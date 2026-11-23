પિતાના આંસુથી શરૂ થયેલી સફર રામોજી એક્સીલેન્સ એવોર્ડ સુધી પહોંચી, જાણો જળ પુરૂષ પોડિલી રાજશેખર રાજૂની પ્રેરણાત્મક કહાની
પોડિલી રાજશેખર રાજૂએ પોતાના પિતાના આંસુને પાણી વગર ઝઝૂમી રહેલા દક્ષિણ ભારતમાં પાણી પરત લાવવા માટે એક માળખામાં ફેરવી નાખ્યાં
Published : November 23, 2026 at 7:59 AM IST
વિજયવાડા (આંધ્રપ્રદેશ): જ્યારે ચોમાસું સમયસર નથી પહોંચતું, ત્યારે ખેડૂતનું બધું જ દાવ પર લાગી જાય છે. દાયકાઓ પહેલા, આંધ્રપ્રદેશના પ્રકાશમ જિલ્લાના એક નાના એવા ગામ કોક્કેરા કોંડૈયા પાલેમમાં છઠ્ઠા ધોરણમાં ભણતા એક છોકરાએ તેના પિતાને સૂકાભઠ ખેતરમાં ઉભા ઉભા રડતા જોયા હતા. પિતાના તે આંસુઓએ બાળકના મનમાં એક અટલ સંકલ્પમાં પરિવર્તિત કરી દીધા હતા.
આજે, દુનિયા તેમને "દક્ષિણ ક્ષેત્રના જળ પુરૂષ" (Waterman of South Zone) તરીકે ઓળખે છે. ગ્રામીણ વિકાસ અને કૃષિ ક્ષેત્રે તેમના કાર્ય માટે તેમને સોમવાર, 16 નવેમ્બરના રોજ વિજયવાડામાં ભારત સરકારના પ્રતિષ્ઠિત રાષ્ટ્રીય જળ શક્તિ પુરસ્કાર અને રામોજી એક્સીલેન્સ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમનું નામ પોડિલી રાજશેખર રાજુ છે.
રાજુ પાસે ફક્ત એક એકર સૂકીભઠ જમીન હતી. તેમણે બીયારણ ખરીદવા અને ખેતર તૈયાર કરવા માટે લોન લીધી હતી. તેમણે કૃષ્ણા નહેરમાંથી પાણી મેળવવા અને વાદળોના ભરોસે બધું જ દાવ પર લગાવી દીધું હતું. પરંતુ ન તો નહેરનું પાણી આવ્યું કે ન તો વરસાદ. ભીષણ તાપ અને ગરમીમાં પાક સુકાઈને બળી ગયો, અને તેની સાથે, પરિવારની જીવવાની નાજુક આશાઓ પણ ધ્વંસ્ત થઈ ગઈ.
જળ સંરક્ષણના ક્ષેત્રમાં કામ કરતા રાજુએ ETV ભારત સાથે ખુબજ સાદગી અને પ્રામાણિકતા સાથે વાત કરી. એક એવા વ્યક્તિ જે આજે પણ પોતાની સંપત્તીને પાણીની ડોલ અને અનાજની બોરીઓમાં માપે છે. તેમણે કહ્યું, "તે ખૂબ જ દયનીય પરિસ્થિતિ હતી. જ્યારે તમે દેવું કરીને પૈસાનું રોકાણ કરો છો અને પાક સુકાઈ જાય છે, ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે છે કે ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે હજુ ઘણું કામ કરવાનું બાકી છે. મેં ખૂબ જ નાની ઉંમરે નક્કી કર્યું હતું કે મારે આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાનો માર્ગ શોધવો પડશે."
છેલ્લા બે દાયકામાં, તેમણે આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા અને કર્ણાટકમાં 105 વોટરશેડ પ્રોજેક્ટ્સ અમલમાં મૂકવામાં મદદ કરી છે. તેમણે લગભગ 200 ચેકડેમ અને 550 ખેત તલાવડી પણ બનાવી છે, જેનાથી આશરે 50 લાખ ક્યુબિક મીટર પાણી સંગ્રહ ક્ષમતા ઊભી થઈ છે. તેમના કાર્યથી લગભગ 2 લાખ ખેડૂત પરિવારોના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું છે.
છતાં, તેમના ભાષણમાં ટેકનોલોજી વિશેષજ્ઞ જેવો દેખાવો કે ભારે મોટપ ભર્યા શબ્દો નહીં મળે. તેના બદલે, તેઓ પ્રકૃતિના સરળ અને ચમત્કારિક નિયમો પ્રત્યે ઊંડો પ્રેમ ધરાવતા વ્યક્તિ તરીકે દેખાય છે. તેમને એ વાતનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ હતો કે, તેમની આ સફર માત્ર એટલા માટે શક્ય થઈ શકી કારણ કે, જ્યારે તેમની પાસે દેખાડવામાં માટે કંઈજ ન્હોતું, ત્યારે પણ લોકોએ તેમના પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.
વનસ્પતિશાસ્ત્ર અને સામાજિક કાર્યમાં ડિગ્રી મેળવ્યા પછી, રાજુને સમજાયું કે શુષ્ક જમીનમાંથી પાણીનો ઉપયોગ કરવા માટે માત્ર સારા ઇરાદા પૂરતા નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "આપણા મર્યાદિત જ્ઞાનથી, આપણે ફક્ત આંધળું માળખું બનાવી શકતા નથી. તમારે ટેકનિકલ પાસાઓ સમજવાની જરૂર છે, જેમ કે કેટલો વરસાદ પડે છે, કેટલું પાણી વહે છે અને પાણી સંગ્રહ માટે ક્યાં સંભાવના છે."
તેમણે અમદાવાદની આંત્રપ્રિન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા (EDII)માંથી કુદરતી સંસાધન વ્યવસ્થાપનમાં અનુસ્નાતક ડિપ્લોમા કરવાનું નક્કી કર્યું. પરંતુ એક મોટી સમસ્યા હતી: ફી ₹1.20 લાખ હતી, જે એક ખેતમજૂરના પુત્ર માટે ખુબ મોટી ફી હતી.
ત્યારબાદ જે બન્યું તે હજુ પણ તેમને ભાવુક બનાવી દે છે. મિત્રો, માર્ગદર્શકો અને શુભેચ્છકોએ તેમની થોડી થોડી બચત એકઠી કરીને ફાળો ભેગો કર્યો અને ગુજરાત મોકલ્યા. ત્યાં પહોંચ્યા પછી, ગણપતિ નામના એક પ્રોફેસર તેમની મદદ કરવા માટે આગળ આવ્યા. આ અણધાર્યા સમર્થન અને પ્રેમ વચ્ચે, રાજુએ શક્ય તેટલું શીખ્યા. તેમણે ગ્રામીણ ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશમાં પ્રવાસ કરીને વરસાદી પાણીને કેવી રીતે ગ્રહણ કરી શકાય, તેનો પ્રવાહ કેવી રીતે ધીમો કરી શકાય અને પાણી સંગ્રહ કેવી રીતે કરી શકાય.
વર્ષ 2005માં તેઓ વિજ્ઞાનના જ્ઞાન સાથે તેલુગુ રાજ્યો (આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા) પરત ફર્યા, તો તેમને નાબાર્ડના વોટરશેડ પ્રોજેક્ટ્સ અને પછી કોર્પોરેટ CSR ભંડોળમાંથી મદદ મળવા લાગી, તો તેમનીસામે એક નવો પડકાર ઉભો હતો તે લોકોની શંકા હતી. ગામલોકોને શંકા હતી કે રાજુ અને તેમની ટીમ તેમના નામે સરકારી નાણાં હડપવા આવ્યા છે. કેટલાક ગામોમાં, સ્થાનિક સમિતિના નેતૃત્વ અંગેના વિવાદો એટલા વધી ગયા કે રાજુને આખી રાત એક રૂમમાં બંધ કરી દેવામાં આવ્યા. પરંતુ તેમણે લોકોના આ ગુસ્સાનો સામનો નિરાશાથી નહીં, પરંતુ ધીરજ અને પ્રકૃતિ પાસેથી શીખેલા એક સિદ્ધાંતથી કર્યો.
આગળ તરફ ઝૂકતા અને હવામાં ભૂમિસ્વરૂપનો નકશો બનાવતા રાજુ કહે છે, "લોકોને લાગે છે કે પાણી બચાવવાનો અર્થ એટલે તરત જ એક મોટો સિમેન્ટનો ચેક ડેમ બનાવવો છે, પરંતુ આપણે એવું નથી કરતા. તમારે ટોચથી ખીણ સુધી, ઉપરથી નીચે સુધી જમીનને ટ્રીટ કરવી પડશે. ટોચ પર, આપણે નાના ખાડા અને નાના પાણી શોષક માળખાં બનાવીએ છીએ. જ્યારે વરસાદ પડે છે, ત્યારે પાણીનો એક પાતળો પ્રવાહ વહે છે. આવા ચાર પાતળા પ્રવાહો ભેગા થઈને એક નાની ગટર બનાવે છે, અને પાંચ નાના પ્રવાહો ભેગા થઈને એક મોટી ગટર બનાવે છે. આપણે પાણીના કુદરતી પ્રવાહ સાથે ચાલવું પડે છે, અને તેના દરેક પગલાને રોકવા પડે છે. ચેક ડેમ તો ખૂબ જ અંતમાં બનાવવામાં આવે છે."
આ એન્જિનિયરિંગની ખૂબ જ સૂક્ષ્મ પદ્ધતિ છે. પ્રકૃતિ પર બળજબરી કરવા કરતા તમે પાણીને થોડું થોભવા, સ્થિર થવા અને પૃથ્વીમાં સમાઈ જવા માટે આગ્રહ કરો છો. બે-ત્રણ ઋતુઓમાં, વર્ષોથી સંપૂર્ણપણે સુકાઈ ગયેલા બોરવેલ અચાનક ફરીથી પાણીથી ભરાવા લાગ્યા. ભૂગર્ભ જળનું સ્તર દિવસેને દિવસે વધવા લાગ્યું. જે ગામલોકોએ રાજુને એક સમયે એક રૂમમાં બંધ રાખ્યા હતા, તેમણે તેને પાલખીમાં બેસાડીને ગામની શેરીઓમાં ફેરવ્યા.
રાજુ માટે, પાણી ક્યારેય ફક્ત પાણી જ નહોતું. તે એક અદ્રશ્ય દોરો છે જે વ્યક્તિના આત્મસન્માન સાંકળીને રાખે છે. તેઓ સમજાવે છે કે, "જ્યારે પાણી ન હોય, ત્યારે એક એકર જમીનમાંથી કદાચ 10 બોરી અનાજ જ ઉત્પન્ન થાય છે, જે દેવૂ ચૂકવવા માટે ભાગ્યે જ પૂરતું હોય છે. પરંતુ પૂરતું પાણી હોય તો તે જ એક એકર જમીન 40 બોરી અનાજ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. નફાની તે વધારાની બોરીઓ બધું બદલી નાખે છે. અચાનક,એક ખેડૂતને દૈનિક મજૂરી કરવા માટે ગામમાંથી શહેરમાં સ્થળાંતર કરવાની જરૂર પડતી નથી. તે પોતાના બાળકોને સારી શાળાઓમાં મોકલી શકે છે, સારા કપડાં ખરીદી શકે છે અને ગર્વથી જીવી શકે છે."
તેમનું વિઝન માનવીઓની તકલીફોથી ક્યાંય આગળ વધે છે. તેઓ ETV ભારતને કહે છે કે, તમે દુષ્કાળગ્રસ્ત કોઈપણ એક જિલ્લામાં ઉનાળો વિતાવીને જુઓ, તો તમને આકાશમાંથી તરસના કારણે પડતા પક્ષીઓ અને જંગલી પ્રાણીઓને મરતા જોશો, કારણ કે તેમને પાણીની શોધ માટે માઇલો મુસાફરી કરતા નથી આવડતું. પરંતુ જ્યારે તળાવો ભરાઈ જાય છે, ત્યારે પક્ષીઓ પાછા ફરે છે, માટી ફરી ફળદ્રુપ બને છે, કુદરતનું ચક્ર ફરી શ્વાસ લેવા માંડે છે, અને ખેતી એક શાંત અને પરસ્પર સુમેળ સાથે ખીલવા છે.
આજે, તેમનું સ્વપ્ન પ્રકાશમ જિલ્લા અને દક્ષિણ ભારતની સીમાઓ પાર કરી ગયું છે. તેઓ સમગ્ર દેશમાં પાણી દ્વારા ટકાઉ ગ્રામ વિકાસના તેમના મોડેલનું અનુકરણ કરવા માટે વિશ્વભરના યુવાનો, શિક્ષકો, યુનિવર્સિટીઓ અને વિશ્વભરમાં વસેલા પ્રવાસી ભારતીયોનું એક નેટવર્ક તૈયાર કરવામાં લાગેલા છે. આ એક છોકરા માટે એક મોટું અને સાહસિક સ્વપ્ન છે જે એક સમયે પોતાના પરિવારના પશુઓને જીવંત રાખવા માટે બે કિલોમીટર સુધી પાણીના ઘડા લઈને જતો હતો. છતાં, પોડિલી રાજશેખર રાજુ વરસાદના એક એક ટીપાને વહેતા પહેલા બચાવવાના જાદુ વિશે વાત કરતા સાંભળીને, આપને સ્પષ્ટપણે અનુભવાશે કે આ તો હજી તેમની સફરની શરૂઆત છે.