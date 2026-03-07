ETV Bharat / bharat

રામચંદ્ર છત્રપતિ હત્યા કેસમાં રામ રહીમ નિર્દોષ જાહેર, પંજાબ-હરિયાણા હાઈકોર્ટે સંભળાવ્યો ચુકાદો, ત્રણની સજા યથાવત

પંજાબ-હરિયાણા હાઈકોર્ટે પત્રકાર રામચંદ્ર છત્રપતિ હત્યા કેસમાં રામ રહીમને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે, જ્યારે ત્રણની સજા યથાવત રાખવામાં આવી છે.

રામચંદ્ર છત્રપતિ હત્યા કેસમાં રામ રહીમ નિર્દોષ જાહેર
રામચંદ્ર છત્રપતિ હત્યા કેસમાં રામ રહીમ નિર્દોષ જાહેર (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 7, 2026 at 11:51 AM IST

પંચકુલા: પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટે રામ રહીમને મોટી રાહત આપી છે. હાઈકોર્ટે તેમને પત્રકાર રામચંદ્ર છત્રપતિ હત્યા કેસમાં નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે અને અન્ય ત્રણ આરોપીઓની સજા યથાવત રાખી છે. ડેરા પ્રમુખ રામ રહીમને પત્રકાર છત્રપતિ હત્યા કેસમાં નીચલી અદાલતે આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. જોકે, ગુરમીત સિંહે દોષિત ઠેરવવા અને સજાને પડકારતી હાઈકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી હતી, જેના પર પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટે આજે પોતાનો ચુકાદો આપ્યો હતો.

પોતાની અપીલમાં, ડેરા સચ્ચા સૌદાના વડા ગુરમીત સિંહ રામ રહીમે તે બેલિસ્ટિક પુરાવાને પડકાર્યા હતા જેના આધારે આ કેસમાં તેમને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. અગાઉની સુનાવણી દરમિયાન, પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટે ઘટના સ્થળેથી મળેલી ગોળીઓની શારીરિક તપાસ કરી હતી. લગભગ સાત વર્ષ પહેલાં, ડેરા પ્રમુખને આ કેસમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા અને તેમને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, આ અપીલ પર આજે ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે.

ફોરેન્સિક પુરાવાનું નિરીક્ષણ: નોંધનીય છે કે અગાઉ, સુનાવણીના પ્રારંભિક તબક્કા દરમિયાન, મુખ્ય ન્યાયાધીશ શીલ નાગુ અને ન્યાયાધીશ વિક્રમ અગ્રવાલની બનેલી ડિવિઝન બેન્ચે કેસ પ્રોપર્ટી તરીકે રજૂ કરાયેલ 'લાપુઆ' સોફ્ટ-લીડ બુલેટનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. કોર્ટે તપાસ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો કે શું ફોરેન્સિક નિષ્ણાતના કથિત સહી અથવા નિશાન ગોળી પર હાજર હોઈ શકે છે કે નહીં. જો કે, ઓલ ઈન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સિસ (AIIMS) ના પ્લાસ્ટિક કન્ટેનર પરનું સીલ જેમાં ગોળી રાખવામાં આવી હતી તે સુરક્ષીત અને અકબંધ હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું હતું.

સીલબંધ કવર: કેસમાં દાખલ કરાયેલી અપીલની સુનાવણીમાં, બચાવ પક્ષની મુખ્ય દલીલ એ હતી કે પોસ્ટમોર્ટમ દરમિયાન મૃતકના શરીરમાંથી કાઢવામાં આવેલી ગોળી તેના પુનઃપ્રાપ્તિના સમયથી ટ્રાયલ કોર્ટમાં ખોલવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સીલબંધ રાખવામાં આવી હતી. જો બંને સીલ અકબંધ હતી, તો ફોરેન્સિક લેબોરેટરી નિષ્ણાત માટે ગોળીની તપાસ અને સહી કેવી રીતે શક્ય હતી? રેકોર્ડનો ઉલ્લેખ કરીને, બચાવ પક્ષે દલીલ કરી હતી કે કન્ટેનર પરના બંને AIIMS સીલ અકબંધ હતા, જેના કારણે કન્ટેનર ખોલ્યા વિના કોઈપણ વ્યક્તિ માટે તેમાં રહેલી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવો અશક્ય હતો.

