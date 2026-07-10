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રામ મંદિર દાન ચોરી વિવાદ: CBI તપાસ અરજીઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટ 13 જુલાઇએ કરશે સુનાવણી

સુપ્રીમ કોર્ટની ત્રણ જજની બેંચ 13 જુલાઇએ કોર્ટ ખુલતા અયોધ્યા રામ મંદિર દાન ચોરી, હેરાફેરી અને ગેરરીતિ સાથે જોડાયેલી ત્રણ અરજીઓ પર સુનાવણી કરશે.

સુપ્રીમ કોર્ટ અને અયોધ્યા રામ મંદિર
સુપ્રીમ કોર્ટ અને અયોધ્યા રામ મંદિર (ANI and ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 2:13 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારતના ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતની આગેવાની ધરાવતી સુપ્રીમ કોર્ટની ત્રણ જજની બેંચ 13 જુલાઇએ કોર્ટ ખુલતા અયોધ્યા રામ મંદિર દાન ચોરી, હેરાફેરી અને ગેરરીતિ સાથે જોડાયેલી ત્રણ અરજીઓ પર સુનાવણી કરશે.

બે અરજીઓ- વકીલ અજય કુમાર રાય અને દિનેશ કુમાર યાદવ દ્વારા અને વકીલ સત્યમ સિંહ રાજપૂતના માધ્યમથી RJD સાંસદ સુધાકર સિંહ દ્વારા દાખલ અરજીમાં CBI તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે.

તેમણે દલીલ કરી હતી કે નિષ્પક્ષ, પારદર્શી અને ભેદભાવ વગરની તપાસ માટે યોગી સરકાર, ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસ અને રાજ્ય SIT પર વિશ્વાસ ના કરી શકાય. સુપ્રીમ કોર્ટની વેકેશન બેંચે ગયા મહિને આ મામલે તરત જ સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો પરંતુ 13 જુલાઇએ કોર્ટ ફરી ખુલતાની સાથે જ તેને સૂચિબદ્ધ કરવાનું વચન આપ્યું હતું. RJD સાંસદ દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાં અયોધ્યા રામ મંદિરમાં દાનની કથિત ચોરીની CBI તપાસની માંગ કરવામાં આવી હતી.

અરજીમાં મંદિર ટ્રસ્ટને 5 ફેબ્રુઆરી, 2020ના રોજ તેની સ્થાપના પછી પ્રાપ્ત થયેલા પૈસા અને કિંમતી વસ્તુઓના રૂપમાં તમામ દાનનું સંપૂર્ણ નિવેદન કોર્ટમાં રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપવાની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી.

અરજીમાં જણાવાયું છે કે તે શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ, અયોધ્યા, યુપીના વહીવટ, લાખો ભક્તો તરફથી પ્રસાદની સુરક્ષા અને દેશની સૌથી આદરણીય ધાર્મિક સંસ્થાઓમાંની એકમાં જાહેર ટ્રસ્ટની જાળવણી સંબંધિત તાત્કાલિક જાહેર મહત્વના મુદ્દાઓ ઉઠાવે છે.

અરજીમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે ભક્તોના પ્રસાદ સંબંધિત આરોપોની ચાલી રહેલી તપાસ ન્યાયી, સ્વતંત્ર અને રાષ્ટ્રમાં વિશ્વાસ જગાડે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે બંધારણીય સુરક્ષાની જરૂર છે.

આ અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટને અપીલ કરવામાં આવી છે કે શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટને ટ્રસ્ટની સ્થાપના પછી મળેલા તમામ દાન, ભેટો અને યોગદાનની સંપૂર્ણ વિગતો જેમાં રોકડ દાન, બેંક ટ્રાન્સફર, કેશ દાન, વિદેશી યોગદાન, દાન, સોનું, ચાંદી અને કિંમતી વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે, તેમજ તેમના હિસાબ, સંગ્રહ અને ઉપયોગ વિશેની માહિતી પૂરી પાડવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવે.

બે વકીલ અજય કુમાર રાય અને દિનેશ કુમાર યાદવ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી બીજી અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે વિશ્વાસપાત્ર રીતે કામ કરતી એક સંસ્થા દ્વારા ભંડોળનું અપારદર્શક સંચાલન અસંખ્ય ભક્તો અને સામાન્ય જનતાની શ્રદ્ધા, લાગણીઓ અને વિશ્વાસને સીધો નુકસાન પહોંચાડે છે જેમણે જન્મભૂમિ ખાતે ભગવાન શ્રી રામ મંદિરના નિર્માણમાં સ્વેચ્છાએ યોગદાન આપ્યું છે.

અરજીમાં જણાવાયું છે કે, "શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટને લગતા કથિત ગુમ થયેલા ભંડોળ, એકાઉન્ટિંગ અનિયમિતતાઓ અને અન્ય નાણાકીય વિસંગતતાઓ સંબંધિત આરોપોની સત્યતા કે અન્યથા, વિશિષ્ટ કુશળતા, પર્યાપ્ત સંસાધનો, તકનીકી ક્ષમતાઓ અને જટિલ નાણાકીય અને આર્થિક ગુનાઓની તપાસ કરવા માટે સ્થાપિત સંસ્થાકીય માળખાથી સજ્જ એજન્સી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી વ્યાપક, સ્વતંત્ર અને વ્યાવસાયિક તપાસ દ્વારા જ નક્કી કરી શકાય છે."

વકીલ નરેન્દ્ર કુમાર ગોસ્વામી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ત્રીજી અરજીમાં માંગ કરવામાં આવી હતી કે અયોધ્યાના શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં શ્રી રામ લલ્લા વિરાજમાનને ભક્તો દ્વારા આપવામાં આવતી ભેટો, જેમાં રોકડ, સોનું, ચાંદી, ઘરેણાં, કિંમતી વસ્તુઓ અને ડિજિટલ દાનનો સમાવેશ થાય છે, તે પવિત્ર ટ્રસ્ટ મિલકત છે જેને પારદર્શક અને જવાબદાર બનાવવાની જરૂર છે.

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RAM TEMPLE DONATION CONTROVERSY

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