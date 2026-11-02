CBI તપાસ નહીં: પોલીસે ચાર્જશીટ ફાઈલ કર્યા બાદ SCએ રામ મંદિરમાં દાન ચોરી તપાસમાં મોનિટરિંગ ખતમ કર્યું
રામ મંદિરમાં દાન ચોરી મામલામાં ચાર્જશીટ દાખલ થયા બાદ સુપ્રીમ કોર્ટે સીબીઆઈ તપાસની માંગવાળી અરજીનો નિકાલ કરી દીધો.
Published : November 2, 2026 at 3:54 PM IST
નવી દિલ્હી: અયોધ્યામાં રામ મંદિર માટે આપવામાં આવેલા દાનમાં કથિત ગેરરીતિ અંગે CBI તપાસની માંગ કરતી કેટલીક અરજીઓનો સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે નિકાલ કર્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા ખુલાસા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. સરકારે જણાવ્યું હતું કે, તપાસકર્તાઓએ આરોપીઓ દ્વારા બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાવવામાં આવેલી રકમ અને તેમના દ્વારા ખરીદવામાં આવેલી મિલકતોને શોધી કાઢીને નાણાકીય વ્યવહારોનો પત્તો મેળવી લીધો છે. જોકે 45 દિવસના સમયગાળાનું CCTV ફૂટેજ ઉપલબ્ધ નથી, તેમ છતાં આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી દેવામાં આવી છે.
ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટને એ પણ જાણ કરી કે એક ઓડિટ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પુષ્ટિ થઈ છે કે તમામ કલાકૃતિઓ અને ભેટ-સોગાદો સુરક્ષિત અને અકબંધ છે. આ મામલાની સુનાવણી ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયા સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી. મોહનાની બનેલી ખંડપીઠ સમક્ષ થઈ હતી.
ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર વતી હાજર રહેલા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ ખંડપીઠને જણાવ્યું કે, ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે અને ચોરીની ઘટના નાણાં ગણવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન બની હતી.
મહેતાએ કહ્યું, "જે લોકો પૈસા ગણી રહ્યા હતા, તેમણે જ તે રકમ લઈ લીધી હતી. CCTV ફૂટેજ માત્ર 45 દિવસના જ ઉપલબ્ધ છે, કારણ કે આ સિસ્ટમમાં 'ઓટો-ઈરેઝ' ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે."
મહેતાએ વધુમાં જણાવ્યું, "જોકે, અમે ભૂતકાળની ઘટનાક્રમની તપાસ કરી. આરોપીઓ પૈસા લઈ લેતા અને તેને અન્ય જગ્યાએ રોકાણ કરતા અથવા બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાવતા હતા. અમે આરોપી તમામ કર્મચારીઓના બેંક ખાતાઓની તપાસ કરી. કેટલી રકમ જમા કરવામાં આવી હતી તે જાણવા માટે અમે જૂના રેકોર્ડ તપાસ્યા અને હવે અમારી પાસે તે ડેટા ઉપલબ્ધ છે."
તેમણે નોંધ્યું કે, કેટલાક આરોપીઓએ મિલકતમાં રોકાણ કર્યું હતું; ઉદાહરણ તરીકે, વેચાણ દસ્તાવેજમાં ખરીદ કિંમત ₹15 લાખ દર્શાવવામાં આવી હોય, જ્યારે તે મિલકતનું વાસ્તવિક મૂલ્ય ₹50 લાખ હોય.
તેમણે સમજાવ્યું, "આથી, બાકીની રકમ સ્પષ્ટપણે રોકડમાં ચૂકવવામાં આવી હતી. જે સૂચવે છે કે આ રોકડ રકમ ગેરરીતિ દ્વારા મેળવેલા ભંડોળમાંથી જ આવી હોવી જોઈએ, કારણ કે આ વ્યક્તિઓ પાસે આવકનો બીજો કોઈ સ્ત્રોત નહોતો."
મહેતાએ પોતાની વાત પૂરી કરતા કહ્યું, "આ રીતે અમે ગેરરીતિને પકડી પાડી. ઓડિટ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તમામ કલાકૃતિઓ અને ભેટ-સોગાદો સુરક્ષિત અને અકબંધ હોવાનું જણાયું છે."
ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) એ મૌખિક ટિપ્પણી કરી કે ભવિષ્ય માટે યોગ્ય પગલાં લેવા જોઈએ. મહેતાએ ખંડપીઠને ખાતરી આપી કે આવા પગલાં પહેલેથી જ અમલમાં મૂકી દેવામાં આવ્યા છે.
ખંડપીઠે જણાવ્યું કે, જે અરજદારોએ આ કેસની સ્વતંત્ર તપાસની માંગ સાથે કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો, તેઓ ટ્રાયલ કોર્ટને મદદ કરી શકે છે, જ્યાં આ મામલો હાલમાં પેન્ડિંગ છે. CJI એ અરજદારોના વકીલને જણાવ્યું કે, કોર્ટ તેમને કાર્યવાહીમાં મદદ કરવાનું ચાલુ રાખવાની છૂટ આપશે, કારણ કે આ માત્ર આરોપી અને રાજ્ય વચ્ચેનો કેસ નથી, પરંતુ તેમાં જાહેર હિતનું પાસું પણ સામેલ છે.
તેમણે અવલોકન કર્યું, "તેથી, અમે તમને આ છૂટ આપીશું, કારણ કે કાયદો ગુનાના ભોગ બનનાર વ્યક્તિને કોર્ટને મદદ કરવાની મંજૂરી આપે છે... તમે પણ આવી મદદ પૂરી પાડવા માટે હકદાર હશો. આ અધિકાર જાળવી રાખવામાં આવશે..."
ખંડપીઠે નોંધ્યું કે, રાજ્ય સરકારે આ બાબતે એક 'સ્ટેટસ રિપોર્ટ' દાખલ કર્યો છે, જેમાં જણાવાયું છે કે ચાર્જશીટ પહેલેથી જ રજૂ કરી દેવામાં આવી છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, વર્તમાન રિટ અરજી અને તેની સાથે સંકળાયેલા અન્ય મામલાઓનો નિકાલ કરવામાં આવે છે અને જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટને કાયદા અનુસાર આગળ વધવા માટે નિર્દેશ આપવામાં આવે છે. જાહેર હિતના પાસાને ધ્યાનમાં લેતા, રિટ અરજદારોને જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટની કોર્ટમાં મદદ કરવાની છૂટ આપવામાં આવે છે, કારણ કે કાયદો ગુનાના ભોગ બનનારને આવી મદદ પૂરી પાડવાનો અધિકાર આપે છે.
આ મામલાનું સમાપન કરતા, ખંડપીઠે સ્પષ્ટ કર્યું, "જોકે, એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે કોઈ પણ પક્ષને અન્યાય ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, આ કોર્ટે આ કેસમાં લગાવવામાં આવેલા આરોપોના ગુણદોષ અંગે કોઈ અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો નથી."
રામ મંદિર માટેના દાનની ચોરીના કેસમાં CBI તપાસની માંગ કરતી કેટલીક અરજીઓ સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી.
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