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવતી હતી. શાળા ફક્ત દુર્ગમ જ નહોતી... પણ અકલ્પનીય પણ હતી. "તેથી અમે... ભણાવવાનું શરૂ કર્યું. ત્યાં જ ફૂટપાથ પર,"ટંડને કહ્યું, ખભા ઉંચા કરીને એવું કહ્યું કે જાણે આ એવો નિર્ણય ન હોય જે આગામી દાયકામાં 5,000 બાળકોને અસર કરે.

આજે, પહેચાન એક સ્વયંસેવક-સંચાલિત શિક્ષણ ચળવળ બની ગઈ છે જેમાં 1,600થી વધુ સક્રિય વિદ્યાર્થીઓ, 1,200 ઇન્ટર્ન-સ્વયંસેવકો અને 100થી વધુ સંગઠનાત્મક ભાગીદારો છે. પરંતુ જ્યારે તે શરૂ થયું ત્યારે દિલ્હીની એક ઝૂંપડપટ્ટીમાં ફક્ત પાંચ સ્વયંસેવકો અને દસ બાળકો હતા. "કોઈ બેન્ચ, કોઈ દિવાલો, કોઈ બ્લેકબોર્ડ નહીં. જો અમારી પાસે દસ નોટબુક હોત તો અમે ખુશ હતા," ટંડન યાદ કરે છે. "પરંતુ બાળકો, શીખવા માટે ઉત્સુક હતા. તે જ અમને આગળ વધારતું રહ્યું."

પેહચાન શું અલગ બનાવે છે?

જો તમે ટંડનને એક વાક્યમાં પ્રોજેક્ટનું વર્ણન કરવાનું કહો છો, તો તે ના પાડશે, કારણ કે પહેચાન કોઈ પ્રોજેક્ટ નથી, તે એક વિશ્વ દૃષ્ટિકોણ છે. તે ફક્ત સાક્ષરતા વિશે નથી. તે શાળાના ગણવેશ કે યાદ રાખવાના ઘડિયા વિશે નથી. જ્યારે દુનિયા બાળકની અવગણના કરવાનું બંધ કરે છે ત્યારે બાળકની અંદર શું થાય છે તે વિશે છે. "તમે કોઈને તેમનું નામ લખવાનું શીખવી શકો છો, પરંતુ વધુ મહત્વનું એ છે કે તેઓ તેમના નામમાં વિશ્વાસ કરવાનું શીખે," તે કહે છે. અભ્યાસક્રમ આ ફિલસૂફીને અનુસરે છે.

એક રીતે, માન્યતા હંમેશા વિષયો વિશે ઓછી અને આદર વિશે વધુ રહી છે. આ આદર સ્વયંસેવકો તરફથી આવે છે - છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં 10,000 થી વધુ સ્વયંસેવકો જોડાયા છે, અને ફક્ત 2024 માં 15,000 અરજીઓ પ્રાપ્ત થઈ છે. જ્યાં સુધી તમને ખ્યાલ ન આવે કે નિશ્ચિત કાર્યબળ વિના સંસ્થા ચલાવવા માટે ખરેખર શું જરૂરી છે ત્યાં સુધી આ રોમેન્ટિક લાગે છે.

ટંડન કહે છે, "સ્વયંસેવકો દરેક પ્રકારની પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ, યુવાન વ્યાવસાયિકો, નિવૃત્ત શિક્ષકો, વિદેશથી પ્રવાસીઓ. તેઓ નોટબુક, પાઠ્યપુસ્તકો, કુશળતા, સમય મૂળભૂત રીતે તેઓ જે કંઈ કરી શકે તે લાવે છે, અને તેમને પગાર મળતો નથી. માર્ગ દ્વારા, તે સૌથી મોટો પડકાર છે. જ્યારે તમે સંપૂર્ણપણે સદ્ભાવના પર આધારિત સંસ્થા ચલાવો છો, ત્યારે તમારે અણધારી બાબતો સાથે આરામદાયક રહેવું પડે છે, પરંતુ મેં શીખ્યા છે કે લોકો આપણે વિચારીએ છીએ તેના કરતાં વધુ ઉદાર હોય છે."

જો પહેચાનને ક્યારેય સંભાવનાના માસ્કોટની જરૂર હોય, તો તે દીપક હશે. દીપક 2015 માં જોડાતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓમાંનો એક હતો. ટંડન પોતાની વાર્તા એટલી ઉષ્માથી કહે છે કે તે સ્પષ્ટ છે કે છોકરાએ તેને પણ એટલો જ બદલ્યો જેટલી તેણે સંસ્થા બદલી. દીપક બીજા ઘણા લોકોની જેમ શરૂઆત કરી, પરંતુ ટૂંક સમયમાં જ એક બાળક બની ગયો જે કેન્દ્ર સાફ કરવામાં, વસ્તુઓ ગોઠવવામાં, નાના બાળકોની સંભાળ રાખવામાં અને બધું જ યોગ્ય જગ્યાએ રાખવાનો આગ્રહ રાખવામાં મદદ કરવા માટે ત્યાં જ રહ્યો.

ટંડન યાદ કરે છે, "તેમણે આ બધું કોઈ અપેક્ષા વિના કર્યું. આ વાત આપણને આશ્ચર્યચકિત કરે છે, પરંતુ કોવિડ દરમિયાન જીવન મુશ્કેલ બની ગયું. જ્યારે તમારી પાસે સ્માર્ટફોન, ડેટા કે સ્થિર વીજળી ન હતી, ત્યારે ઓનલાઈન વર્ગો અર્થહીન હતા. દીપકનો અભ્યાસ લગભગ બંધ થઈ ગયો હતો. જોકે, કેન્દ્રો ફરી ખુલતાની સાથે જ તે પાછો ફર્યો."

તેણે મજાકમાં ટંડનને પડકાર ફેંક્યો, "જો હું મારી 12મા ધોરણની પરીક્ષામાં 75 ટકા માર્ક્સ મેળવીશ, તો તમારે મને લેપટોપ ખરીદી આપવું પડશે." ટંડન હસીને વાત કરે છે, "મેં હા પાડી. મને હારની અપેક્ષા હતી." દીપકે 83 ટકા માર્ક્સ મેળવ્યા. ટંડન કહે છે, "અમે તે જ દિવસે તેને લેપટોપ ખરીદી આપ્યું. સાચું કહું તો, મને હારનો ગર્વ હતો. દીપક તેના પરિવારનો પહેલો છોકરો છે જેણે શાળા પૂર્ણ કરી છે. જ્યારે તે કોલેજ જાય છે, ત્યારે તેના ભાઈ-બહેન તેને અનુસરશે. તેના પડોશના બાળકો તેને અનુસરશે. આ રીતે તમે એક પછી એક આખા સમુદાયને ઉંચો કરો છો."

પહેચાન હવે એક દાયકાનું બની ગયું છે. હજારો વિદ્યાર્થીઓ, હજારો સ્વયંસેવકો, અને કદાચ વધુ અગત્યનું, તે યુવા ભારતીયો સેવાની ફરીથી કલ્પના કેવી રીતે કરી શકે છે તેનો નમૂનો છે. જ્યારે અમે તેમને પૂછ્યું કે, આગળ શું છે, ત્યારે તેમનો જવાબ ખાસ કરીને વ્યવહારુ હતો, "અમે વિસ્તરણ કરી રહ્યા છીએ. એટલા માટે નહીં કે વૃદ્ધિ ઉત્તેજક છે, પરંતુ કારણ કે જરૂરિયાત ખૂબ મોટી છે, અને અમે સ્વયંસેવકોને માર્ગદર્શન આપીએ છીએ જેથી તેઓ નેતા બની શકે. છેવટે, ભવિષ્ય તેમનું છે."

તે કહે છે, "હું એવી દુનિયા ઇચ્છું છું જ્યાં બાળકનું શિક્ષણ તેમના જન્મ સ્થળ દ્વારા નક્કી ન થાય. તે એક મોટું સ્વપ્ન છે, પરંતુ આપણે પહેલાથી જ જાણીએ છીએ કે સપના કેવી રીતે વાસ્તવિકતામાં પરિણમે છે. પાંચ સ્વયંસેવકો, દસ બાળકો અને દિલ્હીમાં એક ફૂટપાથ. અહીંથી જ બધું શરૂ થાય છે."

એવી પ્રોફાઇલ્સ છે જે સિદ્ધિઓની ઉજવણી કરે છે, અને પછી એવી પ્રોફાઇલ્સ છે જે તમને યાદ અપાવે છે કે સિદ્ધિ ફક્ત એક ક્ષણ માટે હા કહેવાથી આવી શકે છે, ભલે તમને ખબર ન હોય કે તમે શું કરી રહ્યા છો. આકાશ ટંડન પાસે કોઈ રોડમેપ નહોતો. તેમની પાસે સામાજિક પરિવર્તન માટે કોઈ મહાન સિદ્ધાંત નહોતો. તેમની પાસે બેચેની, જિજ્ઞાસા અને આગળ વધવાની ઇચ્છા હતી. ક્યારેક દુનિયા બદલવા માટે આટલું જ જરૂરી હોય છે. અથવા ઓછામાં ઓછું, શરૂઆત કરવા માટે પૂરતું.

