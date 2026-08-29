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મુંબઈમાં 'રામોજી એનિમેશન એવોર્ડ્સ'નો ધમાકેદાર પ્રારંભ: ઉન્નીકૃષ્ણન બન્યા 'યંગ એનિમેટર ઓફ ધ યર'

'રામોજી એનિમેશન એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2026' મુંબઈમાં ભવ્ય રીતે શરૂ થયો. ઈનાડુ ટેલિવિઝન પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર સુજય ચેરુકુરીએ વિજેતાઓને એવોર્ડ્સ એનાયત કર્યા

'રામોજી એનિમેશન એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2026' મુંબઈમાં ભવ્ય રીતે શરૂ થયો. ઈનાડુ ટેલિવિઝન પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર સુજય ચેરુકુરીએ વિજેતાઓને એવોર્ડ્સ એનાયત કર્યા
'રામોજી એનિમેશન એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2026' મુંબઈમાં ભવ્ય રીતે શરૂ થયો. ઈનાડુ ટેલિવિઝન પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર સુજય ચેરુકુરીએ વિજેતાઓને એવોર્ડ્સ એનાયત કર્યા (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2026 at 7:56 PM IST

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મુંબઈ: 'રામોજી એનિમેશન એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ' (RAEA) ની સત્તાવાર શરૂઆત થઈ ગઈ છે. યુવા એનિમેટર ઉન્નીકૃષ્ણન વી. ને 'યંગ એનિમેટર ઑફ ધ યર 2026' એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 'એન્ટેંગલ્ડ સ્ટુડિયો' ને 'બેસ્ટ ઇન્ડી સ્ટુડિયો ઑફ ધ યર 2026' એવોર્ડથી નવાઝવામાં આવ્યો. ઈનાડુ ટેલિવિઝન પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર પૂર્ણા સુજય ચેરુકુરીએ વિજેતાઓને એવોર્ડ્સ એનાયત કર્યા.

એવોર્ડ સમારોહ શુક્રવારે મુંબઈના નેસ્કો એક્ઝિબિશન સેન્ટર ખાતે યોજાયો હતો. દેશના શાનદાર ક્રિએટર્સ, સ્ટુડિયો, સ્ટુડન્ટ્સ અને ઈન્ડસ્ટ્રીના દિગ્ગજો એનિમેશન સેક્ટરમાં ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય અને ઈનોવેશનની ઉજવણી કરવા માટે ભેગા થયા હતા. એવોર્ડ કમિટી દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે એનિમેશન ઈન્ડસ્ટ્રીમાં અસાધારણ ક્રિએટિવિટી, નવા વિચારો અને કલાત્મક સિદ્ધિઓને સન્માનિત કરવા માટે RAEA શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "મીડિયાના દિગ્ગજ દિવંગત રામોજી રાવના દૂરંદેશી વારસાથી પ્રેરિત થઈને આ પુરસ્કારોનો હેતુ નવી અને ઉભરતી પ્રતિભાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. તેઓ ભારતીય એનિમેશનના ભવિષ્યને આકાર આપતા સ્વતંત્ર સર્જકોના યોગદાનને પણ પ્રોત્સાહિક કરે છે." આયોજકોએ આ પહેલને "ભારતના ઝડપથી વિકસતા એનિમેશન ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠતાને સ્વીકારવા તરફ એક મુખ્ય અને મહત્વપૂર્ણ પગલું" ગણાવ્યું.

મુંબઈના નેસ્કો એક્ઝિબિશન સેન્ટર ખાતે 8મા 'એનિમેશન એન્ડ મોર' સમિટ અને 'ANN એવોર્ડ્સ 2026' ના ભાગરૂપે યોજાયેલા રામોજી એનિમેશન એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સના યજમાન, એનિમેશનએક્સપ્રેસે આ એવોર્ડ્સને "અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત" ગણાવ્યા. 'ETV બાલ ભારત' સમગ્ર ઇવેન્ટ સાથે ઈન્ડસ્ટ્રી પાર્ટનર સ્પોન્સર તરીકે સંકળાયેલું હતું.

પોતાના નિવેદનમાં એનિમેશનએક્સપ્રેસે જણાવ્યું હતું કે, "વિતેલા વર્ષોમાં ANN એવોર્ડ્સે એનિમેશન, VFX, ગેમિંગ, કોમિક્સ અને XR ઉદ્યોગોમાં ઉત્કૃષ્ટ કાર્યની ઉજવણી કરી છે. તેમણે એ તેજસ્વી પ્રતિભા અને નવીન પ્રયોગોનું સન્માન કર્યું છે જે સર્જનાત્મક વિશ્વને સતત આકાર આપી રહ્યા છે."

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે 'રામોજી એનિમેશન એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ' ના લૉન્ચ સાથે આ કાર્યક્રમે વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું છે. આ પુરસ્કારો સ્વર્ગસ્થ રામોજી રાવના અસાધારણ વારસાથી પ્રેરિત છે, જેમના દૂરંદેશી દૃષ્ટિકોણથી વાર્તા કહેવાનો અંદાજ બદલાયો અને વિશ્વના સૌથી આદરણીય મીડિયા અને મનોરંજન સામ્રાજ્યોમાંથી એકનું નિર્માણ કર્યું.

નિવેદનમાં વધુમાં ઉમેરવામાં આવ્યું કે, 'ભારતના સૌથી પ્રભાવશાળી એનિમેશન નેતાઓમાંના એકના દૂરંદેશી દ્રષ્ટિકોણનું સન્માન કરનારા 'અર્નબ ચૌધરી એવોર્ડ્ઝ'ની સાથે-સાથે 'રામોજી એનિમેશન એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ'નું જોડાવું અમારી તે પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત કરે છે જે અંતર્ગત અમે આ ઈન્ડસ્ટ્રીના દિગ્ગજો અને આગામી પેઢીની રચનાત્મક પ્રતિભાઓ બંનેનું સન્માન કરે છે.

ઇનામના ભાગ રૂપે, દરેક વિજેતાને ₹1 લાખનું રોકડ પુરસ્કાર, એક વિશિષ્ટ 'રામોજી એનિમેશન એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ' ટ્રોફી અને ખાસ ડિઝાઇન કરાયેલ 'ETV બાલ ભારત' સ્કાર્ફ અને બેજ આપવામાં આવ્યા. વધુમાં, વિજેતા અને તેની સાથેના મહેમાન માટે 'રામોજી ફિલ્મ સિટી' માટે મફત પ્રવાસ ટિકિટ આપવામાં આવી હતી.

ભારતમાં એનિમેશન, વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ, ગેમિંગ, કોમિક્સ અને એક્સટેન્ડેડ રિયાલિટી (AVGC-XR) ક્ષેત્ર ઝડપથી વિકસી રહ્યું છે, તેથી 'રામોજી એનિમેશન એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ' જેવી પહેલો નવી પ્રતિભાને પ્રોત્સાહન આપવામાં અને સ્વતંત્ર સર્જકોને ટેકો આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે તેવી અપેક્ષા છે. વધુમાં, આ પગલું એનિમેશન અને ડિજિટલ વાર્તા કહેવા માટે ઉભરતા વૈશ્વિક કેન્દ્ર તરીકે ભારતની સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે.

'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ'ની શરૂઆત રામોજી ગ્રુપ દ્વારા જુદી-જુદી સાત કેટેગરી (પત્રકારત્વ, ગ્રામીણ વિકાસ, માનવતા સેવા, કલા અને સંસ્કૃતિ, યુથ આઈકૉન, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અને વુમન્સ અચીવર)માં 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્ઝ'ની ઘોષણા કર્યાના એક વર્ષ બાદ થઈ છે.

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TAGGED:

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