કર્ણાટક: મંત્રી પદેથી રામલિંગા રેડ્ડીનું રાજીનામું, CM ડીકે શિવકુમારની મુશ્કેલી વધી
કર્ણાટક મંત્રીમંડળમાં વિભાગોની ફાળવણી બાદ કોંગ્રેસ સરકારની અંદર અસંતોષ ઉભો થયો છે
Published : June 5, 2026 at 10:21 AM IST
બેંગલુરૂ: કર્ણાટક મંત્રીમંડળમાં વિભાગોની ફાળવણી બાદ કોંગ્રેસ સરકારની અંદર અસંતોષ ઉભો થયો છે. સીનિયર નેતા રામલિંગા રેડ્ડીએ મંત્રી પદેથી રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી છે, તેમણે કહ્યું કે જે વિભાગનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો તે મળ્યું નથી જેને કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જોકે, રામલિંગા રેડ્ડીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમનું આ પગલું પાર્ટી વિરોધી નથી અને તે કોંગ્રેસમાં જ રહેશે અને વિધાનસભામાં ધારાસભ્ય તરીકે પોતાની જવાબદારી નીભાવતા રહેશે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ગુરૂવાર રાત્રે કર્ણાટકમાં 13 મંત્રીઓને પોર્ટફોલિયો ફાળવવામાં આવ્યા હતા. મંત્રી રામલિંગા રેડ્ડીને જળ સંસાધન પોર્ટફોલિયો ફાળવવામાં આવ્યો હતો. જોકે, મંત્રી રામલિંગા રેડ્ડીએ બેંગલુરૂ શહેરી વિકાસ પોર્ટફોલિયો પર આગ્રહ રાખ્યો હતો અને કહ્યું કે કોઇપણ કારણોસર જળ સંસાધન વિભાગ નહીં સ્વીકારે. મંત્રી રામલિંગા રેડ્ડીએ કહ્યું કે તેમણે મંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે અને મુખ્યમંત્રીને પત્ર મોકલવામાં આવ્યો છે.
મુખ્યમંત્રી ડી.કે. શિવકુમારના નેતૃત્વ હેઠળના નવા મંત્રીમંડળમાં વિભાગોની વહેંચણી અંગે વિવાદ શરૂ થયો છે. મંત્રીઓ ચોક્કસ વિભાગોની માંગ કરી રહ્યા છે, જેનાથી કટોકટી સર્જાઈ રહી છે. મંત્રી રામલિંગા રેડ્ડી બેંગલુરુ શહેરી વિકાસ વિભાગની માંગ કરી રહ્યા છે. તેઓ નારાજ છે કે તેમને પહેલાના બદલે જળ સંસાધન વિભાગ આપવામાં આવ્યો. તેમણે જાહેરાત કરી છે કે તેમણે મંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે કારણ કે તેઓ તે ઇચ્છતા નથી.
મંત્રી રામલિંગા રેડ્ડીએ જણાવ્યું કે, "તેઓ જળ સંસાધન વિભાગ સ્વીકારીને પોતાના અંતરાત્મા વિરુદ્ધ કાર્ય કરી શકતા નથી. તેથી જ તેમણે રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. રામલિંગા રેડ્ડીએ કહ્યું કે તેઓ ધારાસભ્ય અને પાર્ટી કાર્યકર તરીકે સેવા આપતા રહેશે.
અગાઉ, તેમણે આગ્રહ કર્યો હતો કે તેઓ બેંગલુરુ શહેરી વિકાસ વિભાગ ઇચ્છે છે. જો તેમને જળ સંસાધન વિભાગ આપવામાં આવે, તો તેનું સંચાલન કરવું અને મુસાફરી કરવી મુશ્કેલ બનશે. તેથી, તેઓ બેંગલુરુ શહેરી વિકાસ વિભાગ ઇચ્છે છે. ડી.કે. શિવકુમારે 2023માં તેમને આ વિભાગ આપવાનું વચન આપ્યું હતું. તે મુજબ, તેમને આ વિભાગ આપવો જોઈએ. નહિંતર, તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ મંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપી દેશે. તે મુજબ, તેમણે આજે રાજીનામું આપ્યું.
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