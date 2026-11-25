'રામોજી એક્સીલન્સ એવોર્ડ'થી સન્માનિત અર્જુન અરૂણાચલમે કેવી રીતે બનાવ્યુ હીલિયમ રહિત MRI મશીન, જાણો
રામોજી એક્સીલન્સ એવોર્ડ મેળવનારા અર્જુન અરૂણાચલમે ભારતનું પ્રથમ સ્વદેશી હીલિયમ ફ્રી MRI સ્કેનર બનાવ્યું, ઈટીવી ભારતે તેમની સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી.
Published : November 25, 2026 at 8:09 AM IST
વિજયવાડા (આંધ્રપ્રદેશ): દાયકાઓથી, વૈશ્વિક મેડિકલ ઇમેજિંગ બજાર એક અભેદ કિલ્લાની જેમ રહ્યું છે, જેમાં મુઠ્ઠીભર બહુરાષ્ટ્રીય દિગ્ગજ કંપનીઓનું વર્ચસ્વ છે. આ મશીનોના ચુંબક, રેડિયો-ફ્રીક્વન્સી સિસ્ટમ્સ, ચોકસાઇ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇમેજ-રિકન્સ્ટ્રક્શન સોફ્ટવેર ડિઝાઇન કરવા માટે અબજો રૂપિયાના સંશોધન (R&D) અને દાયકાઓનો અનુભવ જરૂરી છે.
ભારત જેવા દેશમાં, જ્યાં આશરે 4,500 MRI મશીનો આટલી મોટી વસ્તીની જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે, છતાં દેશને ઓછામાં ઓછા ત્રણ ગણા વધુ મશીનોની જરૂર છે, અને જ્યાં એક જ સ્કેનનો ખર્ચ એક પરિવારને ₹5,000 થી ₹25,000 સુધી થઈ શકે છે, ત્યાં હંમેશા આ મશીનો વિદેશથી આયાત કરવાની પ્રથા રહી છે.
પરંતુ અર્જુન અરુણાચલમ આ જૂની પેટર્ન બદલવાનું નક્કી કર્યું. બેંગલુરુના 46 વર્ષીય ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર, IIT બોમ્બેના ભૂતપૂર્વ પ્રોફેસર અને વોક્સેલગ્રીડ્સ ઇનોવેશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સ્થાપક, એ સિદ્ધ કર્યું છે જે ઉદ્યોગમાં ઘણા લોકો અશક્ય માનતા હતા. તેમણે ભારતનું પ્રથમ વ્યાપારી રીતે સાબિત સ્વદેશી 1.5-ટેસ્લા MRI સ્કેનર વિકસાવ્યું છે.
તેનાથી પણ વધુ આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે તેમની ટીમે હિલીયમ-મુક્ત ચુંબક પ્રણાલી વિકસાવી છે, જે દુર્લભ અને ખર્ચાળ પ્રવાહી હિલીયમની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે. વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપોને કારણે હિલીયમની અછત એક મોટી સમસ્યા બની ગઈ હતી. આ નવી ટેકનોલોજીએ મશીનના ઉત્પાદન ખર્ચમાં આશરે 40 ટકાનો ઘટાડો કર્યો છે અને તેનું વજન અડધું કરી દીધું છે.
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં 2026 રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ મેળવ્યા પછી, અરુણાચલમે ETV ભારત સાથે ખાસ વાત કરી. આ દરમિયાન, તેમણે "પાગલ વિચાર" ને વાસ્તવિકતામાં ફેરવવા માટેના તેમના દાયકા લાંબા સંઘર્ષની વાર્તા શેર કરી. 16 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ વિજયવાડામાં આયોજિત એક ભવ્ય સમારોહમાં, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુ, નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ અને રામોજી ગ્રુપના સીએમડી ચેરુકુરી કિરણ સહિત અનેક મહાનુભાવોની હાજરીમાં, અરુણાચલમને આ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
'ઘર વાપસી' ની દંતકથા અને સન્માનનું કડવું સત્ય
કાગળ પર જોવાથી અર્જુન અરુણાચલમની સફર કોઈ સામાન્ય 'સિલિકોન વેલીથી ઘર વાપસી'ની પારંપરિક વાર્તા જેવી લાગે છે. મદ્રાસ યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક થયા પછી, તેઓ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાં માસ્ટર્સ અને પીએચડી કરવા માટે અમેરિકાની વિસ્કોન્સિન-મેડિસન યુનિવર્સિટીમાં ગયા. ત્યારબાદ તેમણે ન્યૂ યોર્કના નિસ્કાયુનામાં જીઈ ગ્લોબલ રિસર્ચમાં (GE Global Research) સંશોધન વૈજ્ઞાનિક તરીકે કામ કર્યું.
અમેરિકાની આરામદાયક કોર્પોરેટ રિસર્ચની નોકરી છોડીને ભારત પાછા ફરવા માટે તેમને કઈ બાબતે પ્રેરીત કર્યા, અરુણાચલમ કહે છે કે, "મારા પિતા ભારતીય વાયુસેનામાં હતા, તેથી હું આખા દેશમાં રહ્યો છું અને ક્યારેય વિદેશમાં સ્થાયી થવાનો કોઈ ઇરાદો નહોતો. ભારત પાછા ફરવા માટે કોઈ ખાસ પ્રેરણાની જરૂર નહોતી. હકીકતમાં, મને ક્યારેય વિદેશમાં સ્થાયી થવાની કોઈ ઇચ્છા નહોતી. હું ત્યાં ફક્ત અભ્યાસ કરવા ગયો હતો, અને જરૂરી અનુભવ મેળવતાની સાથે જ, હું ખુશીથી કંઈક નવું કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે ભારત પાછો ફર્યો."
તેમના વ્યવહારિક અભિગમ પાછળ ઊંડો વિશ્વાસ રહેલો છે. પશ્ચિમી દેશોમાં રહેવા અને કામ કરવાના અનુભવે એ ભ્રમને તોડી નાખ્યો કે, દિનિયામાં સાચું સન્માન કેવી રીતે મળે છે. તેઓ સ્પષ્ટપણે કહે છે, "મને લાગે છે કે આપણે ભારતીયો એક ખૂબ જ કડવા સત્યનો સામનો કરી રહ્યા છીએ, અને જેને આપણે અવગણી રહ્યા છીએ. આપણે આપણા પોતાના પગ પર ઊભા રહેવાની અને આપણી વસ્તુઓ આપણે જાતે બનાવવાની જરૂર છે. ત્યારે જ લોકો ખરેખર તમારું સન્માન કરશે."
તેઓ ઉમેરે છે, "આપણે લાગે છે કે લોકો આપણો આદર એવા માટે કરે છે કે, કારણ કે આપણે વિદેશ જઈએ છીએ અને યોગદાન આપીએ છીએ, પરંતુ પ્રામાણિકપણે કહું તો તેઓ એવું નથી કરતા. તેઓ માત્ર ઉપરછલ્લું સન્માન આપીને ખુશ થઈ જાય છે, પરંતુ સાચો આદર ત્યારે જ મળે છે જ્યારે તમે પોતાના દેશનું નિર્માણ કરો છો અને પોતાના સમાજમાં યોગદાન આપો છો."
'બ્રેન ડ્રેઇન' હવે ભૂતકાળની વાત
વર્ષોથી, ભારતીય ટેક ક્ષેત્રમાં થતી ચર્ચાઓમાં 'બ્રેન ડ્રેઇન', એટલે કે વિદેશમાં પ્રતિભાના સ્થળાંતર અંગેની ચિંતાઓ થતી રહી છે. ઉદ્યોગસાહસિકતાના મેદાનમાં પ્રવેશતા પહેલા IIT બોમ્બેમાં ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગના સહાયક પ્રોફેસર તરીકે ભણાવી ચુકેલા અરુણાચલમે પ્રતિભાના બંને પાસાઓને નજીકથી જોયા છે. તેમનું માનવું છે કે મગજ ડ્રેઇનની આ વાર્તા હવે સંપૂર્ણપણે જૂની થઈ ગઈ છે.
તેઓ કહે છે, "સાચું કહું તો, જો તમે મને આજે બ્રેઈન ડ્રેઈન વિશે પૂછો, તો પરિસ્થિતિ તદ્દન વિપરીત છે. IITમાં પ્રોફેસર તરીકે, હું તમને કહી શકું છું કે શ્રેષ્ઠ પ્રતિભા ખરેખર આ મોટી સંસ્થાઓના કાર્યક્ષેત્રની બહાર છે અને તે ભારત છોડીને નથી જતી."
પોતાના મુદ્દાને સાબિત કરવા માટે, તેઓ બેંગલુરુમાં પીન્યા ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટ ખાતે પોતાની એન્જિનિયરિંગ ટીમનું ઉદાહરણ આપે છે. જ્યારે તેમની ટીમમાં કેટલાક IIT અને IISc સ્નાતકોનો સામેલ છે, જેમાં મોટાભાગના એન્જિનિયરો ટાયર-2 (નાના શહેરો અથવા સામાન્ય) એન્જિનિયરિંગ કોલેજોમાંથી આવે છે. આમાંના ઘણા યુવાનોને મોટી IT સેવાઓ કંપનીઓના "બેન્ચ" (જ્યાં પ્રોજેક્ટના વિના ઓછા પગારની રાહ જોવી પડે છે) માંથી લાવવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેઓ સામાન્ય કાર્યો માટે રાહ જોઈને પોતાનો સમય બગાડતા હતા.
અરુણાચલમ કહે છે, "તેમની પ્રતિભાનો વ્યય થઈ રહ્યો હતો. આપણે એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રમાં પણ અર્થપૂર્ણ રોજગાર બનાવવાની જરૂર છે. તમે જોઈ શકો છો કે તેઓ કેટલા સક્ષમ છે અને તેઓ કેટલું યોગદાન આપી રહ્યા છે. તેઓ કહેવાતી ટોચની યુનિવર્સિટીઓમાંથી નથી જેના વિશે આપણે દરરોજ વાત કરીએ છીએ, અને આ મારા દાવાને સાબિત કરે છે કે આજે વાસ્તવિક પ્રતિભા આ મોટી સંસ્થાઓના અવકાશની બહાર અસ્તિત્વ ધરાવે છે."
રતન ટાટા સાથેની મુલાકાત જેણે બધું જ બદલી નાખ્યું
જો દેશમાં પ્રતિભા હંમેશાથી હાજર જ હતી, તો ચોક્કસપણે મૂડીની તીવ્ર અછત હતી. જ્યારે અરુણાચલમે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં શરૂઆત કરી, ત્યારે IIT બોમ્બેમાં સહાયક પ્રોફેસર માટે પ્રારંભિક સ્ટાઈપેન્ડ માત્ર 10 લાખ રૂપિયા હતું. જો તમે કોઈ ભૌતિક સાધનો ખરીદતા ન હતા, તો તે ઘટાડીને 5 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવતું હતું. તે પ્રશ્ન પુછવાના મૂડમાં કહે છે કે, "તમે 5 લાખ રૂપિયાથી શું કરી શકો?"
એક MRI પ્રોટોટાઇપ બનાવવા માટે ચોક્કસ ચુંબક, વિશિષ્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને વર્ષોનો સમય અને સંસાધનોની જરૂર પડે છે. 2016 સુધી, સમર્થન અને ભંડોળ માટે દરવાજા ખટખટાવ્યા, પરંતુ કોઈ નોંધપાત્ર પરિણામ મળ્યું નહીં. આ વાર્તામાં મોટો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે તેમણે વેંકટ (આર. વેંકટરામનન, જે તે સમયે ટાટા ટ્રસ્ટના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી હતા) સાથે વાત કરી, જેમણે અરુણાચલમનો પરિચય 'સોશિયલ આલ્ફા'સાથે કરાવ્યો. જે ટાટા ટ્રસ્ટ દ્વારા સમર્થિત એક બિન-લાભકારી ઇન્ક્યુબેટર છે, તેના થોડા સમય બાદ, અરુણાચલમે પોતાને ઉદ્યોગપતિ રતન ટાટાની સામે બેઠેલા જોયા.
અરુણાચલમ યાદ કરે છે, "જ્યારે હું તેમને પહેલી વાર મળ્યો ત્યારે તેઓ 78 વર્ષના હતા, અને તેઓ અમારા ઉપકરણ પ્રત્યે અત્યંત સકારાત્મક હતા. ઘણા લોકોએ તેમને પુનર્વિચાર કરવાની સલાહ આપી હોવા છતાં, તેમણે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. રતન ટાટા અને શ્રીધર વેમ્બુ જેવા લોકો ખરેખર ઇચ્છે છે કે, ટેકનોલોજી અને ઉત્પાદન ભારતમાં બને. તે મુલાકાત અમારી કંપની માટે એક મોટો વળાંક હતો."
તે પ્રારંભિક સમર્થનથી વોક્સેલગ્રીડ્સ એક ટીમ બનાવી શક્યા અને મૂળભૂત સોફ્ટવેર અને પ્રોટોટાઇપ વિકસાવવામાં સફળ રહ્યા. ટૂંક સમયમાં, સમગ્ર ભંડોળનો લેન્ડસ્કેપ બદલાવા લાગ્યો. 2017 માં, વોક્સેલગ્રીડ્સને ભારત-યુએસ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી એન્ડોમેન્ટ ફંડમાંથી ₹2.5 કરોડ મળ્યા. ત્યારબાદ, રાષ્ટ્રીય બાયોફાર્મા મિશન હેઠળ બાયોટેકનોલોજી ઇન્ડસ્ટ્રી રિસર્ચ આસિસ્ટન્સ કાઉન્સિલ (BIRAC) દ્વારા આશરે ₹10-12 કરોડનું ભંડોળ મળ્યું. કર્ણાટક સરકાર તરફથી પણ રાજ્ય સ્તરનો ટેકો મળ્યો.
તેઓ કહે છે, "આજે, જો તમે સંશોધન, વિકાસ અને નવીનતા ભંડોળ પર નજર નાખો, તો એક ખાનગી ક્ષેત્રની કંપનીને સરળ શરતો સાથેના ઋણના આધારે 2 કરોડ ડોલર સુધી મળી શકે છે. પંદર કે વીસ વર્ષ પહેલાં, નફો કરતી ખાનગી કંપની માટે સરકારી ભંડોળ મેળવવું અકલ્પનીય હતું. આ એક મોટું પરિવર્તન છે."
હિલિયમ-મુક્ત ટેકનોલોજીની એક અનોખી શોધ
'વોક્સેલગ્રીડ્સ'એ તે મૂડીની મદદથી જે મશીન બનાવ્યું છે, જે કોઈ પશ્ચિમી મશીનની નકલ નથી, તેના બદલે, તે MRI ભૌતિકશાસ્ત્ર અને સોફ્ટવેરની સંપૂર્ણપણે નવી રીતથી કરવામાં આવેલી એક રચના છે. પરંપરાગત સુપરકન્ડક્ટિંગ MRI સ્કેનર્સ તેમના ચુંબકને અત્યંત નીચા તાપમાને (લગભગ શૂન્યની નજીક) ઠંડુ રાખવા માટે પ્રવાહી હિલીયમ પર આધાર રાખવો પડે છે. હિલીયમ ન માત્ર અત્યંત ખર્ચાળ પરંતુ તેની જાળવણી કરવી પણ મુશ્કેલ હોય છે, પરંતુ ભૂ-રાજકીય સંઘર્ષોને કારણે વૈશ્વિક પુરવઠાની અછતને કારણે હોસ્પિટલો માટે આ સ્કેનર્સ કાર્યરત રાખવાનું મુશ્કેલ બન્યું છે.
હિલિયમ-મુક્ત ટેકનોલોજીનો એક અનોખો શોધ
આ મૂડીથી બનેલ મશીન વોક્સેલગ્રીડ્સ કોઈપણ પશ્ચિમી મશીનની નકલ નથી; તેના બદલે, તે MRI ભૌતિકશાસ્ત્ર અને સોફ્ટવેરની સંપૂર્ણપણે નવી રચના છે. પરંપરાગત સુપરકન્ડક્ટિંગ MRI સ્કેનર્સ તેમના ચુંબકને અત્યંત નીચા તાપમાને (સંપૂર્ણ શૂન્યની નજીક) ઠંડુ રાખવા માટે પ્રવાહી હિલીયમ પર આધાર રાખે છે. હિલીયમ માત્ર અત્યંત ખર્ચાળ અને હેન્ડલ કરવું મુશ્કેલ નથી, પરંતુ ભૂ-રાજકીય સંઘર્ષોને કારણે વૈશ્વિક પુરવઠાની અછતને કારણે હોસ્પિટલો માટે આ સ્કેનર્સ કાર્યરત રાખવાનું મુશ્કેલ બન્યું છે.
અરુણાચલમની ટીમે પ્રવાહી હિલીયમની આ જરૂરિયાતને સંપૂર્ણપણે દૂર કરી દીધી છે. તેઓએ 2 થી 3 ટન વજનની હળવા વજનની સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરી છે (સામાન્ય રીતે હોસ્પિટલોમાં વપરાતા ભારે 5 થી 6 ટનની તુલનામાં). આ મશીન કંપનીના પોતાના ખાસ ડિઝાઇન કરેલા સોફ્ટવેર પર ચાલે છે, જે સ્કેન સમયને પણ ઝડપી બનાવે છે.
તેની અસર હવે ધરાતલ પર સ્પષ્ટપણે દેખાય રહી છે. વૉક્સેલગ્રીડ્સનું આ સ્કેનર મહારાષ્ટ્રના ચંદ્રપુરમાં આવેલી ટાટા કેન્સર કેર ફાઉન્ડેશન હોસ્પિટલમાં દર્દીઓના પરીક્ષણ માટે પહેલેથી જ કાર્યરત કરવામાં આવી ચુક્યુ છે, અને બીજી મશીન બેંગલુરુમાં સત્ય સાઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હાયર મેડિકલ સાયન્સમાં કાર્યરત કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યાર બાદ, બિલ એન્ડ મેલિન્ડા ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન માટે બે ક્લિનિકલ ઇન્સ્ટોલેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સરકારી અને બિન-લાભકારી હોસ્પિટલો સુધી આ ટેકનોલોજીને પહોંચાડવાનો છે, જ્યાં ઐતિહાસિક રીતે આધુનિક તપાસની સુવિધા સામાન્ય લોકોની પહોંચથી બહાર રહી છે.
આ સિદ્ધિને વૈશ્વિક વૈજ્ઞાનિક સમુદાય તરફથી પણ પ્રશંસા મળી છે. તાજેતરમાં, જ્યારે વોક્સેલગ્રીડ્સના બે યુવાન ઇજનેરોએ બિટ્સ પિલાનીના હૈદરાબાદ કેમ્પસમાં પોતાના આ કાર્યને રજૂ કર્યું, ત્યારે અમેરિકાની યુનિવર્સિટ ઓફ પેન્સેલવેનિયાથી આવેલા વિઝિટિંગ પ્રોફેસર આ જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈને ઉભા થઈ ગયા.
નાના વિચારોનો અચુક ઉપચાર
જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું આ સફર સરળ રહી છે, ત્યારે અરુણાચલમ સ્ટાર્ટઅપ્સની ઝળહળાટ અને ભવ્યતા સાથે જોડાયેલી કોઈપણ કાલ્પનિક ધારણાઓ પર હસી પડે છે. તેઓ સ્વીકારે છે કે, "ઘણી વખત મેં મારી જાતને પૂછ્યું, 'મેં આ કેમ કર્યું?' તે ખરેખર ખૂબ જ મુશ્કેલ સફર રહી છે. ઉભરતા બજારોમાં મોટી અને મુશ્કેલ સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવા માંગતા કોઈપણ વ્યક્તિ માટે, તેમના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોમાંથી એક અટલ રહે છે: જો તમે નાનું વિચારો છો, તો તમે ફક્ત નાનું જ કરશો."
તેઓ કહે છે કે રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ મેળવવો એ તેમના માટે વ્યક્તિગત ટ્રોફી નથી, પરંતુ ભારતીય નવીનતાઓની આગામી પેઢી માટે એક પુરાવો છે કે મોટી ટેકનોલોજી સ્વદેશી રીતે બનાવી શકાય છે. અરુણાચલમ કહે છે, "સ્વદેશી પ્રયાસોને માન્યતા આપવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો આવી એક પણ કંપની સફળ થાય છે, તો કાલે આપણે આવી સેંકડો કંપનીઓ ઉભરતી જોઈશું. મને વિશ્વાસ છે કે આજથી 10 વર્ષ પછી, ભારતમાંથી ઘણી ઉત્તમ તબીબી ઉપકરણ કંપનીઓ ઉભરી આવશે. આ કોઈને રોઈ પ્રકારે થઈને જ રહેશે."
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