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રામ મંદિર દાન ચોરી: ચંપત રાય વિરુદ્ઘ કાર્યવાહીની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટ વિચાર કરશે

રામ મંદિર દાન ચોરી મામલે સુપ્રિમ કોર્ટ ચંપત રાય વિરુદ્ઘ કાર્યવાહીની અરજી પર સુનાવણી કરશે. આ સુનાવણી 2 નવેમ્બરે થશે.

ચંપત રાય અને અયોધ્યા રામ મંદિર
ચંપત રાય અને અયોધ્યા રામ મંદિર (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2026 at 3:34 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 4:07 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે રામ મંદિરમાં દાન ચોરી મામલે શ્રી રામ જન્મભૂમી તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના પૂર્વ મહાસચિવ ચંપત રાય વિરુદ્ઘ કાર્યવાહીની માંગણી કરતી અપીલ પર વિચાર કરવા માટે સહમતિ દર્શાવી છે.

આ અપીલ અખિલ ભારત હિન્દુ મહાસભા નામના સંગઠને દાખલ કરી હતી. આ અરજી બુધવારે સીજેઆઇ સૂર્યકાંતની આગેવાનીવાળી બેચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવી હતી. બેચે સંગઠન તરફથી વકીલ વરિંદર કુમાર શર્માને કહ્યું કે આ અપીલને રામ મંદિર દાન ચોરી સાથે જોડાયેલી પેન્ડિંગ અપીલોની સાથે ટેગ કરવામાં આવશે. બેચે કહ્યું કે આ અપીલ પર 2 નવેમ્બરે એકસાથે સુનાવણી થશે.

અપીલમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે ચંપત રાય પૈસાની હેરાફેરી અને મંદિર આસપાસની જમીન ગેરકાયદે રીતે ખરીદીમાં સામેલ હતા. અપીલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે અરજીકર્તાએ ફરિયાદ કરી છે કે ટ્રસ્ટના સભ્યના રુપમાં ચંપત રાયની બીજા લોકો સાથે સાંઠગાંઠ હતી. કારણ કરે 40 દિવસમાં 70 વખત ચોરી કરવામાં આવી અને આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં રેકોર્ડ થઇ હતી.

અપીલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 2 કરોડ રુપિયાની પ્રોપ્રર્ટી 18.50 કરોડ રુપિયામાં ખરીદમાં આવી અને સ્ટેમ્પ પેપરનો દુરુપયોગ 16.80 કરોડ રુપિયામાં થયો. સાથે જ કહેવામાં આવ્યું કે ચંપત રાયે આલોક બંસલ, મનીષ બંસલ અને શિવાની બંસલ પાસેથી 55,00,31,800 રુપિયામાં વધુ એક જમીન ખરીદી છે.

અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ જમીનની અસલી કિંમત 9 કરોડ રુપિયા હતી અને બાકી રકમનો ખોટો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. અપીલમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે મુખ્ય રામ જન્મભૂમિ મંદિર નજીક આવેલી જમીન પર ચંપત રાય અને તેના સાગરીતોએ ગેર કાયદે રીતે કબજો કર્યો અને મંદિરની 350થી 400 વીઘા જમીન પચાવી પાડી છે. અપીલમાં આક્ષેપ છે કે મંદિરની જમીન પર ચંપત રાય અને તેના ગુંડા લોકોએ કબજો કર્યો છે.

મહેમાનો અને દર્શનાર્થીઓ દ્વારા ભેટ આપવામાં આવેલી બધી વસ્તુઓ જેવા કે સોના, હીરા અને બીજી કિમતી વસ્તુઓઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો અને છેલ્લા 5 વર્ષથી આમ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. અપીલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે હાલની કમિટીએ ન તો પૈસા જમા કર્યા અને ન તો કિંમતી સામાન રેકોર્ડ પર નોંધવામાં આવ્યો.

ચંપત રાયને યુપી- સ્ટેટ એસઆઇટીએ ક્લીન ચીટ આપી હતી, જેમાં દાન ચોરીની તપાસ કરવામાં આવી હતી. ચાર્જશીટમાં તેમનું નામ સરકારી વકીલના મુખ્ય સાક્ષીના રુપમાં દાખલ છે. ચાર્જશીટમાં ગુનાઇત વિશ્વાસઘાત અને ભ્રષ્ટાચારના ગુનાઓ માટે માત્ર આઠ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી જેમાં કાઉન્ટિંગ એજન્ટ અને કર્મચારીઓને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે.

ચંપત રાયે તપાસકર્તાઓને જણાવ્યું હતું કે તેમને આ ગડબડ વિશે સૌથી પહેલા યાત્રા દરમિયાન એક ફોન કોલ અને વીડિયો મેસેજથી માલૂમ પડ્યું હતું. ત્યાર બાદ તેમણે સીસીટીવી ફૂટેજ જોયા અને પોલીસમાં સત્તાવાર ફરિયાદ દાખલ કરવાની ભલામણ કરી. અપીલમાં સુપ્રિમ કોર્ટ સમક્ષ યુપી સરકારના અધિકારીઓને આદેશ આપવાની માંગણી કરવામાં આવી કે તેઓ 'ટ્રસ્ટ કે તેમના લોકો'ના કબજાવાળી બધી સ્થિર અને અસ્થિર સંપત્તિઓને જપ્ત કરવામાં આવે.

અપીલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આરોપીએ દાનના પૈસા ચોર્યા છે પરંતુ હજુ સુધી કોઇ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. આ સિવાય સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ બનાવવામાં આવેલા ટ્રસ્ટે પણ ઇમાનદારીથી કામ નથી કર્યું અને ટ્રસ્ટમાં એવા ઘણા બધા લોકોને છે તેમને હટાવવાની જરુર છે.

અપીલમાં આ માંગણી કરાઇ: આ કેસની સુનાવણી માટે કોર્ટની દેખરેખમાં કોઇ બીજી વ્યક્તિ કે રાજ્ય-કેન્દ્રિય ઓથોરિટીની નિમણૂક કરવામાં આવે અને ટ્રસ્ટ કે તેના માણસોના કબજાવાળી બધી ચલ-અચલ સંપત્તિને જપ્ત કરવામાં આવે.

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Last Updated : October 1, 2026 at 4:07 PM IST

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RAM TEMPLE DONATION ROW
CHAMPAT RAI
SUPREME COURT
રામ મંદિર દાન ચોરી
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