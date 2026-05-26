રામ રહીમ ફરી જેલમાંથી મુક્ત, 30 દિવસના પેરોલ મંજૂર; સિરસા ડેરા સચ્ચા સૌદા આશ્રમમાં રહેશે
ડેરા સચ્ચા સૌદાના વડા ગુરમીત રામ રહીમને પેરોલ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. તે 30 દિવસ સુધી સિરસા ડેરામાં રહેશે.
Published : May 26, 2026 at 3:59 PM IST
રોહતક: સુનારિયા જેલમાં બંધ ડેરા સચ્ચા સૌદાના વડા ગુરમીત રામ રહીમ ફરી એકવાર હેડલાઇન્સમાં છે. તેમને 30 દિવસના પેરોલ મળ્યા છે. આ તેમની 16મી મુક્તિ છે, જે હંમેશા ચર્ચાનો વિષય રહી છે. રામ રહીમને બળાત્કાર અને હત્યાના આરોપમાં સજા ફટકારવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમના પેરોલ પર વારંવાર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
રામ રહીમ સિરસા ડેરામાં રહેશે: પેરોલ મળ્યા બાદ, ગુરમીત રામ રહીમ સિરસાના ડેરા સચ્ચા સૌદામાં રહેશે. તેમની મુક્તિને લઈને ડેરા સચ્ચા સૌદાના અનુયાયીઓ ઉત્સાહિત છે. સિરસા ડેરા તેમના માટે એક મહત્વપૂર્ણ સ્થળ રહ્યું છે, જ્યાં તેઓ તેમના અનુયાયીઓને મળે છે.
વિવાદોથી ભરેલી યાત્રા: ગુરમીત રામ રહીમનું પેરોલ ભૂતકાળમાં વિવાદાસ્પદ રહ્યું છે. દરેક વખતે, તેમની મુક્તિ ચૂંટણી કે અન્ય મોટી ઘટનાઓ સાથે જોડાયેલી હોય છે. જોકે, આ વખતે પેરોલનું કારણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું નથી.
રામ રહીમની મુક્તિથી અનુયાયીઓ ખુશ છે, પરંતુ ઘણા લોકો નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર તેમના પેરોલ અંગે ચર્ચા છેડાઈ છે. કેટલાક લોકો તેને કાયદાનો દુરુપયોગ માને છે, જ્યારે ડેરા સમર્થકો તેને તેમના ગુરુના વાપસી તરીકે જુએ છે. આ પેરોલ 30 દિવસ સુધી ચાલશે, જે દરમિયાન રામ રહીમ સિરસામાં રહેશે.
રામ રહીમ ક્યારે જેલમાંથી બહાર આવ્યો? ગુરમીત રામ રહીમને ઓક્ટોબર 2020 થી ઘણી વખત કામચલાઉ મુક્તિ આપવામાં આવી છે. નીચે તેમના મુખ્ય પેરોલ અને ફરલોની યાદી છે.
- ઓક્ટોબર ૨૦૨૦: તબીબી તપાસ માટે ૧ દિવસનો પેરોલ
- મે ૨૦૨૧: બીમાર માતાને મળવા માટે ૧૨ કલાકનો પેરોલ
- ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨: ગુરુગ્રામમાં પરિવારને મળવા માટે ૨૧ દિવસનો ફર્લો; આ પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાની વાત છે
- જૂન ૨૦૨૨: હરિયાણા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણી પહેલા ૩૦ દિવસનો પેરોલ
- ઓક્ટોબર ૨૦૨૨: હરિયાણા પંચાયત ચૂંટણી અને આદમપુર પેટાચૂંટણી પહેલા ૪૦ દિવસનો પેરોલ
- જાન્યુઆરી ૨૦૨૩: ૪૦ દિવસનો પેરોલ
- જુલાઈ ૨૦૨૩: હરિયાણા પંચાયત ચૂંટણી પહેલા ૩૦ દિવસનો પેરોલ
- નવેમ્બર ૨૦૨૩: રાજસ્થાન વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ૨૯ દિવસનો પેરોલ
- જાન્યુઆરી ૨૦૨૪: દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ૩૦ દિવસનો પેરોલ
- એપ્રિલ ૨૦૨૪: ૨૧ દિવસનો ફર્લો
- ઓગસ્ટ ૨૦૨૪: પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટના ચુકાદા બાદ ૨૧ દિવસનો ફર્લો
- જાન્યુઆરી ૨૦૨૫: દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ૩૦ દિવસનો પેરોલ
- એપ્રિલ ૨૦૨૫: ૨૧ દિવસનો ફર્લો—ડેરા સચ્ચા સૌદાનો સ્થાપના મહિનો
- ઓગસ્ટ ૨૦૨૫: ૪૦ દિવસનો પેરોલ; સિરસા ડેરા પહોંચ્યા
- જાન્યુઆરી ૨૦૨૬: ૪૦ દિવસના પેરોલ; સિરસા ડેરામાં રહેવા માટે
- મે ૨૦૨૬: ૩૦ દિવસના પેરોલ; સિરસા ડેરામાં રહેવા માટે