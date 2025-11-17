રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'
પલ્લબી 19 વર્ષની હતી ત્યારથી આ ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહી છે. આ કાર્ય પડકારોથી ભરેલું છે. તેણી શું કહે છે તે વિશે વધુ વાંચો.
Published : November 17, 2025 at 6:28 PM IST
હૈદરાબાદ: 12 વર્ષની ઉંમરે, એક જિજ્ઞાસુ પલ્લબી ઘોષ પશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના એક નાના ગામમાં એક માણસને મળ્યો જે તેની ગુમ થયેલી પુત્રીને શોધી રહ્યો હતો. તે અને તેના કાકા એક સંબંધીને મળવા જઈ રહ્યા હતા. તેઓ પણ શોધમાં જોડાયા અને છોકરી વિશે પૂછપરછ કરવાનું શરૂ કર્યું. કોઈને કંઈ ખબર નહોતી. પલ્લબીને આશ્ચર્ય થયું કે જ્યાં બધા એકબીજાને ઓળખતા હોય તેવા ગામમાં બાળક કેવી રીતે ગાયબ થઈ શકે છે.
છોકરી મળી ન હતી. આસામમાં તેના ઘરે પાછા ફરતા, આ ઘટના તેના મનમાં કોતરાઈ ગઈ. માનવ તસ્કરી શબ્દ સાથે આ તેણીનો પહેલો પરિચય હતો.
પલ્લબીને ત્યારે ખ્યાલ નહોતો કે બે દાયકા પછી, તેણીએ 10,000 થી વધુ લોકોને માનવ તસ્કરીથી બચાવ્યા હશે અને 75,000 થી વધુ મહિલાઓના જીવન પર અસર કરી હશે. હવે 35 વર્ષની પલ્લબીને રવિવારે માનવ અધિકારો, મહિલા સશક્તિકરણ અને સામાજિક પરિવર્તનમાં તેમના અસાધારણ યોગદાન બદલ મહિલા સિદ્ધિ શ્રેણીમાં પ્રથમ રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી હતી.
બાળપણની એક ઘટનાને યાદ કરતાં, તેણીએ રવિવારે ETV ભારતને કહ્યું, "તેણે મારામાં એક બીજ વાવ્યું." "ત્યારબાદ, હું 19 વર્ષની હતી ત્યાં સુધી, ઘણી ઘટનાઓ બની. અંતે, મારા સ્નાતકના પ્રથમ વર્ષમાં, મને ખબર પડી કે બાળકો ગુમ થવાનું એક કારણ તસ્કરી હતી. ત્યારે જ મેં નક્કી કર્યું કે હું આ ક્ષેત્રમાં કામ કરીશ."
આસામમાં જન્મેલી, પલ્લબીએ દિલ્હીમાં પોતાનું ઉચ્ચ શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું. તેણીએ દિલ્હી, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં માનવ તસ્કરીના કેસોને ટ્રેક કરીને અને તેમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવવાથી શરૂઆત કરી, પરંતુ સમજાયું કે આ ક્ષેત્રના કાર્યકરો તેમના ગૃહ વિસ્તારોમાંથી કામ કરી શકતા નથી.
તેણીએ કહ્યું, "વેપારનો એક સ્ત્રોત, એક માર્ગ અને એક મુકામ હોય છે. એક યુવાન કાર્યકર્તા તરીકે, જ્યારે મેં દિલ્હી, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે મને સમજાયું કે પ્રદેશના અન્ય બધા કાર્યકર્તાઓ ફક્ત સ્થળો પર જ કામ કરી રહ્યા હતા. પરંતુ, જો તમે ગુનાનો અંત લાવવા માંગતા હો, તો તમારે તે સ્ત્રોત પર જવું પડશે જ્યાંથી તે ઉદ્ભવે છે. ત્યારે જ મેં નક્કી કર્યું કે મારે તે સ્ત્રોત પર જવું જોઈએ."
પલ્લબીએ પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા અને આંધ્રપ્રદેશમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું, જે તેમના મતે, ઘણા માનવ તસ્કરીના કેસોના સ્ત્રોત હતા.
તેમણે કહ્યું, "મેં જે પહેલી છોકરીને બચાવી હતી તે ગુંટુર (આંધ્રપ્રદેશ) ની હતી. તે ખૂબ જ મજબૂત કેસ હતો, અને અમને સજા થવાની ખાતરી હતી. પરંતુ કમનસીબે, કેસ 10 વર્ષ સુધી ચાલ્યો. અને થોડા સમય પછી, પીડિતા વિરોધી બની ગઈ. ગુનો 10 વર્ષ પહેલા થયો હતો. દર વર્ષે, પીડિતાને કોર્ટમાં બોલાવવામાં આવે છે અને તે જ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે, જેના કારણે વ્યક્તિ વારંવાર આઘાત અનુભવે છે. એક સમય એવો આવે છે જ્યારે તેઓ વિચારે છે કે, 'જે કંઈ થયું, તે થયું. હું તેને જવા દેવા માંગુ છું.'"
જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે આવા તીવ્ર અને ઘણીવાર હૃદયદ્રાવક કાર્યમાં તેમને ભાવનાત્મક રીતે શું મજબૂત રાખે છે, ત્યારે તેમણે કહ્યું: "સાચું કહું તો, તમારે પોલીસ સાથે કામ કરવું પડશે. મને માહિતી મળે છે અને પછી મારે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશન જવું પડે છે. મારે તેમને વસ્તુઓ સમજાવવી પડે છે અને પછી તેમને બચાવમાં સાથે લઈ જવું પડે છે, કારણ કે અમે અધિકૃત નથી, કારણ કે અમે કાયદા અમલીકરણ કરનારા નથી. તેથી, ક્યારેક તે ખૂબ જ માનસિક રીતે આઘાતજનક અને થકવી નાખનારું હોઈ શકે છે."
રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડનો તેમના માટે શું અર્થ છે તે પૂછતાં, પલ્લબીએ કહ્યું, "ETV ઘણા સમયથી મારા કામને અનુસરી રહ્યું છે.
તેઓએ ખરેખર મારા કામને ખૂબ જ પ્રામાણિકતાથી આવરી લીધું છે. ઘણા લોકોએ મારો ઇન્ટરવ્યુ લીધો છે. તેઓએ અતિશયોક્તિ કરી હશે અથવા ઘણું કહ્યું હશે, જે મને ખબર પણ નથી. પછી, જ્યારે મને આ સંદેશ (એવોર્ડ વિશે) મળ્યો, ત્યારે શરૂઆતમાં તેણે કહ્યું, 'તમારા માટે સારા સમાચાર.' મેં વિચાર્યું કે તે એક અલગ વાર્તા હોઈ શકે છે. મને યાદ છે કે હું ઉત્તરપૂર્વમાં હતી. અને બીજા દિવસે સવારે, મને દરેક જગ્યાએથી ફોન આવવા લાગ્યા."
આ પણ વાંચો:
- ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી
- રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી
- Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર