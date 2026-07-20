રામ મંદિર દાન ચોરી કેસ: સુપ્રીમ કોર્ટે SIT પુનર્ગઠન અંગે યુપી સરકારને નિર્દેશ આપ્યો
સુપ્રીમ કોર્ટે સરકારને મંદિરમાં કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓની તપાસ કરતી SIT ની પુનર્ગઠન અંગે સૂચનાઓ માંગવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
Published : July 20, 2026 at 4:44 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ઉત્તર પ્રદેશ સરકારને શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓની તપાસ કરી રહેલી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ની પુનર્ગઠન અંગે સૂચનાઓ મેળવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. CJI સૂર્યકાંતની અધ્યક્ષતાવાળી બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે તે તપાસનું નેતૃત્વ એવા વરિષ્ઠ IPS અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવે જે આવી તપાસનો અનુભવ ધરાવે છે.
ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે રામ મંદિરના પ્રસાદ અને દાન ચોરી કેસમાં SITનો પ્રારંભિક તપાસ અહેવાલ સુપ્રીમ કોર્ટમાં રજૂ કર્યો છે. સરકારે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમનો પ્રારંભિક તપાસ અહેવાલ સીલબંધ કવરમાં રજૂ કર્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટ હવે આ કેસની વધુ સુનાવણી કરશે.
The Supreme Court has directed the Uttar Pradesh government to seek instructions on reconstituting the SIT probing the alleged financial irregularities at the Shri Ram Janmabhoomi Temple.— ANI (@ANI) July 20, 2026
A bench led by CJI Surya Kant said that it would prefer the probe to be headed by a senior… pic.twitter.com/wvb5sxwwAD
પ્રસાદ ચોરી કેસમાં પોલીસ તપાસ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે, અને મુખ્ય આરોપી ટીનુ યાદવ સહિત ઘણા લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પ્રારંભિક પૂછપરછ બાદ કેટલાક લોકોને જેલમાં પણ મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. નવા મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (CEO) ની ભરતી માટેની પ્રક્રિયા ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. આ પદ માટે હજારો લોકોએ અરજી કરી છે.
13 જુલાઈના રોજ, CJI સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને ન્યાયાધીશ વી. મોહનાની બનેલી બેન્ચે SIT પાસેથી સ્ટેટસ રિપોર્ટ માંગ્યો હતો અને કેન્દ્ર સરકાર, યુપી સરકાર અને ટ્રસ્ટને નોટિસ જારી કરી હતી. અરજદારોએ CCTV ફૂટેજ અને DVR સાચવવાની પણ માંગ કરી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે પુરાવાનો નાશ થઈ શકે છે.
ઉચાપતનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યા પછી, રાજ્ય સરકારે લખનૌ કમિશનર વિજય વિશ્વાસ બંધના નેતૃત્વમાં એક સમિતિની રચના કરી હતી, અને આ વિશેષ તપાસ ટીમે પ્રારંભિક અહેવાલ તૈયાર કર્યો હતો. આ અહેવાલ સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુપરત કરવામાં આવ્યો હતો.