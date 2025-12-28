ETV Bharat / bharat

રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં ન્યૂયરની ભવ્ય પાર્ટીની તૈયારી, પરિવાર અને મિત્રો સાથે ઉજવણી કરો

નવા વર્ષની ઉજવણી 31 ડિસેમ્બરના રોજ સાંજે 7 વાગ્યે રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે શરૂ થશે. 'ન્યૂ યર પાર્ટી'માં શાનદાર સંગીતમય પ્રદર્શન રજૂ કરવામાં આવશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 28, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ : નવા વર્ષનું સ્વાગત અને ઉજવણી કરવા માટે, હૈદરાબાદમાં વિશ્વ વિખ્યાત રામોજી ફિલ્મ સિટી "ન્યૂયર પાર્ટી" માટે તૈયાર છે. જેને "રામોજી કાર્નિવાઇબ 2026" કહેવામાં આવે છે, તમે પરિવાર, સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે આ ઉજવણીમાં હાજરી આપી શકો છો.

હૈદરાબાદના ફિલ્મ સિટીમાં નવા વર્ષની ઉજવણી હંમેશા યાદગાર અને ભવ્ય હોય છે. જાદુઈ નવા વર્ષની ઉજવણી એક રોમાંચક અને અનોખી ઉજવણી છે જે હજારો લોકોને આકર્ષે છે. આ વર્ષે, તે વિશેષ બનવાની તૈયારીમાં છે.

સૌથી મોટું ઓપન-એર ડાન્સ ફ્લોર

નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ રામોજી કાર્નિવાઇબ 2026માં ફિલ્મ જગતના શાનદાર પ્રદર્શન લાવશે. એટલા માટે રામોજી ફિલ્મ સિટી એક યાદગાર નવા વર્ષની ઉજવણી ઓફર કરે છે, જેમાં સંગીતમય પ્રદર્શનો બાળકો અને પુખ્ત વયના લોકો બંનેનું મનોરંજન કરશે. 31 ડિસેમ્બરની રાત્રે, તમે ખાસ મનોરંજન કાર્યક્રમો, અમર્યાદિત ખોરાક અને પીણાં સાથે સ્વાદિષ્ટ ગાલા ડિનરનો આનંદ માણી શકો છો અને સૌથી મોટા ઓપન-એર ડાન્સ ફ્લોર પર નૃત્ય કરી શકો છો.

31 ડિસેમ્બર, બુધવાર રાત્રે છ અલગ અલગ મનોરંજન કાર્યક્રમો રજૂ કરવામાં આવશે, જેમાં રોમાંચક સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડી, ગાયકો દ્વારા લાઇવ પર્ફોર્મન્સ, મેજિક શો, વાઇલ્ડ વેસ્ટ સ્ટન્ટ્સ અને કલાકારોના પર્ફોર્મન્સનો સમાવેશ થાય છે. "ન્યૂ યર પાર્ટી" ના ઉપસ્થિતો વિવિધ પોશાકો અને ઉત્સાહી ડીજે સંગીતમાં સજ્જ કલાકારોના પર્ફોર્મન્સ વચ્ચે ઉજવણીનો આનંદ માણી શકશે.

'રામોજી કાર્નિવાઇવ 2026' માટે કાઉન્ટડાઉન

રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે નવા વર્ષની ઉજવણીને યાદગાર બનાવવા માટે અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મુલાકાતીઓની અપેક્ષાઓ પૂરી કરવા અને તેઓ પૂરા ઉત્સાહથી ઉજવણી કરે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ભવ્ય તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. પ્રખ્યાત ડીજેના જોશીલા સંગીત વચ્ચે નવા વર્ષની ગણતરી શરૂ થશે, જે મુલાકાતીઓને આ રોમાંચક ક્ષણોનો આનંદ માણવાની તક આપશે. મધ્યરાત્રિ 12 વાગ્યે નવું વર્ષ શરૂ થતાં જ એક અદભુત ફટાકડાનો પ્રદર્શન દરેકને મોહિત કરશે.

નવા વર્ષની ઉજવણી માટે મુલાકાતીઓ માટે ડ્રાઇવર સેવા અને બાળ સંભાળ જેવી વિશેષ સેવાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે. જે લોકો તેમના પરિવાર સાથે મુસાફરી કરી રહ્યા છે તેઓ આ સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને કોઈપણ મુશ્કેલી વિના ઉજવણીનો આનંદ માણી શકે છે.

સાંજે 7 વાગ્યાથી ઉજવણી

જો તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે નવા વર્ષની ઉજવણી કરવા માંગતા હો, તો રામોજી ફિલ્મ સિટી એક સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે. બુધવાર સાંજે ૭ વાગ્યાથી નવા વર્ષની પાર્ટીમાં ભાગ લેનારાઓ માટે ઘણા ખાસ પેકેજો ઉપલબ્ધ છે. વધુ માહિતી માટે, www.ramojifilmcity.com પર લોગ ઇન કરો અથવા 7659876598 પર કૉલ કરો.

