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રામ મંદિર દાન વિવાદ: સુપ્રીમ કોર્ટે તપાસ માટેની અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણીનો ઇનકાર કર્યો

રામ મંદિરમાં દાન ચોરીના કેસ અંગે તાત્કાલિક સુનાવણીનો સુપ્રીમ કોર્ટે ઇનકાર કર્યો છે. સુનાવણી માટે નવી તારીખ નક્કી કરવામાં આવી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
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By PTI

Published : June 29, 2026 at 6:09 PM IST

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Updated : June 29, 2026 at 6:15 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે અયોધ્યામાં રામ મંદિરમાં ભેટોના કથિત ઉચાપતની નિષ્પક્ષ અને સમયસર તપાસની માંગ કરતી અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

ન્યાયાધીશ એમ.એમ. સુંદરેશ અને શીલ નાગુની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે આ મામલો ઉનાળાના વેકેશન પછી સુનાવણી માટે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવશે. બેન્ચે મૌખિક રીતે ટિપ્પણી કરી હતી કે, "આકાશ તો નહીં પડે... ઉતાવળ શું છે?"

એડવોકેટ અજય કુમાર રાય અને દિનેશ કુમાર યાદવ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીમાં જણાવાયું છે કે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ની આગેવાની હેઠળની બહુ-શાખાકીય વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) એ શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના કાર્યો તેમજ તેના વહીવટ સાથે સંબંધિત કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને અન્ય કથિત ગેરકાયદેસરતાઓની તપાસ કરવી જોઈએ.

આ મામલે FIR નોંધવાની માંગ કરતી અરજીમાં કેન્દ્ર સરકાર, ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર અને મંદિર ટ્રસ્ટને જાહેર હિતનું રક્ષણ કરવા અને લાખો ભક્તો અને દાતાઓના વિશ્વાસને જાળવી રાખવા માટે જરૂરી નિયમનકારી, દેખરેખ અને ઓડિટ પદ્ધતિઓ સ્થાપિત કરવા અને ચલાવવાનો નિર્દેશ આપવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

અરજીમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, "શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ સંબંધિત ભંડોળના કથિત ઉચાપત અને અન્ય કથિત અનિયમિતતાના અહેવાલો સાચા છે કે નહીં, પરંતુ તેમણે અયોધ્યાના ભવ્ય વારસાને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે લાંબા સંઘર્ષ લડી રહેલી પેઢીઓમાં ઊંડી ચિંતા પેદા કરી છે."

તેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર દ્વારા રચાયેલી વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) એ FIR અથવા નિયમિત ફોજદારી કેસ નોંધ્યા વિના આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે. અરજીમાં જણાવાયું છે કે મંદિર ટ્રસ્ટમાંથી ભંડોળ ગાયબ થવા અને અન્ય કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અંગેના અહેવાલોની સત્યતાની સ્વતંત્ર રીતે તપાસ થવી જોઈએ.

અરજી અનુસાર, આ તપાસ એક સંકલિત તપાસ એજન્સી દ્વારા થવી જોઈએ જેની પાસે જટિલ નાણાકીય અને ફોજદારી કેસોની તપાસ કરવા માટે જરૂરી કુશળતા, સંસાધનો અને સંસ્થાકીય માળખું હોય.

તેમાં જણાવાયું છે કે, "આવી તપાસ ખાસ તપાસ ટીમ (SIT) દ્વારા પ્રારંભિક તપાસ કરતાં વધુ જનતાનો વિશ્વાસ મજબૂત બનાવશે, જેમાં ફક્ત વહીવટી અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે જેમને ફોજદારી કેસોની તપાસ કરવાની કુશળતા ન હોય."

રામ મંદિરમાં ચઢાવેલા દાનમાં ગેરરીતિના આરોપો બાદ, ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે મંદિર ટ્રસ્ટની વિનંતી પર 13 જૂને એક વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) ની રચના કરી. SITમાં લખનૌના વિભાગીય કમિશનર વિજય વિશ્વાસ પંત, પોલીસ મહાનિરીક્ષક (IGP) કિરણ એસ. અને નાણાં વિભાગના વિશેષ સચિવ નીલ રતનનો સમાવેશ થાય છે.

Last Updated : June 29, 2026 at 6:15 PM IST

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