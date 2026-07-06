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આજે રામ મંદિર ટ્રસ્ટની મહત્ત્વની બેઠક, ચંપત રાય- અનિલ મિશ્રાના રાજીનામા પર થશે ચર્ચા

રામ મંદિરમાં ફંડમાં ઉચાપત અને નાણાકીય ગેરરીતિઓના આરોપો વચ્ચે આજે શ્રીરામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની બેઠક મળશે.

રામ મંદિર
રામ મંદિર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 6, 2026 at 10:42 AM IST

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અયોધ્યા: રામ મંદિરમાં ફંડમાં ઉચાપત અને નાણાકીય ગેરરીતિઓના આરોપો વચ્ચે આજે શ્રીરામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની બેઠક મળશે. આ બેઠક બપોરે 3 વાગ્યે કડક સુરક્ષા હેઠળ મણિરામ દાસ છાવણી ખાતે યોજાશે. ટ્રસ્ટના મોટાભાગના સભ્યો બેઠકમાં હાજરી આપવા માટે અયોધ્યા પહોંચી ચૂક્યા છે.

ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રાના ભવિષ્ય અંગે નિર્ણય: આ બેઠકમાં પહેલા ટ્રસ્ટના મહાસચિવ ચંપત રાય અને સભ્ય ડૉ. અનિલ મિશ્રાના રાજીનામા પર વિચાર કરવામાં આવશે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે બેઠક દરમિયાન તેમને કોર કમિટીથી અલગ બેસાડવામાં આવશે. આ બંને પદાધિકારીઓના રાજીનામા અંગેના નિર્ણય બાદ, SIT (સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ) દ્વારા અત્યાર સુધી લેવામાં આવેલા પગલાંની સમીક્ષા કરવામાં આવશે.

આ બેઠક બપોરે 3 વાગ્યે મંદિર સંકુલમાં યોજાશે અને તેની અધ્યક્ષતા મહંત નૃત્ય ગોપાલ દાસ કરશે. ગોપાલ રાવ, સહાયક, રામ મંદિર વહીવટ.

આ બેઠકમાં કોણ કોણ સામેલ થશે?

શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની બેઠકની અધ્યક્ષતા પ્રમુખ મહંત નૃત્ય ગોપાલ દાસ કરશે. આ બેઠકમાં ખજાનચી ગોવિંદ દેવ ગિરી અને સભ્યો વિશ્વ તીર્થપ્રસાનાચાર્ય, સ્વામી પરમાનંદ ગિરી, જગદગુરુ વાસુદેવાનંદ સરસ્વતી, કૃષ્ણ મોહન, ડૉ. અનિલ મિશ્રા અને મહાસચિવ ચંપત રાયનો સમાવેશ થશે. પદાધિકારી સભ્યો - જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ શશાંક ત્રિપાઠી, રાજ્ય સરકારના ગૃહ સચિવ સંજય પ્રસાદ, કેન્દ્ર સરકારના સચિવ પ્રશાંત લોખંડે અને બાંધકામ સમિતિના અધ્યક્ષ નૃપેન્દ્ર મિશ્રા હાજર રહેશે. ટ્રસ્ટના સંયોજક કે. પરાશરન પણ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા હાજરી આપશે.

બેઠકનો એજન્ડા શું છે?

પાંચ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે જેમાં ટ્રસ્ટના દાનપેટીમાં એકત્રિત ફંડ અંગે SITના વચગાળાના અહેવાલની સમીક્ષા અને મંદિર વ્યવસ્થાપન માટે ભાવિ વ્યવસ્થાઓની ચર્ચા શામેલ છે. ત્યારબાદ, 2025-26 નાણાકીય વર્ષ માટે અનઓડિટેડ આવક-ખર્ચ સ્ટેટમેન્ટ, બેલેન્સ શીટ અને અન્ય નાણાકીય વિગતોની મંજૂરી અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે. અન્ય સંબંધિત બાબતો પર પણ ચર્ચા થઈ શકે છે.

ઉચાપત કેસમાં નોંધાયેલા નિવેદન: આ બેઠક પહેલા, દાન ઉચાપત કેસમાં હાલમાં જેલમાં બંધ પાંચ આરોપીઓના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા હતા. રામ મંદિરમાંથી પ્રસાદની ચોરીની તપાસ કરી રહેલા તપાસ અધિકારી (IO) આશુતોષ તિવારી (CO અયોધ્યા) એ જિલ્લા જેલમાં રાખવામાં આવેલા પાંચ આરોપીઓના નિવેદનો નોંધ્યા હતા. શનિવારે, પોલીસે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદાના વિશેષ ન્યાયાધીશ રજત વર્માની કોર્ટ પાસેથી આ માટે પરવાનગી માંગી હતી. પોલીસે પાંચ આરોપીઓ - રામશંકર યાદવ 'ટીન્નુ', અનુકલ્પ મિશ્રા, લવકુશ મિશ્રા, કરુણેશ પાંડે અને મનીષ યાદવના અલગ અલગ નિવેદનો નોંધ્યા અને દસ્તાવેજો પર તેમની સહીઓ મેળવી હતી. એવું જાણવા મળ્યું છે કે પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીઓએ ઘણી મહત્ત્વપૂર્ણ વિગતો જાહેર કરી હતી. પોલીસ હવે તેમના રિમાન્ડની માંગ કરી શકે છે.

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