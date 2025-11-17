'પાણી ઘરે આવ્યું એટલે બધું બદલાયું': 'જળ માતા' અને રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ વિજેતા અમલા અશોક રુઇયા
ગ્રામીણ વિકાસ માટે રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ વિજેતા, અમલા અશોક રુઇયાએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે કેવી રીતે જળ સંરક્ષણ દ્વારા 1200 થી વધુ ગામડાઓમાં પરિવર્તન આવ્યું.
હૈદરાબાદ: 79 વર્ષની ઉંમરે, અમલા અશોક રુઇયામાં ન તો એક કાર્યકર્તાની તાકીદ છે કે ન તો એક ઉદ્યોગસાહસિકની ભવ્યતા. તેના બદલે, તેઓ એક એવી મહિલાનો આત્મવિશ્વાસ ધરાવે છે જેણે ગ્રામીણ ભારત વિશે એક સત્ય શોધી કાઢ્યું છે જે સ્પષ્ટપણે નજરે પડે છે. રૂઇયા, જે હવે "જળ માતા", ભારતની 'જળ માતા' તરીકે વ્યાપકપણે ઓળખાય છે, તેમને ગ્રામીણ વિકાસમાં રામોજી શ્રેષ્ઠતા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.
તેમનું કાર્ય હવે ફક્ત પાણી વિશેની વાત નથી. તે સમાજ કેવી રીતે અનુકૂલન કરે છે, માનવ નિર્ણયો પેઢીઓ દ્વારા કેવી રીતે વહે છે અને કેવી રીતે એક વિચાર (જો યોગ્ય રીતે ઘડવામાં આવે તો) સમગ્ર પ્રદેશોનું ભાવિ ફરીથી લખી શકે છે તેની સ્ટોરી છે.
જ્યારે રુઇયા 1990 ના દાયકાના અંતમાં રાજસ્થાનમાં આવેલા દુષ્કાળ વિશે વાત કરે છે, ત્યારે તે એક વિશ્લેષકની ચોકસાઈ અને માતાની વેદના સાથે તેને યાદ કરે છે. તેઓ ETV Bharatને કહે છે, "ન્યૂઝફ્લેશમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ખેડૂતો ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયા હતા. અનાજનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. પાણીના ટેન્કર મોકલવામાં આવી રહ્યા હતા. મારા સસરાના ટ્રસ્ટે પણ ફાળો આપ્યો હતો. પરંતુ કંઈક ખોટું લાગ્યું. આ કોઈ ઉકેલ નહોતો; આ ફક્ત એક સામાન્ય સહાય હતી."
મૂળભૂત માન્યતા એ હતી કે દુષ્કાળ પાણીની અછત પેદા કરે છે. તેના બદલે રુઇયાએ જે જોયું તે સંગ્રહની અછત હતી. તેઓ મુંબઈમાં રહેતા હતા જ્યારે સૂકી જમીનની છબીઓ ટીવી પર આવી. તેઓ ભાગ્યે જ ટેલિવિઝન જોતા હતા. પરંતુ તે દિવસે, કોઈ બાબતે તેમનું ધ્યાન ખેંચ્યું: સ્ત્રીઓ આકરા તાપમાં કિલોમીટર ચાલતી હતી, તેમના માથા પર વાસણો, ભાગ્યે જ અસ્તિત્વમાં હોય તેવા પાણીને શોધતી હતી.
તેઓ કહે છે, "હું વિચારતી રહી. જો ચોમાસા દરમિયાન પાણી આવે છે, તો આપણે તેને કેમ રાખી શકતા નથી? તે કેમ વહી જાય છે?" આ તેમનો પહેલો ખ્યાલ હતો: એક પ્રશ્ન જે દુર્ઘટનાને પૂર્વધારણામાં ફેરવે છે.
રુઇયા પાણી નિષ્ણાતોની એક ટીમ સાથે તેમના પતિના વતન રામગઢ શેખાવતી ગયા. તેમણે ઉકેલો સૂચવ્યા, પરંતુ તે અવ્યવહારુ હતા. પછી, લગભગ આકસ્મિક રીતે, તેમણે પરંપરાગત પાણી સંગ્રહ તકનીકોનો ઉપયોગ કરતી એક NGO ની મુલાકાત લીધી જે જમીનના કુદરતી ઢોળાવ સાથે સુસંગત હતી. તેઓ કહે છે, "તે તરત જ સમજાયું, આ નવું નથી. આપણા પૂર્વજો તેને આપણા કરતા વધુ સારી રીતે સમજતા હતા."
તેઓ ઘરે પરત ફર્યા અને એક એવો નિર્ણય લીધો જે લગભગ બે મિલિયન લોકોના જીવન બદલી નાખશે: તેમણે 2003 માં પોતાનું ફાઉન્ડેશન, આકાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ બનાવ્યું. તેમણે આની જરૂર હતી એટલા માટે નહોતું બનાવ્યું, પરંતુ તેમને દખલગીરી વિના કાર્ય કરવાની સ્વતંત્રતાની જરૂર હોવાથી ટ્રસ્ટ બનાવ્યું હતું.
ચેક ડેમ જેણે બદલી નાખી સ્ટોરી
રુઇયાના મોડેલને સમજવા માટે, ચેક ડેમને ગ્રામીણ ઇજનેરીનો એક નમ્ર પણ તેજસ્વી ભાગ માનો: જે પાણી માટે એક પ્રકારનો સ્પીડ બ્રેકર છે. વરસાદી પાણીને નીચે ઉતારવા અને રેતી અને પથ્થરમાં અદૃશ્ય થવા દેવાને બદલે, ચેક ડેમ પાણીને લાંબા સમય સુધી રોકે છે, જેથી ધરતી તેને પી શકે. તેઓ કહે છે, જો યોગ્ય રીતે બાંધેલા નાના ડેમ બધું બદલી શકે તો મોટા ડેમ શા માટે બનાવવા?"
અને પછી એવા આંકડા આવે છે જે કોઈપણ સંશોધકને અચંબામાં મૂકી દે. આ મહિના સુધીમાં, તેમનું ટ્રસ્ટ આ બાબતો માટે જવાબદાર છે:
- 1308 જળાશયોનું નિર્માણ
- 1353 ગામડાઓનું પરિવર્તન
- 19 લાખ લોકો પ્રભાવિત
- આર્થિક વળતર વાર્ષિક ₹3000 કરોડ સુધી વધી ગયું
- રોકાણમાં ગ્રામજનોનો ફાળો 30%
2006 માં, મુંડાવારા ગામમાં પહેલો પ્રોજેક્ટ સફળ થયો. તે આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક ઉત્પ્રેરક બન્યો. તેઓ યાદ કરતા જણાવે છે, "એકવાર પાણીનું સ્તર વધ્યું, કુવા ભરાઈ ગયા. એકવાર કૂવા ભરાઈ ગયા, ખેતરોમાં પાક આવ્યો. એકવાર ખેતરોમાં પાક આવ્યો, સ્ત્રીઓએ આવક મેળવી. એકવાર સ્ત્રીઓએ આવક મેળવી, શાળામાં પ્રવેશ વધ્યો. અને એકવાર છોકરીઓ શાળાએ જવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે સમગ્ર સામાજિક વંશવેલો બદલાઈ ગયો."
એક સરળ ચેક ડેમ એક સામાજિક ક્રાંતિ બની ગયો હતો. રુઈયા હળવા આશ્ચર્ય સાથે પરિવર્તનનું વર્ણન કરે છે: "પહેલાં, સ્ત્રીઓ પાણી લાવવા માટે કિલોમીટર ચાલીને જતી હતી. છોકરીઓ શાળાએ જતી નહોતી. પરિવારો તેમની દીકરીઓ માટે વર શોધવાની ચિંતા કરતા હતા કારણ કે કોઈ સૂકા ગામમાં લગ્ન કરવા માંગતું ન હતું. હવે? છોકરીઓ શાળામાં છે. સ્ત્રીઓ ઘી અને ખોઆ દ્વારા કમાય છે. પુરુષોએ શહેરોમાં સ્થળાંતર કરવાનું બંધ કરી દીધું. નાના ઉદ્યોગો પણ શરૂ થયા. પાણી ઘરે આવવાથી બધું બદલાઈ ગયું."
સમુદાય ભાગીદારી
રુઇયાના મોડેલને મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે આકર્ષક બનાવે છે તે એન્જિનિયરિંગ નહીં પણ અર્થશાસ્ત્ર છે.
આકાર ટ્રસ્ટ ક્યારેય મફતમાં પાણી આપતું નથી. ગ્રામજનોએ ખર્ચના 30% ફાળો આપવો જોઈએ. તે સમજાવે છે કે, "જવાબદારી માલિકી બનાવે છે. અને માલિકી પ્રોજેક્ટને ટકાઉ બનાવે છે." ગ્રામજનો, પોતાના પૈસા રોકાણ કરીને, સામૂહિક જવાબદારીનું સ્વરૂપ બનાવે છે. કોઈ ચેક ડેમને તોડતું નથી. કોઈ પાણીનું ગેરવહીવટ કરતું નથી. કોઈ જાળવણીની અવગણના કરતું નથી. કારણ કે સિસ્ટમ ટ્રસ્ટની માલિકી કરતાં વધુ તેમની છે.
તે એક વર્તણૂકીય ઘટના છે: લોકો જે બનાવવામાં મદદ કરે છે તેની કાળજી લે છે. ટ્રસ્ટ પાછળનું એન્જિનિયરિંગ તે છે.
સામાજિક ગુણક અસર
એકવાર આકારે પાણીમાં નિપુણતા મેળવી લીધા પછી, રુઇયાએ તેના મિશનનો વિસ્તાર કર્યો કારણ કે દરેક પાણી-સુરક્ષિત ગામ એક સંભવિત શિક્ષણનું મેદાન છે. ગ્રામમંગલ જેવી સંસ્થાઓ સાથે સહયોગ દ્વારા, આકાર હવે આમાં રોકાણ કરે છે:
- શિક્ષક તાલીમ અને શિક્ષણ
- મહિલા સશક્તિકરણ
- કૌશલ્ય નિર્માણ અને આજીવિકા વિકાસ
જ્યારે અમે તેમને પૂછીએ છીએ કે તેમને શું પ્રેરિત કરે છે, ત્યારે તેઓ નમ્રતા અને સ્પષ્ટતાનો સંગમ કરતા સ્વરમાં જવાબ આપે છે: "હું ઇચ્છું છું કે ગામડાઓ પોતાના પગ પર ઉભા રહે. પાણી એ શરૂઆત છે. શિક્ષણ એ સાતત્ય છે. ગૌરવ એ પરિણામ છે."
ભારતની આબોહવા વાર્તા વધુને વધુ અણધારીતા વિશેની વાર્તા બની રહી છે... એક જ સમયે ખૂબ વરસાદ, જરૂર પડે ત્યારે ખૂબ ઓછો. સહજ પ્રતિભાવ ઘણીવાર ટેકનોલોજીકલ વેધારે રહ્યો છે: મોટી નહેરો, મોટી પાઇપલાઇન્સ, ઊંડા બોરવેલ. રુઇયાનો અભિગમ વિરોધાભાસી છે. તે ભૂતકાળ તરફ જુએ છે, ભવિષ્ય તરફ નહીં. તે ભવ્યતા કરતાં ખર્ચ-અસરકારક ઉકેલો પસંદ કરે છે. અને તેઓ માને છે કે સમુદાયો (ઠેકેદારો નહીં) એ પોતાનું પરિવર્તન જાતે જ કરવું જોઈએ. કેટલીકવાર, આધુનિક વિશ્વ ભૂલી જાય છે કે સૌથી સરળ વિચારો જ ટકી રહે છે. તેમની ટીમ હવે દુષ્કાળગ્રસ્ત રાજ્યોમાં વધુ વિસ્તરણ કરવાની આશા રાખે છે, ફક્ત માળખાં જ નહીં પરંતુ પાણીની જાગૃતિની સંસ્કૃતિનું નિર્માણ કરે છે.
