રામ મંદિર દાન ચોરી: સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર, યુપી સરકાર અને ટ્રસ્ટ પાસેથી જવાબ માંગ્યા; SIT સ્ટેટસ રિપોર્ટ માંગ્યો
સુપ્રીમ કોર્ટે રામ મંદિર દાન ચોરી કેસ અંગે કેન્દ્ર, યુપી સરકાર અને ટ્રસ્ટ પાસેથી જવાબ માંગ્યા છે.
Published : July 13, 2026 at 2:55 PM IST
નવી દિલ્હી: અયોધ્યા રામ મંદિરમાં પ્રસાદની ચોરીનો વિવાદ હવે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે. કોર્ટે આ મામલાની તપાસ કરી રહેલી ઉત્તર પ્રદેશ SIT પાસેથી સ્ટેટસ રિપોર્ટ માંગ્યો છે અને શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ પાસેથી પણ જવાબ માંગ્યો છે.
ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની આગેવાની હેઠળની ત્રણ ન્યાયાધીશોની બેન્ચે આગામી સુનાવણી 20 જુલાઈ માટે નક્કી કરી છે. બેન્ચે મંદિરનું સંચાલન કરતા ટ્રસ્ટ તેમજ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારો પાસેથી જવાબ માંગ્યો છે.
ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વી. મોહનન પણ અયોધ્યા રામ મંદિરમાં દાન સંબંધિત ચોરી, ગેરરીતિ અને અનિયમિતતાઓ સંબંધિત અરજીની સુનાવણી કરતી બેન્ચનો ભાગ હતા.
કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વતી સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા હાજર થયા હતા. મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે સ્ટેટસ રિપોર્ટ સીલબંધ કવરમાં દાખલ કરવામાં આવશે. તેમણે રાજ્ય અને કેન્દ્ર વતી નોટિસ સ્વીકારી હતી.
અરજદારોમાંથી એકના વકીલે જણાવ્યું હતું કે CCTV ફૂટેજ અને અન્ય રેકોર્ડ સાચવવાની જરૂર છે. બીજા વકીલે રાજ્ય દ્વારા સ્ટેટસ રિપોર્ટ દાખલ કરવા માટે એક નકલ માંગી હતી. જોકે, બેન્ચે આ તબક્કે વિનંતીને નકારી કાઢી હતી, એમ કહીને કે, "અમે તેની પાછળથી તપાસ કરીશું. આ એક ચાલુ તપાસ છે."
વકીલો અજય કુમાર રાય અને દિનેશ કુમાર યાદવ અને આરજેડી સાંસદ સુધાકર સિંહ દ્વારા વકીલ સત્યમ સિંહ રાજપૂત દ્વારા દાખલ કરાયેલી બે અરજીઓમાં સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે. તેમણે દલીલ કરી હતી કે યોગી સરકાર, ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસ અને રાજ્ય એસઆઈટી પર ન્યાયી, પારદર્શક અને નિષ્પક્ષ તપાસ કરવા માટે વિશ્વાસ કરી શકાય નહીં.
આરજેડી સાંસદ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીમાં અયોધ્યા રામ મંદિરમાં દાનની કથિત ચોરીની સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરવામાં આવી હતી. તેમાં મંદિર ટ્રસ્ટને 5 ફેબ્રુઆરી, 2020 ના રોજ તેની રચના થયા પછી મળેલા તમામ દાનો - જેમ કે પૈસા અને કિંમતી વસ્તુઓ - ની સંપૂર્ણ વિગતો કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપવાની પણ વિનંતી કરવામાં આવી હતી.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે તે ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યામાં શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના વહીવટ, લાખો ભક્તો તરફથી મળતા પ્રસાદની સુરક્ષા અને દેશની સૌથી આદરણીય ધાર્મિક સંસ્થાઓમાંની એકમાં જાહેર વિશ્વાસની જાળવણી સંબંધિત તાત્કાલિક જાહેર મહત્વના મુદ્દાઓ ઉઠાવે છે.
અરજીમાં ભક્તો તરફથી મળતા પ્રસાદના સંચાલન સંબંધિત આરોપોની ચાલી રહેલી તપાસ ન્યાયી, સ્વતંત્ર અને રાષ્ટ્રમાં વિશ્વાસ જગાડે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે બંધારણીય સુરક્ષાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટને તેની સ્થાપના પછીથી મળેલા તમામ દાન, પ્રસાદ અને યોગદાનનું સંપૂર્ણ નિવેદન પ્રદાન કરવા નિર્દેશ આપવામાં આવે. આ નિવેદનમાં રોકડ દાન, બેંક ટ્રાન્સફર, ડિજિટલ ચુકવણી, વિદેશી યોગદાન, સામગ્રીમાં મળેલા દાન, સોનું, ચાંદી અને અન્ય કિંમતી વસ્તુઓ તેમજ તેમના હિસાબ, કસ્ટડી અને ઉપયોગ વિશેની માહિતી શામેલ હોવી જોઈએ.
વકીલો અજય કુમાર રાય અને દિનેશ કુમાર યાદવ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી બીજી અરજીમાં જણાવાયું છે કે જે રીતે વિશ્વાસુ ક્ષમતામાં કાર્યરત સંસ્થાના ભંડોળનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે તે અસંખ્ય ભક્તો અને સામાન્ય લોકોની શ્રદ્ધા, લાગણીઓ અને વિશ્વાસને સીધી રીતે નુકસાન પહોંચાડે છે જેમણે જન્મભૂમિ ખાતે ભગવાન શ્રી રામ મંદિરના નિર્માણમાં સ્વેચ્છાએ યોગદાન આપ્યું છે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે, "શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ સાથે સંબંધિત ફંડ ગુમ થવા, એકાઉન્ટિંગ અનિયમિતતાઓ અને અન્ય નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અંગેના આરોપોની સત્યતા ફક્ત એક એજન્સી દ્વારા સંપૂર્ણ, સ્વતંત્ર અને વ્યાવસાયિક તપાસ દ્વારા જ નક્કી કરી શકાય છે જેની પાસે સંબંધિત માહિતી, જરૂરી સ્ત્રોતો, તકનીકી ક્ષમતાઓ અને જટિલ નાણાકીય અને આર્થિક ગુનાઓની તપાસ માટે સુસ્થાપિત સંસ્થાકીય માળખું હોય."
વકીલ નરેન્દ્ર કુમાર ગોસ્વામી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ત્રીજી અરજીમાં એવી ઘોષણા કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી કે અયોધ્યાના શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં શ્રી રામ લલ્લા વિરાજમાનને ભક્તો દ્વારા આપવામાં આવતા દાન, જેમાં રોકડ, સોનું, ચાંદી, ઝવેરાત, કિંમતી વસ્તુઓ અને ડિજિટલ દાનનો સમાવેશ થાય છે, તે ટ્રસ્ટની પવિત્ર સંપત્તિ છે, જેનું સંચાલન પારદર્શક, જવાબદાર અને વિશ્વસનીય રીતે કરવાની જરૂર છે.