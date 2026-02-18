રમઝાનનો ચાંદ દેખાયો, ગુરુવારે પહેલો રોઝા
આ વર્ષે રમઝાન મહિનો ગુરુવારથી શરૂ થાય છે. ચાંદ દેખાવાની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે.
By PTI
Published : February 18, 2026 at 9:01 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશભરમાં રમઝાન મહિનો ગુરુવારથી શરૂ થશે. વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે દિલ્હી-એનસીઆરમાં ચાંદ જોવા મળ્યો ન હતો, પરંતુ દેશના ઘણા ભાગોમાં ચાંદ જોવા મળ્યાની પુષ્ટિ થઈ છે. ધાર્મિક નેતાઓએ બુધવારે આ જાહેરાત કરી હતી.
ચાંદની ચોકમાં ફતેહપુરી મસ્જિદના શાહી ઇમામ મૌલાના મુફ્તી મુકર્રમ અહેમદે જણાવ્યું હતું કે વાદળછાયું આકાશ અને વરસાદને કારણે સવારથી દિલ્હી-એનસીઆર અને હરિયાણાના ઘણા ભાગોમાં ચાંદ દેખાતો નથી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે બિહારના પટના અને ઔરંગાબાદ અને ઝારખંડના ઘણા ભાગોમાં સામાન્ય રીતે ચાંદ જોવાની પુષ્ટિ થઈ છે.
તેમણે કહ્યું કે તેથી, એવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે પહેલો ઉપવાસ 19 ફેબ્રુઆરી, ગુરુવારના રોજ રાખવામાં આવશે. ઇસ્લામમાં, એક મહિનો 29 કે 30 દિવસનો હોય છે. મહિનામાં દિવસોની સંખ્યા ચાંદ જોવા પર આધાર રાખે છે.
અહેમદે જણાવ્યું હતું કે બુધવાર ઇસ્લામિક કેલેન્ડરનો આઠમો મહિનો શાબાનની 30મી તારીખ છે. જામા મસ્જિદના શાહી નાયબ ઇમામ સૈયદ શાબાન બુખારીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આજે રમઝાન-ઉલ-મુબારકનો ચાંદ દેખાયો છે, અને તેથી, જાહેરાત કરવામાં આવે છે કે પહેલો ઉપવાસ 19 ફેબ્રુઆરીએ રહેશે.
મુસ્લિમ સંગઠન ઇમરત-એ-શરિયા હિંદે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે વાદળછાયાને કારણે દિલ્હીમાં ચાંદ દેખાતો નહોતો, પરંતુ દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી ચાંદ જોવાના અધિકૃત અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા છે.
નિવેદન અનુસાર, આ અવલોકનોના આધારે, એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે ગુરુવાર રમઝાન મહિનાનો પહેલો દિવસ છે, એટલે કે પહેલો રોઝો. પવિત્ર મહિનો ચંદ્ર દેખાયા પછીના દિવસે શરૂ થાય છે, અને આગામી 30 દિવસ સુધી, મુસ્લિમો સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી ખાવા-પીવાનો ત્યાગ કરે છે.
આ ઉપરાંત, સાંજે મસ્જિદોમાં "તરાહવી" નામની ખાસ નમાઝ અદા કરવામાં આવે છે. આ નમાઝ દરમિયાન આખું કુરાન વાંચવામાં આવે છે.
રમઝાનના સમયપત્રક મુજબ, દિલ્હીમાં ગુરુવારે પહેલા ઉપવાસની સેહરી (સૂર્યોદય પહેલાં ખાવા-પીવાનો) સમય સવારે 5.26 વાગ્યે સમાપ્ત થશે અને ઇફ્તાર (ઉપવાસ તોડવાનો) સમય સાંજે 6.16 વાગ્યે રહેશે.
આ પણ વાંચો: