રામ મંદિર દાન ચોરી કેસ: SIT 20 જુલાઈએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં વચગાળાનો રિપોર્ટ રજૂ કરશે, તપાસ માટે યોગી સરકાર પાસેથી વધુ સમય માંગ્યો
20 જુલાઈએ બધાની નજર સુપ્રીમ કોર્ટ પર રહેશે.
Published : July 18, 2026 at 7:34 AM IST
અયોધ્યા: રામ મંદિર દાન ચોરી અને ઉચાપત કેસમાં મોટો વળાંક આવ્યો છે. ચોરીની તપાસ કરી રહેલી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) 20 જુલાઈ, સોમવારના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પોતાનો વચગાળાનો રિપોર્ટ રજૂ કરે તેવી શક્યતા છે. વધુમાં, યોગી સરકાર પાસેથી તપાસ માટે વધુ સમય માંગવામાં આવ્યો છે.
સોમવાર પર નજર: 20 જુલાઈના રોજ, SIT સુપ્રીમ કોર્ટમાં પોતાનો વચગાળાનો રિપોર્ટ રજૂ કરે તેવી શક્યતા છે, જેમાં અત્યાર સુધીની તપાસની પ્રગતિ અને એકત્રિત થયેલા પુરાવાઓની વિગતો આપવામાં આવશે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ એ જ રિપોર્ટ છે જેના આધારે ટ્રસ્ટના વચગાળાના મહાસચિવ કૃષ્ણ મોહને રામ જન્મભૂમિ પોલીસ સ્ટેશનમાં આઠ આરોપીઓ સામે કેસ દાખલ કર્યો હતો.
તપાસ હજુ પૂર્ણ થઈ નથી!: શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની વિનંતી પર, ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે 13 જૂને ત્રણ સભ્યોની SIT ની રચના કરી. તેને પ્રારંભિક તપાસ માટે સાત દિવસ અને અંતિમ અહેવાલ માટે 15 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે, પાછળથી 1 જુલાઈના રોજ તેનો કાર્યકાળ 15 દિવસ લંબાવવામાં આવ્યો હતો. આ સંદર્ભમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે તપાસ અંગે SITનો સ્ટેટસ રિપોર્ટ માંગ્યો હતો, તેને 20 જુલાઈ સુધીનો સમય આપ્યો હતો. સૂત્રો સૂચવે છે કે SITની તપાસ હજુ પૂર્ણ થઈ નથી.
સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા દેખરેખ હેઠળની તપાસ: 13 જુલાઈના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટને નિષ્પક્ષ અને સમયસર તપાસની માંગ કરતી અરજીઓ પર નોટિસ જારી કરી હતી. તેણે SITને સ્ટેટસ રિપોર્ટ રજૂ કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો. મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે SIT પાસેથી સ્ટેટસ રિપોર્ટ પણ મંગાવ્યો હતો, જેના માટે 20 જુલાઈની સમયમર્યાદા નક્કી કરી હતી.
ટ્રસ્ટની આગામી બેઠક અંગે સસ્પેન્સ: રામ મંદિર ટ્રસ્ટ 6 જુલાઈના રોજ મળી હતી, જેમાં ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રાના રાજીનામા સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, આગામી બેઠક 22 જુલાઈના રોજ નક્કી કરવામાં આવી હતી. SITના અંતિમ રિપોર્ટ પર નવા સભ્યોના નામાંકન સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે. એવું માનવામાં આવતું હતું કે રિપોર્ટમાં કરવામાં આવેલી ભલામણોના આધારે, શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ મંદિરના સંચાલન, દાનની ગણતરી અને અર્પણ વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીમાં મોટા સુધારા અંગે નિર્ણય લઈ શકે છે. હવે, SIT દ્વારા વધારાનો સમય માંગવામાં આવતા, 22 જુલાઈના રોજ યોજાનારી બેઠક અનિશ્ચિત બની ગઈ છે.